Lidera 380 en anomalías de ruta empresa

Entre 2019 y hasta el pasado 2 de febrero se han aplicado cuatro mil 684 sanciones a los derroteros que forman parte del nuevo modelo de transporte público, informa la Secretaría del Transporte (Setran) por Transparencia.

Los que acumulan más son la T19 y T19-A (ambas corresponden a la anterior ruta 380), con mil 592.

El castigo más frecuente es por subir y bajar pasaje en zona prohibida, con 944. Le sigue el exceder en más de 10 kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, con 874.

Martín Franco dice que en ocasiones no dan la parada donde les corresponde. Él ha presenciado cuando los conductores son multados, pero cuadras adelante vuelven a hacer lo mismo.

Este medio documentó que el derrotero también es el más señalado por quejas relacionadas a fallas en los sistemas de cobro.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, declara que el nuevo sistema está en etapa de consolidación. “No hay evidencias todavía de que esto haya mejorado sustancialmente en el servicio hacia la gente”.

TESTIMONIO

Usuarios señalan deficiencias en T-19

Usuarios de la Troncal 19 (T-19)Periférico, anteriormente conocida como la 380, señalan que no hay mejorías sustanciales.

“La línea sigue teniendo deficiencias. Te subes a la unidad y muchos no te están dando el boleto aunque pagues tus 10 pesos, aunque des un bienevale, un transvale, no te dan boleto de qué unidad es”, comenta Juan Valdez.

Con el desarrollo de las obras del Peribús, dice, muchas unidades no respetan sus rutas. Puntualiza que también tiene acceso a los corredores de la 368, 320, 78, 78-C, porque vive en Tabachines, en Zapopan, y cualquiera de esas rutas lo baja a la calzada Independencia. “Todo ese tipo de unidades, no nada más la 19, todas traen sus deficiencias. Los choferes a veces vienen hablando por teléfono, jugando carreras”.

Eduardo, otro usuario de la 380, comenta que sigue siendo una ruta con muchas carencias. “Pese a que es una de las rutas que más usuarios tiene y más ingresos genera”.

Añade que el servicio se mantiene en las mismas condiciones que cuando formaba parte del modelo hombre-camión. “Es un servicio bastante decadente, en mi punto de vista no merece que haya sido incluido dentro de este nuevo modelo de transporte público”.

Los principales señalamientos de la ruta-empresa en la ciudad son las paradas y bajadas irregulares en los autobuses. ESPECIAL

Falta renovación de mil 200 camiones; prometen cambio de unidades este año

Entre 2013 y los primeros meses de 2020, los prestadores de servicio del transporte público colectivo en el Estado han sustituido mil 712 unidades y aún se tiene pendiente por renovar mil 200 que ya cumplieron con la antigüedad permitida, informó vía Transparencia la Secretaría del Transporte (Setran).

El año en que más unidades se sustituyeron fue 2015, con 361. En comparación, el año en que menos cambios se realizaron fue 2019, con sólo 81, de acuerdo con los datos otorgados por la dependencia estatal. Este último ya fue rebasado en los primeros dos meses de 2020, con 87.

Lo anterior significa que más de tres mil vehículos del transporte público se encuentran dentro del periodo de vida útil de 10 años, pues en la Entidad operan un total de seis mil 516. Sin embargo, se estima que el próximo año caduquen otras mil unidades.

Las autoridades estatales aseguraron que en este año se renovarán las mil 200 unidades que rebasan la antigüedad permitida a través de la bolsa de 500 millones de pesos que se autorizó para que el Ejecutivo estatal otorgue subsidios a los transportistas.

Con el objetivo de garantizar que las unidades que caduquen sean renovadas a tiempo, la Setran considera que cada año se deberá autorizar un presupuesto similar para la entrega de apoyos.

El mes pasado, el titular de la Setran, Diego Monraz Villaseñor, aclaró que se analizará el tipo de camiones que deberán ser adquiridos por algunas rutas que circulan por vialidades y caminos complicados, tanto en la metrópoli como en los municipios del interior del Estado. “Pisos muy accidentados, quebrados, lomas muy pronunciadas donde un piso bajo no pudiera correr”, explicó.

Con relación al programa para el Reordenamiento, Reestructuración e Implementación del Sistema de Transporte Público “Mi Transporte”, a través del cual se hace entrega de un apoyo extraordinario para la adquisición e implementación del sistema de pago electrónico y monitoreo en las unidades, se reporta que a la fecha se han otorgado 78.4 millones de pesos para la instalación de estos equipos en 981 unidades.

Para este plan, durante el año pasado se contempló una bolsa de 310 millones de pesos. El apoyo no debe superar los 80 mil pesos por equipo instalado y es entregado por única ocasión.

Reglas para los subsidios

Debido a que el Gobierno estatal contempla una bolsa de 500 millones de pesos para apoyar a los transportistas, en febrero pasado se publicaron las reglas de operación del programa para el otorgamiento del apoyo económico a los prestadores del servicio público de transporte en la modalidad de pasajeros en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos.

A través de estas reglas se hará entrega y se dará seguimiento de los apoyos económicos para la renovación del parque vehicular de aquellas unidades que cumplieron los periodos de vida útil, que son 10 años para unidades a diésel, para unidades de gas natural, eléctricas e híbridas, que podrán prorrogar la renovación por un periodo de hasta cinco años.

Aplica sólo en la modalidad de transporte público de pasajeros de los que participaron en el programa relativo a la Nueva Política Integral para el Reordenamiento, Reestructuración e Implementación del Sistema de Transporte Público “Mi Transporte”.

EI apoyo que realizará el Estado por única ocasión, será definido por el tipo de ruta y superficies que atienden los prestadores de servicio, y será validada por la Secretaría del Transporte, quien considerará criterios técnicos, operativos y financieros de la operación de cada una de ellas.

La categoría 1 es para las unidades cuyo valor no supera los tres millones 720 mil pesos; categoría 2, las unidades cuyo valor no supere los 2.5 millones de pesos; categoría 3, los camiones que no superen los dos millones 040 mil pesos; y categoría 4, los vehículos que no rebasen el millón 890 mil pesos. (Los montos no consideran el Impuesto al Valor Agregado).

Desde 2013 han sustituido mil 712 vehículos del transporte público en la metrópoli. EL INFORMADOR

La cuarta parte de las unidades opera bajo el nuevo modelo

De las seis mil 516 unidades del transporte público que operan en el Estado de Jalisco, sólo mil 827 se encuentran constituidas bajo el nuevo modelo ruta-empresa, de acuerdo con información otorgada vía Transparencia.

Es decir que sólo una de cada cuatro del total de las unidades forma parte de la reestructuración que se anunció desde la pasada administración.

De acuerdo con la información entregada por la dependencia estatal, las unidades se encuentran integradas en 52 corredores, de los cuales, 32 se pusieron en marcha durante la actual administración.

En el avance brindado por la Secretaría de Transporte (Setran) reporta que el último corredor que migró del modelo hombre-camión a ruta-empresa fue el C111-Robles (el pasado 15 de febrero) que circula desde Paseo Las Cumbres hasta avenida Revolución en su cruce con la avenida 16 de Septiembre. Anteriormente operaba como la ruta 176-A Lomas del Sur.

El gobernador informó que a finales del próximo mes todas las unidades del transporte público estarán operando bajo el nuevo sistema.

Este medio comunicó que se tenía proyectado que el modelo ruta-empresa estuviera listo en enero pasado, lo que no ocurrió. Ante el retraso, el gobernador del Estado de Jalisco declaró que éste obedece a la socialización que se ha tenido con los dueños y choferes de las unidades, así como con organizaciones de la sociedad civil.

CLAVES

Aumento de la tarifa

Aprobación. En agosto de 2018, el Comité Técnico de Validación de la Tarifa del Transporte Público aprobó el dictamen que contemplaba el incremento de 50 centavos a la tarifa de nueve pesos que cobraban las unidades del modelo ruta empresa.

Gradual. En julio de 2019, la actual administración estatal anunció que el aumento de la tarifa se comenzaría a reflejar de manera gradual en algunas rutas. Ese día se actualizaría la del Tren Ligero, Macrobús y SiTren. Y durante agosto se sumarían otros 10 derroteros que dejarían de cobrar siete pesos para ajustar el cobro a 9.50 pesos.

Apoyo. Las autoridades dijeron que para evitar un impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores, se acordó con la iniciativa privada la entrega de 10 pesos diarios a los empleados que utilizan el transporte público, para cubrir el diferencial del aumento de 2.50 pesos por viaje (al pasar de siete pesos a 9.50 pesos).

Censo. El titular de la Setran, Diego Monraz, informó que se levantaría un censo para identificar a los trabajadores beneficiados. Sin embargo, desconocen cuántas empresas y el total de personas apoyadas a través de este acuerdo, pues han argumentado que se trata de información privada que manejan las compañías.

Suman siete víctimas

En lo que va de 2020, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han registrado siete víctimas mortales por accidentes viales en los que ha participado alguna unidad de transporte público de pasajeros, de acuerdo con el último corte de la Secretaría del Transporte (actualizado al 17 de febrero de este año).

El pasado 12 de febrero, tras haber sido atropellada por un camión en la colonia San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una joven de 19 años perdió la vida en un puesto de socorros.

En esa semana se registraron tres víctimas mortales. El 10 de febrero, un motociclista perdió la vida luego de que fue embestido por una unidad alimentadora del Macrobús ruta 09, en la colonia El Carmen, en el municipio de Tlaquepaque.

Un día después, una mujer de entre 65 a 70 años murió tras ser atropellada por una unidad de la ruta alimentadora C97-275B, en el Centro de Guadalajara.

Las muertes causadas por este tipo de transporte han registrado una baja entre 2012 y 2019, al pasar de 50 a 30 víctimas. Los accidentes también se han reducido. Hace ocho años se registraron 642 y durante el año pasado se reportaron 299; en este año van 30.

En enero pasado, el titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz Villaseñor, declaró que en esta materia, el objetivo es cumplir un mes sin víctimas mortales, lo que no se ha conseguido durante este año.

Las acciones que lleva a cabo la dependencia estatal para prevenir y disminuir las muertes provocadas por vehículos del transporte público son: incentivos a conductores por buenas prácticas; capacitación para todos los choferes y creación de expedientes para cada uno; supervisión en la carga laboral de los choferes; y supervisión de la velocidad a la que circulan, entre otras acciones.

De 2012 a 2019 también se ha reducido el número de heridos durante los accidentes en los que participan camiones: pasaron de mil 005 a 628. En 2020 se han reportado 33.

El pasado 5 de febrero, un choque entre dos unidades del transporte público en la colonia Moderna, en Guadalajara, dejó como saldo 13 personas lesionadas. Los camiones involucrados fueron una unidad de la ruta 182-A y una de la ruta 52-B.

Es necesario revisar si las condiciones de trabajo de los conductores son las adecuadas para el nivel de estrés que implica tener esa responsabilidad. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta mejorar condiciones para conductores

Augusto Chacón Benavides (director de Jalisco Cómo Vamos)

Aunque se tienen avances en el proyecto del prepago del transporte público, Augusto Chacón considera que no funciona de manera óptima. “Si uno monitorea las quejas que reciben los medios de comunicación (principalmente en radio), se da cuenta que de pronto falla el sistema”.

Destaca que el compromiso del gobierno es que el próximo mes quede listo, y eso permitirá tener un monitoreo preciso de cuántos usuarios utilizan el camión.

“En ese sentido, va bien. La pregunta es si es o no un negocio (el nuevo modelo). Mientras se consolida o no la ruta-empresa, se puede poner en suspenso esa pregunta para monitorear que funcione, si no tendremos que pensar en que el dinero que se pone para el transporte público sea de manera más transparente y sea dirigido a los usuarios, y no a los dueños de los camiones”.

Remarca que otro proyecto que cambiará la operación del transporte público en general, será la puesta en marcha del Peribús que circulará sobre Periférico. “Eso sin duda tendrá que articular al resto de las rutas y tendrá que ser en beneficio de la gente, pero todavía estamos esperando ver esos resultados en la gente, que todavía no los percibe”.

Añade que actualmente es común ver largas filas de personas esperando el camión o notar que los conductores no han cambiado sus modos. “Podemos llamarle de otro modo, podemos bautizarlo empresa en lugar de hombre-camión, pero si no intervenimos en la calidad de vida de los choferes, difícilmente todo lo que estamos haciendo alrededor se va a notar”.

Por ello considera que es necesario revisar si las condiciones de trabajo de los conductores son las adecuadas para el nivel de estrés que implica tener esa responsabilidad. “Esta intervención tiene que ser integral”.

Sigue: #DebateInformador

¿Mejoró el sistema de transporte público?

Participa en Twitter en el debate del día @informador