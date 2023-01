Empleados, dueños de negocios y líderes de cúpulas empresariales critican la entrada en vigor de la Ley para el Control del Tabaco, que incluye nuevas restricciones para fumadores y reglas para sitios de entretenimiento o consumo de alimentos y bebidas, así como cambios en los permisos en materia publicitaria y la prohibición del consumo de este producto en playas, escuelas, plazas, parques públicos, canchas y estadios, centros comerciales y mercados.

Moisés Cruz ingresó a una tienda de autoservicio y vio que ya no estaban los cigarros en el mostrador. “Me fui a otra tiendita cerca del auditorio Benito Juárez y me vendieron dos cigarros sueltos (eso también está prohibido)”.

Celia González, vendedora de una tienda de autoservicio en Patria, acepta que las ventas bajaron. Y Manuel Mozqueda, dueño de Todo para el Buen Fumador, también lamenta esta situación.

Ana María Sánchez está furiosa porque ya no puede fumar y consumir alimentos ni bebidas al mismo tiempo en un restaurante o bar. “Yo y mis amigas fumamos siempre que comemos o tomamos alcohol. Si ya había áreas exclusivas para fumadores, por qué cambian. Mejor nos estamos organizando en las casas o depas”.

Joselyne Ramos, gerente de La Nacha y Grillo, en Chapultepec, advierte que la reforma afectará al sector. “El 50% de nuestros clientes fuman”.

Industriales, dueños de restaurantes y bares alistan amparos porque consideran que la reforma ordena cosas imposibles y atenta contra sus negocios. Es una medida que tendrá un impacto negativo en sectores que apenas se recuperan de la pandemia. Y no resuelve el problema de salud pública, acentúa Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco.

Otro problema es que hay desinformación entre la población. Aunque ya pasó una semana de la entrada en vigor de la ley, la Cofepris admite que están en el proceso de conocer las nuevas disposiciones para luego iniciar la supervisión.

Sólo los inspectores sanitarios pueden sancionar por fumar en zona prohibida

En México, solamente verificadores o inspectores de la Secretaría de Salud podrán sancionar a quienes incumplan con la Ley General para el Control del Tabaco.

Las áreas que pueden aplicar las sanciones son: la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), en el ámbito estatal, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el sector nacional.

De acuerdo con el director jurídico de la Coprisjal, Javier Paredes, se encuentran en el proceso de conocer a fondo las nuevas disposiciones de la ley, para posteriormente generar sus propias visitas de supervisión en coordinación con su homóloga federal, a fin de garantizar que las disposiciones se cumplan.

Lo anterior, con base en el Artículo 393 de la Ley General de Salud. “Corresponde a la Secretaría de Salud Federal y a los Gobiernos estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Salud”.

Durante las visitas se observarán puntos específicos, como el que los establecimientos cumplan con la disposición de ser espacios 100% libres de humo, que en los puntos de venta no se ofrezcan los cigarrillos o puros de forma visible, que los productos tengan las leyendas de prevención, la vigilancia de medios de comunicación para que no publiciten de forma indirecta o directa los productos.

Señala que posteriormente se realizará la coordinación con los Ayuntamientos para establecer qué papel jugarán dentro de la supervisión de las medidas, pues hasta ahora se desconoce qué autoridad podría aplicar la sanción desde los municipios.

Agrega que es necesario que las alcaldías generen los procesos de colaboración necesarios con las cámaras comerciales, así como con otros espacios, como estadios, teatros o auditorios, para avanzar en el cumplimento de las medidas desde acuerdos voluntarios.

De acuerdo con el Artículo 53 del reglamento de la nueva ley, serán las personas propietarias o las responsables de los espacios y comercios quienes, cuando una persona esté fumando cualquier producto de tabaco o de nicotina en dicho lugar, deberán pedirle que inmediatamente deje de fumar y apague su cigarro.

De no hacer caso a la indicación, debe exigirle que se retire del lugar. “Si opone resistencia, la persona a cargo debe negarle el servicio y, en caso de ser necesario, buscar la asistencia de la autoridad competente”.

SUPERVISIÓN

Autoridades revisarán cada negocio

Los establecimientos deben cumplir con espacios 100% libres de humo.

Evitarán ofrecer tabaco de forma visible, aunque los productos tengan las leyendas de prevención.

Vigilarán a los medios de comunicación para que no publiciten de forma indirecta o directa los productos.

Los estadios se unen contra el tabaco

Los equipos y estadios deportivos de Jalisco están dispuestos a hacer valer la nueva Ley General para el Control del Tabaco, pues dentro de inmuebles como el estadio Akron, el estadio Jalisco y el estadio Panamericano de Beisbol ya se posicionaron al respecto de esta regulación.

“Como Charros de Jalisco acataremos las disposiciones. A partir de la siguiente temporada ya estamos dando los pasos necesarios para eliminar algunos de los señalamientos de áreas que estaban exclusivamente para fumadores. Tenemos la intención de convertirlas en áreas para recarga de celulares”, apuntó la directiva.

Por su parte, en los estadios Akron y Jalisco ya publicaron la prohibición de fumar dentro de sus instalaciones. Agradecen la compresión de sus visitantes para cumplir con la llamada ley antitabaco, que entró en vigor este mes.

Más de cuatro mil muertes al año por tabaco en Jalisco

La Secretaría de Salud revela que 8.8% del total de las muertes relacionadas con las enfermedades están involucradas con el consumo del tabaco. Y la estimación es que en Jalisco mueren cada año cuatro mil 207 personas en promedio por fumar.

El consumo de tabaco puede llevar a la muerte debido a los químicos que se encuentran al interior de un cigarro, tales como nicotina, alquitrán, amoniaco y monóxido de carbono, entre otros.

Según la autoridad sanitaria, el tabaquismo es un grave problema de salud que cada año cobra la vida de 43 mil mexicanos. Los principales padecimientos asociados con esta adicción son la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), los problemas cardiacos y los diferentes tipos de cáncer, sobre todo el de pulmón.

Esas patologías son provocadas por la inhalación del humo de tabaco, el cual contiene más de siete mil sustancias químicas, de ellas alrededor de 70 son cancerígenas.

La mejor forma de evitar estos padecimientos es la prevención, por lo que “conviene decirle ‘no’ a su consumo”, recomienda la Secretaría de Salud.

Fabiola Macías Espinoza, profesora de la Universidad de Guadalajara, indica que la reforma que entró en vigor tiene el objetivo de disminuir el tema de la publicidad en cigarros para prevenir que las personas fumen desde edades tempranas.

Y regula los espacios donde se fuma: “Aunque hay áreas de fumar y no fumar, las partículas quedan en el aire y provocan daños, especialmente a personas vulnerables”.

La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco señala que el 75% de quienes mueren a causa del tabaco en Jalisco son hombres (tres mil 119 varones y mil 088 son mujeres).

De los fumadores en Jalisco, 34 mil menores de edad y 962 mil son adultos.

Del total, 493 mil son fumadores diarios y 503 mil aseguraron serlo de manera ocasional en el Estado. El 70.7% está interesado en dejar de fumar y el 60.7% lo ha intentado sin éxito.

Las principales cargas de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en Jalisco son enfermedades cardiovasculares, con mil 240 fallecimientos al año; las enfermedades respiratorias crónicas, con mil 040 muertes; las neoplasias, con 936 decesos; la diabetes, con 301, así como otras enfermedades, con 690 muertos.

SU INSTRUMENTO SALVÓ A AGUSTÍN LANDEROS

Agustín vio morir a su hermano y otros 10 compañeros a causa del tabaco. Recomienda no fumar. EL INFORMADOR/A. Navarro

El cigarro “silencia” al mariachi

Por culpa del cigarro, Agustín Landeros vio morir a su hermano y a 10 de sus compañeros mariacheros. Él, que fumaba hasta cuatro cajetillas al día, decidió dejar de fumar para no correr la misma suerte. “Felicito las nuevas medidas para controlar el consumo, muere mucha gente. Aquí se han muerto, fácil, diez compañeros por tabaco”, dice sentado en la plaza de los Mariachis, en la zona de San Juan de Dios.

El hombre de 88 años asegura que tocar la trompeta lo mantuvo vivo, ya que duró casi 50 años fumando. Y fumó de todas las marcas, aunque dice que prefería las más potentes, las más dañinas. “Me dijo el doctor que el instrumento fue lo que me salvó de la nicotina porque me ayudó a que no se me pegara en el cuerpo, por la presión que hacemos para hacerlo sonar”.

Cuenta que inició a consumir de joven porque su papá plantaba tabaco en Zapotlanejo, pero lo hacía de manera más esporádica. “Se fumaba en hoja de milpa y era más natural”, enfatiza. Al cumplir los 23 años ya fumaba más por imitar a sus compañeros de trabajo. “Y empecé a fumar y fumar, y después necesitaba cigarros más fuertes, y después ya no hallaba”. De tanto humo, dice que se acostaba boca arriba “y me picaba la garganta”.

Su hermano, quien también fumaba mucho, falleció por cáncer de pulmón. Los doctores les dijeron que no había nada que hacer por él. “Ya cuando el cáncer cae a los pulmones no hay salida... ya valió”.

Agustín recuerda que se aproximaba la cuaresma cuando el médico le comentó que era urgente que dejara el cigarro. “Soy católico, entonces de ayuno lo dejé. Los primeros días no quería que nadie me hablara, sentía una desesperación… fue una semana muy pesada. Luego de 40 días ya no sentía ganas. Recomiendan que se vaya recortando pero yo lo dejé de un golpe. Fue lo mejor”.

A las nuevas generaciones les aconseja que no adquieran el hábito. “En la publicidad pintan una rata muerta... y sí pasa así, pero la gente no entiende”.

EL INFORMADOR/A. Camacho

Suma más de 40 años fumando

Alejandro Reynaga tiene 59 años y ha fumado por 40 años. Consume en promedio una cajetilla al día.

Sobre la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor el 15 de enero, Reynaga considera que faltó que el Gobierno federal la socializara más.

“Mal por la manera en que la están metiendo, hasta ahora no se sabe cuál es el alcance. Ya no sabes si se puede fumar hasta en tu propia casa”.

Millones mueren al año por fumar

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen.

Cada año, más de ocho millones de personas fallecen por esta causa.

Más de siete millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno.

En el año 2020, el 22% de la población mundial consumía tabaco.

El tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco.

CRÓNICA

La búsqueda de un lugar para fumar

Ante las nuevas restricciones contra fumadores, el temor no cabalga en burro.

En avenida Chapultepec se llena de paseantes. A media tarde ya hay bares donde no cabe un alfiler.

De un centro botanero, con nombre de ejército sobre la avenida Hidalgo, sale a la acera Rogelio, quien saca un cigarrillo de la bolsa de su camisa y lo enciende. Comenta que “adentro ya no se puede, te avisan los meseros”. Y en ocasiones ni siquiera es que avisen, responden a las constantes preguntas de los parroquianos. Parece que no, pero, a juzgar por este tema, la gente se informa: “Disculpa: ¿No sabes si puedo fumar?”, pregunta una mujer joven. “Ya no”, responde el mesero, quien refiere que desde el pasado domingo es lo mismo.

Si antes admitían a los fumadores en espacios de terraza (algunos incluso sin techo), la nueva ley es clara y los permite, pero no pueden consumir alimentos ni bebidas. Lo que parece que no saben aún los preocupados bebedores es que todavía no hay vigilancia de las autoridades para sancionar.

Y bueno, algunas personas no desean opinar al respecto; otros que caminan por el abarrotado camellón de Hidalgo fuman con prisa y temen la cercanía de la Policía.

Los encargados o dueños de algunos lugares simplemente callan, confían en los amparos que la Canirac pretende interponer en contra de esta nueva ley.

Algunos meseros reportan “menos personas de lo habitual” en sus espacios. Este proceso apenas comienza, pero hay quienes advierten “riesgos de corrupción”, conforme la verificación de esta clase de negocios se haga constante; pero falta información.

Carlos, otro mesero, se pregunta: “¿Podemos decirles que salgan a la banqueta? Es que ya ni sé. Si no se fuma en un parque: ¿A dónde les digo que sí? ¿En su casa?”.

Desde el 15 de enero están vigentes los cambios en la Ley General para el Control del Tabaco.

Principalmente se incluyen nuevas restricciones para fumadores y reglas para centros de entretenimiento o consumo de alimentos, así como cambios en los permisos en materia publicitaria.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Primero la salud: prevén que empresarios perderán juicios

Grandes empresas anunciaron que interpondrán juicios de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros en tiendas, como lo marca el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Pero Marcos del Rosario, coordinador de la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), prevé que lo más probable es que la resolución final sea que el derecho a la salud o a la vida prevalezca sobre los derechos económicos.

Al tratarse de una reglamentación general, explicó que los amparos se interponen ante Juzgados de Distrito en materia Administrativa. Posteriormente, son los jueces quienes deberán emitir las resoluciones.

“No va a ser fácil que los jueces se inclinen por el tema de los derechos económicos por encima de la salud. No va a resistir el argumento. Cuando hay dos derechos que chocan, el juez tiene que decantarse por el que beneficia en un sentido. No necesitamos ser conocedores técnicos en materia constitucional o derechos humanos para saber que la salud o la vida tienen un rango mayor a otro”.

Aunque las medidas son desproporcionales y pudieran dar pauta a suspensiones provisionales o definitivas, éstas son cautelares para que no se generen daños o afectaciones, las cuales pierden validez al momento que se emita la sentencia.

“Algunos jueces pueden otorgar una suspensión provisional o definitiva, pero por los bienes tutelados; es decir, por la razón de ser, al final de cuentas atiende al derecho a la salud. Una suspensión no es triunfo, va a haber suspensiones, pero no es el fondo o el final del camino”.

“Es un modelo más humanista”

Rosa Martha Meda Lara, profesora e investigadora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que las medidas serán positivas para recordar que somos una sociedad. Y nuestras acciones impactan en los otros. “Es volver a un modelo más humanista en valores del respeto a la salud de los demás y de mi salud. Hacer promoción de la salud es que el sujeto tenga el conocimiento de lo que daña el fumar y que valore él mismo sí quiere hacer un cambio”.

Debido a que la medida pretende disminuir el consumo del tabaco en la población y que esto propicie que baje el costo del tratamiento de las enfermedades asociadas al tabaco, explica que se debe impulsar la creación de más centros para dejar de fumar. “Se hace necesario que haya más centros de atención, motivar a las personas a que dejen de fumar y crear más campañas de promoción de la salud que hablen de los efectos nocivos”.

Comenta que también hace falta insistir en que se sancione la venta de vapeadores porque son productos que no tienen control de calidad. “Falta clarificar los productos de tabaco”.

En términos generales, agrega que la actualización del reglamento prioriza el cuidado de grupos como niños y adolescentes, ya que se ha demostrado científicamente que el consumo, ya sea como fumadores activos o pasivos, está asociado a la detonación de enfermedades crónicas relacionadas con el aparato cardiorrespiratorio y cardiovascular.

“Los niños mexicanos comienzan su experiencia entre los 12 y 14 años. Muchos inician porque está de moda o se sienten incluidos en la parte social, pero a mediano plazo, acarrean problemas… los niños se hacen adictos”.

A partir de los ajustes a la legislación, las personas ya no podrán fumar en zonas de restaurantes y bares donde consuman comida y bebida. En algunos negocios de Chapultepec todavía se observan clientes disfrutando de un cigarro. EL INFORAMDOR/A. Navarro

“Una adicción va más allá”

David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, opina que las medidas no incidirán en que los fumadores dejen de consumir, sino que ahora lo harán en lugares privados.

“Una adicción va más allá de cualquier tipo de legalidad, por más dura que sea… se crean espacios para consumir la mariguana y el tabaco. Los fumadores buscarán espacios donde sí puedan fumar, como con la mariguana, que no se puede fumar en espacios públicos”.

Destaca que una manera de reducir el consumo sería aumentar el costo impositivo. Con eso, solamente las clases ricas seguirían con ese hábito.

“Porque afectaría el bolsillo de la gente, esa es la solución para bajar los porcentajes de quienes fuman”.

Por otro lado, apunta que los argumentos de salud no son suficientes para el nivel de las medidas. “Me parece que es una cortina de humo. Se dice que uno de los argumentos es que, de esta manera, se impactará positivamente en el sistema de salud, pero se da en términos políticos. ¿Qué está persiguiendo la nueva ley?”.

Reacciones

Más selectiva

Ana Reyes es fumadora desde hace cinco años. Opina que las medidas no harán que deje de fumar, sólo tendrá que ser más selectiva de los lugares para hacerlo, esto con relación a la nueva ley antitabaco.

“No es que no lo hiciera antes, pero de repente te sientes en confianza si estás en una terraza, por ejemplo. No me causa problemas porque creo que es importante respetar a los demás, y si a la gente no le gusta, pues no hacerlo con los que no fuman”.

Acto de egoísmo

Adrián Castañeda cuenta que hace 35 años, cuando decidió que se casaría con la mujer que todavía es su esposa, una de las primeras decisiones fue dejar de fumar.

“Todo fumador sabe que el cigarro es dañino para la salud, quien fuma en público es consciente de que está dañando a quienes le rodean, es un acto de egoísmo motivado por la dependencia del tabaco. Sabía que mi humo molestaba a los demás, sabía que causaba daño a la salud de quienes me rodeaban, conocidos y desconocidos, pero la dependencia me hacía encender cada uno de los cuarenta cigarros que diariamente consumía”.

Te limitas y ya

Luis Martínez Badillo, quien tiene más de 30 años fumando, coincide con Ana Reyes. “Sólo beneficia al ambiente de dicho lugar, más saludable o limpio de toxicidad. En cuanto al dejar de fumar, creo que sólo te limitas y ya. Poco a poco… lo importante es que los fumadores dejemos el consumo”.

Celebra nuevas reglas

Gustavo Orozco celebra los cambios en la reglamentación en el consumo del tabaco.

“A mí me da náuseas el humo del cigarro en restaurantes, con todo y su zona de fumadores o en los estadios. Si quieren fumar y morir de cáncer, que lo hagan en sus casas”.

TELÓN DE FONDO

Uruguay y Francia, ejemplo mundial

En América Latina hay varios países que han reforzado las restricciones contra el tabaco desde hace una década.

Fue en 2013 cuando el Banco Mundial en América Latina distinguió a los países que entonces habían endurecido sus reglamentos para favorecer la disminución del consumo del tabaco y, con ello, disminuir los riesgos a la salud de la población de América Latina.

A la cabeza se encontró Uruguay, a quien nombró como “el principal embajador de la lucha antitabaco”, al enfocar las campañas de prevención en los adolescentes.

También fue uno de los primeros países que logró generar ambientes 100% libres de humo de tabaco, desde 2005. “Como resultado de estas medidas, entre 2006 y 2009, el consumo del tabaco en las zonas urbanas de Uruguay (donde vive el 95% de la población) registró uno de los descensos más rápidos del mundo: los fumadores de 15 a 24 años redujeron 44% durante ese período”, indicó el Banco Mundial.

En el caso de Barbados, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago ya habían logrado espacios completamente libres de tabaco. Brasil también destacó por implementar medidas de ayuda para la prevención del consumo del tabaco.

“Aumentar los impuestos a los productos derivados del tabaco es una de las medidas más eficaces en función de los costos para reducir el consumo de productos que elevan la mortalidad y, al mismo tiempo, generar ingresos nacionales considerables para programas de salud y otros programas esenciales; es decir, inversiones que benefician a toda la población”, indicó el Banco Mundial.

Desde el 1 de febrero de 2006, Francia se convirtió en uno de los primeros países en prohibir fumar en los lugares públicos cerrados y centros de trabajo.

Y en 2008 se sumaron a la lista de prohibición las cafeterías, bares, casinos, antros y restaurantes. Según cifras del Ministerio del país galo, gracias a estas medidas, entre 2016 y 2017, un millón de personas dejaron de fumar.

África es una región reconocida por la Organización Mundial de la Salud en donde menos personas fuman, teniendo sólo el 14% de su población como fumadora, cifra menor al promedio mundial, que es del 22 por ciento.

En 2009, las autoridades de salud temían por una pandemia de tabaquismo; sin embargo, en 2010 se implementaron medidas drásticas, como la prohibición del uso de ciertos ingredientes para su elaboración, disminuyendo la producción de cigarrillos tipo “blend”, que representaban la mitad del consumo.

Iniciativa privada en Jalisco alista amparos contra la ley antitabaco

Las afectaciones provocadas por la reforma contra fumadores en espacios públicos provocarán una lluvia de amparos de empresarios restauranteros, adelantó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco.

Mario Alberto Ávalos, presidente de la Canirac en el Estado, estima que a partir de la próxima semana se podrían estar presentando alrededor de 400 amparos.

“Hay un grupo de restauranteros que consideran que se están afectando sus intereses, en virtud de que habían invertido cantidades importantes para generar sus áreas de fumar y ahora están viendo la posibilidad de ampararse”.

No obstante, aclaró que entre los agremiados, algunos optaron por dejar sus espacios 100% libres de humo de tabaco y otros que buscarán tener áreas para fumar con la inspección de las autoridades.

“La ley como tal establece un área para fumadores, pero el reglamento que establece la Secretaría de Salud es el que hace las cosas imposibles. El reglamento esta excedido y por eso existe la posibilidad del amparo, el reglamento es para regular lo que marca la ley y no para sobrepasarse”.

“Invitamos a los comensales a que comprendan que estas disposiciones las marcó el Gobierno federal, ni siquiera el Legislativo. Los restauranteros estamos haciendo lo mejor para seguirlos atendiendo y darles el mejor servicio… traten de no molestarse, ya que no es una cuestión que nosotros hayamos impulsado”, apunta.

Al tiempo que algunos restauranteros que están sopesando amparos, propietarios de antros y bares también lo están considerando.

Alertan por daños… al empleo

La Coparmex Jalisco lamenta que la reforma no contó con la socialización adecuada, con análisis técnicos, ni consensos para el consumo y exhibición del tabaco. Ven una medida excesiva que tendrá un impacto negativo en sectores que apenas se recuperan de la contingencia sanitaria y que, con estas modificaciones, no resuelve el problema de salud pública.

“Desde Coparmex Jalisco, es importante hacer énfasis en que este organismo coincide en que prevalezca la protección de la salud y comparte la visión de que se impulsen políticas públicas encaminadas a la prevención en el consumo del tabaco. Asimismo, las empresas y los sectores involucrados han acatado iniciativas que velan para que la población esté informada sobre los riegos que ocasiona fumar. Sin embargo, lo que entró en vigor recientemente desincentiva las inversiones relacionadas con este sector, que oscila en mil 897 millones de dólares, además genera incertidumbre en la generación de empleo. Tan solo en este sector se encuentran empleadas 133 mil 959 personas en Jalisco”, por lo que serían las que se verían afectadas en diversos grados, sobre todo los bares y restaurantes o espacios de entretenimiento, ante los consumidores que evitarían estos espacios.

“Desde luego, golpea al sector restaurantero donde se realizaron inversiones en la adecuación de sus instalaciones con áreas específicas para fumadores. El consumo de tabaco no se va a evitar con este tipo de restricciones; al contrario, puede ser la puerta para fomentar el comercio ilegal. Impacta de forma injustificada a la libertad de comercio y a los derechos de las y los consumidores”, señaló Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. “Desde la iniciativa privada se ha buscado el diálogo y un análisis técnico que dote de herramientas y de un análisis técnico en la toma de decisiones. Por ello, solicitamos que el Gobierno genere certeza jurídica ante un producto de consumo legal”.

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro Rodríguez, aseguró que el sector industrial ya prepara amparos en contra de las modificaciones a la Ley General para el Control de Tabaco, ante lo que consideró como una sorpresa para todo el sector empresarial en México.

Aseguró que las nuevas prohibiciones no fueron debidamente discutidas con las cúpulas empresariales, ni las sanciones, ni mucho menos se precisó quienes serán los encargados de hacer cumplir estas determinaciones.

Aunque sean espacios exclusivos, está prohibido fumar y consumir alimentos y bebidas en establecimientos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Bares y discotecas se unen a la impugnación

César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos (Conbar), responde que algunos establecimientos también están analizando interponer amparos, ya que consideran a las nuevas reglas como excesivas.

“Los amparos tienen que ser de manera individual, no hay amparos colectivos. Es viable para los que hicieron la zona de fumadores para cumplir con la ley y no pierdan toda esa inversión”.

De acuerdo con el dirigente, los establecimientos invirtieron más de 400 mil pesos para crear las áreas de fumadores. Y entre los requisitos que se pedían era que deberían tener puertas eléctricas con sensores automáticos, un metraje mínimo y terrazas que cumplieran con esas características.

“Muchos se aventaron e hicieron esas inversiones, entonces representaron un esfuerzo. Y de un día para otro quedarán inutilizadas. En nuestro caso, lo que más nos afecta es que ya hicimos un área de fumadores como lo marcaba la ley anterior y, de un día para otro, estas inversiones prácticamente se van a la basura”.

Reprocha que el Gobierno federal no los haya tomado en cuenta al momento de elaborar el reglamento. “Nos enteramos por los mensajes en el celular la semana pasada. No fueron escuchadas las voces de las cámaras y los empresarios”.

Admite que la sociedad ha ido cambiando y cada vez hay más rechazo al consumo del tabaco, pero no se puede sobrepasar la ley.

“Evidentemente estamos en pro de la salud, a favor de estar siempre trabajando con la ley, pero se dio demasiado rápido y sin socializar la reforma. Aún no nos queda claro quiénes harán las inspecciones”.

Aclara que en el reglamento no está prohibido fumar en estos lugares. “Lo que está prohibido es que en las áreas designadas para los fumadores no puede haber servicio de alimentos ni de bebidas”.

Por ley, tiendas tapan productos con tabaco

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco se prohibió la exhibición de productos como cigarrillos y puros en establecimientos mercantiles, lo que generó ajustes en cadenas comerciales como Oxxo y Walmart, así como tiendas de abarrotes que solían mostrar estos insumos en las zonas de cobro.

Tras un recorrido por diversos negocios, se observó que las tiendas de autoservicio ahora cuentan con un recubrimiento negro (telas o cartones) en los estantes donde exhiben las cajas de cigarros.

Sayra Casillas, vendedora de mostrador del Oxxo ubicado en la glorieta del Ingeniero, asegura que la nueva disposición provocó que los curiosos cuestionen si se permite o no la venta de cigarrillos, pero el consumo es el mismo.

En el caso de las tiendas de abarrotes, la prohibición es la misma. Pero también existe la restricción de vender cigarros por unidad o en empaques que contengan menos de 14 o más de 25 unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de 10 gramos. Aquí las sanciones contra los negocios oscilan entre los 270 mil y un millón 80 mil pesos.

Amalia Rodríguez, dueña de una tienda de abarrotes en la colonia Mezquitán Country, optó por vaciar los estantes en donde solía colocar cajas de cigarrillos.

Ahora su mostrador con la leyenda “Faros” se encuentra vacío, pero la venta al público continúa.

Aseguró que en su tienda no era usual la venta de cajetillas completas, “porque a la gente se le hace caro”. Sin embargo, desconoció que existiera una prohibición para vender cigarrillos por unidad.

TESTIMONIO

Caen ventas 70% en negocio tradicional

Con 94 años de antigüedad, Todo para el Buen Fumador es uno de los negocios más antiguos de la ciudad dedicado a la comercialización de los puros y cigarros.

Fue en 1929 cuando inició este negocio, que se ubica sobre la calle Ramón Corona, en el Centro Histórico de Guadalajara.

El negocio ha tenido dos dueños. En 1972, Manuel Mozqueda Mendoza adquirió el establecimiento, y aunque inicialmente se dedicaba exclusivamente a la venta de puros y tabacos, actualmente ya agregaron los tequilas.

“No hay ningún negocio que tenga una cabina de puros como el de nosotros, por tener esa trayectoria y esa imagen de muchos años”.

Además de comercializar los habanos y tabacos, en 1982 comenzaron a elaborarlos. En este pequeño taller se producen varias marcas de tabaco de masticar, de pipas, de cigarros, puros finos, extra finos y de línea económica.

Sin embargo, las nuevas disposiciones provocaron una caída del 70 por ciento en las ventas del establecimiento y que la producción se frenara.

Lamentó que estas disposiciones hayan afectado a muchos establecimientos. Además de los negocios establecidos, las nuevas disposiciones también afectan a los trabajadores agrícolas y los productores de tabaco del país.

México es un país autosuficiente en la siembra de tabaco y en la elaboración del cigarro, por lo que “no hay ninguna razón de cuartar esa libertad y esa área económica”.

También se verán afectadas las tiendas de conveniencia, las tiendas de autoservicio, restaurantes y hoteles.