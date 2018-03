Las cúpulas de los partidos acaparan “pluris” en Jalisco

Los primeros lugares en las listas de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, quienes no necesitan hacer campaña, fueron acaparadas por las cúpulas partidistas, dirigentes o líderes morales.

En el caso del PRI, el listado es encabezado por Mariana Fernández, actual secretaria del Comité Estatal y también candidata por el Distrito 10 de Zapopan. El segundo en la lista es el actual dirigente Héctor Pizano, seguido de Sofía García, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres priistas, Manuel Alfaro, secretario privado de Aristóteles Sandoval, y Verónica Martínez, quien suplió a Arturo Zamora en el Senado.

En MC, la primera es Patricia Martínez, coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad de Guadalajara en la administración de Enrique Alfaro. El segundo es Salvador Caro, actual diputado y ex jefe policial tapatío, continuándole Mara Robles, tras la negociación con el grupo UdeG, el ex panista Ricardo Rodríguez y la ex priista María Victoria Mercado, actual diputada federal.

En el PAN, las candidaturas se dejaron a grupos encabezados por el actual diputado Miguel Ángel Monraz, el ex legislador Omar Borboa y hasta el actual candidato a gobernador, Miguel Ángel Martínez, aunque Claudia Murguía, integrante del Comité, y el diputado federal Hernán Cortés, encabezan la lista.

Primeros 5 en listas de candidatos plurinominales

PRI (los que tienen mayores oportunidades)

1.- Mariana Fernández Ramírez, secretaria general del PRI.

2.- Héctor Pizano Ramos, actual dirigente estatal del PRI.

3.- Sofía García Mosqueda, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

4.- Manuel Alfaro Lozano, secretario privado de Aristóteles Sandoval.

5.- Verónica Martínez, senadora suplente de Arturo Zamora.

MC

1.- Patricia Martínez Barba, coordinadora de Gestión Integral

de la Ciudad de Guadalajara.

2.- Salvador Caro Cabrera, diputado local y comisario de Guadalajara.

3.- Mara Robles Villaseñor, rectora del CUAltos.

4.- Ricardo Rodríguez Jiménez, secretario general de Zapopan.

5.- Victoria Mercado Sánchez, diputada federal.

PAN

1.- Claudia Murguía Torres, regidora en Ciudad Guzmán.

2.- Hernán Cortés Berumen, diputado federal.

3.- Elizabeth Cruz Macías, secretaría de Promoción Política de la Mujer.

4.- Israel Ávila Trujillo, directivo en el partido.

5.- Angélica Pérez Plazola, ex candidata a diputada.

PRD

1.- Natalia Juárez Miranda, secretaria general del PRD.

2.- Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa.

3.- Lucrecia Dávila Figueroa, fue secretaria de Difusión en el Comité de Tamazula.

4.- Gerardo León de la Cruz, fue secretario de la Diversidad del PRD.

5.- María García de la Torre, auxiliar administrativo del partido.

Candidatos a diputados “dobletean” en las listas

Mara Robles busca una diputación de mayoría relativa por el Distrito 3 y es la tercera en la lista de MC para diputados por representación proporcional. EL INFORMADOR/Archivo

De acuerdo con las listas registradas de candidatos a diputados de mayoría relativa y representación proporcional del PRI, MC, PAN y PRD, seis aspirantes se encuentran en ambos listados, la mayoría en los primeros lugares de las plurinominales que podría garantizarles una curul en la próxima Legislatura aunque pierdan la elección constitucional.

De éstos, cinco son mujeres. La única del tricolor que fue registrada en ambas listas fue Mariana Fernández Ramírez, actual secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. La priista competirá por el Distrito 10 de Zapopan, que en la elección de 2015 fue ganado por el independiente Pedro Kumamoto. Si no obtiene la diputación por esta circunscripción, en la que de nuevo habrá una candidata independiente (Susana Ochoa), prácticamente tendría garantizada su llegada al Congreso, pues encabeza la lista de los “pluris”.

Otra que también podría llegar sin problemas al Congreso es Mara Robles de Movimiento Ciudadano, quien busca una diputación por el Distrito 3 con cabecera municipal en Tepatitlán. La rectora del Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) fue contemplada en el tercer lugar de la lista de candidatos por el principio de representación proporcional.

En el caso del PRD, son tres los candidatos que se encuentran en ambas listas. La actual secretaria general del partido, Natalia Juárez Miranda, encabeza la lista de las “pluris” y competirá por el Distrito 11 con cabecera municipal en Guadalajara. Gerardo León de la Cruz se encuentra en el lugar cuatro y busca ganar el Distrito 14, también del municipio tapatío. Y María Luisa Hernández va por el Distrito 7 de Tonalá, pero quedó hasta el sitio 13 de los plurinominales.

El PAN tiene una candidata en ambas listas. María del Rosario Velázquez Hernández competirá por el Distrito 16 con cabecera municipal en Tlaquepaque. Fue contemplada en el lugar siete del listado de los candidatos de representación proporcional.

Se esperaba que las listas de representación proporcional del tricolor se incluyera a Francisco Ayón, el súper secretario del gobernador Aristóteles Sandoval, quien ha sido titular de la Secretaría de Educación y presidente de los Consejos de Administración del SIAPA y del Instituto de Pensiones (Ipejal). Sin embargo, el fin de semana pasado se anunció que el también ex alcalde interino de Guadalajara renunciaba a su candidatura por el Distrito 8 y no estaría incluido en el listado de los “pluris”.

A pesar de las especulaciones que giraron en torno a esta decisión, durante la semana, Aýon aclaró a través de las redes sociales que siempre mantendrá su lealtad al titular del Ejecutivo estatal.

Claves

Elección 2015

• En las elecciones de 2015, de los 19 plurinominales que fueron elegidos para conformar la actual Legislatura, PRI, MC y PAN alcanzaron cada uno cinco curules por esta vía plurinominal.

• El PRD obtuvo dos, el Partido Verde una y Nueva Alianza, otra.

• A pesar de que el PRI obtuvo 15 diputaciones: 10 por mayoría relativa y cinco de representación proporcional, no fue la bancada mayoritaria, ya que al ir en coalición con el Verde, dos de las curules fueron para este último. Debido a esto, Movimiento Ciudadano fue la fracción con el mayor número de legisladores con un total de 14.

Sin embargo, en febrero de 2017 ambas bancadas se quedaron con 13 legisladores, luego de que Hugo Rodríguez renunciara a MC.

Dirigentes defienden elección de perfiles

Con todo y las críticas que han recibido por la forma en que se eligieron a los candidatos, principalmente a las diputaciones, los dirigentes partidistas defienden que son los mejores perfiles y, además, responden al tema de paridad y espacios para jóvenes a los que están obligados.

El dirigente del PRI, Héctor Pizano, subrayó que éstos fueron elegidos tras una serie de negociaciones con los sectores, organizaciones y actores políticos de peso del partido, entre éstos, el titular del Ejecutivo estatal, “buscamos que quedaran presentados la mayoría”.

De los 18 lugares que van por la vía plurinominal, nueve son para mujeres y la misma cantidad para jóvenes, pues en cada segmento de tres se contempló a un joven menor de 35 años, categoría que habría favorecido al secretario particular del gobernador, quien se quedó con el número cuatro de la lista. Incluso, explicó que no debe extrañar el que los candidatos “pluris” correspondan a la cúpula partidista, pues normalmente obedecen a los intereses de los liderazgos de sectores y organizaciones de la dirigencia en turno.

El dirigente del PRD, Víctor Hugo Prado, comentó que en el caso de su partido pudiera pensarse que responde a los intereses de la cúpula; sin embargo, “nadie puede poner en duda””sin embargo, se eligieron a quienes intereses de la crrespondan a dirigentes partidistas defienden que eran los mejores perdil el trabajo de activismo, seriedad política y desempeño de sus candidatos.

Por su parte, el dirigente interino del PAN, Fredy Medina Sánchez, indicó que cada una de las personas fue elegida como reconocimiento al trabajo que han realizado en el partido, sobre todo el de las mujeres, “no es un tema exclusivamente de grupos, es un tema de capacidades, experiencia y de expectativas de buenos resultados”.

En la elección del 1 de julio se elegirán a diputados para conformar la Legislatura LXII. EL INFORMADOR/R. Rivas

Aún pueden realizar ajustes

Los partidos políticos están a tiempo para realizar ajustes a las listas de candidatos a diputados por ambos principios, luego de que el pasado 21 de marzo el Instituto Electoral del Estado verificara que las solicitudes cumplieran con todos los requisitos y comenzara a notificarlos para subsanar omisiones o irregularidades.

Destaca que 48 horas después de recibir las notificaciones por parte del órgano electoral, los partidos deben responder a las observaciones. De acuerdo con los dirigentes de algunos de los partidos, las omisiones detectadas fueron menores, principalmente, relacionadas a documentación.

El dirigente del PRD en Jalisco subrayó que recibieron una observación sobre la declaración patrimonial de uno de los candidatos y otros detalles de copias, “son asuntos menores que pudieron completar. Ya están atendidas”.

El representante del PAN coincide en que no se ha notificado ninguna irregularidad que ponga en riesgo la candidatura de algunos de los perfiles registrados. Las notificaciones también han sido sobre algunos de los documentos ilegibles, pero ya fueron subsanados “en tiempo y forma”.

El Consejo General del IEPC deberá aprobar las listas a más tardar el 20 de abril, antes del arranque de la campaña electoral de diputados y munícipes, que de acuerdo al calendario electoral sería el próximo 29 de abril.

Este fin de semana concluye el plazo para que los partidos registren los candidatos a munícipes. Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó una ampliación de dos días para dar cumplimiento, el Instituto Electoral no lo ha autorizado. Además, se requiere que los partidos acepten la propuesta.

El dirigente del sol azteca explicó que se debe cumplir con lo establecido y no estaría de acuerdo en que se acepte ampliar el plazo.

Habrá un legislador menos

A partir de la próxima Legislatura, en Jalisco habrá un diputado menos al pasar de 39 a 38, luego de que en la reforma electoral aprobada el año pasado se decidiera eliminar una diputación por el principio de representación proporcional (pasará de 19 a 18).

Esto permitirá un ahorro de alrededor de 1.3 millones de pesos anuales, correspondiente al sueldo de un legislador.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Total discrecionalidad”

Alberto Bayardo (coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO)

Para el académico, la elección de los candidatos a diputados plurinominales continuará en manos de las cúpulas partidistas, debido a que la ley les da “total discrecionalidad” para decidir quiénes aparecerán en éstas y en qué orden.

“Es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo, porque realmente la lista de las ‘pluris’ es un privilegio que se le ha otorgado a los presidentes de los partidos. Acomodan a los amigos de los propios presidentes de los partidos”, algo que se observa de nuevo, en propuestas que fueron registradas a nivel local y nacional.

Los candidatos son elegidos en su mayoría para mantenerlos en la vida política, como sucede actualmente en el PRI.

Reconoció que los diputados plurinominales son quienes presentan iniciativas de ley mejor elaboradas, pero es porque tienen mayor grado de estudios y no se dedican a buscar el voto en la calle; sin embargo, consideró que en esta ocasión, los partidos no tendrán a los mejores representantes por esta vía.

Considera que la discrecionalidad en la elección interna de estos candidatos es “relativamente sencilla de resolver”, ya que deberían ser los ciudadanos quienes exijan las modificaciones de reformas para que se aplique un proceso similar al de Francia, en donde todos son de representación y los partidos presentan listas denominadas “abiertas” para que la gente vea los nombres y vote por quien considera que debe llegar al Congreso, “algo así se debería hacer en el caso mexicano”.

EL ANÁLISIS

El privilegio “pluri” de mandar

Jaime Barrera

La forma como se confeccionaron tanto a nivel nacional como local las listas de candidatos plurinominales a senadores, diputados federales y locales, además de que ignoraron olímpicamente el reclamo social de reducir su número que revivió en la crisis del gasolinazo a principios del 2017, dejó claro que el espíritu con el que fueron creados estos espacios de representación política en la reforma de 1977 ha quedado totalmente pervertido.

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que buscó en aquel momento enriquecer la pluralidad del país y considerar a los partidos políticos como entidades de interés público ha degenerado en un sistema de “cuates y cuotas” que funciona con una lógica totalmente contraria al propósito original de sumar a los diputados uninominales, por los que usted vota en la urna de su distrito, a los llamados plurinominales, para establecer un esquema mixto de representación proporcional.

En teoría, esas curules deberían ser ocupadas por los perfiles más calificados de cada partido político, en cuanto a experiencia, formación y capacidades, para elevar el debate y la conducción política del Poder Legislativo con Congresos más representativos y técnicamente más preparados que fueran un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo federal y estatal.

Salvo contadas excepciones, en los nombres de las listas de plurinominales que han sido definidas por los jerarcas de los partidos y los liderazgos formales y fácticos a los que responden, cumplen con una trayectoria y credenciales que garanticen mayor calidad y eficiencia en el trabajo Legislativo en esta hora crítica de México y de Jalisco.

Los criterios personalísimos y discrecionales que dominaron nuevamente en la designación de los “pluris”, aumentará el desprestigio y el descontento hacia la figura de los diputados y las diputadas, ya que su concurso lejos de elevar los debates parlamentarios contribuirán, en su mayoría, a mantener los excesos y la falta de transparencia en los presupuestos legislativos.

Esta realidad hace inaplazable la necesidad de retomar el debate para reducir el número de esta modalidad de legisladores tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, como en los Congreso locales.

Ojalá los suertudos “pluris” que ya están sólo en espera de ocupar una curul por el único mérito de estar cerca de los que tienen el privilegio de mandar, sean los que propongan y hagan realidad esta exigencia de la ciudadanía a la que dicen representar.

