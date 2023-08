La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó la localización de un predio en Lagos de Moreno que estaría relacionado con la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto.

En el terreno se localizaron fragmentos óseos entre otros indicios. Se trata de un predio rústico ubicado en la calle privada El Sabino a su cruce con Camino Real de Zacatecas. En el sitio se aseguraron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios. Se presume que todos estos objetos eran usados por una célula criminal de la zona.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de múltiples segmentos óseos que ya fueron entregados a las autoridades forenses. Por la condición de los restos fue imposible determinar cantidades o géneros de las víctimas.

Se informó que los elementos confiscados forman parte de las indagatorias para localizar a Jaime Martínez, Dante Cedillo, Diego Lara, Roberto Olmeda y Uriel Galván, desaparecidos hace una semana en el municipio de la Región Altos.

Con este terreno asegurado, suman cuatro las propiedades relacionadas con la desaparición de los jóvenes.

Hoy AMLO presentará los avances de la investigación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará hoy en la “mañanera” el informe sobre el avance de las investigaciones del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, según anunció la semana pasada. La encargada será la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Cabe recordar que el pasado viernes el presidente dijo que los muchachos fueron “posiblemente asesinados”.

Las autoridades informaron que ayer encontraron más restos óseos y objetos cortopunzantes en un predio de Jalisco, en el marco de las pesquisas para localizar a cinco jóvenes secuestrados el pasado 11 de agosto, informó la Fiscalía de Jalisco.

Se trata del segundo descubrimiento de este tipo, luego de que el 18 de agosto se anunciara el hallazgo de restos óseos y cuatro cráneos con rastros de incineración en una finca abandonada en la localidad de Lagos de Moreno, donde fueron raptadas las víctimas, de entre 19 y 22 años.

El operativo se desarrolló en una propiedad del mismo municipio, donde policías y agentes de la fiscalía encontraron “cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, así como múltiples segmentos óseos”, indicó la fiscalía en un comunicado.

Las autoridades forenses estatales todavía trabajan en la identificación de los restos para determinar si corresponden a los jóvenes, cuyo cautiverio fue difundido en violentas imágenes que generaron conmoción. En una fotografía publicada la semana pasada en redes sociales se observa a los cinco arrodillados y maniatados, mientras en un video se ve el momento en el que uno de ellos es atacado con un objeto contundente y un cuchillo.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación ubicaron los restos humanos en una propiedad en la calle Privada el Sabino al cruce con camino Real de Zacatecas, en Lagos de Moreno. TWITTER/FiscaliaJal

TESTIMONIO

Familiar cuenta sobre los avances en el caso

El pasado 11 de agosto se dio a conocer la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, donde se presume fueron torturados y asesinados en una finca de la comunidad de La Troje.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de restos y cuatro cráneos calcinados en la comunidad de La Troje, al norte del municipio de Lagos de Moreno.

Los habitantes de Lagos de Moreno se solidarizaron con las familias de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández, los cinco jóvenes desaparecidos.

Miguel Olmeda Cuellar, hermano de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que a más de una semana de la desaparición siguen sin respuesta clara de las autoridades, “seguimos igual que el primer día que fuimos a la fiscalía”.

Miguel comentó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que ha recibido una buena respuesta de solidaridad, de empatía de toda la gente. “Apoyo que nos reconforta”.

Comentó que siguen igual que el primer día que fuimos a la fiscalía: “No sabemos nada de mi hermano, ni de ninguno de mis amigos”.

“En la casa en donde se realizó el cateo encontraron el celular de mi hermano, también encontraron cuerpos, pero no sé cuánto tiempo duré una prueba de ADN”.

“Ha pasado el tiempo y las respuestas son las mismas”.

Finalizó compartiendo que toda su familia espera que lo sucedido sea el parteaguas para que todo cambie en el municipio.

“La autoridad se ha tomado mucho tiempo para dar respuesta a familiares. Sí siento la desesperación y las ganas de que ya me digan algo (las autoridades), siento que ya va mucho tiempo y no han encontrado nada”.

SUN

LA VOZ DEL EXPERTO

Que no quede en una conmoción temporal

Rossana Reguillo, academica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Rossana Reguillo, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), explicó que la desaparición de cinco jóvenes en los Altos de Jalisco tiene tres elementos que han contribuido para su impacto a gran escala. Dice que es momento de construir “un proyecto ciudadano de exigencia frente a las elecciones que vienen”.

Remarcó que es importante que eso que hoy está conmoviendo a las personas “no se quede en conmoción temporal, sino que ayude a construir un proyecto ciudadano de exigencia frente a las elecciones, y que no dejemos de acompañar a las familias y a las víctimas”.

Reguillo detalló que el caso tiene tres elementos que han contribuido para sacudir al país entero: "En primer lugar, la biografía de las víctimas. Cuando ocurren casos como éste hay un intento continuo de las autoridades y de la sociedad por vincular a las víctimas con el narcotráfico. En este caso, los muchachos trabajaban, ayudaban a sus familias. El argumento de 'En algo andaban' no es suficiente".

El segundo elemento es el video, que califica como “brutal” y dotado de “una terrible intencionalidad. No es casual que se haya filtrado. Hay una intención de mostrar, exhibir, hacernos partícipes como testigos. Es la ‘espectacularización’ del horror”. Reguillo también señala que si bien el material aporta indicios, no todos son verificables, por lo que es necesario guardar serenidad y distancia frente al delirio que entraña.

Finalmente, el otro elemento a considerar es que el tema, "de manera no buscada, colisionó con ‘La Mañanera’. Al colisionar con la conferencia del jefe de Estado, genera una indignación que arrastra. Hay una sensación de estar a la deriva, de que no hay una autoridad capaz de contener estos actos".

También rememoró que lo ocurrido hace unos días en Los Altos de Jalisco tiene antecedentes históricos y recuerda cuando, en 2013, seis jóvenes fueron capturados y asesinados por el crimen organizado. “Lagos de Moreno ha ido viendo un incremento de desapariciones y el aumento de una violencia brutal en la que morir no es suficiente: hay que decapitar, desmembrar… es una espiral creciente de terror”.

La Fiscalía ubicó una finca donde había indicios; serán analizados por médicos forenses. EL INFORMADOR/A. Navarro

Colectivos definirán con autoridades los protocolos de búsqueda segura

El próximo 25 de agosto se llevará a cabo la segunda reunión entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales, para definir los protocolos de búsqueda en campo abierto, luego de los atentados del pasado 11 de julio en Tlajomulco que dejaron seis muertos y 15 heridos.

La primera reunión fue el pasado 25 de julio y el evento es organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana en Palacio de Gobierno.

El fundador del Colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, aseguró tener pocas expectativas de este segundo encuentro, donde les anticiparon que sólo se realizará una reflexión de lo presentado en la primera sesión y donde varias organizaciones salieron insatisfechas por la falta de acuerdos.

Organizaciones como Luz de Esperanza, Madres de Buscadoras de Jalisco, Hasta Encontrarles, entre otras, acusaron que en la reunión del 25 de julio no pudieron presentar sus propuestas para garantizar la seguridad de todos los participantes de los procesos de búsqueda y que sólo se hicieron mesas de trabajo donde se repitieron los protocolos ya preestablecidos. Las organizaciones demandan incorporar nuevos elementos de seguridad, como revisiones de personal antibombas antes de realizar la inspección en campo. También quieren la reanudación inmediata de estas actividades.

“Si nos hablan tenemos la obligación de participar, porque si no participáramos, no supiéramos qué está pasando y no tuviéramos la oportunidad de exigir lo que se haga, lo que se debe de hacer. Desgraciadamente, tenemos que seguir participando de esta simulación para seguir exigiendo que hagan las autoridades lo que tengan que hacer. No nos queda de otra a las colectivas y a los colectivos más que seguir sumándole a esta burla del gobierno porque, si no nos presentamos, pues de todas maneras no pasa nada y perdemos la oportunidad de encarar a la autoridad y de hablarle directamente de las necesidades reales que tenemos”, expresó el activista.

Acusan omisiones de autoridades

En un evento en el kiosco de la plaza de Armas, organizaciones de la sociedad civil emitieron un posicionamiento tras la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno y donde criticaron que las autoridades, pese a contar con información para prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de la delincuencia organizada, no se han realizado acciones contundentes para prevenir esta situación.

“Se denunció públicamente el modo de operar de algunos grupos criminales y otra información que pudiera llevar a la localización de sus familiares, misma que la autoridad desatendió. Saber de la posibilidad de que existan secuestradas cientos de personas, principalmente jóvenes, hombres y mujeres, obligados bajo amenaza de muerte a trabajar y a capacitarse como sicarios, ¿porque le resulta indiferente al Gobierno?", expresaron los colectivos.

Los participantes de esta actividad denunciaron que hay municipios de Jalisco donde los equipos de búsqueda simplemente no pueden ingresar por la presencia del crimen organizado, como Lagos de Moreno o Encarnación de Díaz.

Armas, equipo táctico, autos y droga fueron decomisados en los municipios alteños. ESPECIAL

OPERATIVO

Aseguran armamento y droga en Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno

Fuerzas federales aseguraron cartuchos, armamento y droga en los municipios de Lagos de Morena y Encarnación de Díaz.

Elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido en las inmediaciones del camino que conduce de la comunidad El Puesto a la comunidad de Las Palmas, en Encarnación de Díaz.

Los oficiales aseguraron cuatro chalecos tácticos, una pechera táctica porta cargadores, tres fusiles incompletos, cuatro cargadores, una escopeta calibre .12 milímetros, dos armas de fuego calibre .22 milímetros, cuatro cargadores y un cartucho útil.

También se encontró una bolsa de plástico con 140 envoltorios con alrededor de cuatro kilogramos de marihuana.

En Lagos de Moreno, también fueron elementos de la Guardia Nacional quienes realizaban un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de San Cristóbal y el Poblado de Tecuán, sitio donde localizaron una camioneta abandonada.

Tras la inspección, aseguraron en su interior dos cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros de los conocidos como “cuerno de chivo” y 12 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros.

Personal de la Fiscalía General de la República delegación Jalisco abrieron dos carpetas de investigación y no hubo detenidos en ninguno de los casos.

El aseguramiento se da en el marco de los incidentes de inseguridad registrados en la zona de los Altos Norte que incluyen la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno y cuatro mujeres en Encarnación de Díaz.