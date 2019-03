Labor conjunta y reconciliación: AMLO a Alfaro

La primera visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Jalisco estuvo llena de confrontaciones entre simpatizantes del Primer Mandatario y grupos afines al gobernador, Enrique Alfaro. Pero el titular del Poder Ejecutivo federal llamó a la concordia y a acabar con la “politiquería” para, en su lugar, trabajar en conjunto. “Ya chole. Ya que se vaya por un tubo la politiquería, la grilla. Ya me tiene hasta el copete”, expresó.

Durante un evento en la Plaza de la República para entregar apoyos a personas con discapacidad y a jóvenes, López Obrador pidió al delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí -ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena-, dar un abrazo a Enrique Alfaro para limar asperezas, petición que fue atendida de inmediato. Lomelí subió a la tribuna en la que estaba el gobernador y, entre una guerra de porras, estrechó la mano de Alfaro y ambos se abrazaron. “Hay que dejar a un lado los rencores; nada de odios. Tenemos que reconciliarnos”, externó el Presidente.

A petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Carlos Lomelí, delegado federal en el Estado, se dieron un abrazo como símbolo de reconciliación. AFP / NOTIMEX

Horas atrás, en Encarnación de Díaz, Enrique Alfaro expresó que siempre ha respetado el liderazgo de López Obrador. “Tiene el respeto del Gobierno de Jalisco y tiene el respeto del pueblo de este Estado”. AMLO agradeció el apoyo y la colaboración, pero advirtió que “tenemos que ir todos juntos a la transformación. Nada de pleitos; tenemos que unirnos. La cuarta transformación significa, también, la reconciliación nacional”.

(Le solicitamos) ayuda para encontrar la ruta de problemasque venimos heredando en el pasado. La obra abandonada de la Línea 3 del Tren Eléctrico. Sé que es consciente de la necesidad urgente, además de los desafíos del transporte, agua y seguridad. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

López Obrador abordó el tema de las obras inconclusas de la Línea 3 del Tren Ligero. Refrendó que los recursos necesarios para terminarla serán autorizados para que antes de diciembre quede concluida y funcional. Además, aseguró que en 2019 habrá cuatro universidades públicas más en el Estado. “Ya no representamos a partidos; somos gobernantes. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo”, expuso el Mandatario.

Por su parte, el gobernador añadió que “cuando tengamos alguna diferencia, haciéndolo con respeto, sabremos levantar la voz. Pero también sabe que cuenta con nosotros en la lucha que ha emprendido usted desde hace muchos años”.

López Obrador visitó el municipio de Encarnación de Díaz para poner en marcha el programa Precios de Garantía para la Leche. Allí se comprometió a acabar con “el huachicol” de la leche y, a su vez, aprovechó para agradecer a los jaliscienses por unirse a su estrategia de combate al robo de combustible, pese al desabasto que ésta generó a inicios de año en Jalisco.

https://www.informador.mx/jalisco/Lopez-Obrador-anima-a-Alfaro-y-a-Lomeli-a-abrazarse-20190309-0079.html

En redes sociales, López Obrador compartió una fotografía en la que se le ve acompañado por la señora María Félix Nava, quien tiene 118 años. EL INFORMADOR / F. Atilano

Entre manifestaciones y porras, la primera visita del Presidente

Tazas, muñecos, gorras, paraguas, pines y playeras alusivas al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adornaron la entrada del estadio de beisbol en el municipio de Encarnación de Díaz, desde horas antes de que el Mandatario nacional llegara.

Entre cinco y siete mil asistentes llegaron de municipios del interior del Estado. Hubo quienes hicieron más de dos horas de viaje en camiones o en autos. Algunos para apoyar al gobernador, Enrique Alfaro; otros para echar porras a AMLO y unos más sólo por tener la oportunidad de ver de cerca al Presidente.

Días antes de que López Obrador llegara a Jalisco, 16 gobernadores de otros Estados que el Mandatario visitó fueron abucheados. El de Jalisco sostuvo que no tenía miedo a que le sucediera lo mismo, pues “por cada abucheo habrá 100 aplausos”.

Pancartas y gargantas secas a causa de los gritos, una constante durante la primera visita presidencial a Jalisco. EL INFORMADOR / F. Atilano

Así, la expectativa se centró en las porras. Y las hubo.

Cuando ambos funcionarios llegaron al estadio, por una parte hubo expresiones como “es un honor estar con Obrador”, y aunque también hubo unos cuantos abucheos, los gritos de apoyo a Alfaro sonaron con mayor estridencia.

Frases populares de AMLO, como su característico “me canso ganso”, provocaron risas entre los presentes.

Bajo una radiación que elevó el termómetro por encima de los 31 grados, personas de todas las edades se mantuvieron firmes, algunas para manifestarse, por ejemplo, por despidos injustificados durante la eliminación del programa Prospera, o bien por falta de apoyo a algún sector, como los ex trabajadores del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz.

https://www.informador.mx/jalisco/Reportan-12-mil-asistentes-en-evento-de-AMLO-en-Guadalajara-20190309-0094.html

Uno de los recuerditos en venta fue una gorra con la leyenda “Me canso ganso”, que se vendió como pan caliente. EL INFORMADOR / F. Atilano

Va contra el “huachicol de la leche”

Durante su primera gira de trabajo como Presidente de la República en Jalisco, Andrés Manuel López Obrador dijo que iría “contra el huachicol de la leche”. En su visita al municipio de Encarnación de Díaz, el Mandatario aseguró que garantizará un buen precio a los productores lecheros.

“Nada de chanchullos. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia si no estamos actuando con rectitud, con integridad? Ya que se acabe la corrupción. Nada de que ‘el que no transa no avanza’; eso también es la cuarta transformación. Vamos a apoyar con precios de garantía a los productores. Será de ocho pesos con 20 centavos el precio general para pequeños y medianos productores”.

Aseguró que mantendría el precio igualitario para productores pequeños y medianos de leche, pues el país necesita ser autosuficiente y evitar la compra de leche en el extranjero. “El precio quedará para mejorar la producción”.

Por otro lado, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció el programa de “Precios de Garantía para Pequeños y Medianos Productores de Leche”, con el que buscan apoyar al campo en Jalisco.

Detalló que el programa estará subdividido en cuatro estrategias de apoyo: precios de garantía, crédito ganadero a la palabra, producción para el bienestar y fertilizantes.

Los productores de leche de San Julián y Encarnación de Díaz recibieron el pago a pequeños y medianos productores con el precio de compra de Liconsa.

https://www.informador.mx/jalisco/Lopez-Obrador-confirma-que-la-Linea-3-se-terminara-en-diciembre-20190309-0099.html

Productos alusivos al Presidente, afuera del estadio de beisbol en Encarnación de Díaz. EL INFORMADOR / Y. Mora

Refrenda L3 terminada y cuatro universidades

En la Plaza de la República, en Guadalajara, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que heredaron obras inconclusas de la administración anterior. Se refirió, en específico, a trenes, hospitales y presas.

“Vamos a terminar esas obras y, en Guadalajara, reitero un compromiso: Vamos a dar respuesta a una necesidad. ¿Qué es lo que hicieron con el famoso tren de aquí? Hasta ahora lo vamos a poder terminar”.

Recordó que en el presupuesto se autorizaron mil millones de pesos, pero no para terminar la Línea 3 del Tren Ligero, sino para pagar adeudos, pues para terminarla se requieren tres mil 500 millones de pesos más, y éstos se invertirán para que la obra quede concluida y operando para diciembre de este año.

Además, prometió cuatro universidades públicas para el Estado, reafirmando el compromiso que realizó el pasado 18 de diciembre, cuando anunció que se destinarán cuatro mil 844 millones de pesos para las sedes en los municipios de Ayotlán, Tomatlán, Tecolotlán y Tuxpan.

También informó que 11 mil 257 jóvenes en Jalisco serán contratados como aprendices a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

https://www.informador.mx/mexico/Algun-dia-hablare-del-aborto-dice-Lopez-Obrador-20190309-0114.html