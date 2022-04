La oposición frena reforma eléctrica de AMLO

Ayer diputados de oposición rechazaron la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC evitaron que el grupo mayoritario alcanzara los 334 votos necesarios para avalarla, y amagaron con batear las otras reformas constitucionales (electoral y a la Guardia Nacional) que anunció el Ejecutivo “si continúan con esa actitud soberbia”.

La propuesta fue desechada con 275 a favor y 223 votos en contra del bloque opositor. El aún priista Carlos Miguel Aysa sufragó a favor, mientras que el diputado del PVEM, Andrés Pintos Caballero, lo hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente.

La maratónica sesión inició a las 11:15 horas, aunque tras un receso, se retomó en punto de las 14:56 horas. El dictamen rechazado proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre otras cosas, establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y le permitía generar al menos 54 por ciento de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46 por ciento. También ordenaba que el Litio fuese propiedad del Estado y prohibía su explotación a empresas privadas.

Proponía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sin embargo, entre las modificaciones aceptadas se avaló mantenerlas, también se aceptó reconocer los contratos de generación eléctrica existentes, permitir el autoconsumo, e instalar paneles solares, entre otras propuestas de Va por México.

JORNADA. Registraron más de ocho horas de discusión. SUN

Después de más de 12 horas de debate, y el rechazo de la iniciativa presidencial, se citó a sesión para hoy, donde se prevé subir una nueva iniciativa del Ejecutivo para nacionalizar el litio, que sólo requiere la mayoría simple, cantidad de votos con los que sí cuenta la bancada de Morena.

Minutos antes de que los diputados votaran en contra de la Reforma Eléctrica, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno está “blindado contra la traición”.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana (Hoy) lo vuelvo a explicar”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter mientras los legisladores mantenían la discusión.

López Obrador se refirió así a su otra iniciativa, la cual envió ayer a la Cámara de Diputados, en la que busca mantener en exclusividad del Estado la explotación del litio.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) acordó citar a una sesión hoy lunes para discutir y avalar la iniciativa sobre el litio.

El pasado 13 de abril, López Obrador reveló que ya había firmado la iniciativa de reforma a la Ley Minera.

“No nos van a poner contra la pared; se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Y acabo de firmar hoy en la mañana (ayer) la iniciativa de reforma a la Ley Minera para que el litio quede en propiedad de la nación”, aseguró el Presidente en la conferencia matutina de ese día.

La Reforma Eléctrica proponía, entre otras cosas, dar el control del sector energético a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La iniciativa no fue bien vista por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, ni por el sector privado nacional y extranjero, quienes expresaron de manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen.

La oposición criticó que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.

UNIÓN. Los partidos de la oposición votaron en bloque. SUN

POSTURAS

"Hagan lo que hagan el día de hoy (ayer), voten como voten el día de hoy, quienes están cavando su tumba política son ustedes, están en este momento entregando nuevamente la Presidencia de la República en 2024".

- Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT.

¿Del 2013 a hoy bajaron las tarifas? ¿Del 2013 a hoy bajó la contamina-ción? Es de sabios rectificar, nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México, de hacer un mea culpa y rectificar en el camino

- Carlos Puente, coordinador del PVEM.

"Tienen ustedes la oportunidad de beneficiar a México, sobre todo el PRI, que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas y al gran presidente López Mateos, ¿pero hoy qué son? Un remedo de partido, traidores a la patria".

- Ignacio Mier, coordinador de Morena.

"Muchos le apostaban a que en torno a esta Reforma se iba a disolver la coalición Va por México. Las mujeres y los hombres del PAN, del PRI y del PRD (...) y hermanos de MC, estamos más unidos que nunca".

- Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC.

"Aquí existe dignidad, se acaba la oficialía de partes y empieza el Poder Legislativo, se acaba una etapa del Gobierno en la que imponían lo que querían, hoy inicia la nueva etapa de México".

- Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN.

"No al capricho ni a la sumisión, ni a las mentiras de Morena, ya basta de que México siga navegando a la deriva. Será la traición de sus legisladores al pueblo de México porque su partido está formado de traidores que vendieron lealtad".

- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

TELÓN DE FONDO

El litio está en etapa de exploración

Actualmente, en México no se cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; sin embargo, a la fecha se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, según un comunicado de la Secretaria de Economía.

¿Qué se puede hacer con el litio? El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado en Estados Unidos, señala que el litio es el metal más ligero de todos, ya que su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. Según el portal Live Science, el litio se usa en la fabricación de aviones y baterías, mientras que el carbonato de litio se usa en el tratamiento del trastorno bipolar. Hoy en día, el litio es uno de los metales más codiciados, pues es necesario para fabricar las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. El litio se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo, Chile y Australia son los países que más producen litio en el mundo.

La Real Sociedad de Química indica que el litio es de gran importancia debido a que se usa en la producción de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos. Además, también se utiliza en baterías no recargables para marcapasos, juguetes y relojes.

Una vez que se combina con aluminio y magnesio, se convierte en un material más resistente y ligero. El cloruro de litio se utiliza en sistemas de aire acondicionado y secado industrial. Mientras que el carbonato de litio se usa en medicamentos para tratar la depresión, aunque los expertos aún no entienden cómo actúa en el cerebro. Cabe mencionar que también tiene aplicaciones nucleares.

Este metal es uno de los elementos más versátiles y se usa en una larga lista de industrias, lo cual explica su importancia y el incremento en la demanda.

Argumentos a favor y en contra

Desde el inicio de la discusión, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Morena Cárdenas, adelantó que Morena sufriría la derrota “más grande” y “más monumental” en lo que va de la legislatura.

Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN recordó que “muchos apostaban a que se iba a disolver la coalición Va por México”, pero aseguró que se equivocaron, “porque hoy está más unida que nunca”: “Y lo estamos porque estamos cumpliendo con lo que nos encargaron millones de personas hace casi un año, que por cierto no es hacerles la contra, lo que nos encargó la gente fue cuidar y defender a nuestra Constitución”.

Al fijar su postura, el líder de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, llamó a los diputados de Morena y sus aliados a hacerle caso al presidente; “Compañeros, rebélense, hagan lo correcto, rebélense, voten con conciencia”.

En su oportunidad, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, recordó que la coalición Va por México presentó una propuesta de 12 puntos, y sostuvo que “es falso que estos se hayan retomado”.

A la defensa salió el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, y aseguró que este domingo, la oposición cavó su tumba política.

El grupo parlamentario del PVEM, justificó su respaldo a la iniciativa. el coordinador Carlos Puente, aceptó que su partido se equivocó en 2013, pero afirmó que tuvo la humildad de rectificar, ya que “es de sabios cambiar de opinión”.

En tanto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, calificó al PRI como un “remedo” de partido, tras reproducir un audio de Adolfo López Mateos, durante un discurso realizado el 27 de septiembre de 1960 cuando nacionalizó la industria eléctrica.

VOCES. Ciudadanos manifestaron distintas posturas afuera del recinto. SUN

Morena sufre su peor derrota

“En el PRI estamos muy contentos porque hoy (ayer) gana México. Morena sufre su peor revés en estos cuatro años de Gobierno”, explicó la diputada federal del PRI por Jalisco, Laura Haro Ramírez.

La legisladora señaló que desde su partido no se apoyó una propuesta de Reforma Eléctrica retrógrada, pues la actual administración no entiende el presente, ni tiene visión de futuro.“De esta derrota Morena no se va a poder levantar, decir que la coalición Va por México integrada por el PRI, PAN y PRD fue poderosa y logró frenar a Morena”, explicó la legisladora. En la votación, los 70 diputados tricolores votaron en contra de la propuesta del Presidente.

Añadió que luego de la discusión y votación en el pleno de San Lázaro se hizo historia. “Es el primer Presidente que pierde una reforma constitucional, propuesta desde el Ejecutivo Federal”.

Haro Ramírez puntualizó que a partir de este debate legislativo Morena va a tener sólo derrotas.

Será el próximo 6 de junio cuando en las urnas se decidan las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

EN REDES SOCIALES

Pelean por precio de la electricidad

El ex presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se confrontaron en redes sociales por el precio de la electricidad en México y su diferencia tarifaria para la población y para las industrias y empresas extranjeras.

Martí Batres publicó que mientras un hogar mexicano paga 5.2 pesos por kilowatt, hay algunas empresas que erogan 1.7 pesos por kilowatt.

A su vez Batres agregó que eso es una injusticia que debía corregirse porque “los hogares subsidian a las empresas extranjeras”.

Sin embargo, Calderón retuiteó la publicación de Batres y calificó su argumento de tonto e hizo una crítica aguda contra Morena y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CRONOLOGÍA

11:48 horas. Se informó del registro de 498 diputadas y diputados, por lo que se declaró que había quórum.

11:50 horas. Inicia la sesión en la Cámara de Diputados. El debate se aplazó debido a que diputados de Morena pidieron a las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) abstenerse de votar por presuntos conflictos de interés.

15:25 horas. Reanudaron la sesión; se exhortó a que Margarita Zavala no participara en el debate, lo que no sucedió.

15:43 horas. Luis Espinosa Cházaro recordó la figura de Rosario Ibarra de Piedra y la contrastó con Manuel Bartlett, a quien acusó de haber tirado el sistema en 1988 y a quien ahora, dijo, le quieren entregar el sector eléctrico.

10:35 horas. Antes de su intervención, el diputado Iran Santiago puso una canción que hace énfasis en la traición de “La Malinche”.

11:30 horas. Con 275 votos y 223 en contra no se alcanzó la mayoría calificada para la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Sigue #debateinformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del rechazo a la Reforma Eléctrica?

MQ