"No ha habido problemas" por ómicron en México, dice AMLO

El Presidente AMLO, afirmó este lunes que México "no ha tenido problemas" por la variante ómicron del COVID-19, que se ha detectado en más de 40 personas en el territorio.

"No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema", dijo AMLO durante la mañanera de este lunes.