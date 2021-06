La Profeco olvida programa pese a más ciberfraudes

A principios del año, Homero Sánchez buscó ejercitarse desde casa y en sus redes apareció publicidad de una empresa que vende un aparato para hacerlo. Sin embargo, la página era falsa. “El 10 de marzo fui estafado”.

En febrero pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el programa “Distintivo Digital Profeco”, con el fin de que los usuarios identificaran proveedores que ofrecen bienes, productos o servicios, pero de forma segura y confiable.

Vía Transparencia se solicitó la lista de los inscritos, pero la Profeco respondió que, aunque los lineamientos se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria no. Ya pasaron cuatro meses del anuncio.

El estancamiento del programa coincide con el aumento de las pérdidas por compras en internet. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el monto reclamado por fraudes cibernéticos ascendió a 12 mil 285 millones de pesos en 2020, una cifra superior a los 11 mil 171 millones del año anterior.

En 2019, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró 5.8 millones de quejas por fraudes cibernéticos en México, que representaron un monto reclamado por 11 mil 171 millones de pesos. De esa cantidad se bonificó al usuario sólo el 45%, mientras 86 de cada 100 delitos se resolvieron a favor del usuario.

En 2020 fueron las mismas quejas, pero en total significaron un monto reclamado por 12 mil 285 millones de pesos, de los cuales se bonificó 43%. Y 84 de cada 100 fraudes por internet se resolvieron a favor del usuario.

Lo anterior quiere decir que pidieron la devolución de más dinero, pero les regresaron menos recursos que en el periodo anterior.

En otro comparativo, 67% de los fraudes eran tradicionales y el 33% eran cibernéticos en el año 2016.

Comercio por teléfono, cajeros automáticos, sucursales, movimientos generados por el banco y terminales en puntos de venta, entre otros eventos, son considerados como tradicionales. Y las actividades que incluyen el comercio por internet y la banca móvil, principalmente, se ubican dentro de las estafas cibernéticas.

En comparación, en el año pasado, 69% de los fraudes fueron cibernéticos y sólo el 31% mediante formas tradicionales, lo que significa que la tendencia cambió.

El 30 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018, que establece las reglas a las que se sujetarán todas las personas físicas o morales que en forma habitual o profesional ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios, mediante el uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Después, en febrero pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que publicaría una convocatoria cada seis meses para la obtención del “Distintivo Digital Profeco” y se difundiría a nivel nacional, a través de los medios y las redes sociales institucionales, así como en dos de los diarios de mayor circulación. La convocatoria estaría abierta por 15 días naturales. Sin embargo, ya pasaron cuatro meses y no han emitido el documento.

La idea es que la Procuraduría otorgue el distintivo a través de una liga electrónica de descarga única, para cada empresa que cumpla con los requisitos señalados.

Este logotipo deberá ser visible en la parte superior derecha de todas las páginas electrónicas de la empresa, así como en todos los hipervínculos asociados a éstas o en aquellos que se direccionen desde la página electrónica principal del proveedor.

En caso de que el consumidor decida realizar una compra, el distintivo debe estar presente en todas las páginas que involucren el proceso de formalización de la empresa, ya sea dentro de la misma página electrónica del proveedor o en el sitio que éste utilice para hacer dichas transacciones.

Pandemia detona ventas virtuales

El comercio electrónico en México alcanzó los 316 mil millones de pesos en 2020, que significan un crecimiento de 81% en comparación con el año anterior. Y representa 9% de las ventas totales al menudeo, expuso el “Estudio de venta online 2021”, de la Asociación Mexicana de Ventas Online.

De acuerdo con este análisis, el consumidor digital sigue reconociendo los beneficios de la compra por internet más allá del precio, especialmente porque encuentra mercancía que no hay en otro canal y porque la recibe en la puerta de su casa. Las barreras principales de los consumidores que no utilizan el canal digital se concentran en aspectos de seguridad, métodos de pago y falta de información.

“La confianza del consumidor al comprar en línea tiene una ligera caída. Existe aún cierta cautela en los consumidores que todavía no compran en canales digitales, pues aumenta el miedo a ser víctima de fraude y la desconfianza en dejar datos bancarios”.

También se explica que debido a un confinamiento prolongado, se observó una intensificación en la adquisición de productos de manera semanal, a diferencia de los servicios, que mantiene su tendencia.

“Las categorías de productos más preferidas para comprar por canales digitales son comida a domicilio, artículos de moda, belleza y cuidado personal. Por otro lado, farmacia y supermercado también ganan terreno utilizando este canal. Del lado de los servicios, aquellos de suscripción, bancarios y viajes muestran mayor preferencia de compra en los canales digitales”.

Mientras que los métodos de entrega fueron concentrados en entrega a domicilio y los canales de pago más utilizados fueron tarjeta de débito y crédito.

Las incidencias en devoluciones se ven más en el lado de la moda, donde la primera razón de devolución es por la talla incorrecta. “Los aspectos que más molestan a los consumidores es que llegue la mercancía dañada, seguido del incumplimiento en los tiempos de entrega”.

Piden estar alertas de las financieras piratas

Ante la necesidad de las personas de solicitar préstamos por la baja de los ingresos ocasionada por la pandemia, han proliferado personas que suplantan la identidad de instituciones financieras reales, alerta la Condusef .

Por ejemplo, expone que una página llamada Global Préstamos, que usurpó la razón social de Global Currency Market, comenzó a ofrecer créditos y a contactar a las personas interesadas a través de la red social Facebook, donde por medio de publicidad, las personas interesadas preguntan.

Y por la aplicación de WhatsApp (mediante supuestos asesores financieros), solicita datos generales como INE y comprobante de domicilio. Luego, una vez que las personas interesadas proporcionan sus datos, dan los contratos.

Después, para poder continuar con el proceso de la supuesta autorización del crédito financiero, solicitan un depósito de 980 pesos, amenazando que si no cumplen, se les cobrará una multa de hasta 15 mil pesos.

“Derivado de lo anterior, la Condusef nuevamente informa que antes de contratar cualquier producto financiero consulte en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), comuníquese por los medios que la entidad establezca a fin de conocer si está contratando con la entidad financiera real”.

(Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), comuníquese por los medios que la entidad establezca a fin de conocer si está contratando con la entidad financiera real”. En general, los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. Y solicitan a sus víctimas enviar su información personal por la vía del WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

Se desploman las ventas presenciales

En general, las ventas al menudeo se desplomaron durante 2020, producto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Por el contrario, de disparó en lo particular las ventas en internet, según el Inegi.

Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor presentaron una caída anual acumulada de 9.6% durante 2020, una contracción récord desde 2009.

Sólo tres rubros de estas empresas comerciales lograron un crecimiento, entre las que destacan las ventas a través de internet, televisión y catálogos, que repuntaron 51.3%, la segunda tasa más alta en su historia, ante el cierre de los establecimientos comerciales en medio de la emergencia sanitaria.

Hace tres meses no actualizan el portal contra los fraudes

La Condusef lanzó el Portal de Fraudes Financieros, con el objetivo de dar a conocer los datos utilizados para cometer los ilícitos, así como un espacio para reportar los casos en los que se han visto afectados los usuarios.

Sin embargo, el último caso reportado es desde marzo pasado.

En ese reporte se explica que un usuario del Estado de México detalló que durante el mes de diciembre de 2020 estaba buscando contratar un seguro de autos económico y, en una página de internet, vio una oferta para asegurar su auto con una empresa real, utilizando otro intermediario.

“Ellos te hablan por teléfono y WhatsApp. Me sorprendió la buenísima atención, me dieron la confianza de hacer el trato con ellos. Me mandaron el número de cuenta y les deposité”. Pero se dio cuenta que habían suplantado la identidad de la empresa verdadera, por lo que perdió su dinero.

Por otro lado, en el histórico de los reportes del portal se muestra que, entre el 1 de enero y el 2 de marzo de este año, suman 468 señalamientos expuestos en el país, un promedio de ocho al día.

En la página, los usuarios conocen los teléfonos, las páginas de internet, los correos electrónicos e instituciones falsas que son utilizados para cometer fraudes. Y se informa el modus operandi que utilizan para ello.

Según la Comisión, durante el confinamiento en 2020 se registró un incremento de 22% en los fraudes financieros, principalmente por el aumento de las transacciones vía electrónica.

REPORTES

Este medio publicó que en los primeros seis meses de 2019, se presentaron 189 mil 719 reportes por fraudes de todo tipo en Jalisco, los cuales suman 782.3 millones de pesos.

Un promedio de 4.3 millones al día.

BUENAS PRÁCTICAS

Principales ilícitos y cómo evitarlos

Correo basura

También conocido como SPAM, se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron, con fines publicitarios o comerciales. La información de dicho correo le invita a visitar una página o descargar algún archivo que, por lo general, es un virus que roba la información de su dispositivo.

¿Cómo evitarlo?

Instale en su computadora o dispositivo móvil un antivirus. No abra los vínculos sospechosos.

“Phishing”

También conocido como suplantación de identidad. En este tipo de fraude, el objetivo es que al hacerse pasar por una institución financiera, obtienen su información confidencial, como números de sus tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias y contraseñas, entre otros.

También existe el “phishing” telefónico, en el cual los delincuentes simulan ser empleados de alguna institución y, generalmente, le dicen que sus cuentas están registrando cargos irregulares o que requieren alguna información.

¿Cómo evitarlo?

Evite proporcionar sus datos y llame directamente a la institución financiera para corroborar la información. Las empresas y bancos nunca le van a solicitar sus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, cuando no sea usted quien inicie una operación.

“Pharming”

Consiste en redirigirlo a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar su información. Suelen mostrar leyendas similares a esta: ¡Felicidades, eres el visitante un millón, haz clic aquí para reclamar tu premio!

¿Cómo evitarlo?

No dé clic a las páginas sospechosas ni responda mensajes de correo que le dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo, ya que solicitan antes sus datos personales para otorgarle el supuesto premio.

Verifique que el sitio en el que navega cuente con el protocolo de seguridad "https://" y un candado cerrado en la barra de direcciones.

