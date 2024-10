La OFJ, un emblema del estado que fortalece la cultura y las artes

La cultura y el arte en el Estado no pueden entenderse sin la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), alineación fundada en 1915 en Guadalajara, por iniciativa de uno de los más destacados compositores y directores de México, el maestro José Rolón. Dicha agrupación a lo largo de los años ha sabido adaptarse a los cambios sociales, siendo un referente para los tapatíos.

A propósito del gran emblema que es para los jaliscienses, habla para EL INFORMADOR el maestro José Luis Castillo, director artístico de la OFJ.

“Estamos hablando de un instrumento que indiscutiblemente es reconocido como una de las mejores orquestas del país, no sólo por su calidad interpretativa, además por su propia programación, esto es algo que me llena de felicidad y es importante recalcarlo”.

Expresa que durante todos estos años, la OFJ siempre ha sido acompañada por un público “maravilloso” que no sólo ha presenciado los espectáculos de la orquesta en las temporadas tradicionales en el Teatro Degollado, también en municipios, escuelas, ensayos abiertos y conciertos familiares. Además, la OFJ también se ha preocupado por ofrecer charlas de apreciación musical. “Esta es una orquesta abierta a su público y comprometida con el Estado. Nunca es suficiente, pero siempre tratamos de hacer el esfuerzo en el sentido de acercar y llevar la música al mayor número de personas”.

En cuanto a la importancia de que un estado o una ciudad cuente con una orquesta filarmónica, como es el caso de Jalisco, el maestro Castillo comparte: “Estamos hablando de que los bienes culturales tienen que ser para todas las personas, por lo menos es una vocación que entiendo todos debemos de tener, eso en lo general, y en lo particular está la música, que en ese sentido, una orquesta es el único instrumento que tienen los compositores orquestales -a lo largo de la historia- para poder decir aquello que quieren decir… para poder expresarse. Es decir, sin un instrumento, la música no existe y los compositores necesitan de ésta para poder escuchar aquello que han compuesto”. Sin todo esto, la experiencia musical sería trunca, no sería completa, “incluso, sinfónicamente estaríamos hablando de un gran daño a la cultura musical del estado”.

Por lo que también enfatiza que es por demás relevante que Jalisco cuente con una orquesta, además de la calidad y el calibre que representa la OFJ. “Además, no olvidemos que la orquesta es un polo de transformación cultural, es un detonante de procesos artísticos, musicales y culturales, además de los sociales. Desde Filarmónica Jalisco hemos tratado de convocar a público muy diferente y creemos por otra parte en convocar a las familias, llevando la música a las escuelas, es decir elaborar ese tejido social”.

Equidad de género

De 2022 al 2024, el total de asistentes que ha tenido la OFJ es de 173 mil 581 y se han visitado 20 municipios; además, la equidad de género ha estado presente durante esta administración: “Es visibilizar el talento de las mujeres, hay 33 solistas, nueve directoras y 21 compositoras, cifras que hasta el momento no las habíamos tenido”, señala el director artístico.

Durante este periodo, la OFJ también ha estado presente en el Festival Cervantino, así como en el Festival Cultural de Mayo y en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, entre otros. “Hemos hecho también tres visitas al reclusorio y hemos tratado de abrir las puertas al público con condiciones diferentes; por ejemplo, hemos hecho charlas de apreciación musical sensoriales, para que la música no sólo se disfrute con los oídos, también con las manos”.

Recientemente, la OFJ cerró su programa “Cultura para todas las personas” con un concierto en el Auditorio de la Comisaría de Sentenciados en Puente Grande; este 6 de octubre en punto de las 11:00 y 13:00 horas en el Teatro Degollado se ofrecerán recitales familiares con la suite sinfónica “Sherezade”, obra del mítico Nikolái Rimski-Kórsakov. Además, la próxima semana habrá actividades académicas y también se convocará a cuatro orquestas juveniles de la zona metropolitana para que toquen con la OFJ. Asimismo, la tercera y última temporada del año de la orquesta será del 17 de octubre al 1 diciembre.

DIRECTORES

Batutas históricas

A lo largo de su historia, la OFJ ha sido dirigida por grandes directores:

Amador Juárez (1919-1923).

José Trinidad Tovar (1923-1939).

Leslie Hodge (1945-1950).

Abel Eisenberg (1951-1956).

Helmut Goldman (1957-1964).

Eduardo Mata (1965-1966).

Kenneth Klein (1967-1978).

Hugo Jan Huss (1979-1981).

Francisco Orozco (1982-1986).

José Guadalupe Flores (1986-1987).

Manuel de Elías (1987-1990).

José Guadalupe Flores (1990-1996).

Guillermo Salvador (1997-2002).

Luis Herrera de la Fuente (2002-2003).

Héctor Guzmán (2004-2010).

Alondra de la Parra (2012-2013).

Marco Parisotto (2014-2018).

Jesús Medina Villarreal (2019-2021).

José Luis Castillo (2022-actual).

RECONOCIMIENTO

La mejor orquesta de México

El 14 de julio de 2019, cuando la OFJ se encontraba bajo la dirección de Jesús Medina, recibió el reconocimiento como la mejor orquesta de México por parte de la Sociedad Mahler.

En aquella ocasión, esta casa editorial platicó con el presidente de la Sociedad Mahler México, Francisco Bricio, quien compartió cómo fue el proceso para que la OFJ se convirtiera en la primera orquesta en recibir esta distinción. “Fue un proceso complicado… En el caso de la OFJ vino de muy menos a muy más, y es que cuando tienes otras orquestas como la de Minería, la Sinfónica Nacional, la de Xalapa, todas con buen nivel, y ves a esta Orquesta Filarmónica de Jalisco y notas que hay un trabajo que Jesús Medina ha mantenido arriba, la seleccionas como ganadora. El reconocimiento lo votamos entre los socios titulares (músicos, musicólogos y directores de orquestas); somos más de 100 en todo el país y ésta es la que salió galardonada”.