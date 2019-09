La Fiscalía de Jalisco resuelve sólo uno de cada 100 delitos

Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109 mil 161 carpetas de investigación en Jalisco, reporta la Fiscalía General del Estado, principalmente robos en todas sus modalidades. La cifra es alta si comparamos que, en los años completos de 2013, 2014 y 2015 se registraron 101 mil, 91 mil y 95 mil denuncias por afectaciones de la delincuencia, respectivamente.

Sin embargo, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6%, revela el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero.

La Entidad se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad del esclarecimiento de un ilícito en México.

Por su parte, Baja California es el Estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de menor efectividad (0.2%).

“En términos generales no se observa una mejora en la procuración de justicia en nuestro país. Los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del índice (2018). La carga de trabajo promedio para los agentes del Ministerio Público descendió ligeramente. Por su parte, en el tiempo promedio que le toma a una víctima denunciar un delito ante la Fiscalía se observó un aumento, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención inmediata”, subraya el estudio.

Una falla más detectada en Jalisco es la falta de personal. Apenas se tienen 4.4 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 8.4.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, cuestiona la falta personal, la baja investigación y la poca capacitación. “Falta todo en la Fiscalía del Estado”, dice.

Una de las recomendaciones para Jalisco es “limpiar” la corporación y combatir la corrupción.

Tras ser ratificado como fiscal por el Congreso del Estado, Gerardo Octavio Solís se comprometió a impulsar una depuración para recuperar la eficiencia en las áreas de procuración de justicia. EL INFORMADOR/Archivo

Cae desempeño de la Fiscalía de Jalisco

El Estado se mantiene en el sótano en procuración de justicia y combate a la impunidad. De acuerdo con los resultados del Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, la Entidad se ubica en el lugar 23 del ranking (con 43.34 puntos sobre 100), tras descender cuatro posiciones con respecto al año anterior.

Por tercera ocasión, Chihuahua se ubicó en la primera posición, con un promedio de 71.89 puntos. Mientras que en el peor lugar se sitúa Tlaxcala, con 36.9.

En el documento se destaca que, en términos generales, no se observa una mejora en la procuración de justicia a nivel nacional, pues los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del estudio.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, señala que en la Entidad, la tasa de judicialización es prácticamente nula. Esto obedece a la falta de personal, pero sobre todo se observa que no hay voluntad de parte del Ejecutivo estatal para inyectarle más recursos a la Fiscalía. “Antes de que entrara el actual Gobierno prometieron depurarla. Y más de 400 elementos se tenían que ir, pero no se fue nadie. Tenían detectados focos rojos de corrupción y no se depuró”.

Considera que los malos resultados son el reflejo de esta falta de depuración de la dependencia. En diciembre pasado, tras ser ratificado como fiscal por el Congreso del Estado, Gerardo Octavio Solís se comprometió a impulsar una depuración para recuperar la eficiencia en las áreas de procuración de justicia, la cual se concretaría en su primer año.

“Quien no dé resultados se va a tener que retirar. El personal que haya trabajado duro, que tenga buenas cifras, que tenga en lo general un buen rendimiento probado y que se pueda demostrar, no tiene nada de qué preocuparse. El que no dio resultados, pues con permiso, son otros tiempos y la ciudadanía demanda”, declaró tras tomar protesta.

El presidente de la organización México SOS en Jalisco agrega que falta mayor capacitación al personal, pues 54% de las detenciones es considerado como ilegal, “se les caen… y no es que el Poder Judicial sea corrupto como se ha manejado, sino que las formulaciones de imputación y las audiencias de vinculación son de muy bajo nivel, entonces sí hay que meterle mano por parte del gobernador”.

Al igual que lo establecido en el documento de este índice estatal de desempeño, García remarca que el sistema de justicia penal acusatorio sí ha mostrado ser más efectivo que el anterior.

En el documento se destaca que si bien hacen falta muchos aspectos de mejora, es necesario que no se permita una contrarreforma que merme el avance actual. “Como se ha mencionado, dotar de recursos a las fiscalías y procuradurías estatales es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar los indicadores de resultados, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención a las víctimas y se fomenten las unidades de investigación especializadas que permitan revertir la espiral de impunidad, principalmente en delitos de alto impacto, lo cual se verá reflejado en los indicadores de la política criminal y efectividad”, añade Impunidad Cero.

Presupuesto

El presupuesto per cápita en procuración de justicia en Jalisco es de 266.54 pesos, mientras que el de la Ciudad de México sube a 740.57; es decir, casi tres veces más.

La capital del país se sitúa de nuevo en la primera posición del índice estatal en esa medición per cápita, seguida por Chihuahua y Nuevo León (con 655.06 y 607.83 pesos, respectivamente).

Tlaxcala se mantiene en el fondo de la tabla, al situarse como la Entidad con el menor presupuesto por persona en procuración de justicia, con 106.11 pesos.

Impunes, casi nueve de cada 10 asesinatos en el Estado

En Jalisco, casi nueve de cada 10 asesinatos no se resuelven. De acuerdo con datos arrojados por el Índice Estatal de Desempeño, la impunidad en homicidio doloso es de 84.9 por ciento.

Estos datos se registran en medio de un alza de este delito en la Entidad. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año se han registrado mil 608 homicidios en el Estado; es decir, un promedio de ocho víctimas al día.

El mes pasado, este medio publicó que Jalisco se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas asesinadas en los primeros siete meses del año, sólo por debajo de Guanajuato, en donde se registraron mil 980, y Baja California, con mil 885 víctimas.

Sin embargo, hay Estados con peores resultados que Jalisco, como son Oaxaca y Morelos, los cuales registran una impunidad de 99.4%. Yucatán se mantiene como la Entidad con menor impunidad.

En el diagnóstico se destaca que el porcentaje de sentencias de menos de tres años incorporan información importante al índice.

Jalisco también se ubica en el Top 10 de los Estados con una alta proporción de sentencias menores a tres años de prisión; en otras palabras, delitos menores, por lo que se ubica en el grupo de los peores lugares, pues se quedan rezagadas las de alto impacto, como son el homicidio doloso y los delitos con violencia. La media a nivel nacional es de 40%, mientras que Jalisco tiene 60.2 por ciento.

“Una sanción de menos de tres años (aún derivándose de las reducciones de la sanción que acompañan a los procedimientos abreviados) implica que no se trató de un delito de alto impacto. Por eso, se considera que una proporción elevada de condenas penales de menos de tres años de prisión indica un mal uso o abuso de los recursos del proceso penal”, añade la investigación.

Mejora la efectividad en el sistema acusatorio

A nivel nacional se tuvo una disminución en materia de efectividad del sistema penal acusatorio, pero Jalisco mejoró al pasar de 4.9% a 7.8 puntos. Sin embargo, aún se ubica en la antepenúltima posición junto con Quintana Roo.

Además de éstas, las Entidades con menor efectividad en la resolución de investigaciones fueron Guerrero, con 6.3%, Aguascalientes, con 8.9%, y Chiapas, con 9.1 por ciento.

La baja a nivel nacional de dos puntos porcentuales (en el índice anterior se ubicó en 21.4%), obedece a que algunos Estados como Colima, Guanajuato y Aguascalientes tuvieron un descenso significativo en los niveles de dicho rubro.

De acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, presentado en agosto pasado, Jalisco se ubicó a media tabla en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal (en el lugar 15 nacional), al sumar sólo 371 puntos de un máximo de 800.

El trabajo reveló que prácticamente todas las Entidades del país se encuentran rezagadas.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en la organización, explicó que Jalisco necesita aumentar las capacidades de los operadores del sistema, pues no se ha logrado implementar un mecanismo efectivo de coordinación institucional, “básicamente tenemos unas asimetrías entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la defensoría… y tenemos deficiencias en el registro y flujo de la información para lograr la interoperabilidad necesaria”.

Aclaró que Jalisco “tiene todavía algunas áreas de oportunidad que debería aprovechar, principalmente en lograr estas acciones coordinadas. Y tenemos algunas deficiencias a nivel de la Fiscalía y de las Policías para mejorar”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Urgen cambios, voluntad y recursos”

Anuar García (presidente de México SOS Capítulo Jalisco)

Aunque algunas organizaciones como México SOS Capítulo Jalisco han buscado un acercamiento con la Fiscalía del Estado, ésta sigue “cerrada” a recibir recomendaciones para mejorar la situación, señala el presidente de ésta, Anuar García.

El investigador resalta que, a la fecha, no hay una mejoría del trabajo que realiza la dependencia estatal y se observa una falta de voluntad, a diferencia del acercamiento que se ha logrado con el resto de las áreas de seguridad.

“Nosotros estamos sumando esfuerzos para mejorar la situación y ellos son los únicos que no se sientan. Curiosamente, son los que peor están evaluados en todo el aparato de justicia. El problema es que si un engrane falla, fallan todos”.

El presidente de la organización añade que la gran apuesta de las autoridades para mejorar en materia de seguridad es la Guardia Nacional, la cual, junto con la Policía Metropolitana, entrega detenidos, pero el Ministerio Público está incapacitado para llevar a cabo acciones adecuadas para que los delincuentes se queden presos. “Esto nos va a traer más impunidad, por eso están las cosas como están en Jalisco. Urgen cambios, voluntad y recursos”.

Recuerda que el problema no está en materia de detenidos, sino a la hora de llevar a cabo las investigaciones, pues no se tiene la capacidad tanto humana como material y los recursos necesarios. “Es prácticamente imposible. Las audiencias están a reventar, pero les falta muchísimo personal. Falta voluntad política para que camine esto. Ojalá que el gobernador Enrique Alfaro preste atención, porque no lo hemos visto enfocado en el aparato de justicia para que exista una verdadera respuesta ante tanta impunidad”.

En Jalisco, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de apenas 0.6 por ciento.

Índice de Procuración de Justicia 2019 Estado Porcentaje de efectividad 1.- Chihuahua 71.89 2.- Yucatán 64.70 3.- Querétaro 61.64 4.- Zacatecas 61.07 5.- Coahuila 59.03 ... 23.- Jalisco 43.34

Agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes 1.- Chihuahua 25.1 2.- Ciudad de México 16.0 3.- Quintana Roo 15.4 4.- Yucatán 13.7 5.- Baja California Sur 13.3 ... 30.- Jalisco 4.4

Carga de trabajo por agente (al año) 1.- Baja California 365 2.- Estado de México 352.7 3.- Nuevo León 342.8 4.- Jalisco 329.2 5.- Querétaro 309.6

Presupuesto per cápita en procuración de justicia 1.- Ciudad de México 740.57 2.- hihuahua 655.06 3.- Nuevo León 607.83 4.- Colima 530.46 5.- Sonora 470.60 ... 19.- Jalisco 266.54

Fuente: Impunidad Cero.

Falta autonomía

Para Rubén Ortega Montes, investigador de la Universidad de Guadalajara, es necesario que en Jalisco se garantice la autonomía del fiscal general, para que no tenga que responder a intereses de partido.

Sin ejercer, 824 millones de pesos en 2018

Durante el año pasado, en Jalisco se tuvo un subejercicio que superó los 824 millones de pesos en materia de seguridad, de acuerdo con el presupuesto aprobado y lo que finalmente se gastó.

Aunque la autoridad estatal publica diferentes cifras sobre los recursos etiquetados por el Congreso de Jalisco y los que se ejercieron en 2018, tanto en su presupuesto dinámico como en la cuenta pública, los recursos que no se aplicaron rondan la misma cifra.

Por ejemplo, en la plataforma del presupuesto dinámico que el Gobierno reporta en su página de internet para dar seguimiento al ejercicio fiscal, durante el año pasado, la Fiscalía General tuvo un presupuesto de seis mil 779 millones de pesos, de los cuales sólo se ejercieron cinco mil 955 millones de pesos.

En los últimos siete años, el Ejecutivo estatal gastó un promedio de 15.4 millones de pesos diarios en materia de seguridad, pero la violencia no cesa.

El presupuesto de 2019 y lo ejercido entre 2013 y 2018 suman 39 mil 568 millones para tareas operativas y ministeriales en Jalisco.

Pese al incremento anual del presupuesto en Jalisco, no se ha visto una contención del delito.

Según la incidencia delictiva del fuero común reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras de enero a julio de 2015 se abrieron 51 mil 740 carpetas de investigación en Jalisco, en el mismo periodo de este año hubo 95 mil 410.

En todo el lapso en análisis, la Entidad registró un alza en homicidios, lesiones, fraudes, violencia familiar y robos, según el Secretariado. Aunque se destaca que, en el caso de los robos y lesiones, en 2019 hay una disminución en comparación con el primer semestre de 2018.

En 2013, de acuerdo con lo reportado en el presupuesto dinámico del Gobierno, Jalisco gastó tres mil 556 millones de pesos en seguridad (Policías operativa y ministerial), mientras que en 2018, el gasto fue de cinco mil 955 millones. Y para este año se tienen etiquetados siete mil 041 millones.

Ahora la apuesta está en la nueva Policía Metropolitana, en apoyo con la Guardia Nacional.

Indicadores 2019

Según el estudio de Impunidad Cero, Chihuahua se mantiene en la primera posición a nivel nacional respecto al número de Ministerios Públicos (MP), con 25.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Puebla es la Entidad en el último lugar, con apenas 2.8.

mientras que Puebla es la Entidad en el último lugar, con apenas 2.8. En promedio, los agentes del Ministerio Público de Baja California, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro reciben más de 310 carpetas de investigación al año cada uno. Son las Entidades con el mayor número de carpetas de investigación.

A nivel nacional, la cifra negra es de 93.2% (delitos no denunciados), y la efectividad en la investigación es de 19.4%. La probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3 por ciento.

En promedio, denunciar un delito en México toma dos horas con 21 minutos. En Jalisco, 113.38 minutos.

Tlaxcala cuenta con el mayor tiempo de espera para denunciar un delito (casi cuatro horas), mientras que Durango es la Entidad con el menor tiempo de espera (una hora con 20 minutos).

El 40% de las sentencias a nivel nacional es menor a tres años; es decir, se sigue destinando un alto porcentaje de recursos del sistema penal para sancionar delitos de bajo impacto.

Yucatán es la Entidad donde más personas reportan “mucha confianza” en el Ministerio Público (20.4%), mientras que la Ciudad de México fue la peor evaluada (2.7%).

A nivel nacional, la efectividad en la resolución de carpetas de investigación disminuyó de 21.4% a 19.4% entre 2018 y 2019.

Nayarit es la Entidad con mayor efectividad (40.2%) en resolución de asuntos penales, mientras que las Entidades con menor efectividad son Guerrero (6.3%), seguido de Quintana Roo y Jalisco (7.8% cada una), Aguascalientes (8.9%) y Chiapas (9.1%).

Chihuahua encabezó por tercer año consecutivo la lista de los Estados que presentan una política criminal focalizada en delitos de alto impacto, seguido del Estado de México, Coahuila, Morelos, Zacatecas y Ciudad de México, donde más del 75% de sus sentencias condenatorias es por más de tres años.

La Entidad que más se acerca a los valores óptimos en el Índice 2019 es Yucatán, con apenas 322.01 puntos de los 600 disponibles. Chiapas, por su parte, ocupa la última posición con 145.93 puntos.

GUÍA

La “limpia” es una prioridad

Para lograr que Jalisco mejore en procuración de justicia al implementar buenas prácticas, se requiere, primero, “limpiar” la casa y combatir la corrupción, destaca el investigador Guillermo Zepeda Lecuona.

Para lograrlo es necesario hacer una depuración del personal que conforma las corporaciones de seguridad, aislar las áreas de contacto con la ciudadanía, que son donde mayor revictimización y donde más actos de corrupción se presentan.

También es necesario que se den respuestas adecuadas a las víctimas en áreas tan sensibles como la de desaparecidos y, sobre todo, que sean efectivas. “Es cambiar el modelo de gestión para que sea transparente. No es un misterio: cuando hay una facultad discrecional que no se supervisa, siempre va a derivar hacia un acto de corrupción. Se requiere transparentar, supervisar los procedimientos, segmentarlos para que no haya una colusión de autoridades y cambiar el modelo de gestión”.

Insiste en que se requiere adoptar las buenas prácticas para fortalecer la justicia alternativa, migrar de un sistema epistolar, a través de oficios de investigación, a una unidad de investigación donde los peritos y policías investigadores trabajen en equipo.

“Deberían adoptar el análisis de información de las denuncias a través de la tramitación masiva de causas o de la unidad de investigación por imputados desconocidos que operan en Nuevo León, por ejemplo”.

Pide garantizar la autonomía interna de la Fiscalía para lograr la independencia de los agentes del Ministerio Público. Para eso deben trabajar en el servicio civil de carrera y en un sistema de incentivos. “Que los agentes tengan estabilidad laboral, que no estén a merced de sus superiores”.

Recomendaciones

Puntos mínimos que requiere la Fiscalía, solicitados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), universidades, organizaciones civiles y organismos empresariales.

Acusación y litigio

Perspectiva argumentativa del derecho.

Mecanismos para evitar estrategias dilatorias y para rechazar pruebas ilícitas.

Formulación de la imputación tomando en consideración el estándar de la prueba de los delitos investigados.

Procedimiento abreviado a partir de elementos sustantivos de justificación.

Separar el tema de seguridad al tema de justicia.

Autonomía, independencia e imparcialidad de la Fiscalía para que nadie sea tratado por razones ajenas al derecho.

Capacidades de investigación.

Persecución de fenómenos criminales (no por delitos), de acuerdo con el “Plan de Persecución Penal”.

Investigación en torno a las unidades de análisis criminal.

Planificación de la investigación de acuerdo con las metodologías de verificación de hechos delictivos.

Sistemas informáticos para registrar fenómenos criminales, carpetas de investigación y atención a víctimas.

Transformar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en un organismo constitucional autónomo.

Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109 mil 161 carpetas de investigación en Jalisco, principalmente por robos.

Estudio de impunidad cero

Buenas prácticas

Querétaro

El modelo de gestión en seguridad y justicia permite que, a pesar de tener una tasa de agentes del Ministerio Público ligeramente inferior a la media nacional y una alta carga de trabajo, se tenga una buena atención a usuarios que denuncian.

Presenta uno de los niveles más altos de efectividad en la investigación.

Estrategia

Los modelos de gestión, como el de los “tres pisos”, que permiten hacer un uso más eficiente de los recursos y mejorar la atención de casos a través de una distribución estratégica de las cargas de trabajo de las fiscalías y procuradurías, han dado buenos resultados en Coahuila y Zacatecas, al atenderse los delitos de menor impacto mediante justicia alternativa y hacer un uso más eficiente de los recursos para atender delitos de mayor impacto.

Resultados

Las unidades de investigación especializadas han mostrado buenos resultados en Entidades como Nuevo León y Chihuahua, lo que les permitió mantenerse dentro de los primeros lugares.



Mediación

El fomento de los órganos especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permite que Entidades (como Guanajuato) mantengan buenos niveles de efectividad, a pesar del aumento en la incidencia del delitos de alto impacto.

