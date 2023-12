De mayo pasado a finales de noviembre, periodo en el que se pusieron en marcha los juicios en línea de trámites contenciosos y no contenciosos en Jalisco, se registraron apenas 491 procedimientos a través de esta vía.

Esto representa apenas el 2%, de acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Daniel Espinosa Licón, presidente del STJE, aceptó que esta cantidad es mínima. Sin embargo, explicó que esto se debe a que el cambio no ha permeado entre los litigantes, por lo cual ofrecieron capacitación. Agregó que se buscó a seis mil 500 para darles las herramientas necesarias, pero sólo mil 500 atendieron el llamado.

“Ofrecimos a todos los colegios y barras, los tomaron quienes quisieron, incluso les dijimos que podíamos dar la capacitación, si así lo querían, en sus oficinas, en sus despachos. No la aceptaron o no les interesó, por lo que son críticas infundadas. Es falta de interés, apatía a la tecnología, pero es parte de un proceso disruptivo, es decir, que le cambies al abogado su forma de trabajar. Por ejemplo, muchos abogados cobran por firma de escrito por ir a Puente Grande, por ir a Ciudad Judicial”, remató Espinosa Licón.

Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. EL INFORMADOR/Archivo

Abogados proponen mejoras a la plataforma de juicios en línea

Hay litigantes que refieren que faltan cambios para mejorar la plataforma de juicios en línea en la Entidad. Por ejemplo, el abogado Jorge Padilla considera que es una buena opción para juicios no contenciosos, es decir, cuando el proceso no implica litis o partes que estén contendiendo, como la corrección de un acta de nacimiento o de matrimonio. “Es un procedimiento ágil, donde se ordena emplazar al día siguiente y en un lapso de 30 días ya se tiene sentencia en la mano, con excepción del tiempo en las publicaciones por edictos”.

Sin embargo, indica que la opción a veces no se ajusta para los procedimientos contenciosos, porque algunos clientes no tienen tiempo para ir a sacar la firma electrónica. “Es un requisito que implica tiempo, educación y voluntad de la persona, del justiciable. Esto se facilita para gente que se da el tiempo de ir a hacer esos trámites”.

Por su parte, el abogado Manuel Estévez Méndez opina que el sistema todavía deja mucho que desear, tanto en la mejora de la plataforma como en el equipamiento en los juzgados. “Para que funcione se requieren los elementos tecnológicos necesarios, para que tanto los abogados postulantes como quienes integran el Poder Judicial tengan la posibilidad de subir las promociones, acuerdos, notificaciones. Que se pueda conservar el expediente. Vemos computadoras viejas, desactualizadas”.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, el juicio en línea es una plataforma tecnológica que permite que los ciudadanos promuevan procedimientos jurisdiccionales en materia civil, familiar y mercantil en línea, contando con el expediente digital, “lo que permite eficientar los procesos judiciales y transitar hacia una justicia moderna, accesible, eficaz, eficiente y más cercana a las personas”.

Desde el pasado 4 de septiembre de 2023 se comenzaron a tramitar en línea todos los procedimientos en materia civil, familiar y mercantil.

Litigantes piden más capacitación

Algunos abogados consideran que hace falta más capacitación en los juzgados para el sistema por internet. El abogado Jorge Padilla explica que hace falta mayor preparación por parte del personal de los juzgados para saber manejar cada etapa del procedimiento cuando este se realiza en línea. “Hubiese sido necesario que con mucha antelación se hicieran cursos de preparación para el personal y los juzgadores, porque llegan algunas etapas del procedimiento y titubean, necesitan consultar y analizar para ver cómo proceder. Pero van caminando”.

Detalla que en el caso de los asuntos contenciosos -cuando se hace una demanda y la otra parte debe contestar-, “el principal problema es que tanto el abogado que tramita dicha demanda, como la parte actora que la contrata deben tener la firma electrónica registrada”.

Dice que en una demanda por pensión alimenticia que se lleve en línea, el abogado debe tener firma electrónica, “pero también la persona que demanda y la persona demandada van a tener que registrar su firma. Esto hasta cierto punto limita la cobertura de dichos juicios”.

Puntualiza que el demandado puede manifestar su deseo de seguir el juicio en línea o por la manera tradicional, lo que significa que entonces el proceso sería mixto. Menciona que no es tardado hacer el trámite para la firma electrónica.

“La firma de los tribunales federales tiene vigencia por tres años mientras que la del Supremo Tribunal sólo por un año. Muchos clientes no tienen recursos para trasladarse a Ciudad Judicial federal. La sentencia puede llegar en uno o dos meses. Es un gran esfuerzo, sumamente benevolente, atractivo y ágil. Las fallas están en el elemento humano, por eso la sugerencia es buscar más preparación en la gente que plantea las demandas, y preparar al personal de los juzgados, porque allí se atoran las cosas”.

El STJE buscó a seis mil 500 abogados para capacitarlos en el sistema en línea, pero sólo mil 500 atendieron el llamado. ESPECIAL/STJJalisco

Casos de éxito de procesos en línea

Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, explica que desde mayo pasado han realizado 200 trámites no contenciosos. Recuerda el primer divorcio por mutuo consentimiento sin hijos. “Cuando arrancamos en mayo, uno de los primeros divorcios que se presentaron fue una pareja de Jalostotitlán. El esposo se fue a Estados Unidos a hacer fortuna, pero pasaron 15 años y él no regresó y allá hizo su familia. Ella también hizo su familia y al querer divorciarse no pueden porque él no puede venir ni ella puede ir”.

Espinosa Licón informa que al tramitar el juicio en línea lograron divorciarse en apenas 15 días. “La audiencia de ratificación se hizo en línea, no tienen que venir, todo es presentado en línea en los trámites de jurisdicción voluntaria. Está la posibilidad de que las partes no tengan firma electrónica, entonces puede firmar su abogado. La sentencia sale en línea, así que ya no tienen que ir al juzgado por copias, sino que ellos las descargan. Tienen códigos de seguridad y firma electrónica”.

Otro asunto que se realizó mediante esta modalidad fue la autorización para salir del país de un papá que se fue a trabajar a Estados Unidos, pero tuvo un accidente y quedó desahuciado.

“La señora estaba aquí (en Jalisco) con sus dos hijos. El señor quiere despedirse de su familia y entonces la señora hace el trámite de autorización para salir del país. El juez escucha el testimonio de una hermana que estaba viviendo en Estados Unidos y que dice cómo es el estado de salud del hermano. Escucha a los niños, a la hermana y, con copias del dictamen clínico, el juez autoriza la salida del país. Se tardó tres días cuando ese trámite se tarda de tres meses a un año”.

Han corregido fallas en el Supremo Tribunal

Sobre la falta de equipo en juzgados, Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, respondió que tienen el equipo de escaneo suficiente además de que corrigieron las fallas en el sistema de internet.

“En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cayó el sistema un día y se levantaron las certificaciones correspondientes. En otra ocasión nuestro sistema falló por un momento, pero se restableció en cuestión de minutos”.

Añade que es parte de un proceso natural de ajustes. “Nos subimos a Red Jalisco, pero a veces son tantas las personas que entran al internet que tuvimos que contratar un servicio adicional para los juzgados que tienen juicios en línea”.

El presidente acentúa que el juicio en línea tuvo dos fases: la primera fue iniciar con procedimientos no contenciosos, con jurisdicciones voluntarias y tramitación especial como divorcios por mutuo consentimiento, autorizaciones para salir del país, homologación de sentencias, “es decir, aquellos asuntos donde no me estoy peleando con nadie”. Y en septiembre abrieron los trámites contenciosos.

Agrega que son trámites voluntarios, “si el actor decide que sea en línea lo presenta”.

EN LÍNEA

Estos son los trámites disponibles:

Presentación de escritos iniciales y demandas

Los acuses de escritos iniciales y demandas presentados en línea se remiten a los usuarios vía correo electrónico

Presentación de promociones

Consulta de expediente digital: acceso remoto a la totalidad de las actuaciones que lo integran

Recepción y consulta de notificaciones electrónicas

Boletín Judicial digital relativo a los procedimientos tramitados en línea

GUÍA

Así se tramitan procedimientos civiles, familiares y mercantiles

Desde el pasado 04 de septiembre del 2023, se pueden tramitar en línea los procedimientos en materia civil, familiar y mercantil:

1. Juzgados familiares en línea (tramitación no contenciosa). Los Juzgados Familiares en Línea conocerán de todos aquellos asuntos que no impliquen controversia alguna con parte determinada o que sean de mero trámite, con competencia territorial en todo el Estado.

Asuntos de Tramitación Especial: Divorcio por Mutuo Consentimiento

2. Juzgados familiares (tramitación contenciosa) Los Juzgados especializados en materia Familiar del Primer Partido Judicial correspondientes y los Juzgados Civiles del Segundo al Trigésimo Segundo partido Judicial, conocerán de los siguientes procedimientos tramitados en línea.

3. Juzgados civiles. Los juzgados especializados en materia Civil del Primer Partido Judicial correspondientes y los juzgados especializados en materia Civil del Segundo al Trigésimo Segundo Partido Judicial, conocerán de los procedimientos de materia civil que actualmente conocen, presentados bajo la modalidad de juicio en línea.

4. Juzgados mercantiles. Los juzgados especializados en materia Mercantil del Primer Partido Judicial correspondientes y los Juzgados Civiles del Segundo al Trigésimo Segundo Partido Judicial.

5. Juzgados mercantiles orales. Los juzgados especializados en materia oral Mercantil del Primer Partido Judicial correspondientes y los Juzgados Civiles del Segundo al Trigésimo Segundo Partido Judicial.

Ciudad Judicial. Los juicios en línea hacen más rápidos algunos procesos. EL INFORMADOR/Archivo

PASOS A SEGUIR

¿Cómo se usa el juicio en línea?

1. Crea tu usuario y contraseña con un correo electrónico.

2. Ingresa al sitio y consulta el trámite de tu elección.

3. Revisa tus documentos y completa tu trámite.

4. Sigue los pasos que te indique la plataforma.

5. Verifica que el estatus de tu trámite se haya actualizado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Propone cinco mejoras fundamentales

Manuel Estévez Méndez, abogado especialista en juicios en línea

El abogado Manuel Estévez Méndez cuenta que ha llevado juicios en línea federales, en Nuevo León e iniciaron a hacerlo en Jalisco, y menciona los beneficios por la practicidad que implica tener todo en la computadora y digitalizado. Sin embargo, subraya que la plataforma de la Entidad presenta algunas fallas.

“Existe esta gran voluntad, pero me parece que traían la presión de cumplir, y no tienen la capacidad tecnológica, humana y operativa para que los juicios puedan funcionar. El sistema no es amigable”.

Menciona que uno de los principales problemas es que cuando finalmente llega la notificación, ésta no se despliega. “Entras al sistema, están enlistados los asuntos pero no los puedes ver. En el Poder Judicial de la Federación sí puedes verlos, y además está el expediente completo en línea. Y en Monterrey tienen hasta una aplicación que es muy fácil de usar y están todos los juicios, se abren, se despliegan y lo puedes revisar en el juzgado. Nuestro juicio en línea es de tercer mundo”.

Por ese motivo, propone estas mejoras:

1. Un sistema más amigable. “Que sí responda, que no se trabe. Eso le pasaba mucho al sistema federal, pero ya no. Y que sea amigable en el sentido de presentar y revisar. ¿Cuál es la función de un procedimiento en línea? Que no te traslades a los juzgados y de un beneficio ambiental, a través del ahorro de los insumos de papel”.

Manuel Estévez Méndez indica que actualmente esto no es posible, ya que presentas la promoción y el acuerdo, pero como no se puede desplegar, se tiene que ir al juzgado para sacarle copias.

2. Impulsar aplicación. De acuerdo con el abogado, una aplicación permitiría que los abogados puedan interponer los juicios en línea.

3. Mejorar el sistema de internet en los juzgados. Indica que hay muchas quejas de juzgadores que padecen por la mala señal de la red de internet.

4. Escáneres en todos los juzgados. “Hay jueces que batallan con el internet en los juzgados. Necesitas escáner en todos los juzgados, no se puede hacer con los teléfonos celulares”, indica.

5. Área para atención de juicios en línea. Por último, menciona que se necesitaría un área especial de atención. “Por qué va a ser más rápido si los atienden las mismas personas. En amparo, dentro de los juzgados sí hay un área especial y contestan a tiempo. Pero en juicio en línea son las mismas personas que atienden los procesos”.