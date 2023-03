1 Sueño del FEVRE

Publicada en 1982, esta novela retreta a los vampiros clásicos, aquellos que vestían de manera elegante y lograron conseguir una grata fortuna a través de su longevidad.

"Según las leyendas de su gente, la mía encarna la esencia misma del mal... No estoy de acuerdo, he matado innumerables veces, y he hecho cosas terribles, pero no soy malvado. No elegí ser como soy, y si no se puede elegir, no se puede hablar del bien y el mal"

Ambientada en la mítica ciudad de Nueva Orleans unos pocos años antes de la guerra civil de Estados Unidos, el capitán Abner Marsh, un hombre hosco y diestro en su área, recibe en medio de una crisis económica, un encargo del misterioso Joshua York, enriquecido y educado caballero.

El trato entre ambos consiste en que Joshua propone financiar el más magnífico, veloz y opulento barco de vapor que se haya visto nunca en el río Missisipi, mientras que el señor Marsh debe capitanearlo sin hacer ninguna pregunta respecto a los viajes y los futuros pasajeros.

El barco lleva como nombre el "sueño del Fevre", donde comienzan a ocurrir extraños sucesos cuando el capitán nota la manera insólita en que se comportan los invitados de Joshua York, quien más tarde le revela ser un cazador de vampiros que planea usar el barco como centro de operaciones.

La novela trasciende las historias de vampiros porque, si bien abarcan la trama principal, George también ahonda en las condiciones de los esclavos de aquellos tiempos y en la maligna naturaleza humana.