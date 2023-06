John Lennon “regresa” con The Beatles

¡Buenas noticias para los fans de The Beatles! Recientemente Paul McCartney, integrante del cuarteto de Liverpool, confesó que gracias a la inteligencia artificial (IA), los seguidores de todo el mundo de la emblemática alineación, podrán disfrutar de la última canción de la banda, pues gracias a esta tecnología se pudo “liberar” la voz de John Lennon de un demo grabado al piano en su departamento de Nueva York. Esta vieja grabación dará la pauta para que se lance el tema próximamente; y según lo dijo Paul, sería este mismo año.

Se ha destacado en medios digitales que probablemente el tema sea una composición que data de 1978, hecha por Lennon y que lleva el nombre de “Now and Then”, sin embargo, McCartney no ha revelado más detalles, ha dejado la incógnita, seguramente para que los fans estén pendientes del siguiente paso que se dará con esta buena noticia. Y es que tan solo en Spotify The Beatles tienen más de 31 millones de oyentes mensuales, lo que supondría un hito en su trayectoria el día que salga el último e inédito tema de la banda.

Yoko Ono, la viuda de John Lennon, fue quien le dio la cinta a Paul tiempo después de la muerte de su esposo, se dice que era una de las varias canciones etiquetadas con la leyenda “Para Paul”, pues subraya BBC News Mundo que “Free as a Bird” y “Real Love” ya se habían lanzado como nuevas a mediados de los años 90. Pero a 28 años de distancia, parece que esta vez los seguidores de la banda tendrán el último regalo anhelado de parte del cuarteto de Liverpool.

De hecho el tema “Now and Then” ya se tenía previsto desarrollarlo y lanzarlo, pero en su momento a George Harrison no le habría gustado la canción, pues consideraría que le faltaba mucho trabajo, así que por decisión democrática, se desestimó el proyecto, hasta ahora que Paul y Ringo Starr pueden continuar con el legado de la banda.

Cabe señalar que Paul ya había recurrido a la tecnología para hacer ensambles con la voz de Lennon y darle a la gente esa añoranza y nostalgia de volver a escucharlo, pero la tecnología avanza y actualmente hay mayores posibilidades. Sin embargo, Paul es cauteloso con el tema de la inteligencia artificial, pues no sabe a dónde van a parar todas estas posibilidades que brinda esta herramienta en la actualidad.

Paul McCartney (izquierda) y Ringo Starr (derecha) cantando en el escenario durante una presentación en Los Ángeles, California, el 27 de enero de 2014. AFP/K. Winter

Paso a paso: la historia

La historia de la banda comienza en los años 50 tras la amistad de McCartney y Lennon, quienes eran amantes de la música influenciados por el rock americano.

Tras comenzar a tener visibilidad, se unieron al proyecto George Harrison y Ringo Starr. Previamente, el concepto en un principio se llamaba The Quarry Men, pero tras comenzar a tener éxito, se hicieron llamar Fab Four hasta consolidarse como The Beatles.

Antes de la llegada de Ringo y George, estaba como gran amigo y aliado de Lennon Stuart Sutcliffe, de quien se dice, en colaboración con él se hacían llamar The Silver Beetles

La alineación final de The Beatles , como los conocemos, debutó en The Cavern Club en 1961 y su fama empezó a expandirse. La rebelión del rock británico había llegado.

La rebelión del rock británico había llegado. Se expresa que “My Bonnie” fue su primer proyecto musical en el mismo año de 1961. Luego la banda audicionó para la discográfica Decca, pero no se quedó en sus filas. Pero EMI fue quien fichó al grupo y la “Beatlemanía” comenzó con “Love Me Do”.

En los años consecuentes llegaron grandes hazañas. Y en 1968 cuando la banda publicó “White”, se hizo un gran hito, porque se trataba de un disco que conjugaba al rock, al pop y a la psicodelia.

Otros éxitos importantes fueron “Yellow Submarine”, “A Hard Day’s Night”, “Help”, “Rubber Soul” y “Let It Be”.

Para 1970 la banda anunció su desintegración, luego de que cada uno manifestara sus propios intereses con respecto a sus carreras.

Lennon fue asesinado en 1980 y Harrison murió a causa de cáncer en 2001. McCartney y Starr, continúan haciendo música.

¡Las más coreadas!

Según el conteo de Spotify, estas son las cinco canciones más reproducidas de The Beatles:

“Here Comes The Sun”.

“Come Together”.

“Let It Be”.

“Yesterday”.

“Twist and Shout”.

Febrero 9 de 1964. The Beatles, de izquierda a derecha, Paul McCartney, Ringo Starr a la batería, George Harrison y John Lennon, actuando en el “Ed Sullivan Show” de CBS, en Nueva York. AP/D. Grossi

¿Qué fue de los integrantes de The Beatles?

John Lennon: El líder de The Beatles fue un icónico artista dedicado a la música, la escritura y el activismo. Era un ser pacifista enamorado de su esposa Yoko Ono. Nació un 9 de octubre de 1940 en Liverpool y fue asesinado el 8 de diciembre de 1980. Su muerte causó conmoción en el mundo. Uno de sus más emblemáticos himnos es “Imagine”.

George Harrison: Este genio de la música también fue un gran ejemplo de vida y del activismo, dedicado a la ecología y la filantropía. George fue un importante instrumentista y productor cinematográfico. Nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool y falleció el 29 de noviembre del 2001 a causa de cáncer de pulmón en Los Ángeles. .

Ringo Starr: El baterista de Los Beatles, Ringo Starr, nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, está próximo a cumplir 83 años de edad. Sigue muy vigente en la música con su proyecto All Star Band, alineación con la cual está de gira. A propósito de su cumpleaños, quiere que ese día sus fans publiquen en redes sociales “paz y amor”. .

Paul McCartney: Esta leyenda también sigue muy activo en la música y en la industria del entretenimiento. Nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, está por cumplir 81 años de edad. Es músico, productor, pintor y activista. Uno de sus proyectos sonoros más recientes es el recopilatorio ‘The 7″ Singles Box’, publicado en diciembre del 2022.