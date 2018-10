Jalisco supera en crecimiento económico a la Ciudad de México y Nuevo León

En la actual administración se logró fortalecer la economía jalisciense a través de la diversificación de los mercados, lo que permitió incrementar las exportaciones, la inversión extranjera directa y la generación de empleos, destaca el titular de Desarrollo Económico (Sedeco), José Palacios Jiménez.

Recuerda que, en abril de 2013, se instaló por primera vez la estrategia triple hélice, en la que participan el sector productivo, los organismos empresariales, las seis universidades más importantes del Estado, pero también las autoridades municipales. Gracias a eso, en el primer trimestre de este año, el Estado registró un incremento económico de 5.49%, que lo sitúa como la tercera Entidad con el mayor crecimiento, sólo por debajo de Baja California y San Luis Potosí, pero por arriba del Estado de México (5%), Nuevo León (2.4%) y Ciudad de México (2.2%), de acuerdo con la Secretaría de Economía.

José Palacios detalla que lograron la diversificación de exportaciones, lo que permitió que los productos tengan presencia en 181 países de los 194 oficiales.

Mientras en la pasada administración 2007-2012 se crearon 167 mil plazas, la presente cerrará con más de 404 mil. EL INFORMADOR/Archivo

Duplican generación de empleos en el sexenio

En cinco años y medio de la actual administración, en Jalisco se han creado 404 mil 676 nuevos empleos, lo que representa 2.5 veces más que los generados en la pasada administración, la cual cerró con 167 mil 048 nuevos puestos de trabajo. Y cuatro veces más que la antepasada, cuando se crearon 98 mil 636, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, José Palacios Jiménez, destaca que van dos años en los que el Estado ha logrado generar más de lo que exige el bono demográfico (menos 80 mil empleos anuales).

En 2016 se cerró con 89 mil nuevos empleos y, en 2017, con 93 mil 631 nuevos puestos de trabajo.

“Fuimos líderes a nivel nacional en la generación de empleos, ya que logramos crear más que el Estado de México, que fue el segundo lugar, más que la Ciudad de México, que fue el tercer lugar, y más que Nuevo León”.

Además, se ha generado una dinámica interesante en cuanto a los grupos de edad. A la fecha, se han creado 37 mil 747 nuevos empleos para personas de 55 a 64 años, “gente a la que le costaba mucho trabajo encontrar empleo, está encontrando empleo. Y de más de 65 años van cinco mil 675 nuevos empleos. Esta cifra seguramente se va a incrementar para finalizar este Gobierno (con los resultados de 2018)”.

Recuerda que este incremento en materia de empleo benefició no sólo a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara sino también del interior del Estado, pues una de las apuestas de la actual administración fue que el desarrollo económico se expandiera a las diferentes regiones.

Anteriormente, sólo 10% de los empleos se generaba en el interior del Estado, “estamos cerrando ya casi con 30% fuera de la metrópoli, lo que tiene una ventaja muy importante: el que las personas se queden a vivir en su población natal, que no se vengan a la zona metropolitana, que no se vayan a la Ciudad de México, pero lo más importante, que no se vayan fuera de México, sobre todo a (Estados Unidos)”.

Sin embargo, reconoce que se está trabajando con el sector empresarial para que se mejoren los sueldos, “se está trabajando para ver cómo se podrá establecer el bono de productividad. Vamos avanzando muy bien con el sector productivo y seguramente en corto tiempo ya tendremos el resultado de cómo sería el esquema para provocar que el ingreso de los empleos y trabajadores sea más alto”.

Acentúa que se trata de un “trabajo muy arduo”, y aunque no habló de plazos estimados para ver los primeros resultados, comenta que antes de que termine la administración se tendrá el esquema de cómo podría establecerse ese bono de productividad.

Comparativo por administración

404,676 plazas de marzo de 2013 a agosto 2018.

167,048 empleos de marzo de 2007 a agosto de 2012.

98,636 plazas de marzo de 2001 a julio de 2006.

Impulsan la estrategia de triple hélice

A través de la estrategia triple hélice, la actual administración buscó detonar proyectos donde se vinculen la academia, el sector productivo y el Gobierno. Este último actuando como facilitador, destaca el director general del Consejo Estatal de Promoción Económica, Luis Enrique Reynoso.

Derivado de las reuniones que sostuvieron con los rectores de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se creó una propuesta de modelo que hoy se conoce como el Centro Regional para la Calidad Empresarial (Crece). Este modelo nació en el Centro Universitario de los Valles. Ahí se establecieron áreas funcionales que están muy vinculadas con la región: agronegocios, emprendurismo e innovación, “mucha de la economía que se genera ahí tiene que ver con negocios”.

En éste se cuenta con un edificio para desarrollar proyectos de incubación, emprendimiento y acompañamiento. “Ahí está una oficina del Fojal (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial) para atender los créditos de los empresarios de la región. Hay una incubadora de empresas, donde ya un par de empresas de la región están desarrollando nuevos modelos de negocios”.

Ayer, con el objetivo de vincular a la Cuna Alfarera en el conocimiento y la innovación, se inauguró en el Centro Universitario de Tonalá (CUT) el segundo centro regional, que fungirá como una incubadora de proyectos.

El funcionario reconoce que se quedó en el tintero el tercer Crece, en Lagos de Moreno.

Reactivan las regiones

Cuando inició la actual administración, autoridades señalaron que los parques industriales con los que se contaba en Jalisco tenían “tierra ociosa”. La pasada administración heredó algunos espacios que estaban prácticamente abandonados.

Debido a esto, el director del Consejo Estatal de Promoción Económica, Luis Enrique Reynoso, apunta que se decidió que debían reactivarlos para buscar un impacto regional de la economía, debido a que se ubican fuera de la metrópoli.

A través el programa de Proyectos Productivos y el programa BIENinvierto, se hizo una invitación a las empresas que quisieran establecerse en esos lugares, bajo una modalidad de tierra: precio cero, “donde si tú construyes tu nave industrial y generas los empleos a través de un proyecto, puedes hacerte acreedor a que se te otorgue la tierra a precio cero o un porcentaje de la tierra y tú pagas el diferencial”.

Debido a esto se logró concretar 26 proyectos en tres municipios, los cuales tienen el compromiso de generar dos mil 103 empleos y una inversión de tres mil 103 millones de pesos, “es algo relevante porque finalmente el Gobierno no invirtió dinero, lo hizo solamente en tierra. Eso fue lo que detonó una inversión importante y una generación de empleo”.

De estos tres municipios, 14 proyectos se instalaron en el Centro Logístico Jalisco. El gobernador Aristóteles Sandoval ya inauguró cinco plantas y está por inaugurar otras cuatro. Además, se concretaron ocho proyectos en el parque Zapotlán 2000, en Ciudad Guzmán, “ahí teníamos una particularidad porque el parque tenía nueve hectáreas sin urbanizar, solamente venía una calle principal muy deteriorada”.

En éste no se habían realizado inversiones, por lo que finalmente se destinaron recursos para mejorar las vialidades, la caseta, contar con vigilantes permanentes, así como cámaras e instalaciones eléctricas, entre otras acciones para atraer proyectos. De esas ocho plantas, seis serán inauguradas este viernes por el gobernador.

En Cocula, que es el tercer parque, se tienen cuatro proyectos. En total, fueron 34 hectáreas las que se utilizaron para detonar estos proyectos.

“Si lo comparas con el incentivo que dimos, que fue tierra, contra la inversión que se está generando, pu es es altamente impactante. Hoy todavía tenemos 21 hectáreas disponibles en el Centro Logístico, 1.2 hectáreas en Ciudad Guzmán, que probablemente este fin de mes se acuerden las últimas inversiones, ya tenemos un par de proyectos interesados”.

Con estos parques industriales: La Barca, Zapotlán, Centro Logístico y Lagos, se creó una red de 60 empresas instaladas, 24 naves industriales y se ha reactivado la economía en todas estas regiones.

“En el parque de La Barca se invirtieron 14.5 millones y hay 250 empleos. En Ciudad Guzmán se invirtieron 14.5 millones de pesos, pero hay tres nuevos proyectos y dos expansiones. En Cocula prácticamente queda al 95% de su capacidad dentro de la primera etapa”.

En Zapotlán 2000 se tiene un avance de 70% y se crearán 640 nuevos empleos. “Han crecido mucho en las berries y los aguacates”.

Diversificación, clave para aumentar inversión

La diversificación de los mercados que se ha logrado en la actual administración estatal ha permitido la llegada de más empresas de diferentes partes del mundo que antes no operaban en Jalisco, lo que ha contribuido a que la inversión extranjera directa acumulada del Estado sea de 11 mil 200 millones de dólares, tres mil millones de dólares más que la pasada administración, remarca el titular de la Sedeco.

Por ejemplo, en estos más de cinco años se lograron las primeras inversiones de Israel, Rusia y Dinamarca. Este último a través de una firma danesa, que para 2020 generará alrededor de 350 empleos.

Durante lo que va de esta administración se han consolidado 284 proyectos. De éstos, 116 son nuevas inversiones: 93 de empresas extranjeras, principalmente, de los sectores automotriz, de tecnologías de la información (TI), electrónicas, así como alimentos y bebidas.

Además, se incluyen 168 que fueron expansiones, tanto de empresas nacionales como extranjeras; en el caso de estas últimas, destacan los mismos sectores.

De las nacionales, los principales sectores son en los alimentos y bebidas, textiles, agrícola, así como las industrias creativas.

José Palacios subraya que entre las principales inversiones se encuentran la de Astra Zeneca (farmacéuticos), que es una inversión inglesa, “es uno de los laboratorios más importantes a nivel mundial”.

Puntualiza que esta firma hizo un estudio para conocer en qué partes del mundo debían establecerse con centros de innovación y desarrollo. El resultado fue que tendría que ser en la India, en México, en China y Rumania. El de la India ya tiene varios años en operación y, el de México, fue inaugurado en Jalisco hace alrededor de dos años y tres meses.

Los tres sectores que más exportan son el electrónico, el automotor y el agroalimentario. EL INFORMADOR/Archivo

A los dos años de estar establecidos en Jalisco, las autoridades locales estuvieron presentes en el evento de ampliación de su centro de innovación y desarrollo. Allí se le cuestionó a los empresarios cuándo se establecerían en China y Rumania, “y la respuesta fue contundente: que el capital humano de Jalisco era de los mejores del mundo, que ya no tendrían necesidad de abrir en otra parte. Van a crecer más en Jalisco”.

En el caso de las inversiones de Israel, comenta que también han elegido a Jalisco por el capital humano. El centro de Grupo AMDOCS sólo se repite en Tel Avive, “en Jalisco tienen su centro de innovación y desarrollo, su centro de servicio y de software, igual que en Israel”.

Otra empresa que llegó con un centro de innovación y desarrollo fue Oracle, empresa del Silicon Valley que está construyendo en Zapopan y generará cinco mil empleos.

“Todos estos centros de innovación y desarrollo que requieren de mente de obra, son para empleos muy bien pagados”.

Actualmente, los empleos en estas empresas oscilan entre los 20 mil a los 80 mil pesos.

“Son empleos muy bien pagados y obviamente pues eso nos ayuda a mejorar el nivel de vida de la población de Jalisco. Incluso, parte de lo que está sucediendo en el Estado es que están llegando personas de otros Estados de la República y también está llegando gente de fuera de México”.

Inversión extranjera directa

11,200.9 millones de dólares (marzo de 2013-junio de 2018).

8,120.4 millones de dólares (marzo de 2007-junio de 2012).

7,033.4 millones de dólares (marzo de 2001-junio de 2006).

Logran tercer lugar en crecimiento económico

En el primer trimestre de 2018, Jalisco se convirtió en la tercera Entidad con mayor crecimiento económico del país, con un 5.49%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía; es decir, se ubicó por arriba de la media nacional, que fue de 4.09%.

El titular de la Sedeco en Jalisco responde que incluso creció por encima de otras Entidades similares a Jalisco, como es el Estado de México, con 5%, Nuevo León, con 2.4%, y la Ciudad de México, con 2.2 por ciento.

Sin embargo, se encuentra por debajo de Baja California, donde se tuvo un crecimiento de 21.4%, y de San Luis Potosí, con 8.4 por ciento.

Además, según el último dato que se tiene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2016, Jalisco creció en 4.69%, por encima del 4.3% obtenido en 2015, “comparativamente, con Entidades más o menos del mismo peso Jalisco tuvo mejores cifras”.

El secretario agrega que la economía de Jalisco es una de las más complejas tanto a nivel nacional como mundial. Ésta se compara con la de Noruega y España, y es mucho más compleja que las de Canadá y Brasil.

“Prácticamente tenemos todos los sectores. Esto ayuda muchísimo a que, si de repente alguno de los sectores no está creciendo, otro está creciendo bien. Ahí se puede emparejar el tema del crecimiento económico y no tenemos problemas, sobre todo para la generación de empleo”.

Remarca que esto obedece a la confianza que los inversionistas depositaron en el Estado, “por eso el tema de la diversificación de las exportaciones y la cantidad de empresas que llegaron y las expansiones. Ahí se ve reflejado el trabajo de la triple hélice”.

Heredarán “fortaleza”

Para el titular de la Sedeco, la próxima administración deberá continuar bajo el esquema de la triple hélice para mantener el crecimiento económico que ha logrado Jalisco en los más de cinco años y medio del actual sexenio.

Se debe trabajar, dice, muy de la mano del sector productivo, “seguramente así será y lo que nos toca a todos los jaliscienses es apoyar el proyecto del gobernador electo Enrique Alfaro y de los que nombre en las diferentes áreas de su gabinete que lo irán acompañando durante estos próximos seis años”.

Subraya que están totalmente abiertos a platicar con el equipo de transición para comentarles las acciones y proyectos que se implementaron bien en este periodo, así como aquellas que no resultaron positivas y deberán eliminarse, y otras que se implementaron de manera regular. “Para poder comentarlo de una manera con total transparencia, para que el resultado en el próximo sexenio sea para el bien de los jaliscienses”.

Entre los temas que no funcionaron de la manera esperada, reconoce, está el microempresario, “habría que mejorarse”. Sin embargo, subraya que el principal problema para avanzar en éste fue la falta de presupuesto, “es uno de los proyectos que, para llegar a más microempresarios en todos los municipios, habría que mejorarlo”.

Entre los proyectos que resultaron positivos, se encuentra el de Yo Exporto, el primero en el país, pero que ya es usado por 16 Estados, “es una contribución de Jalisco para México”.

A través de éste se brinda capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen potencial para exportar.

Otra acción importante es la plataforma de inteligencia comercial, la cual fue promovida por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, de la mano con la Asociación Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación y con el apoyo del Instituto de Estadística y Geográfica.

Esta plataforma, opina, detecta, quién importó y qué importó, entre otros datos estadísticos aduanales, para que las empresas locales puedan explotar esa información para importar menos y fortalecer así el mercado interno.

Éxitos

• En 2017, Jalisco fue primer lugar nacional con 93,631 nuevos puestos de trabajo.

• En México, 12 de cada 100 empleos fueron generados en Jalisco.

• La tasa de desempleo en 2017 fue de 3% en Jalisco, menor al 5.1% de 2014

Ven más oportunidades con nuevo TLC

Luego que se llegara a un acuerdo para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Desarrollo Económico destaca que las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá fue un “ganar-ganar”.

En el caso de Jalisco es un avance muy importante, ya que el sector agroalimentario es de los que salió al 100% beneficiado, “no hay restricciones. También se mejora el cuidado de la certificación, el tema de la inocuidad y como gigante agroalimentario del país, aquí hay una gran oportunidad para que más productos de Jalisco se puedan exportar tanto a Canadá como los Estados Unidos”.

Con relación a las exportaciones en el sector automotor, considera que también se tienen avances importantes, como el incremento de 75% en el contenido regional y la obligación de que hasta 45% del valor de un carro se produzca por obreros que ganen sueldos mínimos de 16 dólares la hora, “esto ya se está trabajando desde ahorita con el clúster automotriz”.

Actualmente se está trabajando con las empresas de este sector, que son más de 50, “y seguramente se van a fortalecer más las exportaciones de ese sector”.

Sin embargo, recuerda que la iniciativa del nuevo tratado debe aprobarse, primero, en el Congreso de la Unión. “Tendrá que firmarla el Presidente Enrique Peña Nieto antes de que se vaya, los procesos están siguiéndose también en Canadá, en Estados Unidos. El plazo todavía lleva algo de tiempo, pero es importante destacar que, dentro de lo que se firmó, se puede revisar dentro de seis años para prolongarlo. Eso realmente da certeza tanto en la inversión como en las capacidades que se deben fortalecer con todas las empresas de Jalisco y de México”.

El del CUTonalá es el segundo Crece de la UdeG. ESPECIAL

Listo, centro de incubación y aceleración en CUTonalá

Ayer quedó inaugurado el Centro Regional para la Calidad Empresarial (Crece) en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), con el cual se apoyarán los desarrollos tecnológicos generados en el campus, en conjunto con los sectores empresariales de la región.

Cuenta con una incubadora y aceleradora de empresas, además de áreas funcionales, como la de desarrollo de innovación en diseño artesanal, de transferencia energética y de sustentabilidad.

Es el segundo Crece de la UdeG, con una inversión de 24 millones 600 mil pesos, que fueron aportados por parte de la propia institución, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

El primero de estos centros se encuentra en el Centro Universitario de los Valles (CUValles), informó el rector del CUTonalá, Ricardo Villanueva.

El trabajo del Crece de Tonalá comenzó hace un año, todavía sin edificio, y hasta el momento se cuenta con 10 empresas creadas y otras 10 aceleradas. “Esperemos que este segundo Crece sea el segundo de 15, para que toda la red universitaria tenga un edificio para el emprendimiento”, indicó Ricardo Villanueva.

El gobernador Aristóteles Sandoval manifestó que, para continuar con el liderazgo en diferentes temas productivos de Jalisco, es necesario no escatimar en la inversión en educación, con una formación integral.

Y destacó la inversión de 820 millones de pesos para la construcción del CUTonalá.

