Jalisco libra crisis nacional de empleo; proyectan más de 60 mil en este año

El nulo crecimiento económico y la baja en la inversión pública provocaron que el año pasado se generaran apenas 342 mil 077 empleos en el país, lo que representó una reducción de 48.2% con respecto a 2018. Sin embargo, Jalisco logró un crecimiento en la creación de plazas.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Entidad generó 51 mil 699 puestos de trabajo en 2019 (un aumento de 19.9%), colocándose en el segundo lugar nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México (59 mil 207).

Alejandro Guzmán Larralde, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado, subraya que están decididos a mantenerse en las primeras posiciones; incluso, implementar estrategias para mejorar las remuneraciones, con promedios de tres salarios mínimos diarios hacia arriba. “La meta es crecer 20%, debemos cerrar entre 60 mil y 65 mil nuevos empleos para 2020”.

Reconoce que la cifra alcanzada durante el año pasado no es un récord, “pero es altamente meritorio si consideramos que fue un año de altísima incertidumbre en políticas públicas nacionales y decisiones del sector externo, particularmente marcadas por el Presidente de Estados Unidos (Donald Trump), respecto al cambio de su política exterior comercial”.

Acentúa que los sectores que absorbieron la mayor cantidad de empleos en Jalisco fueron los de servicios (49.5%), comercio (18.4%), industrias de la transformación (11.9%) y las actividades primarias (10.1%), particularmente el sector agropecuario.

Puntualiza el crecimiento en el desarrollo de software y startups enfocadas en resolver servicios de manera digital, así como en industrias creativas.

Los seis Estados que libraron la crisis de desempleo en México en 2019 Estado 2018 2019 Jalisco 43,132 51,699 Querétaro 27,177 31,061 Nayarit 2,051 13,509 Campeche 4,924 8,395 Colima 3,501 4,018 Oaxaca 390 2,562

Los mayores generadores de plazas en 2019 Ciudad de México 59,207 Jalisco 51,699 Querétaro 31,061 Nuevo León 24,701 Guanajuato 19,700

Top 5 en Jalisco en 2019 Municipio Plazas Porcentaje estatal Zapopan 26,971 34.08 Guadalajara 14,462 18.27 Tlaquepaque 6,767 8.55 Puerto Vallarta 6,230 7.87 Tlajomulco 5,411 6.84

Jalisco casi generó los mismos empleos que toda la Frontera Norte

Apesar de las estrategias gubernamentales, como la reducción de impuestos y el aumento al doble del salario mínimo, la Frontera Norte de México registró menos generación de empleos que la Región Occidente en 2019, gracias al crecimiento impulsado por Jalisco, que de forma independiente creó prácticamente los mismos puestos de trabajo que los seis Estados fronterizos.

Durante el año pasado, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas recibieron una disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se fijó en 8% (la mitad con respecto al resto del país). También una baja en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se estableció en 20%. Y se homologaron los precios de los combustibles con los de Estados Unidos.

Sin embargo, con todo y los estímulos establecidos dentro del programa de zona libre, los Estados del Norte generaron sólo 54 mil nuevos puestos de trabajo, por lo que los incentivos no tuvieron efectos positivos en el mercado laboral.

Por su parte, la Región Occidente (conformada por Jalisco, Nayarit y Colima) generó 78 mil 743 plazas. De estos últimos, casi siete de cada 10 nuevos puestos de trabajo correspondieron a Jalisco (51 mil 699), casi la misma cantidad que los alcanzados en toda la Frontera Norte.

Alejandro Guzmán Larralde, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, destaca que Nuevo León cerró el año pasado con la mitad del total de empleos registrados en Jalisco (24 mil 701).

“Querétaro, por su parte, se quedó prácticamente en 20 mil empleos por debajo de nosotros… generó 31 mil 061 (fue el tercer lugar nacional)”.

Además, al tercer trimestre de 2019, los seis Estados fronterizos se ubicaron entre los primeros con la mayor tasa de informalidad laboral a nivel nacional.

Mientras la creación de plazas formales en el país presentó durante el año pasado su nivel más bajo de la última década, las grandes excepciones fueron Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Campeche, Colima y Querétaro, por lo que aumentaron este indicador laboral en el comparativo 2018-2019.

La peor reducción fue para Tamaulipas, con una variación negativa de 94.1%, continuándole Hidalgo, Baja California Sur y Baja California.

Proyectos estratégicos

La Coordinación Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico diseñó programas para lograr una mayor generación de inversión, derrama económica, empleo y mejores salarios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementa dos programas maestros: maquinaria para incentivar la competitividad y sustentabilidad, así como sanidad.

Se implementan programas para eslabonar a las micro y pequeñas empresas con aquellas que tienen plataformas de exportación. “De esta manera creamos un doble efecto: por un lado reducimos las importaciones y, por el otro, aumentamos las exportaciones”, comenta Alejandro Guzmán Larralde. Por ejemplo, las autoridades estatales apoyarán a los muebleros de Ocotlán para fortalecer sus exportaciones en mercados de Estados Unidos. En Chicago hay algunos distribuidores que están exportando muebles de este municipio y han solicitado apoyos para los fabricantes porque no se dan abasto con los pedidos. Se proyecta incentivar el financiamiento, dotarlos de maquinaria y las certificaciones que requieren.

También impulsan la industria de exposiciones o congresos, ya que en Guadalajara se tienen siete de los 10 eventos nacionales más importantes. Entre éstos, la Feria Internacional del Libro, Expo Transporte e Intermoda.

Con la desaparición de ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística a nivel nacional, los Estados se quedaron sin capacidad para promover sus destinos. “Tenemos que poner atención porque, en Jalisco, el turismo representa casi 10% del PIB total”. Por ello se está incentivando el turismo de playa. “Se está haciendo un trabajo muy fuerte en Costa Alegre para rehabilitar una zona abandonada. Estamos llevando conectividad, carreteras, seguridad… estamos incentivando la inversión para que se retome el proyecto de un aeropuerto de baja escala para que puedan llegar de Estados Unidos o Canadá, o de Puerto Vallarta, Ciudad de México y Guadalajara”.

Para este año, el Gobierno prevé una generación de más de 60 mil empleos en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Otro de los proyectos estratégicos es ser líder en el clúster de la movilidad eléctrica. “Estamos apostando a la atracción de inversiones en diferentes países, desde producción de baterías, hasta todos los componentes de autopartes que tengan que ver con el impulso de la movilidad, no solamente para los automóviles sino también para los vehículos mayores”.

En materia de innovación se proyecta seguir consolidando la Ciudad Creativa Digital. “Vamos por buen camino, ya hay cuatro inquilinos en la primera torre; la otra está operando con la Universidad Tecnológica del Estado y con el nuevo proyecto de la Plataforma Abierta de Innovación, que servirá como una vinculación de la demanda de los cursos de actualización de los sectores productivos”.

Crece inversión extranjera

Durante el año pasado, con corte al tercer trimestre, Jalisco captó mil 292 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, lo que representó un incremento de 50.2% con respecto al mismo periodo de 2018. “Es una cifra muy importante, Jalisco se coloca en el quinto lugar en el ranking nacional, debajo de Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México, pero con una tendencia ascendente”, resalta el titular de la Coordinación Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico.

Indica que no se habían logrado esos porcentajes de crecimiento, sobre todo si se toma en cuenta que Jalisco llegó a ser el número 14 en México.

Es algo meritorio porque Jalisco no está ubicado en el corredor de Ciudad de México-Nuevo Laredo-Texas, que es la carretera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Los Estados que están en el trayecto son la Ciudad de México Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, entonces evidentemente están más favorecidos porque toda la industria, en parte maquiladora y de la transformación, están en esa ruta”.

Enfatiza que la diversificación industrial que experimenta Jalisco no está en la misma lógica de la anterior ruta. “El que Jalisco concentre los sectores agroalimentarios es positivo, ya que es líder aportando casi 12% del Producto Interno Bruto agroalimentario a nivel nacional”.

Guzmán Larralde comenta que ahora las fortalezas agropecuarias están en el agave, las berries y el aguacate, principalmente. “Es una lógica también de eficiencia, nos tenemos que ir a los cultivos que agregan más valor, que son más sustentables y en donde tenemos ventajas competitivas muy claras. También las pecuarias. Tenemos una fortaleza enorme en el sector agropecuario, agroalimentario. Y tenemos una enorme fortaleza en el ecosistema de las tecnologías de la información…”.

Apuestan por plan energético

En febrero próximo estará listo el Plan Estatal de Suficiencia Energética, el cual establecerá reglas más claras para que los inversionistas puedan apostar por Jalisco e incrementar el almacenamiento de combustibles y de gas natural en la Entidad, informó Guzmán Larralde.

“Jalisco es el Estado más deficitario en término de energías: producimos muy poco y consumimos mucho. Somos el segundo o tercer Estado en consumo de energía y no tenemos suficientes fuentes”.

Aclara que no apostarán por las fuentes de energía no sustentables. “Afortunadamente no tenemos refinerías y ustedes escucharon que el gobernador (Enrique Alfaro) anunció la negativa para autorizar permisos para la instalación de la termoeléctrica en Juanacatlán”.

Con el plan estatal se seguirán fomentando las plantas de producción de energía sustentable, como son las fotovoltaicas, las micro-redes, el gas natural y los ciclos combinados. “Es el tipo de estímulos y de inversiones que estamos invitando al sector privado a hacer”.

Durante el año pasado, el Estado tuvo una participación pequeña en materia de generación de empleos en este rubro (menos de 300 plazas). Actualmente se cuenta con 10 mil empleos en este sector. “Aspiraría a que mínimamente mantuviéramos también una cifra del 20% de crecimiento de empleo, en línea con nuestra tendencia promedio para 2020 para el desarrollo de fuentes de energía. Sería un objetivo retador”.

Lo anterior, por la construcción de algunos gasoductos que se proyectan en el Estado.

Alejandro Guzmán Larralde, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Brindan incentivos para aumentar los salarios

Alejandro Guzmán Larralde subraya que durante la actual administración se han centrado en desarrollar estrategias para aumentar el salario de los trabajadores.

Asegura que en los sectores productivos del Estado, con excepción de algunos jornaleros, no existen pagas de un salario mínimo. “Nuestro promedio está entre dos y 2.5 veces el salario mínimo”.

Incluso, remarca, el sueldo de una empleada doméstica está por arriba de dos salarios mínimos (seis mil pesos), aunque reconoce que no tienen otro tipo de beneficios. “La remuneración está en función de dos elementos: de las competencias que tienen los colaboradores y de la experiencia y capacidad de conocimiento que tienen para agregar valor”.

Por ello, el Gobierno incentiva a las universidades en la adaptación de sus programas de estudio.

“Aquellas carreras que tienen más demanda en los sectores de alto valor agregado no sólo son las tecnológicas, también son las industrias creativas, la agroindustria… por ejemplo, todo lo que tiene que ver con biotecnología o con nanotecnología. En términos generales estamos tratando de dar becas a estudiantes que puedan ligarse a sectores que están demandando posiciones de trabajo con salarios 20% o 30% por arriba de los promedios”.

Aclara que no pueden pedirle a un sector tradicional que eleve los salarios porque eso sería casi la invitación a que bajen en materia de competitividad y salgan del mercado, “pero sí podemos hacer que se reconviertan muchos de esos sectores con tecnologías más elevadas que agreguen más valor”.

En estas acciones participan varias dependencias de la Coordinación, las cuales están apoyando a las micro y pequeñas empresas para que se digitalicen y tengan mejor equipamiento y certificaciones.

La finalidad es que exporten más, acentúa, porque los productos que van a los mercados internacionales están mejor valorados. “Y al estar mejor valorados, es toda una cadena y se puede compartir ese beneficio hacia el colaborador”.

Avanza plan "Empresas por el bienestar"

La iniciativa “Empresas por el Bienestar” que se puso en marcha durante 2019 para garantizar empleos de seis mil 500 pesos mensuales avanza en el Estado.

En noviembre pasado, empresarios de Jalisco anunciaron que se sumaban a la iniciativa que, hasta ese momento, contaba con la participación de 100 compañías de todo el país, las cuales se comprometieron a pagar esos sueldos.

“Muchas de las empresas ya se afiliaron. Y son de las empresas grandes”, subraya Alejandro Guzmán Larralde.

Reconoce que la iniciativa es positiva porque, al brindar mejores sueldos y prestaciones a los colaboradores, esto implica que consumen más y que la economía se mueva.

