Isaac Hernández, el mejor bailarín del mundo

El Teatro Bolshoi de Moscú se vistió de gala el día de ayer, 5 de junio, para entregar los premios más importantes de la danza a nivel internacional: los Prix Benois de la Danse; en los cuales, se reconoció al tapatío Isaac Hernández como el “Mejor bailarín”, siendo así, un suceso histórico y sin precedentes para un artista mexicano de ballet.

“Es para mí un honor y un gran orgullo poder representar a México dignamente en el mundo. Ser el primer mexicano en la historia que gana este importante premio es muestra de que todo se puede alcanzar si perseveramos en nuestros sueños. Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y como profesional”, afirmó el artista tapatío al recibir el galardón.

Hernández fue nominado a estos premios el pasado mes de enero gracias a sus extraordinarias interpretaciones en el ballet de “La Sylphide” con el English National Ballet, compañía donde él funge como primer bailarín, y en el ballet de “Don Quijote”, donde interpretó a “Basilio”, con la Ópera de Roma, ocasión en la que tuvo oportunidad de trabajar bajo la dirección artística del legendario bailarín ruso Mikhail Baryshnikov.

Así, con una excepcional y exitosa carrera internacional que lo ha llevado a ser reconocido por los círculos más conocedores del ballet como uno de los bailarines más sobresalientes de nuestros días y con la reciente distinción a “Mejor bailarín”, Isaac Hernández se consolida como uno de los máximos exponentes del ballet mundial contemporáneo y ha asegurado un lugar en la historia de la danza, tanto para él como para su país natal en general.

Al respecto de sus exitosa trayectoria, la máxima figura actual del ballet de México comentó: “Deseo que, a través de mi trayectoria, las generaciones jóvenes tengan la certeza de que nuestros más grandes anhelos se pueden lograr si trabajamos para ello. Es importante que en la vida hagamos lo que disfrutamos, lo que nos mueve a ser mejores y nos hace creer en nuestras virtudes”.

Prestigio y exclusividad

Dichos premios entregados en Rusia son considerados los “Oscar” de la danza por su gran prestigio en los círculos más exclusivos y conocedores del ballet a nivel mundial; además, por su gran relevancia internacional. Fueron instaurados en 1991 por la Asociación Internacional de Danza (International Dance Association) en Moscú, asociación que todavía es la encargada de entregar los premios que reconocen a lo mejor y más sobresaliente del ballet.

La mecánica de la premiación se realiza a través de nominaciones que postula el jurado, el cual cambia anualmente y está compuesto exclusivamente de las personalidades más importantes en la historia del ballet internacional, es decir, de aquellos quienes han dejado huella en el mundo de la danza clásica. Las estatuillas de estos premios son entregadas a los ganadores en las categorías de “Logro permanente de vida”, “Mejor bailarina”, “Mejor bailarín”, “Mejor coreógrafo”, “Mejor compositor” y “Mejor diseñador”.

De bailarín a actor

Además del éxito que ha cosechado como bailarín, pronto se lanzará a conquistar las cámaras, pues participará en el filme “El rey de todo el mundo”, una coproducción España-México dirigida por Carlos Saura.

Isaac Hernández compartirá elenco con Karla Souza, por quien los tiempos de la película se han modificado debido a su embarazo, sin embargo, la productora Anna Saura adelantó, en su visita a Guadalajara durante el Festival Internacional del Cine 2018, que planean continuar con el filme tras el verano. Hay posibilidades que parte de la película sea rodada en la Perla Tapatía durante seis semanas.

Al respecto de su participación en dicho filme, el bailarín tapatío contó que aceptó participar desde el primer momento, pues es fan del trabajo del director español: “Sus películas con Antonio Gades me fascinaron, me volvieron loco, nunca pensé que algún día podría estar trabajando con él”. En el filme Hernández interpretará a un bailarín y ya se prepara para debutar como actor: “Tengo un poco más de tiempo para prepararme y poder tomar este nuevo reto con seriedad. Me da mucho gusto que hayan pensado en mí para ser parte de un proyecto que va a convertirse en una carta de representación de la cultura mexicana”.

Sus mejores momentos

Los primeros pasos

Isaac Hernández comenzó su carrera como bailarín desde niño, su primer profesor fue su padre, Héctor Hernández, mientras que sus primeros escenarios estuvieron en su hogar.

Niño prodigio

Desde pequeño Isaac Hernández resaltó en el mundo del ballet. Con apenas 12 años se presentó en la Plaza Liberación, pues el Ayuntamiento de Guadalajara le rindió homenaje al niño prodigio del ballet clásico.

Premiado en Francia

Prontamente se acostumbró a ser el foco de atención de la prensa. Esta foto, tomada en 2002, Hernández recién había concedido una rueda de prensa en las instalaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde habló sobre la experiencia de los premios recibidos en Francia.

Un momento para soñar

A los 21 años de edad, Isaac fue el solista del Ballet de San Francisco; ya era considerado uno de los mejores bailarines jóvenes del mundo, por lo que visitó la Ciudad de México para presentar la gala “Un momento para soñar” en el Palacio de Bellas Artes, ésta incluyó coreografías como “La marcha” de “La Bella Durmiente”.

Recorre el mundo

El bailarín tapatío se convirtió en el primer bailarín del English National Ballet en 2015. En la foto está junto a Tamara Rojo, directora de dicha compañía, con quien realizó una gira mundial de más de cuatro meses por China, Singapur, España, México y Colombia.

De vuelta a sus raíces

Acompañado de su madre y su hermano Esteban Hernández en la alfombra roja del espectáculo “Despertares”, el cual se presentó en el Auditorio Telmex de nuestra ciudad en 2017. Este año el show producido por el propio Hernández, llegará a Ciudad de México.