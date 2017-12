Invierten más de 4 MMDP en escuelas; aulas provisionales, casi eliminadas

Para atender el rezago físico que presentaban las escuelas, la Secretaría de Educación en Jalisco ya destinó cuatro mil 389 millones de pesos (MMDP) en proyectos de infraestructura provenientes de diferentes fondos federales y estatales.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial (2014), el 30% de más de 10 mil inmuebles en Jalisco tenía por lo menos un aula de clase con fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos. Para hacer frente a esta problemática, uno de los programas más efectivos es Escuelas al Cien, en el que, por medio de convenios con el Gobierno federal, los Estados reciben recursos de manera anticipada.

“Llevamos un buen porcentaje de escuelas rehabilitadas con este programa (545 hasta la fecha), cuyo espíritu es la rehabilitación de los planteles para que sean dignos”, destacó el director del Instituto de Infraestructura Educativa de Jalisco, Josué Lomelí Rodríguez.

Las principales deficiencias que presentan las escuelas son la seguridad estructural, “pero no quiere decir que la escuela se esté colapsando”. Los inmuebles requieren desde impermeabilización de techos y cambio de pisos, entre otros.

A través de este programa también se han destinado recursos para la sustitución de aulas provisionales, que a la fecha registra 90% de avance. El ex titular de la dependencia, Francisco Ayón, reiteró que al término de la administración se cumplirá con la meta de retirar mil 384 salones prefabricados, que serán sustituidos por aulas dignas.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval ha reportado en sus informes de Gobierno que en los primeros cuatro años ya se construyeron más de mil 900 espacios educativos y otros mil 900 fueron rehabilitados gracias a todos los programas federales y estatales.

Tan sólo este año, Jalisco recibió 400.3 millones para Escuelas al Cien, 456.8 millones para Mejores Escuelas y 321.7 millones para el Programa Escuelas Dignas.

Para 2018 sólo quedarán pendientes 125 salones prefabricados. Todo indica que se cumplirá la promesa de mejorar la infraestructura escolar. EL INFORMADOR/Archivo

Avanzan obras para eliminar mil 384 aulas provisionales

De las mil 384 aulas provisionales que se comprometió a retirar la actual administración, la Secretaría de Educación reporta un avance del 90 por ciento. A la fecha se han construido 580 salones y 679 se encuentran en proceso.

Josué Lomelí Rodríguez, director del Instituto de Infraestructura Educativa de Jalisco, detalló que otras 125 se mantienen en proyecto y, una vez que se tengan definidos los presupuestos del próximo año, se harán las contrataciones para sustituir el 100% de las aulas prefabricadas en las que estudiaban más de 50 mil alumnos. Al final de la administración sumará una inversión de 800 millones para abatir este problema.

El funcionario aseguró que no se tendrá problema para cumplir con este compromiso y tener “bandera blanca” al término del sexenio, “estaría contemplando que todas las aulas tendrán que estar en el siguiente año para cumplir con el compromiso que se hizo”.

En sus últimos eventos como titular de la Secretaría, Francisco Ayón realizó una serie de giras para inaugurar algunas de las aulas, principalmente en aquellos municipios que presentaban un mayor problema, como es el caso de Tlajomulco de Zúñiga.

En este último, recientemente se entregaron 24 salones con una inversión de 27. 4 millones. En 2013, el municipio tenía 186 aulas prefabricadas: 131 ya fueron sustituidas, 41 se encuentran en proceso y el resto serán cubiertas con el presupuesto del próximo año.

En Tlaquepaque había 76 aulas provisionales: 31 ya fueron entregadas, 44 se encuentran en proceso y dos más están en proyecto.

A la llegada de la actual administración se reportó que éste era uno de los principales problemas que se presentaban en materia de infraestructura, pues en el sexenio pasado se habilitaron mil 744 aulas prefabricadas, de las cuales, 360 ya no estaban en operación, por lo que era necesario sustituir el resto.

Restauran 68 planteles con valor patrimonial

De acuerdo con datos del Sistema de Información Geográfica de Infraestructura Educativa, en Jalisco se tienen identificadas 143 escuelas con valor patrimonial: 28 fueron dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 115 por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de las cuales han sido atendidas 17 y 51, respectivamente. De 2014 a la fecha, el Infejal ha destinado 42 millones de pesos para los trabajos de restauración de las 68 instituciones educativas, entre éstas “María Reyes y Reyes”, el centro escolar “Basilio Vadillo” y el Centro Escolar “Manuel M. Diéguez”, ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de la escuela “Francisco González León” de Lagos de Moreno.

Josué Lomelí Rodríguez apuntó que se puso especial atención debido a que las construcciones que tienen 40 o más años de antigüedad, son la que presentan mayores afectaciones. Explicó que, a pesar de haber sido construidas conforme a la normatividad, la falta de mantenimiento provoca daños cuando se presentan problemas como lluvias atípicas o sismos, entre otros. “De las escuelas que nos reportan algún daño por algún evento natural, son generalmente planteles muy viejos”.

En el centro escolar “Basilio Vadillo” se remodeló el área preescolar y se acondicionó el Centro Educativo para Altas Capacidades. EL INFORMADOR/A. Camacho

Rescatan edificio aledaño al Parque Morelos

Una de las escuelas consideradas con valor patrimonial es “Basilio Vadillo”, ubicada en torno al parque Morelos en Guadalajara. En el complejo donde está ubicado este centro escolar se han invertido más de 22 millones de pesos, tanto en la restauración de un preescolar, como en la construcción del Centro Educativo para Altas Capacidades (Cepac).

La titular del jardín de niños, Griselda Torres López, informó que se destinaron alrededor de dos millones de pesos en el acondicionamiento de todos los espacios que datan de hace más de 70 años, la demolición de dos aulas y dos sanitarios que fueron construidas de manera posterior, la restauración de paredes que no habían recibido mantenimiento, entre otras obras.

“(Se trató) de rescatar el edificio como estaba en sus orígenes, respetando la infraestructura, eliminando la barda perimetral, poniendo el cancel para que estuviera a la vista de todos”.

Para lograr que este centro escolar se convierta en una escuela modelo, la Secretaría de Educación implementó el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), “todos los niños desarrollan esas habilidades”, así como la impartición del idioma inglés. Fue incluida también en el programa Escuela de Tiempo Completo y el de Huertos Escolares, “para tener una escuela con calidad”.

Julián Betancourt, director del Cepac (donde estudian 105 niños con altas capacidades), acentuó que se invirtieron 20 millones de pesos, tanto en infraestructura como en el equipamiento. La mitad fue aportada por la dependencia y el resto por las instituciones aliadas (universidades y empresas).

El titular del Infejal aclaró que además de estos dos módulos, en el complejo se encuentra la primaria que da a la calle Garibaldi y otros dos pabellones están solos, en los cuales se pretende avanzar en 2018; sin embargo, aclaró que aún no definen el vocacionamiento que se les dará. Uno de los proyectos probables es la construcción de una secundaria para que los primeros egresados del Cepac continúen con sus estudios.

La Secretaría de Educación en Jalisco atiende actualmente 144 escuelas que presentan daños estructurales. EL INFORMADOR/Archivo

Intervienen escuelas con daños graves

La Secretaría de Educación en Jalisco atiende actualmente 144 escuelas que presentan daños estructurales, reportados por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. De acuerdo con los dictámenes entregados a la dependencia, los principales riesgos se detectaron en muros, grietas en bóvedas, filtraciones de aguas en los techos, deterioro de los concretos en patios cívicos y andadores, entre otros.

El Instituto de Infraestructura Educativa de Jalisco (Infejal) ya destinó 80 millones de pesos para 77 escuelas que requerían una intervención urgente. Otras 26 están en proceso de inversión (20 millones) y 10 están pendientes de intervenir, las cuales podrían requerir una bolsa de entre seis y ocho millones de pesos. El resto han sido atendidas de manera parcial con una bolsa de 31.5 millones, pero se proyecta que en 2018 se destinen más recursos para atenderlas a todas.

El director del Instituto, Josué Lomelí Rodríguez, informó que las instituciones educativas se ubican en diferentes municipios, por lo que no es un problema generalizado en alguno de éstos. Destacó que la mayoría de los planteles presenta fallas por la falta de mantenimiento de hace más de dos décadas.

Apuntó que se realiza un trabajo coordinado con la Secretaría y los directores de los centros escolares para que les reporten si se tiene alguna emergencia o problema con la infraestructura. “Ellos hablan a Protección Civil y junto con nosotros hacemos una revisión del plantel. Protección Civil generalmente nos ayuda con algún dictamen, ya sea en la parte preventiva, que es importante, porque salvaguardan la seguridad de los niños”.

Posteriormente el Infejal realiza un dictamen estructural para conocer el nivel del daño y definir así de qué manera serán intervenidas. Aclaró que la revisión de las escuelas no se realiza de manera anual, sino que atienden los reportes que realizan las instituciones educativas.

“Donde ya tenemos conocimiento de los dictámenes es donde hemos pegado con un tiro de precisión”.

A través del programa Escuelas al Cien, las autoridades atienden también la rehabilitación de sanitarios, ampliaciones de servicios, rediseño de los mismos, sustitución de drenaje, inclusión de rampas y accesos especiales, entre otros.

Afectaciones por los sismos

Josué Lomelí Rodríguez recordó que durante los sismos registrados en septiembre pasado se reportaron afectaciones en 20 escuelas, de las cuales sólo tres resultaron con daños graves. “Ya están siendo atendidas”.

Una de éstas se encuentra ubicada en Colotlán, donde se instruyó que los alumnos fueran reubicados a otro plantel para evitar riesgos.

CLAVES

¿En qué se aplican los recursos de Escuelas al Cien?

Seguridad estructural y funcionamiento

Atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral.

Servicios Sanitarios

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como mejoramiento de muebles sanitarios.

Mobiliario y equipo

Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario para maestro.

Sistema de bebederos

Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable.

Accesibilidad

Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas, al menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.

Áreas de servicios administrativos

Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo y administrativo.

Infraestructura para la conectividad

Construcción y/o rehabilitación de aula de medios y servicios administrativos.

Espacios de usos múltiples

Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

De 149 mil 645 inmuebles escolares públicos en todo el país, 43.2% de los inmuebles tenían en 2014 por lo menos un aula de clase con fisuras o cuarteaduras graves. EL INFORMADOR/Archivo

El reto, garantizar espacios seguros

A través de un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez sobre el sistema escolar ante los sismos de septiembre pasado, se destaca que el mayor reto es garantizar espacios estructuralmente seguros y dignos.

Se recuerda que el sismo del 19 de septiembre provocó la pérdida de vidas humanas y el daño material fue elevado principalmente en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México. En total, 16 mil escuelas presentaron daños.

Por ello “es necesaria una evaluación para emprender la reconstrucción sobre nuevas bases, fortalecer mecanismos de supervisión y combatir la corrupción en el área de construcción inmobiliaria y de equipamiento urbano, y profundizar una cultura ciudadana de protección civil”.

Según el Inegi, de 149 mil 645 inmuebles escolares públicos en todo el país (preescolar, primaria y secundaria), el 43.2% de los inmuebles tenían en 2014 por lo menos un aula de clase con fisuras o cuarteaduras graves en sus techos, los muros o los pisos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), a través del programa Escuelas al Cien, entre 2015 y 2017 se han atendido 15 mil 320 escuelas de educación básica y media superior. De ese total, 11 mil 264 han sido intervenidas en algún elemento de seguridad estructural (más de 64 mil presentaban fallas), “la distancia para alcanzar el total de escuelas es gigantesca”.

Por otra parte, de los edificios construidos con fines educativos, el 23% no cumplía con las especificaciones técnicas de construcción y de materiales para los techos, 48% de las escuelas no tenía drenajes, 31% no contaba con agua potable, 11.2% no tenía energía eléctrica y otro 12.8%, baños o sanitarios.

“La evaluación integral de las consecuencias del sismo es necesaria para extraer lecciones aplicables al desarrollo urbano en cada una de las Entidades afectadas, para castigar el incumplimiento de la ley, ya sea por negligencia o corrupción, y especialmente para que la reconstrucción no consista solamente en reponer lo destruido”.

Radiografía

Inmuebles que por lo menos tienen un aula para impartir clases con fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos: Estado Porcentaje Guerrero 66.2 Veracruz 58.2 Tabasco 55.6 Chihuahua 54.8 Oaxaca 51.9 Media Nacional 43.2 Jalisco 30.0

Escuelas sin plan de protección civil Estado Porcentaje Oaxaca 91.6 Durango 86.4 Zacatecas 83.2 Guanajuato 80.0 Nayarit 79.5 Media Nacional 52.5 Jalisco 42.4

Escuelas que tienen rutas de evacuación: Ciudad de México 90.3 Puebla 74.5 Morelos 74.0 México 71.8 Baja California 66.6 Media Nacional 43.1 Jalisco 57.2

