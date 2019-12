Invierten en unidades deportivas en la ciudad y aumentan usuarios

La rehabilitación de unidades deportivas incidió en que más personas acudan a esos espacios. Vía Transparencia, el Consejo Municipal del Deporte (Comude) de Guadalajara informa que en 2015 registraron 1.6 millones de asistentes en sus 84 áreas deportivas; la cifra ya creció 30 por ciento.

Tomás Gallo, director del organismo, explica que algunas instalaciones fueron construidas desde 1968 y que hubo poca inversión en ellas en administraciones anteriores. Afirma que la intervención inició con Enrique Alfaro y continúa con Ismael del Toro. “En cuatro años llevamos 60 unidades rehabilitadas”. En 2015 terminó el cobro de acceso, lo que también influyó en más visitas.

En Zapopan, Gustavo Santoscoy, titular del Consejo Municipal del Deporte, también reporta que tras rehabilitar unidades creció 80% la afluencia. Cerca de 25 mil deportistas acuden al mes, pero alrededor de tres millones de personas hacen deporte en las unidades cada año.

El Ayuntamiento destinó 20 millones para reconstruir 19 unidades; erogará 31 millones más en 2020. En total, administran 96 espacios deportivos.

Unidad Tucson. Son los 326 mil 898 ciudadanos los que la visitan cada año. EL INFORMADOR/Archivo

Unidades deportivas en Guadalajara

Con más asistentes al año

Plan de Ayala: 326,898

Tucson: 238,700

División de Occidente : 126,681

Escuelas tapatías de iniciación

Total de disciplinas: 23

Escuelas: 106

Instructores: 150

Total de alumnos: 10,705

Inversión en unidades tapatías en 2019

Unidades intervenidas: 9

Total de inversión: 34’970,145

Presupuesto del Comude en 2019: 174’671,322

Piden más seguridad en las unidades deportivas

Simón Gutiérrez acude tres veces por semana a la Unidad Deportiva 18 de Marzo ubicada en Guadalajara. Cuenta que le da confianza porque muchas personas también realizar actividades recreativas. Sin embargo, evita que se le haga tarde porque después llega gente “extraña” y se siente inseguro.

Rosalía Álvarez, quien asiste al mismo sitio, coincide con el sentimiento, principalmente porque no sirven las luminarias de las canchas de futbol contiguas, por las que camina para regresar a su casa. “Ya tienen más de un año sin funcionar”.

Vía Transparencia, la Unidad de Cultura Física y Deportes de Guadalajara informa que ha recibido 648 reportes ciudadanos sobre problemáticas en unidades deportivas, entre enero de 2015 y noviembre de 2019, de los cuales 305 son relacionados con temas de inseguridad, 269 por personas que consumen sustancias prohibidas y, el resto, por fallas en iluminación, baños cerrados o falta de limpieza.

Jorge Montiel, director de Comunicación de la Comisaría de Guadalajara, precisa que se trabaja en fortalecer la vigilancia en los parques y en los lugares más concurridos de la ciudad. “La instrucción de la Comisaría es que se mantenga la vigilancia y un canal más directo con la ciudadanía”. Además, remarca que la renovación de los módulos de los barrios continuarán fomentando el acercamiento con la ciudadanía.

Por su parte, Zapopan documenta 741 peticiones de mantenimiento en sus unidades deportivas. La Comisaría contesta que la estrategia de atención al respecto es la implementación del Operativo Puma, a través de la Unidad Táctica Canina y el Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales, cuya finalidad es prevenir la comisión de delitos atendiendo las faltas administrativas que podrían escalar a éstos.

Sobre las personas que consumen drogas recalca que dicho operativo atiende los puntos conocidos de concentración de infractores o presuntos delincuentes, incluyendo las unidades deportivas. “Y mantenemos una estrecha coordinación con el Consejo Municipal del Deporte para la atención de las incidencias que ellos pudieran tener registradas”.

Mantienen vigilancia privada

El director del Comude de Zapopan indica que las 19 unidades rehabilitadas en este año tienen una estrategia de seguridad privada, que incluye gente responsable del mantenimiento y a cargo de la unidad, ya que al inicio de la administración detectaron vandalismo y delincuencia interna. La intervención es por etapas. Primero reconstruyen el espacio y después destinan personal de manera permanente. “Estas 19 ya cuentan con estas características, donde la gente se puede ejercitar y hacer deporte en familia, de una manera adecuada, con instalaciones de primer nivel”.

El resto de los espacios será intervenido paulatinamente, por lo que de momento no se tiene seguridad permanente en todos. “Hicimos un proyecto con empresas, donde participan de la mano con nosotros en el mantenimiento, en la aportación de cada mes”.

Sobre las personas que asisten a consumir sustancias prohibidas, dice que la renovación contribuye a que respeten los espacios. Acepta que la seguridad es una petición constante por parte de los ciudadanos, pero el requerimiento disminuyó en las unidades con vigilancia. “Nos encantaría intervenir todos los espacios, pero no sólo es el recurso de la intervención de las canchas o de los espacios, es también recurso para personal”.

El proyecto “Adopta una unidad” consiste en conseguir que una empresa o varias patrocinen mediante sus aportaciones económicas el mantenimiento y conservación de una unidad deportiva. Para eso se realiza un convenio de colaboración, en el cual éstos pueden colocar su imagen en los espacios.

Espacios con guardias privados

Villas de Guadalupe.

Lomas de Tabachines.

Ángel “El Zapopan” Romero.

La Tuzanía.

Santa Margarita.

La Estrella.

El Polvorín.

Santa Lucía.

San Juan de Ocotán.

Residencial Guadalupe.

Casino Tepeyac.

Miramar.

Santa María del Pueblito.

Miguel de la Madrid.

Pases del Briseño.

Paseos del Sol.

Arenales Tapatíos.

Parque Zapopan “CAZ”.

Residencial Moctezuma.

López Mateos. En esta unidad deportiva hay mejoras, pero los usuarios piden más vigilancia, sobre todo por las tardes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Atienden rápido

Desde hace un año, Gabriela Cervantes toma clases de natación y de box en diferentes escuelas del Comude de Guadalajara.

Para nadar acude dos días a la semana a la Unidad Tucson, donde recalca que la alberca tiene agua templada, calefacción y está limpia. Solamente en una ocasión estaba sucia, pero dice que los instructores avisaron y el problema se solucionó en tres días.

“La natación es el deporte que más demanda tiene. La alberca no la remodelaron, pero en general me gusta, sólo los baños en un tiempo tenían goteras, pero duraron dos meses así y los arreglaron”.

También asiste a sus clases de box a otra unidad (Río de Janeiro). Expresa que una vez se quejó de la limpieza porque los del turno de la mañana hacían ejercicio sin que se limpiara. “Se notó la diferencia tras la queja; ahora le dan una limpieza rápida”.

Contribuyen al bienestar

José Mauricio Hermosillo, jefe de las instalaciones deportivas del Tecnológico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), menciona que uno de los objetivos del deporte es lograr un desarrollo integral para la sociedad, ya que contribuye a que muchos jóvenes se alejen de los vicios y las malas conductas, sobre todo cuando se enfocan en la realización constante de alguna disciplina.

“Las actividades deportivas son desfogues para los chavos que no tienen una dirección. Son una apuesta importante”.

Considera que tanto el Gobierno como los organismos privados deben continuar con apoyo al deporte, principalmente para menores o adultos mayores. En ese sentido, remarca que la iluminación y el mantenimiento de los espacios son claves para que las personas no dejen de asistir. En el tema de la conservación, no servirá que las autoridades inviertan en el mejoramiento de los espacios si los ciudadanos no los cuidan. Esa práctica propicia un círculo vicioso. “Por ejemplo, desde la Universidad se hacen campañas para que los usuarios comprendan que son espacios para su uso. Trabajamos con especialistas, que no sólo son instructores, sino de desarrollo humano. Su formación nos ayuda bastante a generar conciencia”.

Solicita obras

Eduardo Zuno se cambió a vivir a una colonia cercana a la Unidad Plan de San Luis, que fue rehabilitada. Aunque las instalaciones están en buen estado, hace falta más mantenimiento de arbolado y luminarias, ya que no funcionan. “A una persona la asaltaron porque falta iluminación. Se necesitan elementos de seguridad porque a un lado también está el Panteón Nuevo, espacio que se presta para muchas cosas”. Considera que otro problema es el consumo de mariguana y otras sustancias por parte de un sector de la población que utiliza las instalaciones para estar conviviendo con los amigos.

CLAVES

Falta cerrar círculo de recuperación

Denuncia. Simón Gutiérrez cuenta que la Unidad Deportiva 18 de Marzo duró muchos años abandonada. Durante la administración de Aristóteles Sandoval como alcalde (2009-2012) la arreglaron de fondo, “pero sólo en la renovación la dejaron así y no continuaron con el mantenimiento”.

Obras. Recuerda que dos administraciones después volvieron a arreglarla, hace cuatro años, en el periodo de Enrique Alfaro. Y pusieron una cancha de béisbol, renovaron los juegos infantiles y los aparatos de ejercicio. También plantaron más árboles.

Administración. Afirma que la diferencia es que ahora sostuvieron el mantenimiento, por lo menos en cuanto a la limpieza, por eso se ve más arreglado y vigilado. “Sin embargo, hay una estación de vigilancia, una especie de torre que construyeron hace cuatro años y que está abandonada. Jamás se usó”.

Proyectan captar más deportistas

El director del Comude de Guadalajara indica que uno de los objetivos para el siguiente año es captar a más usuarios en las disciplinas deportivas. Actualmente hay 10 mil 705 personas inscritas, pero considera que hay una capacidad para atender a otros cinco mil habitantes.

Acepta que hay lista de espera para algunos horarios; sin embargo, falta mejorar la labor para informarle al ciudadano sobre espacios disponibles en otras horas y los programas activos. “Trabajamos en una reingeniería para ir desfasando los horarios. Lo estamos trabajando con la intención de tener una mayor cantidad de personas haciendo actividad física, en específico en natación”.

En este momento cuentan con 13 albercas y las clases las dan los instructores, por lo que se tiene una capacidad limitada, además de que no quieren saturar los baños o bajar la calidad en la atención.

Adelanta que, a partir de enero, se capacitarán a los compañeros de las áreas de los centros de información para derivar y atender a los ciudadanos de forma correcta.

Del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Deporte 2020, resalta que esto influirá en las políticas de trabajo, primordialmente enfocadas en coadyuvar en la construcción de una cultura de la paz.

Buscan que, mediante este reconocimiento, la gente reciba más información del deporte.

Actualmente hay 10 mil 705 personas inscritas en las actividades del Comude Guadalajara, y se podrían atender a cinco mil más. EL INFORMADOR/A. Camacho

Zapopan recibe a tres millones de usuarios

Gustavo Santoscoy, director general del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, acentúa que tras la rehabilitación de los lugares han recibido a más personas en los espacios deportivos. Explica que 25 mil deportistas al mes acuden a las ligas deportivas y escuelas del Comude. Alrededor de tres millones de personas al año hacen deporte en las unidades. “Subió 80% el uso de los espacios públicos, a raíz de las intervenciones que hicimos”.

Detalla que este año el Ayuntamiento destinó arriba de 20 millones de pesos para la reconstrucción de 19 unidades, lo que favoreció en la incursión de deportistas. El proyecto para 2020 contempla trabajos en ocho unidades más, con un presupuesto de 31 millones de pesos. En total, administran 96 espacios deportivos.

En las unidades se ofertan más de 20 disciplinas, entre las que resalta el convenio con el club de futbol Atlas, o las clases de gimnasia con Brenda Magaña, con la participación de más de 600 niñas. Los deportes son para todas las edades.

