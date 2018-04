Invertirán 624.8 MDP en clínicas y hospitales

Este año, la Secretaría de Salud Jalisco invertirá 624.8 millones de pesos para sustituir centros de salud, ampliar y rehabilitar algunas unidades que ya están en operación, y concluir nuevas obras que beneficiarán a la población de 26 municipios.

Cristóbal Ruiz Gaytán, director general de Planeación, señala que hay 31 obras proyectadas para concluir en junio próximo. Los de mayor avance son el Centro de Estabilización de Urgencias de Tuxpan, el Hospital Geriátrico, el Hospital Regional de Lagos de Moreno, el Centro de Salud de Zacoalco, el Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea de Zapopan y el Hospital Comunitario de Ojuelos.

Además, destacan 12 municipios (Tolimán, Talpa, Jamay, Cuautitlán, La Huerta, Tapalpa, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Villa Purificación, La Barca y Bolaños) que serán beneficiados con sustitución de obra porque sus centros de salud no están en condiciones favorables. “Se están cayendo y preferimos volverlos a construir”, dice el funcionario.

Avanza meta sexenal de inversión en salud

Entre 2013 y 2017, la inversión en obra nueva terminada y en proceso asciende a 989.6 millones de pesos en 162 distintas obras de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y obra nueva para la población sin acceso a seguridad social, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Jalisco.

De ese monto, suman 485.1 millones en obras concluidas: 413.2 millones de pesos se ejercieron en el equipamiento y construcción de los hospitales de Jocotepec, Atotonilco Huejuquilla y la ampliación del nosocomio de Ciudad Guzmán.

Y se suman otros 71.8 millones invertidos en 14 centros de salud que han beneficiado a más de 168 mil usuarios de los servicios médicos en Villa Purificación, Zapopan, Tlaquepaque, Cihuatlán, Autlán, Casimiro Castillo, Ameca, Tonalá, entre otros municipios atendidos.

Respecto a las obras nuevas, Cristóbal Ruiz Gaytán, director general de Planeación de la dependencia, destacó que la inversión en infraestructura tiene un área de influencia inmediata en beneficio de la población, al mismo tiempo que mejora la capacidad de respuesta de los profesionales de salud.

“Las unidades que se están sustituyendo o ampliando dan lugar a que ya no tengamos que derivar a los pacientes a una unidad que no tiene camas o a un centro deteriorado, hay un impacto directo en la capacidad resolutiva de la SSJ para atender con mayor calidad a la población”, señaló.

Entre los centros de salud concluidos con mayor número de beneficiados destacan la unidad de Buenos Aires, en Tlaquepaque; el centro de estabilización de urgencias de Tonalá; la unidad de Atemajac, en Zapopan; el centro de Encarnación de Díaz y el del cerro del Cuatro en Tlaquepaque.

En lo que refiere a las obras que faltan por concluir, Ruiz Gaytán precisó: “no debemos dejar obras inconclusas, el compromiso es concluir todos los proyectos antes de que termine la administración del gobernador Aristóteles Sandoval”.

Entre las obras de mayor impacto, Eduardo Aguirre, titular de Obra Pública del Estado, resaltó el Hospital Geriátrico, que ha tenido una inversión superior a los 300 millones de pesos; la ampliación de las áreas de resonancia magnética y tomografía en el Hospital de Zoquipan; las obras complementarias al hospital comunitario de Atotonilco y la ampliación del Hospital de Ciudad Guzmán.

Para elegir las obras que serán habilitadas este año, la dirección de Planeación tomó en consideración el modelo de atención a la salud a la población abierta y el estudio de regionalización operativa que establece el número de habitantes que no tienen seguridad social.

También se revisó que las localidades tuvieran deficiencias en el servicio a partir del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura, y que las obras se realizaran en comunidades donde las necesidades de la población no están totalmente cubiertas.

La otra estrategia para ampliar la cobertura, cuando no hay recursos para nuevas obras, ha sido la firma de convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “vemos los servicios que existen y si (una localidad) no tiene una unidad médico familiar de prestación de servicios, se firma un convenio de prestación de servicios para evitar la duplicidad del servicio”.

El 84% de las unidades de primer y segundo nivel de atención están acreditadas. EL INFORMADOR/Archivo

En seis meses, acreditarán 103 unidades para mejorar calidad en salud

Para identificar las necesidades en infraestructura, personal, equipamiento y mantenimiento, la Secretaría de Salud Jalisco implementará este año tres planes para impulsar la calidad, capacidad y seguridad de los pacientes que atienden en los centros de salud estatales.

Hilda Márquez Villarreal, coordinadora estatal de Calidad, adelantó que se puso en marcha el Plan Estatal de Acreditación para acreditar a 100 unidades de primer nivel de atención y tres hospitales ante la dirección federal de Calidad y Educación en Salud.

“Empezamos la evaluación en junio; algunas se evaluarán a finales de ese mes, otras en julio y otras en octubre”, señaló la funcionaria.

En total, 84% de las unidades de primer y segundo nivel de atención están acreditadas y el resto está pendiente porque no cumplían los requerimientos, no estaban dentro del plan de acreditación o no se habían programado en los años anteriores.

En el primer nivel de atención están acreditados 484 centros de salud, 26 unidades médicas de especialidad y seis caravanas y unidades móviles. Solo resta acreditar 100 unidades de primer nivel en toda la Entidad, mientras que en el segundo nivel se registran 32 hospitales acreditados y están pendiente otros tres.

La ventaja para las unidades con acreditación federal es que pueden utilizar recursos del Seguro Popular para atender a sus afiliados.

Por otra parte, se reacreditarán las unidades que perderán vigencia este año: ocho centros de salud, un centro ambulatorio para la prevención y atención de SIDA e infecciones de transmisión sexual; dos centros de atención primaria en adicciones, siete centros integrales de salud mental y un hospital psiquiátrico.

La tercera línea de acción será impulsar el Plan Estatal de Impulso a la Calidad para las unidades y hospitales acreditados entre 2004 y 2012, con la finalidad de mantener los criterios de acreditación como un mecanismo de mejora de los servicios de salud para la población.

“La idea es fortalecer el cumplimiento de los criterios de calidad, capacidad y seguridad entre las unidades acreditadas en esos años… aproximadamente 75% de las unidades fueron acreditadas en ese periodo”, destacó Márquez Villarreal.

Para que una unidad sea acreditada, debe cumplir con los criterios y requerimientos de calidad (estructura), capacidad (continuidad de los insumos) y seguridad instalada (procedimientos).

Hospital Geriátrico. Para las autoridades estatales, lo erogado en infraestructura de salud mejoró la capacidad resolutiva de la dependencia y dio una mayor calidad en el servicio. EL INFROMADOR/G. Gallo

Reciben siete mil 111 reportes de derechohabientes

A partir de la implementación del Sistema Unificado de Gestión (SUG) en Jalisco, desde marzo de 2016 hasta diciembre del año pasado se recibieron siete mil 111 solicitudes de atención (quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión) con relación a los servicios de salud otorgados en los establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud de Jalisco.

Ocho de cada 10 reportes corresponden al rubro de atención al usuario, que se refiere al trato directo o contacto de los profesionales de la salud con los pacientes (cinco mil 720 reportes); seguido por el abasto y surtimiento de medicamentos e insumos para la atención, con 978 reportes.

En tercer lugar figuran 209 reportes relacionados con la comodidad, espacio, limpieza de la infraestructura o mobiliario de las unidades y al equipo diagnóstico y, finalmente, con 204 reportes, aparecen las solicitudes relativas a los pagos realizados por los beneficiarios del Seguro Popular y sus familias.

Diana Vega Gallegos, responsable del Sistema Unificado de Gestión en Jalisco, explicó que el sistema entró en marcha en marzo del 2016 para obtener un reporte de las solicitudes de atención presentadas por los usuarios de los servicios de salud a través de alguno de los mecanismos de captación del SUG, como buzones físicos de atención, línea telefónica o a través de internet.

Mientras la mayoría de las felicitaciones son por la atención al usuario, las quejas se concentran en el abasto y surtimiento de fármacos. Hilda Márquez, coordinadora estatal de Calidad, precisó que hay un aumento pero “no porque haya más quejas sino porque hemos mejorado la utilización del sistema”.

Pero para disminuir las incidencias, se han implementado campañas de capacitación y sensibilización. “El objetivo es que resuelvan las quejas, no que no se quejen, estamos trabajando para que haya una cultura de quejas”.

El SUG busca elevar la calidad de la atención en los servicios, mejorar la transparencia, la capacidad resolutiva y de orientación para una mejora continua.

Reportes recibidos en centros de salud Tipo de reporte Año 2016* Año 2017 Total Atención al usuario 2,523 3,197 5,720 Capacidad instalada 100 109 209 Medicamentos 229 749 978 Gasto de bolsillo 88 116 204 Total de solicitudes de atención 2,940 4,171 7,111

*Marzo a diciembre.

• Atención al Usuario: se refiere a la comunicación, trato o contacto de los profesionales de la salud con los pacientes

• Capacidad Instalada: se refiere a la comodidad, espacio, limpieza de la infraestructura o mobiliario de las unidades y al equipo diagnóstico.

• Medicamentos: se refiere a lo relacionado con el abasto y surtimiento de medicamentos, así como insumos necesarios para la atención.

• Gasto de Bolsillo: se refiere a los pagos realizados por los beneficiarios del seguro popular y sus familias.

Fuente: Sistema Unificado de Gestión

Registran 677 avales ciudadanos

Para mejorar la atención en el servicio médico, la Secretaría de Salud Jalisco promueve la participación activa de la población mediante la campaña de avales ciudadanos, en la que se invita a toda la población a acercarse a sus unidades de salud y ser la voz de la ciudadanía para mejorar de manera conjunta los servicios.

Hasta el cierre del año pasado se acreditaron 677 avales ciudadanos en la Entidad, con nombramientos honoríficos sin goce de sueldo. “Es una figura de la sociedad que no tienen ningún nexo con los trabajadores y funge como contralor, hace un levantamiento de cuestionarios para saber cómo están ateniendo a la población”, explicó Diana Vega Gallegos, responsable del Sistema Unificado de Gestión en Jalisco.

En caso de que sea factible emprender una mejora, el aval ciudadano trasmite la necesidad del paciente al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Para la funcionaria, se trata de una estrategia de participación social para promover la comunicación de la dependencia con los profesionales de la salud y mejorar la atención.

Asimismo, a inicios del año pasado, se crearon comités ciudadanos de vigilancia para asegurar que se brinda una atención adecuada en los centros de salud y hospitales públicos de todo el Estado. Los comités están integrados por dos ciudadanos, un funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco y otro más de la Región Sanitaria a la que pertenece el centro.

Este proyecto nace tras observar que había omisiones en los reportes de los directivos de estos centros y hospitales; y busca vigilar temas que van desde la limpieza del centro u hospital, la falta de mobiliario, atención tardía y calidad de los servicios, entre otros.

Otro de los cambios ordenados en los centros de salud es la eliminación de las fichas para limitar los servicios de atención, pues cada médico está capacitado para ver a un paciente por cada 20 minutos de su turno.

Además, Hilda Márquez Villarreal, coordinadora estatal de Calidad, recordó que Jalisco se convirtió en la segunda Entidad en aliarse a la organización internacional “Movimiento de Seguridad del Paciente”, para prevenir las muertes como consecuencia de la prestación de servicios de salud y que no son atribuibles a la enfermedad del paciente.

“Tenemos 22 hospitales afiliados a este organismo, eso nos permite una certificación de procesos importantes para la calidad, nos da ese plus para prevenir daños a los pacientes y muertes prevenibles”.

A estas estrategias, se suma la capacitación de servidores públicos para fortalecer la calidad de la atención a los usuarios de los servicios de salud. El año pasado, por ejemplo, mil 79 trabajadores cursaron en línea capacitaciones en derechos humanos, 89 servidores fueron becados en procedimientos y técnicas de laboratorio, 50 más en temas de manejo de recursos y otras mil 525 personas en distintos eventos y temas realizados por el Sistema Nacional de Administración de la Capacitación.

La SIOP invirtió en el Hospital Regional para ofrecer instalaciones dignas. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Premian a Jalisco por calidad en Salud

A finales del año pasado, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, perteneciente a la Secretaría de Salud Jalisco, ganó el primer lugar del Premio Nacional de Calidad en Salud, en la Categoría de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, que otorga la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Se trata de la segunda ocasión que la SSJ gana este reconocimiento, posterior a la participación en 2002 de la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, en Áreas Administrativas y de Calidad.

El Premio Nacional de Calidad en Salud es un reconocimiento de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad, que otorga a los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como áreas administrativas y de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que demuestran el mayor grado de avance y consolidación frente al Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

A este reconocimiento se suma el primer lugar en la iniciativa “Caminando a la Excelencia 2017”, que otorgó Salud federal por contar con el Sistema de Información en Crónicas (SIC) para evaluar y dar seguimiento a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

Con el SIC se mide la eficacia en los tratamientos y atención de 40 mil pacientes con obesidad, diabetes e hipertensión que actualmente se atienden en la dependencia.

Además, la dependencia también obtuvo el segundo lugar nacional de excelencia por su programa de Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera y el de Eliminación de Lepra, así como un tercer lugar en el programa de Prevención de Accidentes.

Para la dirección de Salud Pública de la dependencia, parte del éxito de estos programas se debe a los ejes en los que trabaja la dependencia, como la calidad de atención en las unidades médicas, la optimización de los recursos y la transparencia y rendición de cuentas.

Capacitar al personal

Desde 2015 se emprendió la estrategia estatal para la consolidación de la calidad, denominada Jalisco con Calidad, que atiende las recomendaciones nacionales e internacionales de mejora de la calidad para orientar a los profesionales de la salud en el desarrollo de habilidades técnicas y gerenciales de mejora de la calidad, mediante la integración de políticas estatales para fortalecer los servicios de salud.

“Nos hemos enfrentado a la falta de personal y recursos, por supuesto que esto merma, entonces hicimos la continuidad de las líneas de acción en esta estrategia que integramos en Jalisco con Calidad, alineada a la estrategia nacional para la consolidación de la calidad en los establecimientos y servicios de salud”, señaló Hilda Márquez Villarreal, coordinadora estatal de Calidad.

Además, la dependencia ha implementado otras estrategias para mejorar la calidad como el plan de prevención de caída de pacientes, reportes de eventos adversos, prevención de úlceras por presión y errores de medicación, así como aplicación de guías de práctica clínica en todos los establecimientos de la Entidad.

Sigue: #DebateInformador

¿Cree que la administración estatal ha tomado buenas decisiones al invertir en infraestructura de salud?

Participa en Twitter en el debate del día @informador