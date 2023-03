El Infonavit ha diversificado los programas para beneficio de los derechohabientes. Son 14 créditos los que pueden utilizarse para comprar vivienda nueva o existente, construir, remodelar o adquirir terrenos, entre otros.

En Jalisco, el año pasado se solicitaron 31 mil 034 créditos hipotecarios, de los cuales 80% fue para adquisición de vivienda. La Entidad es la segunda con más préstamos a nivel nacional.

El más requerido en el Estado en 2022 fue el Crédito Infonavit, en el cual entregan hasta 2.5 millones de pesos (MDP).

El monto depende de la capacidad de pago y se puede pedir sin importar el salario que perciba el trabajador.

Además, cuatro mil 440 jaliscienses pidieron un préstamo para adecuar sus viviendas, principalmente con Mejoravit.

En este programa, el crédito lo otorga una entidad financiera y por lo tanto el trabajador mantiene su derecho al crédito hipotecario del Infonavit.

La cantidad va desde los 149 mil pesos

Por otro lado, se mantiene vigente en Jalisco el programa Veces Salario Mínimo (VSM), que evita que la mensualidad suba en 2023 al realizar la conversión del financiamiento a pesos a través de la ventanilla universal de Responsabilidad Compartida en Mi Cuenta Infonavit, en la página de internet o en las oficinas de Guadalajara, que están ubicadas en avenida Juan Palomar y Arias, número 37, a una cuadra de avenida Vallarta.

El programa más utilizado es Crédito Infonavit, debido a su facilidad de pago. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Programas destacados

Apoyo Infonavit

Con esta opción, puedes solicitar un crédito hipotecario a una institución financiera y usar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda como garantía de pago en caso de desempleo. Esta opción es para comprar una casa nueva o existente, construir en un terreno propio, con la opción de que las aportaciones patronales subsecuentes se usen para amortizar el crédito.

Uno de los beneficios es que en caso de pérdida del empleo, se tiene una fuente alterna de pago al disponer del saldo de la subcuenta de vivienda.

Cofinavit

El crédito lo otorga el Infonavit y una entidad financiera para que el derechohabiente tenga un monto mayor. Se puede prestar hasta un millón 024 mil 951 pesos, y el monto depende de tu capacidad de pago.

La tasa de interés anual es de 10.45% para todos los niveles salariales. Puedes solicitarlo sin importar tu salario. Para esta opción, la suma de tu edad más el plazo de tu crédito no debe exceder de 70 años.

Mejoravit

La tasa de interés anual es de 17.50%, y se puede solicitar sin importar tu salario. No hay gastos de titulación, financieros o de operación, y el plazo para pagar va de los 12 hasta los 48 meses.

El cálculo considera el supuesto de que el acreditado cumple con sus obligaciones oportunamente. El 20% de tu crédito puedes usarlo para pagar la mano de obra, y al terminar de pagarlo, solo debes esperar un bimestre para solicitarlo nuevamente.

Crediterreno

Se puede comprar un terreno para después construir tu casa de forma gradual y modular conforme a tus necesidades de vivienda. Precisa que se puede solicitar con el primer crédito y de manera individual, solo considera que deberás cubrir los requisitos y trámites vigentes al momento de su contratación.

Algunos de los requerimientos son que el espacio debe ser exclusivamente de “uso habitacional o mixto que incluya uso habitacional”, acorde con la normativa vigente del lugar donde se encuentre. También se debe contar con número oficial del terreno.

Pasos para solicitar un crédito

Consulta si ya puedes solicitar tu crédito y cuánto te prestan. Toma el curso “Saber+” para decidir mejor. En cada pantalla de la sección “Me interesa un crédito” hay videos y tutoriales. Solicita un avalúo. Puede ser en las unidades de valuación con las que trabaja el Infonavit. Si adquieres una vivienda nueva, la constructora se encargará de ello, de elegir al notario, de gestionar tu trámite ante el Instituto y, a partir del 18 de junio de 2018, otorgarte un Seguro de Calidad.

Seguro de daños

El Infonavit informa que tiene un seguro de daños que ayuda a reparar tu vivienda, ya sea casa o departamento, comprado con un crédito en caso de que sufra alguna afectación generada por una situación súbita e imprevista como:

Desastre natural: desplazamiento de terreno, deslave, incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornados o erupción volcánica.

Accidente: incendio doméstico, caída de árbol, caída de objetos desde un avión o explosión. Otro tipo de imprevistos incluidos en la póliza del seguro de daños.

Los requisitos para usarlo son tener un crédito hipotecario con el Instituto, estar al corriente en los pagos de tu crédito hipotecario, y que no hayan pasado más de dos años del siniestro que afectó tu vivienda.

Recomendaciones para elegir un nuevo hogar

Uso de suelo: debe ser exclusivamente habitacional.

Tamaño de la vivienda, que cuente con al menos cocina, baños, sala, comedor y una recamara.

Calidad en los materiales y construcción.

Cercanía con tu trabajo y familia.

Cercanía a escuelas, hospitales, tiendas y mercados.

Servicios públicos.

Transporte público y vialidades.

En Tlajomulco siguen los desarrollos inmobiliarios para ofrecer más opciones a los trabajadores. EL INFORMADOR/A. Navarro

En Tlajomulco y Zapopan, donde más piden créditos para vivienda

Los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga son los que solicitaron más créditos para vivienda en 2022 en Jalisco. Después les siguieron los de Zapopan, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque. Sin embargo, el monto de financiamiento fue mayor en Zapopan.

Entre los programas hipotecarios, el más solicitado es Crédito Infonavit, que es un préstamo de hasta 2.5 millones de pesos (MDP), con tasa diferenciada por nivel salarial, fija durante toda la vida del crédito. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito. El Infonavit resalta que si ganas mensualmente hasta ocho mil ochocientos treinta pesos este concepto no se cobra. Tu descuento mensual se establece de acuerdo con tu salario y monto de crédito. Además, tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge, familiar o corresidente para tener un mayor monto. Tu cónyuge puede cotizar al Infonavit o al Fovissste.

También existe la opción de otorgar un préstamo a derechohabientes que ya utilizaron un primer crédito Infonavit. Se otorgan hasta 2.6 millones de pesos.

Para esta opción se puede solicitar un plazo de cinco, 10, 15, 20, 25 ó 30 años según tu edad, sin rebasar los 70. No se puede utilizar la opción de crédito conyugal ni Unamos Créditos Infonavit. Entre los requisitos está el cumplir con un mínimo de seis meses de haber terminado de pagar tu primer crédito hipotecario y por lo menos dos años de cotización continua, no necesariamente con un mismo patrón. “Y tu primer crédito no debió tener algún tipo de incumplimientos hacia el Instituto, ni haber recibido algún quebranto, es decir, alguna condonación de saldo por alguno de nuestros programas de apoyo”, explica el Instituto.

Por otro lado, hasta noviembre del año pasado, la entidad contaba con 467 mil 472 derechohabientes con créditos, de los cuales la cartera vencida es del 12.61 por ciento; es decir, nueve de cada 10 está al corriente.

Disminuye colocación de créditos en Jalisco

Durante el año pasado, la colocación de créditos del Infonavit en Jalisco se desplomó. De acuerdo con los datos del organismo, al cierre del 2022 se ejercieron 27 mil 801 créditos, una cantidad mucho menor comparada con los 41 mil 570 que se otorgaron en el 2021.

Según los datos del organismo, hasta el 19 de febrero de este año se han formalizado 2 mil 748 créditos, de una meta cercana a los 23 mil créditos.

Para los desarrolladores, la eliminación del programa de subsidios que había en la pasada administración provocó que se desplomara la colocación de vivienda nueva y que se afecte más a la vivienda económica.

“Por las políticas de este Gobierno, se afectó la vivienda de las personas más pobres al quitar los subsidios. En todo el país no se está construyendo vivienda económica”, explicó Salvador Ibarra, presidente de Grupo San Carlos.

El directivo comentó que para este año el panorama es similar, ya que no se tienen programas que complementen la caída en la vivienda económica. “La queja es que nadie está haciendo vivienda económica en todo el país, y eso va a provocar asentamientos irregulares”, añadió.

Ramón Gómez, delegado del Infonavit en Jalisco, explicó que este programa se eliminó por los problemas que se originaron en algunos desarrollos que se edificaron sin servicios y alejados de los centros urbanos.

“El tema de subsidios prácticamente en esta administración no lo hay, derivado de que cuando se originó en las administraciones pasadas, se originó el modelo de vivienda expansiva que hoy en la actualidad se encuentra abandonada, y entonces ese programa ya no opera”, reconoció.

Detalló que el Gobierno federal otorgaba el apoyo a los trabajadores para que tuvieran una mayor capacidad de compra. “Ahora tenemos el programa de Unamos créditos y con este programa, los trabajadores tienen una mayor capacidad de compra”, precisó.

Destacó que al unir los dos créditos, tanto de la esposa como del esposo, se tiene una capacidad de compra superior a los 800 mil pesos. Detalló que, desde que se inició este programa en Jalisco, se han otorgado 10 mil 400 créditos.

A NIVEL MUNICIPAL

Colocación de créditos en 2022

Tlajomulco: 8,882

Zapopan: 4,966

El Salto: 2,813

Tonalá: 2,676

Tlaquepaque: 1,872

Guadalajara: 1,248

La conversión evita que el crédito aumente igual que el salario mínimo. EL INFORMADOR/C. Zepeda

AJUSTAN LA DEUDA

Avanza programa de reconversión

Ramón Gómez, delegado del Infonavit, explicó que se ha tenido buena aceptación en el programa, ya que se atienden en promedio 300 personas diarias para realizar la migración de Veces Salarios Mínimos a pesos.

“Seguimos en lo mismo, vamos por esos 120 mil. A lo mejor han bajado 5 mil créditos, entonces estamos esperando hasta el corte mensual para contabilizar. Yo quisiera más, pero también estamos viendo que, en la medida que tengamos menos créditos, vamos a tener que ir a localizar al trabajador para ayudarle con la migración”, dijo.

Estimó que en total se han reconvertido alrededor de 100 mil 15 créditos de un universo de alrededor de 230 mil créditos.

“Recordemos que el portafolio de Jalisco son 468 mil créditos y era un promedio del 50 por ciento de créditos que teníamos en Veces Salarios Mínimos”, añadió Gómez.

El delegado explicó que el programa de Responsabilidad Compartida vino a ayudar a todos los trabajadores que tenían un crédito impagable.