Inflación: Tapatíos resienten alza en precio de agua de garrafón

Además de afectar el precio de los productos de la canasta básica en el país, la inflación también ha encarecido el agua embotellada para beber.

Las marcas comerciales más conocidas, y de las cuales el grueso de las personas surte su garrafón, subieron recientemente su costo entre dos y seis pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), dependiendo del lugar de compra.

“Aquí en la tienda de la esquina me quisieron vender un garrafón en 49 pesos. Yo les dije que estaban locos, si apenas una semana antes me lo habían vendido por 45 pesos. Y dicen que no es mucho, pero en casa ocupamos hasta tres por semana, así ya sale mucho más caro”, compartió Marcela Barreto, quien es ama de casa en la colonia Mezquitán Country, en Guadalajara.

Los dueños de los establecimientos también han sentido el impacto de los incrementos en los costos.

“Viene la gente y se enoja porque le subimos el precio, pero no hay de otra, a todos nos está saliendo más caro”, comentó Jaime Silva, dueño de una tienda de conveniencia desde hace más de 20 años.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reconoció el aumento este 2023 de al menos dos pesos en los garrones de agua y señaló que otros productos que se encarecieron son las botanas y las galletas.

Además, a finales de 2022 subió el precio de los cigarros y el pan dulce y de caja.

Las purificadoras aparecen como una opción ante el fenómeno inflacionario que afecta el costo de los garrafones de agua. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Tapatíos optan por purificadoras para ahorrarse unos pesos

La inflación ha mermado los bolsillos de los mexicanos, pues se han incrementado, entre dos y cinco pesos, los precios de algunos de los productos de mayor consumo, como son las marcas de garrafones de agua purificada.

Cabe señalar que ante el aumento en el costo de los garrafones de agua potable, las botellas de diferentes tamaños y el servicio de envío a los hogares, cientos de tapatíos están comenzando a optar por nuevas opciones para surtir sus hogares: las purificadoras.

Para conocer a detalle esta medida, EL INFORMADOR salió a las calles para conocer las opiniones de la ciudadanía que comúnmente surte su agua potable en centros de relleno por medio de las purificadoras. En primera instancia, resaltó que la población que consume este tipo de servicio aseguró que la relación precio-calidad es mucho mejor que comprar en el sector comercial.

Carlos Suárez, padre de familia, arribó a la purificadora Freática, en la colonia Santa Teresita, con al menos cuatro garrafones para rellenar; a pregunta expresa de este medio respondió que desde hace algunos años optó por mudarse de la compra de garrafones en camiones comerciales, a las purificadoras debido a los bajos costos y por la calidad del servicio.

“Opté por este servicio tomando en cuenta cuatro cosas: higiene, calidad, precio y atención, porque la realidad es que nos sale muy barato y podemos ver cómo limpian el negocio, cómo está todo en su lugar. Yo nunca he comprado en tiendas, antes compraba en el camión de las marcas más prestigiadas y la verdad quedé muy insatisfecho con el servicio, la calidad, además de que empezaron a poner pedidos por teléfono y te llamaban hasta 15 veces en un día, un verdadero fastidio y con un precio mucho más arriba”, apuntó.

Mismo caso fue el de David Flores quien, acompañado de su hija Susana, afirmó que desde hace casi un año tomó la decisión de dejar de consumir marcas comerciales y optó por surtir el agua en purificadoras.

“En la casa lo hicimos por nuestra economía, por los costos que son más baratos y es lo mismo, ha sido un buen ahorro para el bolsillo, es mucho mejor hacerlo aquí aunque suba el precio en este establecimiento… La calidad es buena aunque suba”, comentó.

Cabe señalar que ya se prevé un incremento en el costo del agua purificada por relleno de garrafones, pues en este espacio ubicado en la colonia Santa Teresita, los 20 litros de recarga por cada garrafón cuestan 12 pesos; sin embargo, ya se advierte un aumento para llegar a los 15 pesos.

Al respecto, Lilia Arias, trabajadora de la purificadora, comentó que el posible incremento en el costo del servicio deriva de que todos los insumos básicos están subiendo sin distinción alguna, mientras que su empresa ha mantenido el mismo precio desde hace al menos tres años.

“Todo sube, menos nosotros y cuando les decimos que podríamos aumentar el costo, algunos clientes reniegan, se molestan, pero siempre le sale mejor comprarlos aquí que buscarlos por fuera, hay otros lugares donde aparte te cobran los sellos, las tapas, aquí somos honestos, pero ya a los jefes no les alcanza”, señaló.

Acorde a lo señalado por la empleada, la purificadora Freática atiende un promedio de hasta 30 personas por hora en días con mucha afluencia de clientes, mientras que el promedio semanal ronda los más de mil garrafones surtidos a particulares, mismos que se rellenan con agua tratada que se consigue por medio de pipas.

Entre uno y tres pesos

Durante la primera semana del año 2023, los costos de los garrafones de agua, galletas y botanas subieron de uno a tres pesos, según reportan vendedores de tiendas de conveniencia y abarrotes en Guadalajara.

Al corte de diciembre de 2022, los precios de los garrafones de agua comercial se mantenían entre los 43 y los 47 pesos, pero durante la primera semana de enero aumentaron un peso.

Por su parte, los paquetes de galletas comerciales también reportaron un incremento de entre uno a dos pesos; por ejemplo, algunas marcas en su presentación de 109 gramos ahora se venden en 17 pesos cuando estaban en los 16 pesos.

En el caso de las botanas, como son los paquetes de cacahuates, actualmente se comercializan en más de 20 pesos. En tanto las papas fritas y otras frituras se venden en los 17 a 18 pesos en las tiendas de abarrotes, mientras que en los establecimientos de conveniencia su costo se eleva a los 19 pesos, cuando a principios de 2022 estaban en los 14 y 16 pesos.

Las marcas comerciales dejaron de ser del interés del consumidor. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Publican decreto para contrarrestar inflación

La Secretaría de Economía anunció que ayer por la tarde publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo decreto que extiende las medidas para contrarrestar la inflación que se espera en 2023.

Entre esas medidas están el exentar temporalmente el pago de aranceles a la importación definitiva de alimentos, productos de higiene personal, alimento para animales e insumos para la agricultura.

Esta exención estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 y se aplicará a productos agrupados en 56 fracciones arancelarias, además de las 33 fracciones arancelarias de los decretos anteriores se suman 23 más, las cuales contienen los siguientes alimentos y artículos: “Pavo, ajo, lechuga, espinaca, lentejas, pera, arroz descascarillado, almidón de maíz, embutidos, tilapia, salsa de soja, salsas de tomate, preparaciones para sopas y caldos, sopas y caldos preparados, harina de carne y despojos para alimentación de animales o abono, cereales, residuos de la industria de almidón, alimento para perros y gatos”.

También “desodorante corporal, desinfectantes, manteles y servilletas, cepillos de dientes, toallas sanitarias, pañales, abonos, insecticidas, raticidas y herbicidas, así como aceite de soya, de girasol y de cártamo”.

Además, se mantendrán y extenderán las facilidades administrativas para acreditar las regulaciones y restricciones no arancelarias, por lo que quienes tengan la Licencia Única Universal podrán exentar el acreditamiento de esa regulación; los importadores que “acrediten su experiencia” podrán beneficiarse también.

Para lo cual deberán demostrar que llevan cuando menos 24 meses importando alguno de esos productos y que “las mercancías importadas previamente correspondan a la misma subpartida de la fracción arancelaria contenida en el decreto y se hayan cumplido las mismas regulaciones y restricciones no arancelarias que se exigen en dichas fracciones”.

El primer decreto que emitió el gobierno para frenar la inflación fue en mayo de 2022 cuando lanzó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la cual se ajustó el 19 de octubre del 2022, bajo el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic). Cabe señalar que el Banco de México prevé que los precios al consumidor converjan hacia su meta hacia el tercer trimestre de 2024.

Sobre el anuncio que hizo la Secretaría de Economía, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señalaron que es una buena medida el nuevo decreto que extiende las medidas para contener la inflación, sin embargo, dijeron qué hay que vigilar los efectos que esto puede tener.

Por una parte, el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, dijo que se debe “analizar en profundidad cómo se aplicará y cuáles son las consecuencias reales para los sectores de comercio, servicios y turismo”.

Añadió que si bien están a favor de medidas que contrarresten la escalada de precios “debemos considerar cuidadosamente la aplicación de cada una de ellas para evitar cualquier perjuicio en el mercado interno”.

Dijo que defienden los intereses del sector terciario formal y añadió que promueven el que no se utilicen anuncios como pretexto para un incremento injustificado de precios. Por otra parte, la Concamin señaló que “apoya todas aquellas medidas que busquen reducir la inflación”, porque ello favorece que no se mermen los ingresos de las familias.

“Todas aquellas medidas que se tomen en beneficio de la economía familiar son positivas y serán apoyadas, siempre que el objetivo sea cuidar el ingreso de los trabajadores”, expuso.

La llegada de la cuesta de enero está impactando los bolsillos de los mexicanos. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Impacto en los bolsillos

Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara

El inicio del año y la llegada de la cuesta de enero están impactando los bolsillos de los mexicanos y los tapatíos no son la excepción. A pesar del alza en el salario mínimo, los gastos provenientes del cierre del año 2022 y el aumento en los costos de la canasta básica causarán graves efectos en la economía de la población, advirtió el profesor investigador del departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Héctor Iván del Toro Ríos.

En entrevista, afirmó que la primera quincena del año siempre suele ser la más compleja debido al pago de impuestos, así como de los primeros cobros de las compras efectuadas entre los meses de noviembre a enero. Destacó que a lo anterior se le debe sumar el incremento en los costos de productos, como el jitomate, la cebolla, la papa, las carnes de pollo, res, puerco y huevo.

“Estamos teniendo un inicio de año muy complejo, porque si bien ya se aplica el aumento al salario mínimo por el orden de 20 por ciento para la base trabajadora, la realidad es que este aumento también impacta a los servicios y a los productos; los patrones que deben pagar más y en consecuencia suben sus precios de la misma manera”, apuntó.

Debido a ello, insumos de la canasta básica registraron un alza en sus costos desde los primeros días de enero de 2023, en tanto que los trabajadores no han sentido el incremento real en su sueldo percibido conforme a los gastos que se vienen arrastrando del fin de año, así como el pago de impuestos y compensaciones.

El académico aseguró que para este año, la tasa inflacionaria tiene una proyección menor al 2022, pasando de 9.47 por ciento a un promedio anual estimado del ocho por ciento para 2023. Sin embargo, resaltó que los efectos del incremento del salario y la baja en esta tasa financiera no se verán reflejados en los bolsillos de la ciudadanía hasta pasar la primera mitad del año.