Inexpertos y “chapulines” llegarán al Congreso

De los 38 legisladores que integrarán el Congreso de Jalisco, a partir de noviembre, 15 son nuevos perfiles que ni siquiera han tenido experiencia en el servicio público. Los otros 23 ya han ocupado previamente un cargo de elección popular, ya sea como regidores, alcaldes o diputados, lo que significa que seis de cada 10 representantes han saltado de un cargo a otro.

Entre los más inexpertos destaca la bancada completa de Morena, integrada por ocho representantes que no han tenido puestos clave en el servicio público. La abanderada del Partido Verde Ecologista, Rosa Angélica Fregoso Franco, en su resumen laboral refiere haber sido contadora pública independiente desde 1993 a la fecha, y la legisladora María Esther López Chávez, del Partido del Trabajo, fue asesora jurídica del Ayuntamiento de Tonalá.

En la lista de “chapulines” de Movimiento Ciudadano destacan Salvador Caro Cabrera, Ricardo Rodríguez Jiménez, Jonadab Martínez, Alejandro Hermosillo, Mirza Flores y Ernesto Munguía.

Salvador Caro, por ejemplo, es el actual coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado y se perfila para repetir como diputado local por tercera ocasión, la primera ocurrió de 2001 a 2004. Además, brincó al Congreso de la Unión, entre 2009 y 2012. También ha sido dos veces regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara. En la presente y próxima Legislatura es y será por la vía plurinominal.

Por Acción Nacional ya han sido legisladores Gustavo Macías Zambrano, José de Jesús Hurtado Torres, José Hernán Cortés Berumen e Irma de Anda Licea, quien se reeligió en este proceso electoral. Sin embargo, uno de los que más años acumula en cargos de elección popular es Cortés Berumen, pues será la tercera vez consecutiva que se desempeña como legislador y en su trayectoria destaca su paso por la alcaldía de Tlaquepaque. Suena para ser el siguiente coordinador.

En el caso del PRI, Mariana Fernández, Jesús Zúñiga y Héctor Pizano volverán al Congreso local. En el caso de la primera, será la tercera ocasión en que cobrará como diputada. Pizano se quedaría con la coordinación.

En el caso del PRD, Enrique Velázquez González regresa al Congreso por segunda ocasión. A estos perfiles se suman los que han tenido un cargo de elección municipal, liderados por los emecistas Esteban Estrada, Miriam Rivera, Jesús Cabrera y Elizabeth Alcaraz.

Por el PAN destacan Jorge González Arana, Adenawer González y Claudia Murguía, así como el ex regidor perredista Gerardo Quirino.

Los “pluris”

Si algo tienen en común los diputados locales por el principio de representación proporcional, que comenzarán a legislar en el Congreso de Jalisco a partir de noviembre, es que se trata de perfiles asociados con las cúpulas partidistas, dirigentes estatales, alcaldes o líderes morales.

Salvador Caro es el actual coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado y se perfila para repetir como diputado local por tercera ocasión. EL INFORMADOR/Archivo

Pasan de intendente, enfermera y secretaria a diputadas locales

A diferencia de otros partidos como MC, PAN, PRI y PRD, que estarán representados en el Congreso de Jalisco por legisladores que anteriormente ocuparon cargos de elección popular o formaron parte de la función pública, los ocho legisladores de Morena son los que menos experiencia tienen para legislar.

Entre los perfiles más novatos de ese partido destaca Norma Valenzuela Álvarez, quien llega por la vía plurinominal. Apenas concluyó la secundaria y en su trayectoria curricular refiere que ha sido supervisora en Flexo Universal durante 15 años, pero desde hace tres años trabaja como intendente en el Hospital General de Zapopan. A sus 43 años, fue seleccionada de entre 300 personas que participaron en un sorteo para obtener diputaciones plurinominales de Morena, en el que quedó en el primer lugar de la lista.

Patricia Meza Núñez obtuvo el triunfo en el Distrito 16 tras su primera incursión en la política. A sus 59 años, cuenta con la única experiencia de haber sido enfermera quirúrgica desde que cumplió los 19 años hasta que se jubiló y la invitaron a participar como coordinadora de territorio en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en la Entidad.

A la lista se unen Bruno Blancas Mercado, que cuenta con estudios de secundaria, con experiencia como comerciante y enlace del Distrito 5 de Morena, así como Ismael Espanta, con estudios de bachillerato y una trayectoria reciente como dueño de una verdulería y asesor de ventas de un negocio de motocicletas.

También se suman Erika Pérez García, que destaca entre sus actividades curriculares su experiencia como secretaria durante cuatro años en una notaría y en un despacho privado, aunque en los últimos tres años asegura que ejerció como abogada en un despacho privado.

Con experiencia médica sobresalen Óscar García Lomelí y Arturo Lemus Herrera, quienes se han desempeñado como director de Servicios Médicos Urgencias OPD Zapopan y médico general en el Hospital Civil de Guadalajara, respectivamente. Con un perfil más académico, se integra a la bancada de Morena, Oscar Herrera Estrada, quien tiene experiencia como docente de la Universidad de Guadalajara en los últimos 36 años.

Habrá un legislador menos

A partir de la próxima Legislatura, en Jalisco habrá un diputado menos al pasar de 39 a 38, luego de que en la reforma electoral aprobada el año pasado se decidiera eliminar una diputación por el principio de representación proporcional (pasará de 19 a 18).

Esto permitirá un ahorro de alrededor de 1.3 millones de pesos anuales, correspondiente al sueldo de un legislador.

La LXII Legislatura estará formado por 23 diputados y 15 diputadas. EL INFORMADOR/Archivo

Jalisco se rezaga en participación de las mujeres

La aplicación de la reforma sobre paridad horizontal, que obliga a que al menos la mitad de las candidaturas a las alcaldías las ocupen las mujeres, no se reflejó en la integración de la próxima legislatura estatal, que contará con 15 diputadas (de un total de 38). Esta cantidad representa una disminución de dos espacios, pues en el periodo actual hay 17. Todo lo contrario a lo que ocurrirá en el Congreso de la Unión.

El Congreso de Jalisco se quedó atrás de otras Entidades como Chiapas, que con 13 de 25 legisladores tendrá mayoría femenina. En la Ciudad de México se alcanzó la paridad con 33 mujeres en los escaños de la asamblea capitalina; Yucatán casi llegó a la meta, con 49%, y en la mitad de los distritos locales de Veracruz ganó una aspirante. En la Cámara de Diputados federal y en el Senado también se logró el objetivo por primera vez en la historia.

Sólo en siete de los 20 distritos de Jalisco ganó una candidata a diputada. Con el triunfo en las urnas llegan a la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) Mirza Flores Gómez, por el Distrito 6; Miriam Berenice Rivera Rodríguez, por el 9; Priscila Franco Barba, por el 14, y María Elizabeth Alcaraz Virgen, por el 19.

Del Partido Acción Nacional (PAN), Irma de Anda ganó el Distrito 18; María Esther López Chávez, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se llevó el 7, y María Patricia Meza Núñez, del Partido del Trabajo (PT), representará el 16.

La panista Irma de Anda, diputada que logró la reelección, ha señalado que el machismo afecta a las candidatas y argumentó que, aunque por ley se den los espacios a las mujeres, las aspirantes deben vencer obstáculos.

Por la vía plurinominal se incorporarán Claudia Murguía Torres (PAN), Mariana Fernández Ramírez (PRI), Sofía Berenice García Mosqueda (PRI), Rosa Angélica Fregoso Franco (Verde), Martha Patricia Martínez Barba (MC), Mara Robles Villaseñor (MC), Norma Valenzuela Álvarez (Morena) y Érika Pérez García (Morena).

EL ANÁLISIS

El debut morenista

Jaime Barrera

Así como en la Legislatura LXI las novedades fueron la llegada de Pedro Kumamoto, que se convirtió en el primer diputado de la historia de Jalisco que llegó por la vía independiente, sin que lo postulara ningún partido político, y que por primera vez un partido distinto al PRI y al PAN logró la mayoría legislativa, como lo hizo la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, lo que marcará sin duda la próxima Legislatura LXII será la irrupción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la vida parlamentaria del Estado.

Lo harán con una fracción integrada por ocho legisladores y legisladoras, que con la diputación que también logró su partido aliado el PT, podrían sumar nueve votos que convierten a esta expresión en la segunda fuerza política en el Congreso, luego de la del partido naranja, que repetirá con 14 curules.

Como lo revela el tema de hoy de EL INFORMADOR, que le presenta antes que nadie una radiografía a detalle de las y los diputados que integrarán la LXII Legislatura, los hombres y las mujeres que llegarán al Congreso por Morena no tienen experiencia alguna en política, en puestos de elección popular ni en la administración gubernamental. No resultaron ganadores en ningún proceso de elección interna en su partido Morena, sino que fueron seleccionados al azar, por sorteo o designación directa como decidió que se hiciera en muchas otras partes del país, el virtual Presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de estas y estos diputados electos no tiene una gran instrucción académica y más bien se han desempeñado como comerciantes, empleados y uno de ellos en el ámbito académico.

El Congreso local, pues, será el escenario de su debut en la escena pública de Jalisco.

El ex candidato a la gubernatura por la alianza Morena-PT-PES, Carlos Lomelí, quien fue designado coordinador estatal de AMLO, ya se reunió con las y los diputados electos de este partido y aclaró que aún no designan a quién será su líder parlamentario, por lo que sigue siendo una gran incógnita quién dictará el rumbo de la bancada, si el líder parlamentario, Lomelí o incluso el propio López Obrador.

Sin duda, el factor Movimiento Ciudadano y el factor Kumamoto contribuyeron positivamente a romper con un pasado de escándalos en el Congreso y tomaron decisiones que iniciaron la reivindicación de la figura legislativa. Habrá que ver el papel que desempeñe Morena y su aportación al debate parlamentario de Jalisco y la vida interna del Poder Legislativo. Ojalá sea para bien.

Muchas de las candidaturas de Morena fueron producto de sorteos. FACEBOOK/MorenaJaliscoJUNTOSHAREMOSHISTORIA

“No queremos más leyes a espaldas de la sociedad”

Para Xavier Orendáin, presidente de la Canaco Guadalajara, no solo es indispensable que exista un equilibro de poderes en la próxima Legislatura, sino también la exigencia de los empresarios es que las iniciativas deben ser discutidas en las mesas de gobernanza, “no queremos más leyes a espaldas de la sociedad”.

Pone el ejemplo de las iniciativas de “ley anti-ruido”, de estacionamientos gratuitos y del uso del plástico, las cuales asegura que no han sido consensuadas con la iniciativa privada, “aseguran que las han visto con nosotros, pero la Cámara no ha sido tomada en cuenta, es falso”.

Para evitar ese tipo de situaciones, sugiere que la próxima Legislatura retome los avances que han tenido las mesas de gobernanza, como sucedió con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual es uno de los más avanzados del país porque nació con el impulso de la sociedad civil jalisciense.

Respecto a los perfiles de los futuros representantes, confió en que la ciudadanía no se equivocó al elegir y celebró que la mayoría de los diputados tenga experiencia previa en cargos de elección popular. Agregó que los nuevos perfiles pueden aportar ideas novedosas y conceptos fuera del status quo, “hacemos votos para que legislen con mesas de gobernanza, de frente a la sociedad”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los perfiles de los siguientes diputados y diputadas locales?

Participa en Twitter en el debate del día @informador