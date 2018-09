Industriales apoyan plan de AMLO para ‘ninis’

Al no implicar gasto para los empresarios y tampoco imponer obligaciones patronales, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro será una oportunidad para que la iniciativa privada se integre al compromiso social que implica darles oportunidades a los “ninis” (que ni trabajan ni estudian).

Las empresas podrán abrir espacio para que los jóvenes se capaciten al asumir el rol de tutores. Sin embargo, será el Gobierno federal el que asuma la responsabilidad de pagarles y otorgarles seguridad social durante un año.

El programa, presentado de forma general el 13 de septiembre, beneficiará en el primer año a dos millones 600 mil jóvenes de entre 18 y 29 años. Funcionará con dos modalidades: 300 mil jóvenes que concluyeron el bachillerato recibirán dos mil 400 pesos mensuales para continuar con sus estudios universitarios y otros dos millones 300 mil recibirán una beca mensual de tres mil 600 pesos a lo largo de un año mientras son capacitados en un centro de trabajo, que se encargará también de certificarlos al final del periodo. Se requerirá una inversión de 110 mil millones de pesos en total.

La segunda modalidad implicará una importante participación de la iniciativa privada. Se planea que 70% de los espacios se genere en empresas, 20% en el sector público y 10% en el social.

A partir del 1 de diciembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzará la firma de convenios de colaboración, donde se establecerán las reglas y las condiciones básicas. Los jóvenes estarán obligados a cumplir con un horario y con el reglamento del centro de trabajo, evaluar a sus tutores y firmarán una carta compromiso para evitar que aborten el programa. Mientras que los tutores también deberán evaluar cada mes a los becarios. Una de las dudas de los empresarios es qué pasará si un joven aborta el programa, pero es un pendiente de responder por la siguiente administración.

Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), considera que el programa, además de los beneficios a los jóvenes, ofrece un “ganar ganar” a los empresarios.

Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, responde que la beca mensual que aporte el Gobierno para los jóvenes debe entregarse a través de las empresas donde colaboren como aprendices para generar una corresponsabilidad.

Álvaro Aguilar, cofundador de la empresa Cuarto de Kilo y quien habló por los empresarios durante la presentación del programa, explica que contribuirá a solucionar la problemática a la que se enfrentan los jóvenes ante la falta de oportunidades.

Según el Inegi, en México hay 4.6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Daniel Curiel, coordinador del CCIJ. "La empresa no tiene que pagarles ni es responsable en los temas de salud y otras prestaciones. De eso se encargará el Gobierno federal. Creo que las empresas deben entrar, es una buena labor". EL INFORMADOR/Archivo

El programa

Población objetivo

Jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan.

Población total beneficiaria: 2.6 millones de jóvenes en el país.

Modalidades

Educativa

Dirigida a 300 mil jóvenes que concluyeron el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios. Será coordinado y operado por la SEP, por medio de la cual se garantizará el acceso a estudios superiores y se otorgarán becas de dos mil 400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios.

Capacitación en el trabajo

Dirigida a 2.3 millones de jóvenes, será coordinado y operado por la Secretaría del Trabajo, por medio de la cual se vinculará a jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría. Se les otorgará una beca de tres mil 600 pesos mensuales hasta por un año.

El sector privado captará 70%, el sector público, 20%, y sector social, 10 por ciento.

Pago

Los apoyos monetarios se entregarán de forma directa a los beneficiarios.

Prestaciones

Todos los beneficiarios contarán con cobertura de riesgos y enfermedades por parte del IMSS.

Beneficiarios

Se les canalizará a los centros de trabajo disponibles tomando en cuenta sus intereses y lugar de residencia.

Obligaciones

Firmar una carta compromiso de los lineamientos del programa.

Tomar una capacitación previa sobre el programa, el uso de la plataforma y habilidades socioemocionales.

Atender los lineamientos de capacitación determinados por el tutor para la adquisición de competencias.

Evaluar al tutor cada mes durante la capacitación.

Ajustarse a los horarios y días de la semana del centro de trabajo, siempre que no exceda lo establecido por la ley.

Respetar lo establecido en el reglamento interior de trabajo.

Tutores (empresas)

El programa se implementará a través de convenios de colaboración. En los centros de trabajo se designarán tutores que realizarán el acompañamiento y la capacitación a los beneficiarios.

Obligaciones

Recibirán capacitación en línea sobre el programa, el uso de la plataforma y las tutorías.

Evaluarán a los beneficiarios cada mes durante la capacitación.

Darán seguimiento a los lineamientos de capacitación.

A partir del 1 de diciembre, los jóvenes y las empresas podrán registrarse a través del portal de las becas, donde recibirán información sobre el programa y los pasos a seguir. La inscripción oficial comienza en enero de 2019.

Ya está disponible el prerregistro en: https://www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx/

Jóvenes muestran interés por becas que otorgará AMLO

Al señalar que les permitirá acumular la experiencia necesaria para ingresar al mercado laboral, jaliscienses muestran interés en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Explican que es difícil conseguir un empleo cuando se es recién egresado, pues la mayoría de las empresas pide experiencia.

María, de 20 años, destaca la posibilidad de colaborar como aprendices en empresas para acumular experiencia y conocimiento, pues indica que en muchos casos el acercamiento que se tiene durante las prácticas no es suficiente. “Muchas de las empresas te piden experiencia y no tienes un acercamiento verdadero con una empresa más que en tu servicio social y las prácticas…. y a veces no pasa de ahí porque no te contratan. Este tipo de programas siento que te pueden mandar al mundo laboral, pero sigues en la escuela para que sea como una transición entre el estudio y el trabajo”.

Elena, de 21 años, opina que muchas empresas se aprovechan de las ganas de aprender de los jóvenes y, cuando los aceptan como practicantes, es en condiciones precarias. Señala que en muchos lados, cuando mucho, dan apoyo para el transporte; en otras no otorgan ninguna ayuda. “Me parece muy interesante porque regularmente te piden experiencia y en los medios de comunicación. Muchos de nosotros hemos trabajado, pero no en medios de comunicación. Generalmente es difícil conseguir un trabajo cuando eres recién egresado y, a parte, en muchos lados te piden el título. En nuestra universidad se pueden tardar hasta más de un año por los trámites. Qué bien que pudiera existir un programa que te apoyara tanto económicamente como en aprendizajes para ir avanzando poco a poco para tener un trabajo después”.

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiará a 123 mil jóvenes en Jalisco, reveló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su última visita a Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

“Juan”, de 21 años, acentúa que el apoyo es generoso para aquellos estudiantes que todavía viven con sus padres porque así pueden asumir sus propios gastos, a la par de que adquieren experiencia laboral sin descuidar sus estudios. “Está bien porque te da la ventaja de un apoyo económico y es bastante generoso. No es nada más que te den para los camiones o algo así, sí te apoyan. Está bien eso de que te acerca al mundo laboral y te da la oportunidad de que si lo haces bien tal vez te puedas quedar”.

Mientras que “Lupita”, de 21 años, fue más mesurada al señalar que ella prefiere ver primero el catálogo de empresas y los puestos de aprendices para decidir si le gustaría participar en el programa. “Entiendo el punto del apoyo y de la experiencia laboral, pero ahora sí que si no hay nada que esté relacionado directamente con tu carrera, sí te serviría de algo la experiencia, pero no estaría tan vinculado”.

“José”, de 22 años, remarca que el apoyo mensual de tres mil 600 pesos ayudará a tener sus propios ingresos y no cargarle tanto la mano a sus padres. Aunque indica que la ayuda podría no ser suficiente para los que no vivieran con su familia. “Muchos amigos tienen carreras donde es difícil entrar a un trabajo”.

Por su parte, “Alberto”, de 20 años, dice que el apoyo prometido es una cantidad adecuada para los que todavía viven con sus padres, aunque probablemente los que ya no cuenten con apoyo de sus familias, vivan solos o que por su situación económica deben trabajar, tal vez no sería suficiente.

Piden que el “sueldo” lo entreguen las empresas

Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, responde que la beca mensual que aporte el Gobierno federal para los jóvenes debe entregarse a través de las empresas donde colaboren como aprendices.

“No todo lo pone el Gobierno. Las empresas pondremos el espacio, los tutores y la apertura a nuestras estrategias de negocio y nuestros clientes. Precisamente para que haya un correcto programa de tutoría y una corresponsabilidad de la empresa y del joven que vamos a recibir, todo esto debe apegarse a las políticas de las empresas. Nos parece se debe profundizar en los detalles del programa en términos de la rastreabilidad del dinero. Ya en una gran cantidad de empresas formales se paga la nómina de forma digital o vía cheque. Nosotros proponemos que los recursos bajen del Gobierno a la empresa y a su vez ésta lo distribuya con una trazabilidad y transparencia plena. Que sea la empresa la que lo entrega bajo este principio de que el que paga manda”.

Subraya que este esquema permitirá a los jóvenes generar antigüedad y la posibilidad de que puedan ser contratados una vez que transcurra el año de capacitación por las empresas para las que colaboraron.

Comenta que deberán ajustarse las reglas para contar con los mejores perfiles. Por eso hizo un llamado para conocer el programa. “Es una gran oportunidad de sacar a los jóvenes del desempleo, de pasar a este sector de la informalidad a la formalidad. Para nosotros es una de las principales ventajas, además de sacarlos de los temas de la delincuencia”.

Debe romperse el “círculo vicioso”

Álvaro Aguilar, cofundador de la empresa Cuarto de Kilo, opina que el programa contribuirá a solucionar la problemática a la que se enfrentan los jóvenes ante la falta de oportunidades.

“Los jóvenes carecen de oportunidades porque les cuesta mucho trabajo entrar a empresas y se hace un círculo vicioso. No los quieren contratar hasta que tengan experiencia y los dejan abandonados. Esto propicia que puedan unirse a la delincuencia, que no hagan nada y que no sean jóvenes que tengan un futuro. Creo firmemente que, si a los jóvenes les das tutorías desde chavos, que haya gente que los apoye y les comparta su experiencia para enseñarlos a trabajar, puede funcionar y tener un resultado positivo”.

El empresario, quien fue invitado a la presentación del programa, enfatiza que los empresarios tienen la obligación moral de dar empleo a los jóvenes. “Se lo debemos a la sociedad, es momento de recobrar el respeto hacia la sociedad civil. Si tienes la oportunidad de tener chavos, de cualquier situación económica, y mediante este programa te conviertes en un tutor para ayudarles a ser jóvenes de bien, tenemos la obligación moral (de ayudarlos). Son la siguiente generación, y si no hay una generación provechosa, en cinco o 10 años vamos a sufrir las consecuencias”.

Reconoce que en algunas empresas existe cierta renuencia a contratar jóvenes, por lo que hizo un llamado a acercarse a conocer el programa, pues indica que no se debe ser “asesino de ideas”.

“¿Cómo sabes que no va a funcionar? Hasta probar. Y en el probar se va a fallar, corregir y mejorar”.

Es un ganar ganar: industriales

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, considera que el programa, además de los beneficios a los jóvenes, ofrece un “ganar ganar” a los empresarios que participen.

“Si tú puedes como empresa acabar con los problemas sociales, estás poniendo tu granito de arena sin responsabilidades. Porque si tú no tienes obligación de contratarlo, si el muchacho no está haciendo lo que debe o no da resultados, no tienes ninguna obligación ni problemática respecto al tema de contratación… ni tienes que pagar una indemnización. Es una apuesta de ganar ganar, donde la gente que no tiene una oportunidad pudiera tener un beneficio y que las empresas que tengan vacantes podrían tener a los jóvenes trabajando ahí. Si el muchacho se desarrolla bien, lo vas a contratar y la capacitación no le costó nada a la empresa”.

Curiel, quien estuvo presente en la presentación del programa, explica que ya hay empresas en Jalisco que han manifestado interés en acercarse a conocer más sobre este plan. Señala que hay algunas que ya se están inscribiendo.

En el Estado, en una primera etapa, se podrían dar entre 15 mil y 20 mil puestos de aprendices en empresas.

“La empresa no tiene que pagarles ni es responsable en los temas de salud y otras prestaciones. De eso se encargará el Gobierno federal. Ese es el planteamiento, apenas se está trabajando en los cómo para desarrollar esto. Creo que las empresas deben entrar, es una buena labor por las personas que no están trabajando”.

Explica que “habría que ver cómo funciona. Yo creo que es una apuesta interesante para rescatar a los jóvenes, sobre todo de temas de delincuencia organizada”.

TELÓN DE FONDO

Programa beneficiará a 123 mil jaliscienses

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiará a 123 mil jóvenes en Jalisco. Así lo reveló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su última visita a Guadalajara como parte de su gira de agradecimiento.

Precisó que serán 11 mil 257 estudiantes universitarios que recibirán un apoyo de dos mil 400 pesos al mes para que no abandonen sus estudios. La bolsa proyectada para estos apoyos es de 324 millones de pesos.

Mientras que serán alrededor de 112 mil jóvenes que serán colocados en empresas y recibirán una remuneración mensual de tres mil 600 pesos. Para ello se destinarán cuatro mil 844 millones de recursos federales.

“Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al trabajo y también el derecho a la educación”, aseguró el mandatario electo, al indicar que se realizará un censo para enlistar a todos los posibles beneficiarios.

Según el Inegi, en México hay 4.6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. EL INFORMADOR/Archivo

Mujeres, con más probabilidades de convertirse en “ninis”

Las mujeres en México tienen cuatro veces más probabilidades de convertirse en “ninis” que los hombres. Así lo reveló un estudio elaborado por Benito Durán para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el autor, que observó 4.7 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, el 95% de las personas es mujer. Analizó cinco trimestres de resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Este análisis reveló que el problema de los “ninis” en México es más de corto plazo; es decir, que las personas en esta condición permanecen poco tiempo así. Sin embargo, señaló que el problema más grave se concentra en las personas que se dedican a los quehaceres domésticos no disponibles, pues representan más de 50% de los jóvenes en esta situación.

Entre los factores que más inciden en la posibilidad de convertirse en “nini”, explicó el autor, están el índice de desarrollo humano del municipio de residencia, el sexo, la edad, el número de ocupados en el hogar y, en menor medida, la jefatura masculina en el hogar y la escolaridad.

Por ejemplo, en las demarcaciones con mayor nivel de marginación se dispara la posibilidad de encontrarse en esta situación. Influye también la edad, debido a que incrementa las posibilidades 3.4 veces por cada año adicional.

El estudio reveló que entre más personas ocupadas haya en el hogar, más inhibe la posibilidad de convertirse en “nini” dentro de éste. También que el hecho de que el hogar tenga jefatura masculina incrementa las posibilidades de presencia de jóvenes que no estudian ni trabajan 1.4 veces.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del programa de López Obrador para apoyar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan?

Participa en Twitter en el debate del día @informador