Incumple Gobierno federal meta de apoyo a los adultos mayores

A casi un año del arranque de la nueva administración federal, 1.1 millones de adultos mayores todavía no reciben recursos o padecen por retrasos en la entrega del apoyo de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar.

Uno de los casos es María de los Ángeles Rodríguez, de 81 años, quien lleva todo el año sin obtener el subsidio. Acompañada de su hija Lineth Gallardo, la señora acudió el pasado 31 de octubre a las oficinas de la dependencia en Guadalajara, en Lerdo de Tejada 2466.

“El año pasado le daban el apoyo y de pronto ya no… que por el cambio de Gobierno. Nos inscribimos nuevamente, pero seguimos sin el depósito del bimestre. Y ahora nos dicen que todo se regularizará hasta diciembre próximo. Lo malo es que no te van a dar el dinero de los meses anteriores”, relata Lineth.

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar informa, mediante Transparencia, que 7.4 millones de adultos mayores ya recibieron, por lo menos, “un apoyo a lo largo del presente ejercicio fiscal”, hasta el mes de junio. Esto deja fuera a 1.1 millones de ciudadanos, ya que la meta era beneficiar a 8.5 millones de personas.

Detalla que el programa tiene un presupuesto de 109 mil millones de pesos en 2019. Y en los primeros seis meses del año se ejercieron 51 mil 516 millones. Este medio solicitó a la Dirección de Comunicación Social una actualización del programa, pero no hubo respuesta. La dependencia remitió la información solamente hasta junio, pese a que contestó el pasado 21 de octubre pasado. No hay más datos.

También reporta una demora en la entrega del programa para personas con discapacidad que pretende beneficiar a un millón de mexicanos; en los primeros seis meses sólo entregaron ayuda a 691 mil 590, de acuerdo con la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.

Beneficiarios

Adultos mayores

Población objetivo: 8 millones 592 mil 492.

Ciudadanos que han recibido algún apoyo: 7 millones 396 mil 613.

Faltan: 1 millón 195 mil 879.

Presupuesto: 109 mil 999 millones 401 mil 880.

Recurso ejercido: 51 mil 516 millones 344 mil 660.

Las Entidades con más beneficiarios

Estado de México: 768 mil 399.

Ciudad de México: 730 mil 914.

Veracruz: 604 mil 637.

Jalisco: 467 mil 928.

Puebla: 372 mil 298.

Programa para personas con discapacidad

Población objetivo: Un millón

Ciudadanos que han recibido algún apoyo: 691 mil 590.

Faltan: 308 mil 410.

Presupuesto: 8 mil 500 millones

Recurso ejercido: 3 mil 512 millones 553 mil 600.

Las Entidades con más beneficiarios

Veracruz: 69 mil 630.

Estado de México: 58 mil 026.

Oaxaca: 55 mil 282.

Chiapas: 51 mil 985.

Puebla: 50 mil 299.

Nota: Los datos fueron proporcionados por la Secretaría de Bienestar el pasado 21 de octubre, pero el corte de la información es del 30 de junio. No tienen actualizada la base de datos.

Población

Según las proyecciones del Consejo Nacional de la Población (Conapo), en Jalisco hay 606 mil 566 adultos mayores.

Alrededor de 27% tiene alguna carencia social o económica; es decir, 163 mil personas.

También reporta una demora en la entrega del programa para personas con discapacidad. EL INFORMADOR/Archivo

Ignoran fecha para la cobertura total

“Hace varios meses nos afirmaron en la Secretaría de Bienestar que nos entregarían el apoyo en las tarjetas bancarias, pero no llega. Ahora dijeron que hasta fin de año llega el dinero”, lamenta Gloria Sedano.

La señora de 72 años acudió a las oficinas de la Secretaría localizadas en Guadalajara, en Lerdo de Tejada número 2466. Explica que toda su vida trabajó como ama de casa, por lo que no recibe otra pensión. Solamente el apoyo bimestral correspondiente a julio y agosto, por parte del Gobierno federal. “El dinero sirve para mis medicinas, pero no hay certeza de si volverá a llegar. Pensamos que en este bimestre sí depositarían”.

Su esposo Arturo Rentería afirma que el proceso de Gloria ha sido desgastante. “Le dieron cita hasta diciembre. Pregunté a los que nos atendieron si van a reponer los meses anteriores y no saben. Cuando mucho, ella recibirá dos pensiones en el año, de seis…”.

Arturo destaca que la mayoría de la gente que acude a los módulos está en la misma situación.

“Uno está a la espera, ojalá que apoyaran más a la gente, está uno con la esperanza. El Presidente Andrés Manuel López Obrador nos prometió todo eso, pero si su personal no hace caso de responder a las promesas que él hace, mejor que no se comprometa”.

Otro caso es el de Jesús Hernández y Lucía Velázquez, de 74 años, quienes todavía no reciben el apoyo y se registraron en marzo.

Su hija Martha Elena Hernández explica que los encargados les dijeron que podían tardar tres meses en entregar el primer pago, pero ya se extendió el periodo. “En junio nos fuimos a dar otra vuelta a la oficina y nos dijeron que estaban atrasados. Nos esperamos y nada, nunca fueron a la casa. En agosto seguían con algunos retrasos, pero que los que estaban inscritos en marzo estaban próximos a recibir el dinero, que no se desesperaran”.

Considera que el trámite es complicado porque no hay fechas seguras y las indicaciones cambian constantemente. Acentúa que primero les aseguraron que el recurso llegaría a su domicilio y luego les avisaron que tenían que ir a la oficina porque ya había pasado mucho tiempo.

“Fuimos la semana pasada y la persona que nos atendió nos regresó porque había mucha gente. Que hasta noviembre o diciembre se solucionaría y que siempre les van a entregar el apoyo a través de una tarjeta que llegará a la casa. Y nada”.

Gobierno federal deja sin pensión a mujer de 90 años

Francisca Ramírez, de 90 años, está angustiada porque en todo el año no le han entregado su pensión. Piensa que la dejarán de apoyar.

Durante el sexenio anterior, le llegaban alrededor de mil pesos mensuales, por lo que el retraso ha mermado su economía. El dinero lo utilizaba, principalmente, en medicinas y alimentos.

Su nieto, Daniel Alfonso Ramírez, indica que sus familiares la han ayudado durante estos 11 meses. “La apoyamos los de la familia porque no recibe otra pensión ni tiene la posibilidad de trabajar. A veces no tiene ni para la comida”.

Por cuarta ocasión, María de los Ángeles Rodríguez también fue a preguntar cuándo le darán su pensión. Tiene 81 años y se mueve en silla de ruedas desde diciembre, tras una cirugía de cadera.

Está preocupada porque en años anteriores recibía la pensión para adultos mayores. Ella prefiere ir a las oficinas de Lerdo de Tejada porque en ese sitio se registró por primera vez. Sin embargo, denuncia que recibieron un mal trato por parte de los encargados.

“El señor se molestó porque venimos aquí y no fuimos a Tlaquepaque. Al final de cuentas aquí tienen una base de datos nacional, pero bueno, uno ya no sabe qué hacer”, lamenta su hija Lineth Gallardo. “Afecta en su economía. Están atrasando el pago y no es ni con retroactivo. Dicen que van a empezar a dar el bimestre en diciembre próximo. Y lo que no te dieron de enero a la fecha, pues ya no. Así las cosas”.

En su primer Informe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador omitió hablar del atraso de las pensiones para adultos mayores. Al respecto, solamente destacó que este apoyo representa una mejora comparado con lo que se daba en 2018.

El Gobierno federal se propuso entregar una pensión a 8.5 millones de adultos mayores, pero 1.1 millones aún no reciben el apoyo. EL INFORMADOR/Archivo

“No tengo para los pañales”

Angélica Contreras cuenta que su hijo de 21 años tiene discapacidad mental, por lo que no puede hablar y requiere ayuda todo el tiempo. Aunque es uno de los registrados en la pensión y recibió el pago correspondiente al bimestre de julio-agosto, la madre de familia acudió a preguntar por el apoyo de septiembre-octubre, pero le dijeron que el nuevo cheque llegará hasta diciembre.

Aunque es una buena noticia que el Gobierno la ayude, critica que es un subsidio a medias.

“Ahora no tengo para comprarle pañales. Mi hijo a puras señas me pide las cosas. Cuando quiere agua o algo, me da un vaso, pero no habla nada. A veces se agarra llorando y no le entiendo”.

Además de la decepción porque no recibirá el dinero de los últimos dos meses, la mujer dice que en el tiempo que destina en trasladarse a las oficinas de la Secretaría de Bienestar deja sólo a su hijo, ya que es difícil llevarlo en el transporte público.

“No lo puedo dejar mucho rato sólo porque nos da pendiente. Por ese lado, lo tengo que dejar para estarme moviendo. Y uno solamente viene a perder el tiempo”.

En 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que en México habitan 7.1 millones de personas con discapacidad. Con respecto a su concentración, 48.6% de la población con discapacidad reside en Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, y Michoacán. A nivel nacional, Jalisco presenta el porcentaje más alto de personas con discapacidad para caminar, subir o bajar usando sus piernas.

Características

Pensión para adultos mayores

Habitantes de pueblos originarios mayores de 65 años o más.

En las reglas de operación se precisa cuáles son los municipios beneficiados. En Jalisco solamente están incluidos Bolaños y Mezquitic.

Personas mayores de 68 años o más de edad, que residan en la República Mexicana.

Ciudadanos mayores de 65 a 67 años de edad, inscritos en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores, a diciembre de 2018.

Pensión para personas con discapacidad

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente, que tengan de cero a 29 años cumplidos.

Personas indígenas de 30 a 64 años de edad cumplidos.

Adultos con discapacidad permanente de 30 a 67 años de edad cumplidos.

Dejan sin presupuesto a los programas para migrantes

La Secretaría de Bienestar reporta mediante Transparencia que este año el Programa 3x1 para Migrantes no ha ejercido recursos. “Se hace de su conocimiento que le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2019, 209.4 millones de pesos… recursos que no fueron erogados a las Entidades”.

El programa se creó para apoyar las iniciativas de los migrantes para realizar proyectos de infraestructura social o servicios comunitarios, “así como proyectos productivos comunitarios, familiares o individuales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen, mediante la aportación de los Gobiernos federal, estatal y municipal”.

Por otro lado, la Dirección General del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia contestó que cuenta con un padrón de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna de 69 mil 276 menores, al 31 de agosto de 2019.

De acuerdo con las reglas de operación, los montos de los apoyos se otorgan cada dos meses, desde 360 pesos hasta mil 200, según la edad.

La dependencia aclara que no se han dejado de dispersar los recursos económicos dado que el programa se basa en el fallecimiento de las mujeres que fueron afiliadas. Los recursos se otorgan por medio de un fideicomiso público.

“No existe un padrón definido para su incorporación, ya que esta integración se basa en el lamentable hecho del fallecimiento de la madre”.

Aunque se remarca que los recursos se otorgan por medio de un fideicomiso público, al cual le han inyectado recursos en diferentes ejercicios fiscales, “para el presente, el Fideicomiso Seguro de Vida para Jefas de Familia no fue considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

De enero de 2013 al 31 de agosto de 2019 se erogaron más de mil 650 millones de pesos para 69 mil 276 menores. En Jalisco se apoya a dos mil 977 niños, niñas y adolescentes en orfandad materna.

Ayudan a los afectados por las emergencias

La Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar comparte que ciudadanos de cuatro Entidades federativas han sido beneficiados con el Programa para las personas en emergencia social o natural. En Sonora ayudaron a mil 438 personas; en Baja California Sur, a mil 128; en Chiapas, a mil 07, y en Hidalgo, a 156.

Los apoyos hasta el 30 de junio suman 67.2 millones de pesos. No hay más información.

El objetivo de este recurso es mitigar la afectación de personas y familias que se encuentran en vulnerabilidad en el territorio nacional, como resultado de una situación de emergencia social o natural. En el rubro social se refieren a una situación adversa producto de la actividad humana que haya generado una etapa de vulnerabilidad en los derechos sociales de los ciudadanos.

“Todos aquellos fenómenos sociales que produzcan daño y/o causen perjuicio en las personas y su seguridad, no contemplados en el párrafo anterior, serán determinados por la Secretaría considerando los siguientes criterios: ubicación, grado de intensidad, población o personas en tránsito afectadas y grado de afectación”.

En las cuestiones naturales contempla eventos como ciclón tropical, inundación, actividad volcánica o sismo. Como requisito, piden que se demuestren afectaciones en bienes y/o personas, “y que requiera de asistencia para su recuperación”.

Debido a que los programas sociales están enfocados en apoyar a los grupos prioritarios, el retraso en su entrega provoca una sensible pérdida de bienestar. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Pierden bienestar

Jorge Villaseñor (profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara)

Debido a que los programas sociales están enfocados en apoyar a los grupos prioritarios, el retraso en su entrega provoca una pérdida de bienestar de la persona que se pretende ayudar, remarca Jorge Villaseñor.

“Si se tarda en llegar o no hay entrega, y es parte de su ingreso programado, se ocasiona una desestabilización de su ingreso total”.

Explica que, por ejemplo, los adultos mayores tienen gastos onerosos y específicos, principalmente en temas de salud.

“Para los que están en situación de vulnerabilidad, mil o dos mil pesos son una diferencia. En esos meses sin el recurso la han pasado mal, hay pérdida de bienestar. Es un tiempo crítico, te corren si no pagas renta o tiene implicaciones para la salud”.

Otro escenario es que algunos pueden pedir préstamos para cubrir sus gastos, por lo que podrían acumular deudas, aunque recibieran pagos retroactivos. “Si se vive con un salario mínimo, lo que les adeuden representa una enorme diferencia”.

En la presentación de los programas sociales se presumió que se incorporaban las personas originarias de los pueblos indígenas. Al respecto, el académico cuestiona que no estuvieran incluidos desde el principio, ya que tienen los mismos derechos y son los más vulnerables.

“Somos mexicanos. La diferencia es que ellos están adscritos a una etnia por razones culturales y de identidad, pero todos somos iguales ante la ley. Eso tiene una falla estructural. No es algo de presumir porque nunca debieron haber sido separados”.

