Identifican cuatro bandas saqueadoras de tumbas; ampliarán videovigilancia

Para inhibir los delitos que se presentan al interior de los panteones de Guadalajara, el Ayuntamiento proyecta ampliar la red de videovigilancia istalando 50 cámaras al cierre de este año, informó el director de Cementerios, Marco Jasso. Recordó que ya se instalaron 16 equipos en los panteones Guadalajara y Mezquitán porque son los más grandes del municipio.

La segunda fase iniciará en el cementerio Jardín de Guadalajara, en donde prácticamente a diario se presentan robos: principalmente hurtan cristos de fierro vaciado, que luego son vendidos en 10 pesos en promedio cada uno para ser fundidos u ofertados de nuevo a los dolientes afuera de los panteones.

Jasso insistió en que los propietarios de las tumbas deben presentar denuncias cuando sean víctimas de algún robo o cualquier delito. Agregó que esto permitiría combatir el problema, debido a que el municipio ha detenido al menos a cuatro bandas de saqueadores de tumbas, pero por la falta de denuncias se encuentran libres.

La vigilancia en los panteones es más estricta hoy por la celebración del Día de Muertos.

Roban cristos de fierro vaciado de las tumbas para venderlos en 10 pesos. EL INFORMADOR/F. Atilano

El principal problema es el robo de los cristos colocados en las criptas

Cristian falleció en 2013. El cristo de su tumba está amarrado a la cruz con alambre, un rosario y flores artificiales de colores azules, rosas y rojas que lo cubren casi en su totalidad. En este pasillo de alrededor de 19 tumbas del panteón Jardín de Guadalajara sólo en la de él permanece el cristo de fierro vaciado, hay otros dos de piedra y el resto fueron robados.

En las siguientes filas de ese espacio, el patrón se repite: otras 15 tumbas con cruces sin cristo. Y más adelante otras 30. La rapiña comenzó hace más de tres años, pero se agravó hace cuatro o cinco meses, es por eso que Edilia Covarrubias se dio cuenta el viernes pasado que la tumba de su mamá ya no tiene el cristo.

“Con mi familiar ahorita encontramos la lápida sin cristo, pero hay varias. (Me parece) mal, porque si cobran, pues no es posible que llegue uno y ya no estén las pertenencias”.

Hace unos días, las hermanas Larios se enteraron también que fueron víctimas de estos robos luego de que su sobrino les avisara. Laura Larios comentó que éste les confirmó: “Qué abandonado tienen a mi tío. ¿Por qué no han ido a arreglar la tumba?”.

Apuntó que en la sección en donde se ubica su papá son alrededor de 85 las criptas que no tienen el cristo, lo que le parece lamentable porque en ese sector “no había pasado nada”.

En varias de las cruces donde antes se encontraban las imágenes religiosas, la gente ha colgado rosarios o cristos de madera, incluso cruces solas de este último material. En otras, lo único que queda son las placas de los cristos o los pies de éstos tras ser arrancados.

El director de Cementerios de Guadalajara, Marco Antonio Jasso, reconoció que los robos se agravaron; sin embargo, comentó que ya se tomaron medidas para aumentar la vigilancia y hace tres meses se detuvo a una banda de cuatro personas a quienes les quitaron cinco costales con alrededor de 250 piezas.

“Hemos sacado a gente haciendo ese tipo de cosas. Los hemos agarrado, los ponemos a disposición de la Fiscalía y desafortunadamente los dueños de las propiedades no quieren perder un día en ir a la Fiscalía a presentar (la denuncia)”.

Añadió que los cristos están resguardados en la administración para ser entregados cuando sus dueños los reclamen. “La gente sí se molesta y tiene toda la razón del mundo”, pero cuando les dicen que denuncien, insistió, no lo hacen.

Comentó que esta problemática no es tan fuerte en el resto de los panteones, donde hace alrededor de un año se logró inhibir el robo de piezas de aluminio y cualquier otro metal.

Sin embargo, este tipo de ilícitos no son los únicos que se cometen en el Jardín de Guadalajara. Las hermanas Merito señalaron que en la capilla donde descansa su mamá y tres sobrinos se han presentado varios robos. Quiebran los vidrios de la puerta para robarse algunas pertenencias de valor. El año pasado una de ellas tuvo que vender los aretes que traía puestos para reponer los cristales.

“Siempre nos han robado, mi otra hermana ha dado la queja y nos responden que no pueden hacer nada. Por ejemplo, cuando nos robaron el balón original del América y los carritos de los niños, nos dijeron aquí que no podían hacer nada, que ellos no podían estar cuidando”, comentó Magaly.

El director de Cementerios recordó que se trata de espacios muy grandes, como el panteón Guadalajara, que tiene una extensión de 54 hectáreas; el de Mezquitán, 24, y el Jardín de Guadalajara, 47. Pese a esto, insistió que se han logrado reducir los delitos, aunque no se tiene una estadística puntual.

“Crucifijos de mármol”

Debería haber un cristo, pero en la cruz que se erige sobre la tumba de doña Eulalia Campuzano sólo queda la silueta del que protegía su descanso. Un día desapareció. Alguien se subió a su losa y lo jaló hasta retirarlo por completo. Era un recuerdo de sus hijos y nietos, que eventualmente fue vendido a una chatarrera para ser fundido.

¿A cambio de qué? De poco dinero. De cuatro, cinco o 10 pesos, como máximo. Los compradores de acero saben que si un crucifijo llega incompleto a sus manos es porque hace poco estaba en el cementerio, en el caso de doña Eulalia, en el Jardín Guadalajara.

Las personas que allí descansan son constantemente víctimas de robo. A la cruz de Víctor Ojeda y a la de Lorenzo Zárate también les quitaron su crucifijo. Sus familiares no lo han vuelto a colocar. “Pone uno su cristo y al otro día amanece sin nada. Me imagino que son personas viciosas, que los buscan para vender y sacar para el vicio. Lo funden o lo llevan entre el aluminio”, dice don Gonzalo, quien el pasado martes fue a visitar a su familiar.

Las chatarreras no son exigentes con los insumos que reciben para trabajar, pero tampoco ofrecen una paga cuantiosa. “¿Cuánto puede pesar un cristo? ¿Un kilo? Es un daño moral el que le generan al ciudadano, porque por mucho que pese, les pueden dar hasta 10 pesos”, dice el titular de Cementerios de Guadalajara, Marco Antonio Jasso Romo.

Por eso es que el robo se repite constantemente. Porque de 10 en 10, los pesos que llegan al bolsillo al final del día ya alcanzan para comprar la dosis necesaria para pasar la noche.

“Hay veces que aquí dejan esos pedazos. Mire: la manita o los pies, que es lo que se rompe cuando los quitan. Y, por ejemplo, hay gente que hasta le echa la culpa a uno. Pero si nosotros quitamos hasta un florero nos corren. Y la verdad que por una cosa de esas no vamos a exponer la chamba”, cuenta Ramiro López, trabajador del lugar.

Sanar al camposanto del delito llevará su tiempo. Así lo reconocen las autoridades. Y en tanto el Jardín Guadalajara queda mejor iluminado y se instalan las cámaras de vigilancia prometidas, los crucifijos de mármol son la opción que se sugiere para resolver en lo inmediato. Porque también se necesita incrementar la denuncia para evitar que los ladrones detectados permanezcan más de 36 horas en reclusión.

“Mi recomendación es que lleven cristos de material, que ya no los hagan de acero, porque todo el acero pues va a generar un problema”, concluye el funcionario.

El modelo de videovigilancia ya opera en el panteón de Mezquitán, próximamente sera instalado en el cementerio Jardín Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

Robo a vehículos, principal delito afuera de panteones

Los robos de vehículo son una constante no sólo en la ciudad, sino en todo el Estado. Este año, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha ubicado a Jalisco como el segundo en la clasificación nacional. Y las colonias del área metropolitana en donde se localizan cementerios sufren mayoritariamente por este tipo de hurtos.

Así lo revela el mapa criminógeno que recientemente habilitaron la Fiscalía del Estado y la Agencia Metropolitana de Seguridad. Según la herramienta, en 35 de 43 colonias donde existe un cementerio en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, el robo de vehículos particulares figura entre los tres primeros crímenes denunciados por los ciudadanos, desde el 2013 y hasta el último día de septiembre pasado.

Sin embargo, tan sólo en este año, en 32 de esos 43 espacios el robo de autos está entre los tres principales delitos y, a su vez, en 14 de estas colonias es el primero que destaca en las denuncias.

Tlaquepaque cuenta con nueve cementerios, y los delitos que más ponderan en colonias o delegaciones donde hay un panteón, como el Centro, Toluquilla, Tateposco, San Sebastianito y Santa María Tequepexpan, han denunciado más robos a vehículos que por ejemplo, robos a negocios o lesiones dolosas.

Otro ejemplo es la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, donde se localiza el panteón Recinto de la Paz y donde sólo en nueve meses de este año se han denunciado 203 delitos cometidos en la zona. De ese total, 42 fueron vehículos robados.

Por su parte, Olga Contreras aún se lamenta por no haber logrado convencer a su hijo de pagar al menos 50 pesos por la renta de un espacio de estacionamiento privado, cuando a principios de este año fue a visitar la tumba de su mamá en el panteón de Mezquitán. Tras dos horas de estar limpiando el sitio, la familia salió y vio la puerta abierta del automóvil.

Los ladrones intentaron llevárselo, pero tenía un cortacorriente oculto y no consiguieron hacerlo arrancar. En su lugar se llevaron los espejos retrovisores, tomaron el estéreo, estrellaron un vidrio y hasta tomaron una cajetilla de cigarros. En la colonia Mezquitán, nueve vehículos han sido hurtados durante el año.

Según el mapeo de delitos, entre enero y septiembre de 2017 se han cometido dos mil 089 delitos en esas 43 colonias donde existe un cementerio. Equivale al 22.5% de los nueve mil 620 crímenes que se abrieron desde el año 2013.

Azotan los robos en las inmediaciones de los cementerios Panteón Colonia Delitos en 2017 Principales delitos Guadalajara San Andrés Blanco y Cuéllar 83 Robo a vehículos, lesiones dolosas y violencia intrafamiliar Guadalajara La Esperanza (La Federacha) 74 Lesiones dolosas, robo a vehículos particulares y violencia intrafamiliar Mezquitán Mezquitán 42 Robo a vehículos, lesiones dolosas y robo a personas Zapopan Atemajac del Valle Atemajac del Valle 159 Lesiones dolosas, robo a vehículos y robo a negocios Santa Ana Tepetitlán Santa Ana Tepetitlán 72 Violencia intrafamiliar, lesiones dolosas y robo a vehículos Municipal Centro 52 Lesiones dolosas, robo a vehículos y robo a negocios Tlaquepaque Santa María Tequepexpan Santa María Tequepexpan 104 Robo a vehículos, robo a personas y lesiones dolosas Cementerio de San Pedro Centro 98 Robo a vehículos, robo a negocios y violencia intrafamiliar Toluquilla Toluquilla 90 Robo a vehículos, robo a personas y robo a negocios Tonalá Cabecera Centro 126 Lesiones dolosas, violencia intrafamiliar y robo a negocio San Gaspar San Gaspar 73 Robo a vehículos, violencia intrafamiliar y lesiones dolosas Santa Cruz de Las Huertas Santa Cruz de Las Huertas 60 Robo a vehículos, abuso sexual infantil y lesiones dolosas Tlajomulco San Sebastián el Grande San Sebastián el Grande 79 Violencia intrafamiliar, lesiones dolosas y robo a vehículos Santa Cruz del Valle Santa Cruz del Valle 99 Violencia intrafamiliar, robo a vehículos y lesiones dolosas San Agustín San Agustín 88 Robo a vehículos, lesiones dolosas y violencia intrafamiliar

La violación de un sepulcro, túmulo o féretro y la profanación de restos humanos significa una condena de entre seis meses y tres años de prisón. ENOTIMEX/L. Lizárraga

Hay 22 en prisión por exhumación y profanación

Por incurrir en faltas graves a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, incluso por profanación de sepulcros o cadáveres, en el complejo penitenciario de Puente Grande hay 22 personas purgando una sentencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, siete de esas personas tienen una condena de más de 40 años, debido a la gravedad del delito que cometieron.

Eso, aunque el Código Penal del Estado de Jalisco establece entre un mes y un año de prisión contra quien “ilegalmente destruya, mutile, oculte o sepulte un cadáver” o que lo exhume de manera ilegal.

La violación de un sepulcro, túmulo o féretro y la profanación de restos humanos significa una condena de entre seis meses y tres años, según el mismo documento. En Puente Grande hay una persona que cumple más de 40 años por profanación de sepulcros o cadáveres.

Por ese delito en específico suman cinco personas en reclusión. Cuatro de ellas deben cumplir entre 16 y 20 años de condena y hay 10 más que permanecerán en prisión de 21 a 40 años, al ser señalados por delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Entre robos y películas porno

Rogelio Barba Álvarez (jefe del Departamento de Derecho Privado del CUCSH)

Si bien los cementerios pueden ser considerados como espacios seguros, debido al “miedo abstracto” que genera la soledad y el clima que allí impera, tampoco son espacios libres de delito.

Desde el robo de losas y otros aditamentos para las tumbas, y hasta la comisión de hurtos graves como la profanación, los crímenes que ocurren en esos puntos regularmente ocurren por la noche.

En la opinión del experto, la escasez de personal de vigilancia y la amplia extensión de los cementerios facilitan la comisión de delitos en su interior. La viabilidad es tanta, que incluso se han registrado grabaciones de películas pornográficas en su interior.

Las “escenas” de películas para adultos en panteones ocurren más constantemente de lo que se piensa. Y si bien no puede adjudicársele responsabilidad a los municipios (no hay evidencia de que se permita legalmente la grabación en esos espacios), sí hay omisiones de su parte.

“En países como España e Italia pasa lo mismo que acá: utilizan los panteones para recrear escenas. No es un fenómeno propio de esta ciudad sino que se ha replicado”.

Expone que hay indicadores interesantes de lo fácil que es cometer delitos en los panteones. Como ejemplo, destaca al fallecido líder del cártel de Medellín, en Colombia, Pablo Escobar. “Él se robaba las partes de los mausoleos para revenderlos a las personas que necesitaban de ese material para sus difuntos (…) Pablo Escobar empezó robando lápidas”.

En México, y particularmente en las proximidades de los panteones de la metrópoli, existen mercados de lápidas sin marcar que se ofrecen a personas de escasos recursos y que desean adquirirla para algún familiar que ya no está.

“Alrededor de los panteones se da la oferta y la demanda; mucha gente conoce a quienes revenden cosas robadas. Es una complicidad entre quien vende y el cliente. El costo es muy bajo, entre 300 o 500 pesos por losa. Ellos van por piezas sin inscripción que se desmontan”.

Concluye que la gente que se introduce a esos espacios también tiene en mente el demostrarse a sí mismo que puede caminar por las noches en un espacio solitario y lúgubre. Una prueba de valentía que se facilita por la escasez de vigilancia.

“Hace falta una (mayor) vigilancia por parte del municipio en relación a la propiedad. Son delitos patrimoniales, pero hace falta un operativo en relación al robo que hay dentro de los panteones”.

Esperan más de 1.5 millones de visitantes este Día de Muertos

Los Ayuntamientos metropolitanos esperan una visita de más de 1.5 millones personas a los cementerios, una cifra similar a la del año pasado. Poco más de un millón sería el aforo en los seis panteones de Guadalajara.

El director de Cementerios del municipio tapatío remarcó que en los días previos al 1 y 2 de noviembre, acudieron más de 130 mil. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se implementará un operativo en el que participarán más de 800 servidores públicos, de los cuales, 300 corresponden al área de la Comisaría de Seguridad (200 policías) y 130 a Protección Civil y Bomberos.

En el caso de Zapopan, se espera la visita de más de 380 mil personas a los 15 panteones municipales. El comisario Jorge Alberto Arizpe García, reveló que en el operativo participarán más de 300 elementos, de los cuales, 54 corresponden a la corporación.

El Ayuntamiento reportó que la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco participa en estos operativos con cuatro bases, 120 elementos y 12 vehículos motorizados, así como un equipo especializado en búsqueda y rescate en unidades colapsadas y un equipo de monitoreo meteorológico.

En Tonalá se espera que durante los días 1 y 2 de noviembre acudan más de 70 mil personas a los once panteones municipales. El director de Protección Civil puntualizó que se dispondrá de mayor vigilancia en los cementerios de la Cabecera Municipal.

Topete Tovar resaltó que en el operativo de este año participarán 53 elementos de la unidad, a los que se sumarán 60 de la Comisaría de Seguridad Pública y 15 de Servicios Médicos para apoyar en puestos de socorro.

El Ayuntamiento tonalteca reportó que se llevaron a cabo algunas obras de remodelación en los panteones de Zalatitán, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá Panteón Viejo, El Rosario y Coyula.

El comandante de Protección Civil de Tlajomulco subrayó que se espera un aforo de más de 20 mil visitantes a los 16 panteones, principalmente a los de San Agustín, San Sebastián, Santa Cruz de las Flores y Cabecera Municipal. Puntualizó que en estos camposantos el horario de cierre se extenderá hasta las 21:00 horas y en el resto será hasta las 19:00 horas.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil de Tlaquepaque comentó que el año pasado acudieron alrededor de 10 mil personas a los panteones, y para este año se espera una cantidad similar, principalmente en el de San Martín de las Flores y la Cabecera Municipal.

Los Ayuntamientos de la metrópoli piden a los dolientes evitar acercarse a las tumbas acordonadas, con motivo del Día de Muertos. EL INFORMADOR/G. Gallo

Suman 27 mil criptas en riesgo

Para evitar accidentes durante las visitas que realizará la ciudadanía a los panteones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Ayuntamientos acordonaron un total de 27 mil 792 tumbas que representan algún riesgo.

Tan sólo en el municipio tapatío se colocaron cintas de seguridad en 27 mil 243.

El director de Cementerios, Marco Jasso, informó que el problema se incrementó en los últimos dos años, pues antes se tenían registradas más de 26 mil. Puntualizó que el panteón Guadalajara tiene el mayor número de tumbas abandonadas con un total de 24 mil 600, seguido por el de Mezquitán y Jardín de Guadalajara.

Al municipio tapatío le sigue el de Tlaquepaque, en donde se acordonaron 226 criptas. “Vamos a realizar algunas recomendaciones a la Dirección de Panteones para su reparación, pero en la gran mayoría, son criptas que están en abandono”, confirmó el director de Protección Civil, Ignacio Aguilar Jiménez.

Sin embargo, comentó que el número ha venido a la baja, pues el año pasado se colocaron cintas de seguridad en alrededor de 300.

Un caso similar se presenta en Tonalá, en donde este año se acordonaron 40, mientras que en 2016 fueron más de 100, explicó el director de Protección Civil, Héctor Topete Tovar.

“Cada vez son menos las tumbas que están abiertas. (En las otras 40) hay losas quebradas. Hay tumbas que están descubiertas, (aunque) son las menos hoy en día. Quiere decir que de alguna u otra manera ha trabajado la dirección correspondiente en ir barriendo ese tipo de riesgos, y también a los propietarios se les ha exhortado para que le den un buen mantenimiento a sus propiedades”.

El comandante de Protección Civil de Tlajomulco, Rodrigo Arellano Estrada, indicó que en los cementerios municipales se acordonaron 187. Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan reportó que este año fueron acordonadas 96 tumbas de las más de 122 mil que hay en los panteones, las cuales representan algún tipo de riesgo para los visitantes.

