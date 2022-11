La movilización convocada hoy para manifestarse y defender al Instituto Nacional Electoral (INE), pretende mostrar que la sociedad civil está interesada en defender a las instituciones que han dado forma a la democracia mexicana.

Salvador Álvarez, integrante de la organización Unid@s en Jalisco, comenta que el país ha vivido cuatro años de degradación política y social. Plantea que la sociedad se debe movilizar para defender lo construido durante varias generaciones. “La principal causa es la defensa del INE como institución, que quede claro que no estamos defendiendo a ningún personaje en particular”.

Linda Inés Dávila, de la agrupación 100 por Jalisco, comenta que están convencidos que se debe defender al INE para que siga sosteniendo la democracia en México. Acentúa que las movilizaciones buscan despertar la conciencia ciudadana del valor que tiene el respeto a las instituciones autónomas. “Vamos a buscar que se sostenga la democracia en México, vamos por la defensa del INE. La convicción es despertar a la sociedad y su conciencia”.

La Coparmex pide a la población salir a las calles para evitar que se regrese a tiempos en que ya se sabía quién ganaría en las elecciones, porque el Gobierno las organizaba. Por eso lanzó la campaña: “¡Gol por la democracia! #Yo defiendo al INE”.

Marcha

Están confirmadas 36 ciudades de todo el país que se sumarán al movimiento “Al INE no se le toca”.

Las manifestaciones serán a las 10:30 horas.

En Guadalajara se convoca en el cruce de Golfo de Cortés e Isabel La Católica.

PUNTOS CLAVE

¿Qué pretende López Obrador con la reforma?

El Presidente propone eliminar 200 diputados y 32 senadores.

También, se busca reducir el financiamiento de los partidos políticos.

El Presidente quiere una nueva definición del concepto de “propaganda”, para que el Gobierno se pronuncie durante las campañas y elecciones.

Dentro de la propuesta, se pide que la elección de los consejeros del INE sea mediante el voto de la población, lo que hasta ahora no ocurre.

Los comicios locales se llevarán a cabo de la misma manera, sólo que ahora serían organizados desde la Federación. EL INFORMADOR/Archivo

Advierten retroceso y opacidad en iniciativa de la reforma electoral

La iniciativa de reforma electoral que analiza la Cámara de Diputados tiene elementos que implican riesgo para el sistema democrático del país, advierten académicos. Además, cuestionaron que no tiene claridad sobre el presunto ahorro que pretende transparencia y autonomía.

La doctora en Ciencia Política, Mónica Montaño Reyes, consideró que sería perjudicial para el sistema democrático mexicano desaparecer a los Organismos Públicos Locales (OPLES) y concentrar toda la organización electoral en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Respecto al ahorro y reducción de gastos, la académica dijo que eliminar los OPLES no implica menos recursos, pues el INEC necesitaría esos fondos para sus funciones locales.

“Y si ya no se van a dar recursos a los OPLES, y todo lo va a absorber lo que hoy es el INE, ¿se incrementaría el presupuesto del INE? Y en el caso de que esta respuesta fuera afirmativa, ¿dónde estaría el ahorro?”, cuestionó.

La académica sostuvo que se perderían elementos básicos como las acciones locales de promoción de la participación ciudadana.

“La participación política y la conciencia cívica están muy débiles, ¿qué pasaría si ya no existieran todas las actividades de capacitación, difusión y discusión de lo político, sobre todo a un nivel local? Porque, sobre todo, los institutos electorales son también fuente de nuevas ideas”, dijo.

El académico del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Andrea Bussoletti, explicó que quienes promueven la reforma hablan de reducción de gasto y austeridad, pero en lo planteado no se tiene claridad sobre la rendición de cuentas y transparencia.

El investigador también mencionó que el recorte de presupuesto puede abrir la puerta al financiamiento privado y que se preste al condicionamiento por parte de grupos de presión e interés.

Por otra parte, la coordinadora general del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, Sandra Martínez, afirmó que en el tema de paridad de género se queda corta la propuesta de reforma, aunque establece que todos los registros de las candidaturas, en todos los niveles de gobierno, se tendrán que regir con el principio de paridad, es decir, que las listas sean compuestas por 50% de mujeres e igual porcentaje de hombres.

“Uno de los temas que deja debiendo mucho en esta propuesta de reforma es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género, una violencia que se tipifica en 2020 y que es uno de los principales obstáculos para que las mujeres lleguen a los cargos y puedan ejercerlos de manera libre y real”, sostuvo.

TAMBIÉN EN JALISCO

¿Dónde marcharán contra la reforma?

Este 13 de noviembre, decenas de organizaciones civiles participarán en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la reforma electoral que promueve Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Por lo menos se han confirmado 36 ciudades del país en donde se sumarán al movimiento “Al INE no se le toca”, encabezadas por la capital del país y Guadalajara. Las manifestaciones serán a las 10:30 horas. Por ejemplo, en la Perla Tapatía se convoca en el cruce de Golfo de Cortés e Isabel La Católica.

En la Ciudad de México se espera la mayor participación. La ruta iniciará en el Ángel de la Independencia. Partirán por Paseo de la Reforma hasta la avenida de la República para llegar al Monumento a la Revolución. El único orador será José Woldenberg, primer consejero presidente del predecesor del entonces Instituto Federal Electoral (ahora INE).

Se invita a quienes participen a llevar como distintivo una prenda de color rosa. Las marchas estarán encabezadas por jóvenes de distintas organizaciones civiles.

Aunado a las ciudades de México que participarán, también habrá una réplica en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Algunos políticos que se han sumado a la marcha y han pedido asistir este domingo a defender al INE son: Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walther, líderes del PAN y legisladores de la oposición.

José Woldenberg. Hasta ahora, se anuncia como el único orador en la marcha que se celebrará en la Ciudad de México. SUN/Archivo

CRONOLOGÍA

Lucha por la democracia

Historia de la organización de elecciones en México hasta la creación del INE

1917. La Constitución promulgada contemplaba la conformación de Juntas Computadoras Locales y Colegios electorales como encargados de organizar y calificar las elecciones a la presidencia de la República y Congreso de la Unión.

1946. El presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral, con esta legislación inició la coordinación y vigilancia de los procesos electorales a través de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Adicionalmente se crearon las Comisiones Electorales Locales y el Consejo del Padrón Electoral.

1951. El Congreso de la Unión aprobó reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pudiera arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.

1973. Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso creó la Comisión Federal Electoral. En ese órgano participaban con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.

1977. Se expide la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, dicha Ley estableció las reglas para la participación y competencia de los partidos en el sistema electoral. Jesús Reyes Heroles fungió como el principal promotor de esta reforma.

1986. Emiten un nuevo Código Federal Electoral, este Código sustituyó a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Entre sus aportaciones destaca la desaparición del registro condicionado de partidos, precisó el acceso a los medios de comunicación y recursos económicos de los partidos.

1987. El Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional con la que se introdujo el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral.

1990. Fue creado el Instituto Federal Electoral, el objetivo de su fundación fue contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Adicionalmente se expidió el Código Federal de Instituciones y procedimientos. El Consejo General del IFE se instauró como el máximo órgano de dirección.

1992. El Consejo General del IFE aprobó el diseño de la primera credencial de elector con fotografía, que fungió como instrumento de identificación personal. Emitió también el estatuto del Servicio Profesional Electoral considerado el primer paso hacia la profesionalización de los funcionarios electorales.

1994. Fueron instituidos los consejeros electorales ciudadanos, serían perfiles propuestos por las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y electos con el voto de dos terceras partes de los y las legisladoras.

1996. Vía una reforma constitucional se da autonomía e independencia al IFE, fue excluida toda participación y representación del Poder Ejecutivo sobre el Instituto.

2005. Se establecieron los lineamientos para presentar la solicitud, el procedimiento de votación y de elaboración de la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

2007. El IFE recibió nuevas atribuciones para promover la participación ciudadana y asegurar condiciones de equidad en las campañas; entre otras.

2012. Fueron avaladas y entraron en vigor reformas constitucionales referentes a las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas de ley.

2014. Con la reforma político-electoral el IFE cambió a Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en una autoridad de carácter nacional a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, éstas últimas en coordinación con los organismos electorales de cada entidad.

DESDE 2014

El organismo participa también en procesos electorales dentro de los partidos políticos

El INE también cuenta con atribuciones para organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones, garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas, fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.

JUNTA EJECUTIVA DEL INE

Defienden la autonomía de instituciones locales para garantizar el desarrollo y la paz de Jalisco

Las elecciones libres y auténticas son una conquista de generaciones de los mexicanos que creyeron y creen que la democracia es el único camino a la paz y al desarrollo, destacaron integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un pronunciamiento señalaron que la sociedad civil y actores políticos han delineado y perfeccionado, tras casi cuatro décadas, las reglas del juego democrático y una institución eficaz y profesional que ha permitido que, a través de las elecciones, cualquiera pueda obtener el triunfo, pues son los ciudadanos los únicos que lo deciden con el poder de su voto.

“Consideramos que la discusión sobre una nueva y eventual reforma político-electoral debe recuperar los antecedentes históricos de nuestra transición democrática y la experiencia en más de 30 años en la organización de elecciones. Manifestamos nuestra plena disposición a colaborar en las deliberaciones o procesos de toma de decisión sobre aspectos técnicos y procedimentales en dicha materia”, expusieron.

La Junta General Ejecutiva del INE es el órgano técnico responsable de conducir los procesos electorales federales y coadyuvar en la ejecución de los locales en México. Este órgano, con el apoyo de personas especialistas en la materia electoral, incluyendo el servicio profesional electoral de carrera, organizó 18 procesos electorales nacionales de 1991 a 2012. A partir de 2014, ya como INE, ha conducido más de 330 elecciones nacionales y locales.

Subraya que el INE ha dado clara evidencia del cumplimiento de sus principios rectores que son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que lo han caracterizado.

Destacaron el papel de los millones de ciudadanos que han participado como funcionarios de casilla para darle al país elecciones libres y auténticas; sin fraude.

Instituto Nacional Electoral. La polarización política de nuestro país apunta hoy al árbitro de las elecciones. SUN/B. Fregoso

INE une a defensores por la democracia

Hoy, 13 de noviembre, será un día histórico. Es que es el momento cuando se lleve a cabo la marcha contra la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se expresará el descontento ante la reforma electoral que es promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho movimiento, que busca el reemplazo del actual instituto por otro que llevaría el nombre de Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), provocará manifestaciones a nivel nacional, armonizadas bajo una frase: “Al INE no se le toca”.

En la Ciudad de México la marcha iniciará su ruta desde el Ángel de la Independencia a las 10:30 de la mañana. El trayecto recorrerá el paseo de la Reforma capitalino hasta llegar al monumento a la Revolución. Otros puntos para finalizar la marcha, pero que al final se descartaron fueron el Hemiciclo a Juárez y el zócalo capitalino.

Cabe destacar que José Woldenberg, quien fuera primer consejero presidente del predecesor del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), será el único orador.

En ese sentido, hasta ahora se tiene reporte de que en al menos 36 ciudades de nuestro país participarán en el movimiento, según lo informado por los convocantes. López Obrador descalificó a Woldenberg esta semana, al llamado “maestro político de Lorenzo Córdova (presidente del INE) y todo su grupo”.

No siempre fueron oponentes

Curiosamente, en 1996, el mismo López Obrador, como presidente entonces del PRD, aprobó a Woldenberg para presidir el entonces Instituto Federal Electoral.

Desde entonces hasta hoy, voces a favor y en contra el INE se han ido sumando.

Será este domingo, quienes lo defienden, saldrán a la calle para defenderlo en un momento clave en la historia política de nuestra nación.

“Marcha debe ser histórica”: Muñoz Ledo

“La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) de hoy domingo debe ser y será histórica porque es el principio del fin de López Obrador, porque los ciudadanos ya le perdieron el miedo al discurso de odio, virulento y despótico que ha repetido toda la semana ante esta movilización”, anotó el político, diplomático y uno de los constructores de esa instancia comicial en el país, Porfirio Muñoz Ledo.

Dijo que en el fondo lo que busca el Presidente es dinamitar al INE, que fue el esfuerzo de una generación de mexicanos para lograr la independencia y autonomía del órgano electoral. Lamentó que el Presidente haya ido destruyendo poco después de su llegada al poder, instituciones y órganos autónomos como el INE, que fue el esfuerzo de una generación de mexicanos que trabajaron en la transición democrática del país como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y él mismo, entre otros.

“Lo que pretende este gobierno es darle un tiro de gracia porque López Obrador ha creado un gobierno muy corrupto, donde todavía no se averiguan sus relaciones con el narcotráfico, que se ve endeble para el futuro y tiene temor de ser juzgado, pero eso no le importa mayor cosa a la ciudadanía que quiere recobrar su libertad”, remató.

Porfirio Muñoz Ledo. El político e integrante de Morena lamentó que el Presidente haya convertido al INE en objeto de golpeteo político. SUN/Archivo

Sheinbaum se lanza contra el Instituto

“No puede haber institutos electorales que se gasten 20 mil millones de pesos”, anotó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a un día de la marcha en defensa del INE.

Con un discurso en contra del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum encabezó una conferencia magistral en Tlaxcala, y ahí arremetió en contra del órgano electoral y sostuvo que no puede haber institutos que gasten miles de millones de pesos.

Anotó en ese sentido que los gobiernos de Morena, partido en el poder, ponen los recursos públicos y el poder político al servicio de la población. “No tiene sentido ser funcionarios si no usamos el poder para ponerlo al servicio de la gente, la gente nos dio un encargo en un puesto público, no nos dio un cargo para encumbrarnos o perpetrarnos, no”, acotó.

Aprovechó para reconocer el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador; tomó como ejemplo esos programas para implementarlos en todo el país, a través del gobierno federal. “Por eso estamos aquí, para consolidar esta cuarta transformación de la vida pública de la cual nos sentimos orgullosos. No podemos repetir lo que había en el pasado, no, los privilegios no son para los gobernantes, no se trata de usar los recursos públicos para beneficio de una persona o de unos cuantos; los recursos públicos son de todas y todos los mexicanos, y, principalmente, para el que menos tiene”, expresó. La gobernadora de la Ciudad de México recalcó que buscará capitalizar la confianza de la gente.

Santiago Creel confía en la corte

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que en caso de que se apruebe en esa instancia legislativa la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende apropiarse del INE, se topará con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista en el marco de la XXV Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, apuntó: "No queremos un árbitro electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no queremos que el presidente se quede con el árbitro, con la cancha, con los jugadores y con su estadio, eso no es democracia, presidente".

Sin embargo, confió en que la propuesta presidencial sea rechazada por la oposición, porque todas sus intervenciones, a propósito del presupuesto, fueron en contra de una reforma que toca al INE.

“Si eso se sostiene, es imposible que se dé una reforma constitucional, podrán pasar reformas legales, pero que se acuerden muy bien: si pasan una reforma legal en constitucional, no va a pasar porque se va a topar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Andrés Manuel López Obrador. El Presidente ha impulsado una reforma que resulta polémica y ha provocado una fuerte reacción. SUN/D. Sánchez

Los actores a tomar en cuenta

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México: “Dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar al Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades”.

Lorenzo Córdova, presidente Consejero del INE: Señaló que de arrebatarle al Instituto las conquistas que ha obtenido a lo largo de 30 años, generarán regresión, por lo que la reforma electoral, de ser aprobada por mayoría, la misma será fuente de problemas.

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a militantes y simpatizantes priistas a participar en la marcha en defensa del INE: “Las y los priistas vamos a marchar, vamos a manifestarnos pacíficamente, para hacer valer nuestros derechos y que se respete el modelo democrático en México”.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, señaló: “El INE no se toca y la democracia no se debilita. Ya veremos cómo votan a la hora de la verdad los partidos que se dicen opositores, estaremos observando”.

La jerarquía de la Iglesia católica no prohibirá a los sacerdotes asistir a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró el padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para Asuntos Sociopolíticos, quien considera que la presencia de clérigos: “De ninguna manera está prohibido. Creo que si van algunos con toda su presencia y claridad religiosa, sería un muy buen signo, no es fácil para muchos porque será en domingo, que es un día muy complicado por la actividad sacerdotal, pero ojalá muchos puedan asistir.