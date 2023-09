INE: 319 mil personas deben renovar su credencial para poder votar en 2024

Poco más de 319 mil jaliscienses están en riesgo de no ejercer su voto en las elecciones de 2024 debido a que tienen su identificación para votar vencida, y ante lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) en nuestro Estado ha hecho un llamado para que acudan a renovarla antes del 22 de enero, previo al corte para actualizar el padrón electoral y la lista nominal de las personas que podrán votar.

De acuerdo con el delegado del INE, Luis Zamora Cobián, es importante tener su credencial vigente no sólo para validar trámites oficiales, sino para votar el próximo 2 de junio.

Recordó que todos los mexicanos mayores de 18 años tienen el derecho de ejercer su voto libremente, pero su obligación es mantener su identificación actualizada y mantener los datos al día ante el INE. “Aquí en el Estado hay 319 mil 400 credenciales que ya no están vigentes y que necesitan ser remplazadas, es decir, aquellas que vencieron en 2022 y en años anteriores”, explicó el delegado.

El periodo de vigencia de una credencial de elector es de 10 años, y para conocer si la credencial para votar aún es vigente o está por vencer este 2023 (las cuales no serán válidas a partir del 1 de enero de 2024), debe revisar el frente de su credencial.

En caso de que encuentre que no está vigente, haga una cita en https://www.ine.mx, llame al 804 33 2000 o acuda directamente a alguno de los 57 módulos del Instituto.

Luis Zamora Cobián, delegado del INE en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Llaman a recoger 53 mil credenciales para votar olvidadas en el INE

De acuerdo con el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobián, poco más de 53 mil personas iniciaron el proceso para obtener o renovar su credencial para votar, pero nunca fueron a recogerlas. Por ello, el delegado ha hecho un llamado a que todos esos ciudadanos acudan al módulo para obtener su documento oficial, pues de no contar con él no podrá ejercer su voto en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024.

“El llamado es que lo hagan lo antes posible, porque se agotará el tiempo en el cual pueden hacerlo. La ciudadanía tiene dos años para recoger su INE o ésta por ley debe de ser destruida, y la persona deberá reiniciar el trámite. Además, debido al proceso electoral que se acerca, la credencialización cierra el 14 de marzo del año próximo, y si no pasan a recoger su identificación, a partir del 8 de abril van a ser resguardadas hasta pasando la elección, es decir, ya no podrán entregarse y no podrán votar”, explicó el delegado.

Aunado a lo anterior, también está la falta de actualización de poco más de 300 mil identificaciones para votar, las cuales en Jalisco están vencidas y no han sido renovadas; además, otro de los retos del Instituto Nacional Electoral (INE) es la actualización de datos de aquellas personas quienes cambiaron su domicilio y no han informado al organismo.

Cabe señalar que el dato de las personas que no han realizado este trámite es imposible de conocer; sin embargo, la ciudadanía tiene la responsabilidad de hacerlo en un plazo no mayor a 30 días de haber cambiado su domicilio, aunque el Instituto suele ser permisible para no desincentivar el voto.

“Este trámite es importante que la ciudadanía lo realice en cualquiera de los 57 módulos del INE en Jalisco, porque en ocasiones la distancia que la persona debe recorrer para poder votar en su antiguo domicilio complicará que pueda acudir a presentar su voto, perdiendo así la oportunidad de emitir su participación, dejando en mano de otros ciudadanos el destino del Estado y del País”, expresó el delegado del INE estatal.

Por todo ello y con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, a partir de ayer 1 de septiembre se aumentó la capacidad de atención en todos los turnos en 27 de los 57 módulos de atención ciudadana que hay en Jalisco.

Radiografía de Jalisco:

Actualmente hay 6 millones 436 mil 435 personas en Lista Nominal, quienes solicitaron registro en el Padrón Electoral en México y el extranjero y tienen credencial para votar vigente.

En Jalisco hay 6 millones 500 mil 391 personas en Padrón Electoral, quienes solicitaron su inscripción al mismo en México y el extranjero para obtener su credencial para votar y así ejercer su derecho al voto.

Actualmente hay 319 mil 400 personas que deben renovar su credencial para votar por haber vencido en el 2022 o antes

Sólo 3 millones 467 mil 764 personas votaron en Jalisco en la elección de 2018 (Federal) y 2 millones 978 mil 235 lo hicieron en la más reciente elección de 2021 (Estatal).

2 millones 426 mil 120 personas se abstuvieron de votar en la elección de 2018 (Federal) y 3 millones 226 mil 613 lo hicieron en la más reciente elección de 2021 (Estatal).

En 2018, 8 mil 501 jaliscienses votaron desde el extranjero, mientras que en 2021 fueron apenas 5 mil 534 jaliscienses.

Fuente: INE

Centennials ya pueden tramitar su credencial

Con el objetivo de impulsar la participación de los jóvenes del país en las próximas elecciones del 2024, el Instituto Nacional Electoral permitirá que aquellas personas que estén a punto de cumplir 18 años ya puedan comenzar su trámite para obtener su credencial de elector.

Es decir, todos aquellos jóvenes quienes nacieron entre 2005 y 2006, y que todavía no tienen 18 años, pero los cumplen antes del 2 de junio de 2024, pueden hacer el trámite desde ayer y hasta el próximo 22 de enero para obtener su INE, con el objetivo de que ya puedan ser considerados en la lista nominal que habrá de utilizarse en la jornada electoral.

“Tienen desde hoy -ayer- y hasta el próximo 22 de enero para hacer el trámite, y deben presentar su acta de nacimiento, una credencial de la escuela que acredite su identidad y un comprobante de domicilio, y se les estará entregando su credencial antes de que cumplan 18 años para que puedan participar en su primer proceso electoral”, señaló el delegado.

Quienes cumplen la mayoría edad antes del 2 de junio pueden comenzar el trámite para obtener su credencial de elector. NOTIMEX/Archivo

“Voto adelantado” para personas con discapacidad

Con el fin de que los jaliscienses que presentan alguna discapacidad —permanente o parcial— que les impida la movilidad puedan participar en los comicios del 2 de junio de 2024, el INE implementará una jornada de “voto adelantado”.

Así lo dio a conocer el delegado del Instituto en Jalisco, quien indicó que para ello será necesario que algún familiar avise al INE sobre la condición de la persona para que se le tome en cuenta en dicha jornada, además de que personal del INE podrá acudir a credencializarla hasta su domicilio en caso de que necesite una nueva identificación para votar o que requiera actualizarla por vencimiento o cambio de dirección.

“No estamos hablando de una lesión de tobillo o similar, estamos hablando de una discapacidad o enfermedad permanente que le impida a la persona acudir a un módulo del INE y que le impedirá a la persona asistir a las urnas el día de la jornada”, explicó.

Para ello debe marcarse al 3338 824228 o al 3338 824229, donde el personal le brindará a la persona o a su familiar toda la información que requiera para iniciar el trámite, que consta, entre otros puntos, de una solicitud por escrito y de un diagnóstico médico del sector público o privado que manifieste la condición del ciudadano.

“Esto nos permitirá, por primera vez, en el ejercicio democrático que el INE coordina, que estas personas puedan participar de la jornada, porque habrá un periodo previo a la jornada, que estamos llamando ‘voto anticipado’, en el cual personal del Instituto acudirá a los domicilios de esas personas, con mampara y boleta, para que puedan votar desde su casa”, explicó el delegado.