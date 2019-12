Hospitales Civiles atienden a 4 de 10 jaliscienses sin seguro

Cristina tiene 13 años, y desde mediados de 2018 comenzó con ataques de epilepsia que la obligaron a recibir tratamiento médico. Sus padres no tienen seguro social, pero el Hospital Civil Viejo la atiende desde entonces.

“(El precio por el tratamiento) es muy accesible. Ella tiene que ponerse cuatro inyecciones, y aunque nunca las hemos comprado por fuera, nos han dicho que son muy caras, mientras aquí pagamos 30 pesos por todas”, compartió José, su papá.

Ella no es la única paciente sin seguro social que reciben los Hospitales Civiles. Según la institución, cada año se atiende a 42% de la población jalisciense sin esta prestación: cuatro de cada 10 habitantes del Estado.

A quienes tienen seguro popular o social no se les cobra nada y a los que no tienen les cobramos una cuota mínima

Jaime Andrade Villanueva, director general de los Hospitales Civiles, añadió que un porcentaje representativo de los pacientes sí tiene Seguro Popular.

“El objetivo es brindar servicio de calidad a toda la población que lo demande. No le negamos la atención a nadie. A quienes tienen seguro popular o social no se les cobra nada y a los que no tienen les cobramos una cuota de recuperación mínima, aunque hay casos en los que se condona el servicio. Esto después de realizar un estudio socioeconómico”, resaltó.

Un dato más es que nueve de cada 10 pacientes sin seguro social que son atendidos en los Hospitales Civiles se encuentran en los sectores de especialidad y alta especialidad.

“Salvo el Hospital General de Occidente, que tiene algunas especialidades, los únicos hospitales para la población abierta que tienen todas las especialidades y altas especialidades son los Civiles”.

Un ejemplo de ello es el caso de Juan Antonio López, de 33 años, quien se atendió en el Hospital Civil Viejo prácticamente la mitad de su vida. Él sufre de insuficiencia renal y necesita hemodiálisis tres veces a la semana.

Allí pagaba alrededor de 200 pesos cada siete días, mientras que en una clínica privada la sesión le costaba hasta mil 500. Hoy recibe tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues logró conseguir empleo.

Los Hospitales Civiles no sólo atienden a pacientes de Jalisco. Aunque es mínima, hay presencia de pacientes de estados colindantes, que vienen principalmente desde Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Colima. Andrade Villanueva apuntó que son más los pacientes foráneos, pues hay quienes ponen el domicilio del Seguro Popular con algún familiar de Jalisco.

Dan de alta a 191 por día en los Hospitales Civiles

Cada día transcurrido de 2018, 191 personas salieron de los Hospitales Civiles, en promedio, con un alta médica.

Durante ese año, un total de 69 mil 600 pacientes egresó de la institución. Según datos proporcionados por ese organismo, cada uno de ellos permaneció siete días en sus instalaciones bajo resguardo médico.

“La variedad de patologías es muy amplia. Hay quienes vienen por algún cáncer o insuficiencia renal y duran, en promedio, siete días. Pero los principales egresos son en las áreas de Ginecoobstetricia y Traumatología, pues son quienes están, máximo, dos días”, indicó el director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade Villanueva.

La capacidad de atención es tan alta que, en promedio, cada hora se realizan 117 consultas a niños y adultos, y en el mismo lapso se aplican 18 mil 600 pruebas de laboratorio.

Por otro lado, apuntó que se tiene la meta de aumentar la atención a pacientes de especialidad y alta especialidad que no son derechohabientes, así como la de modernizar e innovar en los procesos y espacios.

Un reto más es construir la Unidad de Atención Materna en el Hospital Civil Juan I. Menchaca (Nuevo), habilitar 10 quirófanos en el Fray Antonio Alcalde (Viejo), contar con una nueva área de Traumatología y Ortopedia, una Unidad de Quemados y la expansión y modernización de las áreas de urgencias de ambos nosocomios.

Detalló que ya la institución cuenta con recursos y equipamiento para los quirófanos, así como para la Unidad Materna, de Ortopedia y emergencias en el Juan I. Menchaca. En total, precisó, son alrededor de cinco mil millones de pesos, aunque se espera un incremento “razonable”. Todo ello se destinará especialmente al mantenimiento y calibración de equipos y de las áreas.

La herencia del organismo

En total, hay 36 investigadores en los Hospitales Civiles con acreditación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El Instituto Carlos Slim ha entregado 18 becas para médicos residentes de esta institución, a fin de impulsar la investigación en salud.

En diferentes congresos se han hecho 389 divulgaciones de investigación por parte de médicos de los Civiles. También se tienen 380 protocolos de investigación y hay 34 protocolos patrocinados por la industria farmacéutica.

Hay 978 residentes que cursan alguna especialidad médica y, al año, mil 480 alumnos de pregrado realizan sus prácticas en ambas unidades hospitalarias.

Dos siglos de historia…

Bicentenario El Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, abrió sus puertas el 3 de mayo de 1794. Tiene 225 años prestando sus servicios.

Novedad El Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, entró en operaciones 194 años después de que lo hiciera el primero, el 1 de febrero de 1988.

Evolución Servicios de Salud Jalisco y el Hospital Civil de Guadalajara se conformaron como organismos públicos descentralizados el 10 de abril de 1997.

Benemérita La LX Legislatura del Congreso de Jalisco denominó a los Hospitales Civiles como una Institución Benemérita para la Entidad en 2015.

Realce Es uno de los más grandes hospitales de asistencia pública en América Latina por su capacidad instalada: mil 709 camas y alrededor de siete mil trabajadores.