El trabajo a distancia llegó para quedarse, subraya el presidente de la Coparmex en Jalisco, Raúl Flores López, quien acentúa que esta opción ayudó a muchas empresas a mantenerse durante la crisis sanitaria; incluso, “elevaron su productividad”.

Tras los ajustes de la pandemia, el sector productivo está en la etapa de mayor adaptación en esta modalidad. En el país, mientras en el año 2019 solamente el 3% de los trabajadores practicaban la modalidad de trabajo en casa, las cifras subieron hasta el 35%, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las empresas se han planteado disminuir el espacio destinado a las oficinas para mantener un sistema de trabajo híbrido. Por eso, los patrones han adoptado esa flexibilidad laboral tras la crisis sanitaria, por lo que se requiere una nueva política institucional en la que se mida el desempeño por resultados y no por horas.

En México, el Congreso de la Unión ya reformó la Ley Federal del Trabajo para regular el llamado “home office” o trabajo desde casa. Entre las nuevas disposiciones está la obligación de los patrones a proporcionar los instrumentos para el trabajo a distancia y pagar proporcionalmente el internet y la electricidad. En algunos casos, las empresas deben optar por cambiar prestaciones como los vales de gasolina por apoyos para el pago de internet.

“El teletrabajo y, en particular, el trabajo híbrido, han llegado para quedarse… y es probable que aumenten, ya que tanto las empresas como las personas han experimentado su viabilidad y sus ventajas”, señaló Vera Paquete-Perdigão, directora del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT.

La Ciudad de México y Jalisco concentran las ofertas de trabajo a distancia, principalmente para bilingües, en áreas como “call center”, asesor digital, analista de estudios, editor y diseñador gráfico.



Ajustan norma federal para regular el trabajo a distancia

El teletrabajo o home office quedó regulado en México luego de las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que entraron en vigor en 2021, y con la Norma Oficial Mexicana 037, que detalla el marco regulatorio vigente en el país.

Se considera trabajo a distancia los casos en que más del 40% del tiempo de actividades laborales se desarrollen en el domicilio de la persona trabajadora.

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó, el pasado 3 de marzo, cambios al proyecto de la NOM 037 publicado en julio del año pasado. Entre los elementos que se incorporan es que las empresas adquieren un papel más activo, al ser las encargadas de verificar que el aspirante o teletrabajador cuenta con las condiciones adecuadas para esta modalidad. Los ajustes a la regulación entrarán en vigor 180 días naturales después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La aplicación de la Norma tiene entre sus objetivos establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares en donde los teletrabajadores realicen sus actividades, a fin de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medioambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios.

La Norma se aplica en todo el país y para todos los patrones, centros de trabajo y lugares de trabajo que tengan personas teletrabajadoras.

Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que las condiciones del teletrabajo deben establecerse en un convenio por escrito, pactado por todas las partes involucradas y tiene un principio de reversibilidad, es decir, la posibilidad de establecer que no es conveniente y que pueda solicitarse el regresar a una modalidad presencial.

En la ley se estableció que este esquema forme parte del contrato colectivo, en el caso de que este exista en la empresa, por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo, y los detalles de la modalidad, deben quedar establecidos por escrito, personal o colectivamente.

Obligaciones

Corresponde a los empleados

El resguardo y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.

Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad , derivados del teletrabajo.

, derivados del teletrabajo. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.

Informar al patrón cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, o caso de fuerza mayor, que impidan el desarrollo del teletrabajo en el lugar de trabajo acordado con el patrón.

Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de sus actividades.

en el desempeño de sus actividades. Informar por escrito y con antelación al patrón de cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal , desde donde realiza las actividades de teletrabajo.

, desde donde realiza las actividades de teletrabajo. Participar en los procesos de información de riesgos relacionados con sus actividades de teletrabajo y de la capacitación que le proporcione el patrón.

Avisar al patrón de los riesgos de trabajo que sufra en el lugar de trabajo, fuera del centro de trabajo, en el ejercicio de sus actividades.

Patrones en jalisco

79.1% considera que no se puede

En la encuesta “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Negocios”, elaborada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, destacó que 79.1% de los patrones consultados consideraron que no era posible utilizar esta modalidad, mientras que el 17.4% mencionó que sí y un 3.5% dijo que no sabía. Entre los que sí, el 21.7% consideró que sólo ocho de cada 10 de sus trabajadores podrían hacerlo en casa.



Guía

Obligaciones de las empresas

Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por ejemplo: equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.

Por ejemplo: equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.

Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras.

Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social.

Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación y seguridad social.

Ven etapa de adaptación para los esquemas híbridos

La regulación al trabajo a distancia que se aprobó en México está centrada en aspectos como apoyos materiales a los trabajadores pero se queda corta en otros puntos, consideró Martín Velázquez Orozco, gerente corporativo de personal de la Universidad Panamericana campus Guadalajara, quien sostuvo que debería ampliarse con elementos para el seguimiento adecuado de los colaboradores.

El académico señaló como algunos de los retos del home office son trabajar en el cumplimiento de objetivos de resultados, manejo de los tiempos, fomentar el liderazgo a distancia y el mantenimiento de la cultura institucional.

“Van a continuar estos modelos, porque las empresas se han dado cuenta que efectivamente se puede lograr el trabajo sin tener a la persona presencial. Además hay un ahorro importante para las empresas con que los colaboradores estén en sus casas”.

El ahorro de tiempos y recursos, son condiciones que favorecen a que se mantenga el modelo a distancia, explicó Paola Mercado Lozano, coordinadora de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara.

“Creo que son modelos que llegaron para quedarse, por un lado aprendimos en la pandemia que podemos confiar en las personas y que podemos modificar la forma en la que trabajamos. Con los modelos a distancia fuimos igual deficientes, aunque estuviéramos trabajando desde casa. Estamos en un momento de transición donde no habrá una virtualidad total pero tampoco a todo absolutamente presencial como antes de la pandemia”.

Ambos especialistas coincidieron en que falta una estadística actualizada sobre cuántas empresas en el Estado y a nivel nacional mantienen esquemas híbridos, y cuántos colaboradores siguen trabajando a distancia.

El trabajar desde casa ha ayudado a una mayor productividad para las empresas y también ahorro económico para todos los involucrados. AP

Telón de fondo

¿Dónde hay más vacantes?

La Ciudad de México y Jalisco concentran las ofertas del home office o trabajo a distancia. De acuerdo con tres de los principales buscadores de empleo vía aplicaciones (OCCMundial, Indeed y CompuTrabajo). La mayoría de los puestos ofertados es para empleos bilingües, en áreas como call center, asesor digital, analista de estudios, editor y diseñador gráfico.

Rogelio Rico Huerta, coordinador operativo del Hospital Pymes, que se creó en el Estado para brindar asesoría gratuita a las empresas durante la etapa de reactivación económica, subrayó que Jalisco, por ejemplo, tiene industrias especializadas como las creativas, que permiten hacer una mayor oferta de trabajo en casa. Consideró que la pandemia obligó a las empresas a modificar ciertos procesos y esquemas, “que quizá sí se tenían en el horizonte, pero no había celeridad para implementarlos”.

De acuerdo con una encuesta desarrollada por OCCMundial, la emergencia sanitaria detuvo las contrataciones de miles de empresas, pero los mexicanos han encontrado una alternativa para continuar laborando y manteniendo su economía: hacer “freelance”.

“El 31% de nuestros encuestados manifestó hacerlo para ganar dinero extra (probablemente como segundo empleo), mientras que 30% más se quedó sin trabajo y encontró en los proyectos independientes la respuesta para continuar recibiendo ingresos”, menciona el reporte.

Se trata de una opción poco explorada hasta antes de la pandemia, pues sólo 35% de los mexicanos había experimentado esta modalidad como fuente de ingresos. Un 65% de los encuestados indicó que es la primera vez que se emplea de este modo.

Llaman a prevenir los riesgos de laborar en casa

El trabajar desde casa de una forma desorganizada puede traer riesgos para la salud del empleado que se deben considerar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solicitaron adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores que realizan trabajo remoto.

En un informe técnico sobre el teletrabajo saludable y seguro publicado plantearon los beneficios y los riesgos del teletrabajo para la salud, y los cambios necesarios para adaptarse a la transformación digital del trabajo.

Destacan que sin planificación, organización y asistencia en salud y seguridad adecuadas, el teletrabajo puede tener repercusiones importantes en la salud física y psicológica, además del bienestar social de los trabajadores.

Sostienen que puede derivar en aislamiento, agotamiento, depresión, violencia doméstica, lesiones musculoesqueléticas y de otro tipo, fatiga ocular, aumento del consumo de tabaco y alcohol, exceso de tiempo sentado ante una pantalla, y causar un aumento nocivo de peso.

Ambos organismos consideran que los empleadores deben contemplar herramientas de apoyo para reducir el efecto psicosocial y de salud emocional del teletrabajo; formar a los directivos en la gestión eficaz de los riesgos, la gestión a distancia y la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Subrayaron la necesidad de establecer el “derecho a la desconexión” y días de descanso suficientes.

Según el informe, los servicios de salud laboral deben estar capacitados para prestar asistencia en salud ergonómica, mental y psicosocial a quienes trabajan a distancia, mediante tecnologías digitales de telesalud.

A laborar desde el hogar

El presidente de la Confederación Patronal dela República Mexicana (Coparmex) Jalisco, Raúl Flores López, aseguró que tras la pandemia por COVID-19, la modalidad de trabajo por home office llegó para quedarse.

El líder empresarial señaló que esta opción de trabajo vía remota ayudó a muchas empresas a mantenerse, e incluso, “elevaron su productividad”. Sin embargo, apuntó que no todos los giros se pueden adecuar a estas condiciones labores.

“El home office llegó para quedarse, muchas empresas han tomado esa plataforma de trabajo pero también creo que debe ser algo integral, hay empresas en las que sí puede aplicarse y otras que no”.

Precisó que la visión integral de trabajo remoto debe contemplar un esquema, en el que las actividades que realicen los empleados se puedan ver ininterrumpidas sin impedimentos tecnológicos, de conectividad y que a la par fortalezcan el trabajo colaborativo.

Resaltó que es necesario dotar a los trabajadores de las herramientas digitales para realizar su trabajo de manera remota, además de contar con la conectividad para laborar en tiempo real a la par de quienes deben mantenerse en el espacio laboral de manera física.

“Hay sectores que no les afecta su productividad, pero habrá otros a los que no se les permite laborar así”.

Herramientas digitales

Útiles y populares para mejorar la productividad y control de tiempo

Google Drive (archivos en un mismo espacio)

(archivos en un mismo espacio) Asana (gestión grupal y asignación de trabajo)

(gestión grupal y asignación de trabajo) Slack (mensajería e intercambio de archivos)

(mensajería e intercambio de archivos) Stormboard (pizarra grupal virtual)

Muchos trabajadores han subido su productividad al mejorar también su calidad de vida. AP



Crónica

La rutina de Susana

A las 7:00 horas suena el despertador en la casa de Susana y Hugo. A pesar de que ella no tiene que salir de casa para laborar, despierta a la misma hora que su prometido para comenzar con su día de trabajo, tanto en su casa como en la agencia de publicidad en la que está próxima a cumplir ocho meses.

Mientras Hugo se alista para salir a su oficina, Susana ya preparó el desayuno y comienza a checar los pendientes del día.

Después de que Hugo se despide de ella a las 8:30 de la mañana, comienza con la rutina que le ha permitido mantener el orden y, según ella, la cordura para mantenerse en ese trabajo que además de libertad creativa, le ha dado la posibilidad de laborar en los espacios que ella decida.

“El primer mes fui un desastre, me la pasaba en pijama todo el día, sentada en el escritorio, en la sala, en la cama, en ningún espacio me acomodaba y tenía a mis gatas por todos lados, salía ‘la chamba’ pero mi cabeza siempre estaba toda dispersa, me tocó a hacer varios ajustes”.

La rutina se ve así: a la salida de su pareja del departamento termina de limpiar la cocina y los restos del desayuno, para las 9:00 horas ya está en la regadera y lista para trabajar antes de las 10:00 de la mañana.

Su escritorio está situado a la orilla del departamento, al lado de la ventana en donde se puede observar el paso del Tren Ligero con rumbo al Centro Histórico de Guadalajara, en este espacio está acomodada su laptop, un par de plantas de agua, un estuche de lapiceros, dos libretas y sobre todo ello un tablero con notas de pendientes y fotos de amigos y familia.

Desde las 10:00 y hasta las 12:30 horas Susana teclea, investiga, redacta y envía correos al por mayor, de vez en cuando da sorbos de agua a un bote de dos litros que tiene marcadas notas motivacionales para continuar con la jornada, se estira, voltea por la ventana, checa sus redes sociales, una y otra vez, y vuelve a su computadora. Antes de las 13:00 horas ya avanzó con los pendientes del día y comienza a preparar la comida.

Prende la televisión de la sala para tener ruido de fondo e inicia la cocina. Se pasea, baila, plática con sus gatos y al ras de las 14:00 horas está lista para comer. Revisa su celular por sexta ocasión desde que abandonó la computadora, “en cualquier momento me pueden hablar y yo tengo que estar disponible, se supone que estoy trabajando”.

Come sola, con el celular en la mano y con el sonido de la televisión de fondo como ruido blanco. A las 17:00 horas y ya está acostada en el sillón de la sala, contemplando la pantalla de su celular mientras navega entre redes sociales, habla con su madre y prende de nuevo la televisión para ver series.

Una hora más pasa y poco antes de las 18:30 horas Hugo abre la puerta de la entrada. Aquí se acaba la rutina, la tarde y la noche son suyas, hasta que vuelve a amanecer y comienza de nuevo.

La jornada laboral en casa le permite a Susana atender también sus asuntos personales. EL INFORMADOR/ P. Mendoza

Piden discutir el tema en Congreso

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo de Jalisco, César Iñiguez González, aseguró que la pandemia por COVID-19 dejó al descubierto la posibilidad de desempeñar actividades laborales fuera de un espacio físico con la misma productividad, por lo que afirmó que el retomar este formato debería ser un debate en la agenda pública.

“Con el paso del tiempo se fueron facilitando las cosas, nos dimos cuenta que muchos de los puestos de trabajo podían funcionar sin que los trabajadores estuvieran en las oficinas, además de que a muchos les ayudó a fortalecer sus relaciones familiares, y hasta ser más productivos”.

Refirió que sería adecuado llevar el debate al pleno del Congreso de Jalisco y segregar actividades que pudieran regresar a la virtualidad, al menos en un modelo híbrido.

El líder sindical argumentó que no sólo se trata de un tema de productividad laboral, ya que se deben de tomar en cuenta aspectos sociales, medioambientales, familiares y económicos, pues señaló que para muchos trabajadores desempeñar sus labores en casa significa incrementar su calidad de vida.

“A muchos de nosotros nos gustaría volver al home office, es útil tanto para el empleado como para el patrón, pero también sabemos que hay muchos empleos que sólo funcionan en la presencialidad y no le podemos quitar eso a los trabajadores, debe de haber un equilibrio que nos beneficie a todos”, finalizó.



