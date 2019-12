Hazaña rayada 

Con corazón, viniendo de atrás y con mucho dramatismo, los Rayados del Monterrey consiguieron anoche su título número cinco en la historia del futbol mexicano en la era profesional, al vencer en la Final a las Águilas del América, en cotejo que tuvo que llegar a las instancias más emocionantes, los penales.

El marcador global terminó 3-3, gracias a que los azulcremas ganaron 2-1 en los 120 minutos, sin embargo, en la ejecución desde los 12 pasos, los regiomontanos fueron más certeros y por ende se llevaron el título que festejaron miles de fanáticos en el Estadio Azteca y en la Sultana del Norte tras el gol de Leonel Vangioni en el quinto penal.

El conjunto albiazul se metió a la Liguilla en octavo lugar, fue avanzando y tuvo que viajar a Qatar para disputar el Mundial de Clubes para finalizar en tercer lugar, por lo que su historia en el último mes fue de lucha y entrega.

Rayados se sacudió la presión ejercida por los dirigidos por Miguel Herrera, que desde que inició el compromiso se fueron con todo al ataque buscando no sólo empatar el marcador global, sino el título sin la necesidad de llegar a sufrir, aunque sucedió todo lo contrario.

Un gol de Rogelio Funes Mori en el segundo tiempo puso las cosas color de hormiga, a pesar de que por América habían adelantado Federico Viñas y Richard Sánchez.

Con esto, Monterrey rompió la racha de tres Finales perdidas en la década, luego de caer ante Santos, Pachuca y Tigres y ahora gana su quinta corona en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, el coloso de Santa Úrsula.

Además, Antonio Mohamed consiguió su tercer título en el futbol mexicano, ya que antes lo había hecho dirigiendo a Xolos de Tijuana y a las propias Águilas del América, siendo una revancha personal para él, y con dedicatoria especial para su hijo Farid, quien falleciera en un accidente automovilístico en el Mundial de Alemania 2006.

Por otro lado, para el América se confirmó que existe la maldición del sexto lugar, ya que ningún equipo que termina en ese sitio se corona en torneos cortos; además de que en esta ocasión la casa no pesó y tuvo que conformarse con la medalla de segundo lugar.

Rayados consiguió su tan ansiado quinto título del balompié azteca. NTX/I. Hernández



MOMENTOS CLAVE

Manotazo sobre la mesa

Las Águilas se levantaron de un gol anulado por una mano de Henry Martin y dos minutos después llegó la revancha para los cremas. Federico Viñas volvió a demostrar su poderío ofensivo y goleador y empató el marcador global con un golazo que hacía soñar a los americanistas.

El VAR revive a Rayados

Todo el Estadio Azteca festejó el gol de Roger Martínez, que parecía sepultar las esperanzas de Monterrey y acercar al América al título, sin embargo, una mano de Richard Sánchez fue revisada por el VAR y el silbante César Ramos decidió anular el tanto, por lo que el gozo se fue al pozo.

Viñas al travesaño

Los tiempos extra resultaron con cierta dosis de dramatismo, pero fueron las Águilas quienes estuvieron más cerca de ganar el partido en esta instancia, ya que Federico Viñas estrelló un balón en el travesaño tras un centro de Giovani dos Santos, en lo que pudo ser el gol del título.

Alineaciones

América

6. Guillermo Ochoa

22. Paul Aguilar

18. Bruno Valdez

19. Emanuel Aguilera

3. Jorge Sánchez

30. Renato Ibarra

20. Richard Sánchez

5. Guido Rodríguez

9. Roger Martínez

21. Henry Martin

24. Federico Viñas

Cambios

27’ 14. Nicolás Benedetti por 30. Ibarra

67’ 25. Fernando González por 20. Sánchez

88’ 10. Giovani dos Santos por 9. Martínez

95’ 15. Nicolás Castillo por 21. Martin

DT Miguel Herrera

Monterrey

1. Marcelo Barovero

19. Miguel Layún

33. Stefan Medina

4. Nicolás Sánchez

11. Leonel Vangioni

17. Jesús Gallardo

16. Celso Ortíz

29. Carlos Rodríguez

20. Rodolfo Pizarro

8. Dorlan Pabón

7. Rogelio Funes Mori



Cambios

46’ 9. Vincent Janssen por 20. Pizarro

56’ 3. César Montes por 19. Layún

70’ 32. Maxi Meza por 17. Gallardo

108’ 21. Alfonso González por 8. Pabón



DTAntonio Mohamed

Un campeonato con sabor a gloria

Los jugadores de Rayados mencionaron las claves que los llevaron al título

Regresó del futbol europeo para salir campeón. El defensa de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, dijo que el título conseguido por su equipo sobre el América le sabe a gloria, sobre todo por habérselo ganado a su ex equipo y por las circunstancias dadas a lo largo del Apertura 2019.

“Felices de poder conseguir un título más, lo he dicho, era especial para mí coronarme y ahora lo confirmo. Sabe a gloria”, dijo el seleccionado nacional y ex jugador de equipos como Porto de Portugal.

Layún reconoció que en algún momento del encuentro pensó que el título se les escapaba de las manos, sobre todo cuando el marcador estaba 2-0 para los capitalinos; sin embargo, cuando Federico Viñas estrelló el balón en el travesaño todo cambió.

“En el 2-0 pensé que sería imposible sacarles el partido, pero cuando pega la pelota en el travesaño que cabecea Viñas, ahí pensé que el título era nuestro”, siguió.

Por su parte, el volante paraguayo Celso Ortíz reconoció que desde el primer tiempo sufrieron por el planteamiento inicial con línea de cinco, sin embargo, conforme avanzó el encuentro se fueron acomodando, al grado de generar opciones claras en la portería de Guillermo Ochoa.

“Creo que en el primer tiempo no nos acomodamos con línea de cinco, ellos hicieron buena presión, pero nunca nos rendimos, nos afectó un poco el cansancio, los viajes y todo, pero es el fruto del esfuerzo y del trabajo, estamos muy contentos y tengo pocas palabras para describir lo que vivimos”, apuntó.



“Levantar una copa acá no se da todos los días, es muy difícil y pudimos hacerlo, estamos muy contentos y la verdad es que no hay palabras”, dijo Rogelio Funes Mori, el goleador de los Rayados en esta instancia.

Funes Mori, clave para la obtención del título. TWITTER/@Rayados

#LaQuinta de Rayados

En imágenes, Monterrey conquista el título del Torneo Apertura 2019 en tanda de penales, tras empatar el marcador global en 120 minutos.

El Estadio Azteca volvió a ser escenario de una noche histórica, en la que los Rayados del Monterrey vinieron de atrás para vencer en una dramática tanda de penales al América y de esta manera coronarse en el Apertura 2019.

Cumbre. Dorlan Pabón se encargó de levantar el quinto título de Liga en la historia de Rayados. IMAGO7

Barovero. El arquero argentino atajó un penal. IMAGO7

Contraste. El América sufre mientras Monterrey festeja. IMAGO7



Títulos del MONTERREY

Torneo Técnico

H Apertura 2019 Antonio Mohamed

H Apertura 2010 Víctor M. Vucetich

H Apertura 2009 Víctor M. Vucetich

H Clausura 2003 Daniel Passarella

H México 1986 Francisco Avilán

Títulos de ANTONIO MOHAMED

Torneo Equipo

H Apertura 2019 Monterrey

H Apertura 2014 América

H Apertura 2012 Tijuana

"El turco" le cumplió la promesa a su fallecido hijo Farid de hacer campeón a Rayados. AP/G. Riquelme

JL