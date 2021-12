Hay más interesados en vacuna contra influenza, ante COVID-19

Debido a las similitudes que existen entre los síntomas del COVID-19 y la influenza, la doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud en Jalisco, pide que las personas acudan con especialistas. “Los síntomas varían entre las personas, pero ahora pueden ser iguales. Lo ideal es acudir con un profesional de la salud para ver si es necesaria una prueba para descartar la enfermedad o si es un tratamiento directo, en el caso de la influenza”.

Destaca que la meta de vacunar a 982 mil 214 personas que forman parte de la población abierta está enfocada en la población de riesgo, principalmente porque tiene más peligro de desarrollar cuadros graves de influenza. En Jalisco hay 8.3 millones de habitantes en total.

En esta proyección incluyen a los bebés de entre seis y 59 meses, mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud en unidades médicas, enfermos con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o Sida, diabetes, obesidad mórbida, enfermedades pulmonares y crónicas, cardiopatías, personas con cáncer e insuficiencia renal, entre otras.

Menciona que es importante que se vacunen porque tienen mayor riesgo de complicarse y tener desenlaces fatales. “Todos podemos enfermar de influenza. Sabemos que hay un tratamiento que es bastante efectivo, sobre todo si se toma dentro de las primeras 48 horas, pero que estas personas, aún con un tratamiento efectivo, tienen condiciones que las hacen más vulnerables”.

Recuerda que, al igual que con el nuevo coronavirus, las medidas de sana distancia y del uso del cubrebocas funcionan como prevención contra la influenza.

“Nos preocupa un poco que las personas vacunadas, al igual que está pasando con el COVID-19, dejaran de tomar en cuenta las otras medidas que son efectivas. Tratamos de sensibilizar primero, que los que vayan a vacunarse sean del grupo de riesgo. Sabemos que todas las personas tenemos derecho, pero los grupos de riesgo son los que pueden tener desenlaces trágicos”.

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Jalisco comunica por Transparencia que el año pasado vacunaron a 1.1 millones de personas. La doctora explica que la proyección este año es menor porque cambian los grupos de edad. “El Gobierno federal toma en cuenta nacimientos y movilización poblacional, y las metas como tal las indica para el Estado. Si acaso hay algunas adecuaciones, pero en general no se instruye. Ellos toman en cuenta esto”.

DATO

Contacto

¿Tiene síntomas de enfermedad respiratoria y no sabe si es influenza o COVID-19?

La Secretaría de Salud en Jalisco pide que no se alarme y no se automedique.

Acuda con el médico o solicite información al 33-3823-3220. “Vacúnate contra la influenza y disminuye el riesgo de enfermar”.

Los grupos de riesgo son la prioridad en la vacunación contra la influenza. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Zapopan, entre los menos vacunados

En 2020, Zapopan estuvo entre los cinco municipios con la tasa más baja de habitantes vacunados contra la influenza, respecto al total de su población, con 171 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de Transparencia.

Los municipios con una mayor tasa de dosis aplicadas fueron Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Mazamitla, Juanacatlán y El Salto.

La doctora María Elena Pajarito Melchor explica que probablemente muchos habitantes de Zapopan se vacunaron en municipios distintos a los que residen. “Sabemos que hay mucha movilización entre todos los municipios de la zona metropolitana y que hay residentes de un municipio que se vacunaron en otro”.

Añade que “sí tenemos a Zapopan que estuvo allí (entre los menos vacunación en Jalisco), pero cuando lo vemos en el conglomerado de la Zona Metropolitana de Guadalajara prácticamente se cumplieron las metas”. Dice que, incluso, no hubo casos de influenza, aunque en esta temporada ya se registraron dos contagios de mujeres.

Pedirán más dosis a la Federación

Pese a la buena respuesta de la población en materia de vacunación, la funcionaria estatal afirma que se cuentan con dosis disponibles para la inoculación, con tres entregas recibidas de parte de la Federación.

“En ese sentido, la población está bastante sensibilizada, sí vemos que saben que existe un aumento de las enfermedades respiratorias en la temporada invernal y las personas lo han manifestado y han acudido a vacunarse. Arrancó en noviembre, entre la primera y segunda semana se fue ampliando todo el sector”.

Ante la alta demanda, María Elena Pajarito Melchor responde que si se terminan las dosis tendrían que pedir a la Federación una entrega extra de vacunas, ya que lo tienen considerado.

“Se hace la petición al nivel federal, pero existirían las consideraciones estatales”.

En caso de que en algún centro de salud les digan que no hay vacunas, la recomendación es preguntar en cuál unidad cercana hay disponibilidad.

“Estamos disponibles según la capacidad de los refrigeradores y de todo el abastecimiento. A veces pasa que si un día fue ‘muy taquillero’, como le decimos, probablemente tengan surtimiento para la siguiente ocasión, pero hay que preguntar”.

El uso de mascarilla y la sana distancia también disminuyen la posibilidad de contraer influenza. EL INFORMADOR/G. Gallo

PUNTEO

No se necesitan documentos

El requisito principal para recibir la vacuna en los centros de salud estatales es acudir. Aunque se pide la cartilla nacional de salud o de vacunación, si la persona no la tiene no le niegan el biológico.

“Si no la tiene no importa. Y no necesita una identificación, comprobante u otros documentos. Al programa universal de vacunación sólo necesita ir la persona”.

Recuerda que también se aplica el biológico en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Así dan una mayor cobertura.

Por otro lado, la semana pasada el Ayuntamiento de Guadalajara abrió un módulo de vacunación contra la influenza estacional en los portales del Palacio Municipal, ubicado en avenida Hidalgo y su cruce con Alcalde.

La campaña está dirigida a todas las personas que deseen vacunarse; sin embargo, se hace un llamado especial para acudir a la población vulnerable.

Personal del ISSSTE en Jalisco realizará la aplicación de vacunas de forma gratuita, en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas, del 3 de diciembre de 2021 hasta marzo de 2022.

GUÍA

Responden las dudas

En las redes sociales circulan dudas sobre la aplicación de la vacuna contra la influenza, principalmente de las personas que se vacunaron recientemente contra el COVID-19.

Al respecto, responde el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en enfermedades infecciosas, Héctor Raúl Pérez Gómez.

—¿Me puedo vacunar contra la influenza si me puse la vacuna contra el COVID-19?

—No hay tiempo de espera. Incluso, se puede aplicar en el mismo día o en el mismo brazo. Así de fácil y claro. El año pasado se recomendaba dejar un espacio de tiempo porque todavía no sabíamos cómo sería la respuesta, pero ahora lo sabemos con mucha precisión y las guías internacionales dicen que se pueden aplicar en el mismo momento. No es necesario esperar.

Se ha comprobado que la respuesta inmune a la influenza y al COVID-19 es muy buena cuando las vacunas se administran de manera conjunta; es decir, no afecta su eficacia, ninguna genera problemas. Y también la seguridad; es decir, no se incrementan los síntomas si se aplican de manera simultánea.

—¿Se puede aplicar la vacuna si tengo gripa o tos?

—Sí, siempre y cuando estemos seguros de que no es un cuadro del COVID-19 o de la influenza activa. Pero si es un catarro común, no hay contraindicación.

—¿Cuáles son los efectos secundarios normales?

—Habitualmente son durante las primeras 24 horas. Al igual que el caso de la vacuna contra el COVID-19, hay dolor de cabeza, temperatura, dolor muscular, dolor de ojos, dolor en el sitio de la inyección y un poco de cansancio. Desaparecen como máximo en 72 horas, pero no hay síntomas prolongados. Si presenta eso, podrían tener otra patología.

Ante el invierno, aumentan los riesgos de contraer el nuevo coronavirus o la influenza estacional. Las vacunas son fundamentales. ESPECIAL

—Mucha gente tiene miedo de aplicarse la vacuna porque dice que después les genera cuadros gripales en varias semanas.

—Es un mito. Hay que aclarar lo siguiente: hay personas que creen que la influenza es una gripa, porque le han llamado así. Hay quien le dice la vacuna antigripal, pero falta aclarar a la población que es una enfermedad muy diferente a la gripa o resfriado común. La vacuna contra la influenza no protege contra resfriados comunes, protege contra la influenza y la influenza grave, que puede llevar al paciente al hospital y a la muerte. Una gripa común se puede presentar y eso no significa nada. El mito más frecuente es el cuadro gripal, pero no confundir con un resfriado común o catarro… es muy diferente.

—¿Cuáles son los síntomas de un cuadro de influenza?

—Hay tres principales: tos, dolor de cabeza y fiebre, son los más comunes. También en el COVID-19 ocurre algo similar.

—¿Cuáles son las diferencias entre el COVID-19 y la influenza?

—Por ejemplo, hay dos síntomas muy característicos del COVID-19, que son la anosmia; es decir, el trastorno en el olfato. Y la ageusia, que es la pérdida de la percepción de sabores. Eso también se puede presentar en la influenza, pero es más común en el COVID-19.

También hay síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas y dolor abdominal, en los dos, pero más frecuente en el COVID-19.

En el nuevo coronavirus es más frecuente que se presente la dificultad respiratoria y la disminución de la oximetría.

En el caso del COVID-19, habitualmente el periodo de incubación es de aproximadamente 5.1 días. Y en la influenza es de aproximadamente tres días.

En la influenza es más intenso el dolor de cabeza que en el COVID-19. Pero en las dos puede presentarse cualquiera de los dos síntomas.

—¿Qué se debe hacer si se presenta alguno de estos síntomas?

—Para las dos sintomatologías hay pruebas de laboratorio y pruebas de antígeno, que dan un resultado en 15 minutos. Es importante acudir a la revisión médica, se recomienda en el contexto de estar en medio de una pandemia.

—¿Qué pasa en los cuadros graves de influenza?

—Son con mucha tos, dificultad para respirar y mucha fiebre. Y se presentan en los extremos de la vida o personas con comorbilidades.

—¿Hay medicamentos para la influenza?

—Sí existen antivirales comercialmente disponibles, como el oseltamivir. Para el COVID-19 apenas los fármacos han concluido los estudios, pero no los tenemos como antivirales específicos.

—¿Por qué se deben aplicar la vacuna de la influenza cada año?

—Porque los virus que causaron la infección durante una de las temporadas del año, para el siguiente no son los mismos virus porque han generado mutaciones. La composición de la vacuna de un año es diferente a la que sigue.

