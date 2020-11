Hartazgo ciudadano ahora va contra 4T: Del Toro

Ismael del Toro buscará ser el primer alcalde de Guadalajara que repita en el puesto, pero considera que para las próximas elecciones intermedias hay una situación diferente respecto al sentir de la población. En 2018, explica, los mexicanos estaban hartos de los malos Gobiernos priistas y panistas, por lo que la esperanza de un cambio se acumuló en torno a la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su Cuarta Transformación (4T). Pero “hoy es un panorama distinto, el hartazgo hacia la política ya le toca al Presidente (López Obrador), por la falta de soluciones”.

Considera que en los primeros dos años de Gobierno parecía que ninguna problemática bajaba las preferencias al Presidente López Obrador. Sin embargo, este año se acumularon temas sensibles, como la violencia hacia las mujeres, el manejo de la pandemia y su consecuencia económica… y la inseguridad. “Son cargas que le restan a quien se quiera presentar a una elección nada más diciendo: ‘Nosotros somos los transformadores’. Porque un transformador se pone a transformar inmediatamente... y eso no se ha visto con López Obrador”.

Opina que las elecciones podrían generar cierta tensión, principalmente por el enfrentamiento entre los Gobiernos de Jalisco y la Federación. Acepta que el gobernador tiene una agenda que polariza debido a que “es su estilo”, pero destaca que la llamada defensa de los intereses de los jaliscienses es muy bien recibida entre la gente.

Por ejemplo, señala que hay cierta desigualdad entre los recursos que se brindan, ya que la Ciudad de México no paga la nómina de los maestros, o la universidad pública es subsidiada por completo, cuando en Jalisco se tiene que aportar 50% del recurso necesario en estos temas. “Eso es muy positivo para Jalisco: defender el presupuesto. En la agenda pública se polariza, se argumenta falazmente que se quiere separar de la República”.

Remarca que Movimiento Ciudadano sigue siendo positivo y las mediciones electorales le ofrecen un punto de partida, pero separa el lado político y destaca el trabajo en Guadalajara y las decisiones tomadas en la pandemia.

“Soy el único pensando en gobernar bien Guadalajara”

Entrevista. Ismael del Toro pretende reelegirse en Guadalajara. Apoya la gestión de Gobiernos emecistas y cuestiona el hartazgo desencadenado por López Obrador. EL INFORMADOR • G. Gallo

Ismael del Toro cuestiona que sus adversarios sólo piensan en la gubernatura, cuando él está concentrado en mejorar los servicios públicos de los tapatíos

Ante los aspirantes, Ismael del Toro no titubea: la reelección a la alcaldía de Guadalajara es un derecho que adquirió con base en su trabajo.

Sobre qué pasaría en las elecciones de 2024, cuando quede libre el puesto de gobernador de Jalisco y se acentúe la posibilidad de que ahora sí tuviera que competir con otros, como Pablo Lemus, Pedro Kumamoto, Carlos Lomelí o Alberto Uribe, remarca: “Todos quieren ser gobernadores… pero soy el único que está pensando en gobernar por el bien de Guadalajara. La verdad es que platico constantemente con Pablo (Lemus), pero después de cómo se fue tensando la agenda yo le dije: ‘Somos de un mismo equipo’. Tengo una relación de amistad con él, con su señora, creo que no hay por qué pensar en una disputa porque yo estoy pensando en el 2021… ya veremos qué pasa luego”.

Puntualiza que no es un problema que Lemus tenga la aspiración de ser gobernador.

También confiesa que es el único candidato considerado por Movimiento Ciudadano para afrontar la elección por la capital del Estado. “La verdad es que no hay plan B en Guadalajara. No es un tema de que me toque, es un tema que estoy haciendo bien mi trabajo”.

Sobre el porcentaje de votación que proyecta conseguir, aunque podría sacar un 10% menos de los votos de la elección pasada (285 mil 663), va por una aprobación mayor al 50%, con el objetivo de brindar certezas y legitimidad.

“Me gustaría jugar la elección contra las mejores cartas”

Ante las aspiraciones de candidatos en Movimiento Ciudadano, Del Toro responde sobre el caso de Pablo Lemus. También de otros adversarios como Kumamoto:

- ¿El proyecto que manejan es que Lemus lidere el Congreso de Jalisco en los plurinominales?

- Sí, pero para que también pueda hacer un trabajo político con mayor flexibilidad territorial en la campaña; es decir, Pablo es una marca muy potente en Zapopan.

- ¿Cómo impacta que Kumamoto compita por el Congreso o por Guadalajara?

- Kumamoto sí es un factor donde juegue, un nombre muy reconocido. Habrá que ver dónde juega y qué presenta como propuesta. Pero ya es diferente, ya no tiene esa aura que le daba la independencia. Tiene que presentar múltiples candidaturas (su nuevo partido)... ya es un panorama distinto.

- ¿Kumamoto está muerto políticamente?

- En la política no hay derrotas absolutas ni triunfos absolutos, y siempre es de coyuntura. Tampoco puedes hacer una referencia de los votos. En la anterior elección estaban en condiciones distintas, incluso de la propia oferta política que representaba Pedro (Kumamoto). Todavía tenía ese tinte de haber sido diputado independiente. Hoy se presenta como candidato de un partido político. Si decide participar en Guadalajara, va a tener un electorado que coincide con esa visión que representa a la política. Me parece que su gran reto será decirle, a quienes vayan a votar por él, las cosas pensando en ser un ejecutivo… y no el romanticismo desde un poder legislativo.

- ¿Cómo están sus encuestas internas?

- No varía tanto en las encuestas que hemos estado revisando. Se disputan porcentajes de votación entre Morena y Kumamoto. A mí me gustaría jugar la elección contra las mejores cartas de los partidos.

- ¿Lo beneficia una mayor competencia en la elección?

- Más bien lo dije desde una lógica de: “Échenmelos” (a todos), no como conveniencia. Nuestro trabajo está centrado en la estructura, el desarrollo. Llevamos haciendo equipo político, hemos trabajado por el bien de Guadalajara y la agenda que tenemos de Gobierno. Es nuestra carta de presentación.

El efecto Marcelo

Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes para suplir a Andrés Manuel López Obrador. Y su plataforma política será fundamental en Estados como Jalisco. Al respecto, Del Toro se muestra despreocupado.

- Para la elección de 2024, Ebrard está muy activo. ¿Le preocupa un apoyo nacional fuerte, en el que Morena gane más diputaciones y alcaldías en Jalisco en 2021?

- Estoy seguro que la elección de Guadalajara, por ser la más importante de Jalisco, será su principal objetivo. Sobre esa lógica estamos trabajando. Será un contraste muy positivo, de planteamientos, de solución de problemáticas.

Mi rival soy yo. Mi trabajo es lo que me va a fortalecer. No puedo distraerme en qué están haciendo los demás

Marchas

Acentúa el trabajo a favor de la agenda feminista

Del Toro remarca que “hemos marcado una forma de trabajo, sobre todo de atención a las manifestaciones de las mujeres, donde Guadalajara ha puesto un ejemplo nacional. Tuvimos el 8 de marzo la marcha más grande con saldo blanco... además, terminando con aplausos y reconocimientos hacia elementos de la Comisaría. Es el sello de mi forma de gobernar”.

Hemos tenido muchas diferencias en público (con el gobernador)… desde que empezó la administración. Pero yo no necesito de un reflector, ni tengo que hacer público un tema para que me saquen notas. Estoy pensando en gobernar con seriedad

Enfrentamientos con el gobernador

El liderazgo del gobernador de Jalisco está remarcado a nivel nacional. Al respecto, se le cuestiona al alcalde tapatío si se enfrentará a los errores del Ejecutivo estatal.

“Soy un político totalmente distinto. Y lo critico constantemente (al gobernador). Soy un actor político que incide en la agenda como grupo.

- ¿Lo critica en privado, pero públicamente no?

- Hemos tenido muchas diferencias en público. Desde que empezó la administración… por la forma de atender. Empecé la administración atendiendo una marcha de estudiantes, por el tema de seguridad pública. Y después el tema de la escultura de Fray Antonio Alcalde, que tenía la expresión para visibilizar el tema de los desaparecidos. Allí tuvimos diferencias y, además, me impuse. Dije que la escultura estaba en la ciudad, y en la ciudad el Gobierno soy yo. Así lo hemos hecho, pero no necesito de un reflector, ni tengo que hacer público un tema para que me saquen notas. Estoy pensando en gobernar con seriedad. En esa marcha, y todas las demás, siempre hemos tenido roces por la forma en la que la quiere atender el Estado y Guadalajara… y nos hemos impuesto.

Sin coalición… por el momento

A nivel nacional se discuten las alianzas de los partidos para evitar que López Obrador tenga una mayoría en el Congreso de la Unión. Sin embargo, en Jalisco es diferente. Ismael del Toro deja claro que todo está listo para ir sólo como candidato de Movimiento Ciudadano por la reelección de Guadalajara.

- ¿Necesita una alianza con el PAN?

- Hay que centrar la discusión en un planteamiento que desde la visión local permita tener flexibilidad. Hay municipios y zonas del país donde los propios ciudadanos ven bien una alianza entre partidos... y que suma. Hay zonas y municipios donde no lo ven bien y no suma. Nosotros hemos puesto en la mesa que lo que se trabaje pensando en ganar la elección sea una agenda legislativa, más que de alianzas. En el caso de Guadalajara, estoy atento en el tema de si beneficia o no una alianza, si con eso hubiera una merma de lo que se va a ofertar en la campaña. Pero las condiciones están para que repitamos en la misma lógica de MC: solos, sin coalición.

No varían tanto los resultados de las encuestas que hemos estado revisando...y en todas vamos ganando. Se disputan porcentajes de votación entre Morena y Kumamoto. Pero a mí me gustaría jugar la elección en Guadalajara contra las mejores cartas de todos los partidos

Apuesta por la agenda feminista

- La lucha de las mujeres por la paridad, ¿qué tanto puede mermar en su candidatura?

- Será un tema latente en la elección. La agenda del Gobierno de Guadalajara es muy integral, eso lo podemos trasladar y defender en el proceso electoral. Soy un motivador del crecimiento de las oportunidades para las mujeres, no debe ser un tema que se esté disputando, sino que todos tengamos claro que es una realidad, un derecho, y debemos de impulsarlo.

- ¿Usted decide sobre las candidaturas en el partido en 2021?

- No, pero hay en una mesa en la que formo parte y emito opinión y decisión. En esa mesa lo que les digo es que las mujeres van a ganar la elección para los lineamientos… estoy convencido que la disposición será que se dé la paridad en el segmento de los 10 municipios con mayor población.

- ¿Cuántas candidatas tendrá MC en la metrópoli?

- Tiene que ser mitad y mitad. No puedo adelantar tanto. Algo importante en la agenda de equidad electoral es que, a partir de esa lucha y derecho que ganaron las mujeres, los políticos debemos empezar a buscar los mejores perfiles. Y eso es lo que estamos trabajando. Cada municipio debe tener opción A y B. Eso te permite que, si no está el proceso de reelección, pensar en las dos opciones de tener a un hombre y una mujer al frente.

- ¿La reelección está por arriba de la paridad?

- No. Se busca respetar y también hacer un análisis de la viabilidad. Hay municipios donde la reelección tiene un proyecto muy viable… hay municipios donde no. Eso lo estamos trabajando. Estoy convencido que esa fórmula no aplicará y que el tribunal va a resolver que sea de los 10 municipios más poblados.

- ¿Cuáles serán las candidatas más fuertes en la metrópoli?

- Hay opciones en todos los municipios. Yo creo que el caso de Tlaquepaque... de las que se han visto con más empuje es Mirza (Flores) y Fabiola (Loya), diputadas local y federal.

Prioriza seguridad y vienen cambios

Para Del Toro, la seguridad es un tema toral. Y sobre su Ayuntamiento, prevé cambios en las regidurías en la siguiente elección.

- ¿Cuáles son sus prioridades de Gobierno?

- La seguridad como punto número uno, siendo Guadalajara la única ciudad que tiene un planteamiento de solución del problema de fondo a través de la seguridad ciudadana. Lo que yo voy a ofertar en su momento es cómo concluimos y consolidamos la solución a los problemas de la ciudad. Ese será uno de los ejes rectores.

El segundo punto, evidentemente, es la economía. Y desde ahorita lo tenemos con toda claridad: con el eje transversal del cuidado de la salud para que pueda seguir caminando tanto la economía como las demás agendas sociales que tiene la ciudad.

- ¿Qué replantearía?

- De fondo, el modelo de atención dijimos que íbamos a resolver la estrategia de raíz. Habrá que explicar y mantener esa ruta, no sólo teniendo una salida efectista. Sí hay un cambio en el tema económico, que se dio por consecuencia de la pandemia.

- ¿Va con los mismos regidores en la reelección?

- Vamos a hacer un trabajo de modificación de la planilla, todavía habrá movimientos de quiénes podrían ser candidatos de otros distritos en Guadalajara, tanto en lo federal como en lo local. Son nueve regidores y presidentes. Yo creo que la mitad (de regidores se cambiarán), cuando menos.

- ¿Y en los distritos por Jalisco cómo están trabajando?

- En Guadalajara el trabajo se está haciendo, pero además de la imagen del partido y las encuestas, nos dan para tener la tranquilidad de ganar los cuatro distritos, que es la elección federal y local.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina de la gestión del Ismael del Toro?

JL