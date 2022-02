Guardería ABC: ¿Qué fue lo que pasó en el caso?

Desde el año 2019, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha afirmado públicamente que recibió presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón, previo a resolver el caso del incendio de la Guardería ABC.

Este martes, Zaldívar recordó una vez más estas presiones y afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de la entonces primera dama, Margarita Zavala, quien ya refutó las declaraciones del ministro presidente.

Pero, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué familiar de Margarita Zavala podía verse afectado por este caso?, ¿qué propuso Zaldívar y cómo reaccionó la Corte en aquel entonces?

Luego de que Arturo Zaldívar acusara al gobierno de Felipe Calderón de ejercer "presiones" en las resoluciones sobre el incendio de la #GuarderíaABC, el presidente López Obrador aseguró que en sexenios pasados existía la costumbre de ocultar cosas#Video: @pedrovillaycana pic.twitter.com/XwUcjq3Mx1 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2022

El 5 de junio de 2009 a las 14:45 horas, un incendio en la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora apagó la vida de 49 pequeños de menos de cinco años de edad y dejó 104 lesionados. No pasó ni un mes cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se empezó a analizar la posibilidad de investigar directamente el caso.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue el encargado de elaborar el proyecto y, de entrada, consideró que la Corte no debía investigar de manera paralela a lo que ya estaban haciendo las autoridades ministeriales.

Sin embargo, por ocho votos el proyecto fue desestimado y el Pleno ordenó crear una comisión especial para investigar el siniestro.

Los ministros que apoyaron la creación de la comisión fueron Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas.

Llega caso Guardería ABC a manos de Arturo Zaldívar

El caso fue uno de los primeros que recibió el ministro Arturo Zaldívar cuando recién fue designado por el Senado de la República, y el 3 de junio de 2010 informó al Pleno que ya tenía listo el proyecto derivado de los resultados de la investigación realizada por el Máximo Tribunal.

El asunto fue sometido a votación el 14 de junio siguiente y en su proyecto original Zaldívar propuso declarar que en el caso de la Guardería ABC se incurrió en violaciones graves de garantías individuales (hoy reconocidas como derechos humanos) como la vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad.

La SCJN confirma culpabilidad por negligencia en la Guardería ABC

Para ello, debían ser declarados culpables funcionarios federales como Juan Francisco Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS y hasta el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

En los peritajes del incendio se señaló que la guardería, que operaba bajo el sistema de guarderías subrogadas del IMSS, parecía más una bodega con puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y estructuras endebles, que un jardín de niños.

Entre los señalados por su responsabilidad en estos hechos estaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, quien era una de las dueñas del lugar, pues la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía.

Sin embargo, Gómez del Campo no aparece entre las personas señaladas como responsables por el ministro Zaldívar ni en ninguna otra parte del proyecto.

En el documento el ministro propuso declarar legal el esquema de subrogación de guarderías del IMSS.

"La interpretación legal con base en la cual el Instituto ha asumido competencia para el diseño del esquema y la suscripción de los contratos de subrogación con particulares, es válida a la luz del marco constitucional y legal", indica el documento.

Pero de manera sorpresiva, en sesión del 15 de junio votó en contra de este punto al considerar ilegal este esquema.

Sin culpables por incendio en la Guardería ABC

En mayoría, el Pleno avaló el esquema de subrogación de guarderías del IMSS y determinaron no nombrar responsables en el caso, pues indicaron que el artículo aplicado por el ministro Zaldívar no prevé "responsabilidad", sino que en todo caso se trataría de personas involucradas o vinculadas con los hechos.

"Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para señalar a los responsables? Debemos mandar la señal de que no somos una Suprema Corte que se pierde en legalismos, sino que está a la altura y cercana a la sociedad y que no se excede en sus atribuciones", indicó.

Finalmente, el 16 de junio de 2010 los ministros, con 10 votos contra uno, resolvieron que efectivamente existieron violaciones graves de garantías en el caso del incendio de la guardería.

El entonces ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, abandonó en definitiva el proyecto de Zaldívar. Quedaron deslindados de los hechos Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, también exdirector del IMSS, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Los únicos señalados como involucrados en los hechos fueron Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal en Hermosillo; Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil; Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad de Protección Civil del gobierno de Sonora; Fausto Salazar Gómez, director general de recaudación de Hacienda, y Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de control vehicular de Hacienda.

JM