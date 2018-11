Guadalajara y Zapopan duplican quejas por recolección de basura

En un año, las quejas por las fallas en el servicio de recolección de basura domiciliaria se duplicaron en Guadalajara y Zapopan. Entre enero y octubre de 2018, el Ayuntamiento tapatío recibió un promedio de ocho reportes diarios, más del doble del registro de 2017, y casi tres veces más que en 2013.

La mayoría de las reclamaciones que hacen los ciudadanos es porque el camión de la recolección de basura lleva varios días sin pasar (hasta más de una semana), porque se condiciona el servicio o cambian las fechas para recoger los desechos. Las quejas más recientes provienen de colonias como Alcalde Barranquitas, Oblatos, El Sauz, Belisario Domínguez, Lomas del Sur y Santa María.

Por ejemplo, un habitante de la colonia Santa María, en Guadalajara, reportó en la aplicación Ciudapp que en la calle Ramón Blancarte, después de Puerto Melaque, el camión no había recolectado la basura en más de siete días. En un recorrido realizado a ese punto, se constató que la gente dejó bolsas con desechos en la esquina.

También aumentaron las denuncias en Zapopan. Mientras en 2017 el promedio diario era de 13, entre enero y octubre de 2018 se duplicó a 27, principalmente en colonias como Arboledas, Bosques del Centinela, Jardines del Valle, Loma Bonita Ejidal, Las Águilas y Real Vallarta.

Natalia Matallana, habitante de Ciudad Granja, cuenta que de mayo a septiembre de este año padecieron por el mal servicio. “Tardaban hasta semana y media sin recolectar. Yo estaba a punto de dar a luz y teníamos el patio con moscas”.

El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente, Gerardo Bernache, remarca que en el caso de Guadalajara, las autoridades deben platicar con los concesionarios de residuos, para ver la razón del incremento en los reportes.

Este medio buscó a los directores de Aseo Público de ambos Ayuntamientos para su versión ante el aumento en quejas, pero no dieron entrevista al respecto. La estadística se proporcionó vía transparencia.

Padecen enfermedades y malos olores por acumulación de basura

Sonia Villa, de la colonia Santa María de Guadalajara, indica que las casas huelen mal cuando dejan más de siete días sin el servicio de recolección de basura. La señora calcula que desde hace seis meses que los camiones comenzaron a pasar de forma irregular.

“No me gusta sacar mis bolsas a la calle porque luego los animales las rompen y se riega todo, pero en las casas los olores están tremendos, sobre todo cuando no tenemos patios”.

Víctor Rejón, de la colonia Atlas, dice que por la zona no hay problemas de recolección. Sin embargo, explica que mucha gente se va a trabajar temprano y no alcanza a sacar la basura. “La dejan en las esquinas por falta de contenedores. Se ven ratas en la noche, quienes viven en las esquinas son los afectados. A veces sí generan un problema porque hay gente que deja escombro. Ojalá modificaran horarios o pusieran un contenedor”.

Natalia Matallana padeció durante cinco meses las fallas en el servicio. La habitante de Ciudad Granja, en Zapopan, recuerda que en ese entonces estaba embarazada de su segundo hijo, por lo que le preocupaba mucho la invasión de insectos.

Explica que muchas calles tenían el problema y como era temporada de lluvias, con las tormentas toda la basura que los vecinos dejaban afuera se iban a las alcantarillas. “Nos inundamos dos veces y con los botes de basura a tope. Nosotros no la sacábamos hasta que pasaba el camión y por eso el patio estaba lleno de moscas, y yo a punto de dar a luz”.

Pese a las inundaciones, Natalia afirma que los vecinos seguían dejando afuera la basura porque no soportaban el olor adentro de las casas. “Mi hijo se enfermó del estómago, con la inundación la casa siguió húmeda y mi mamá se enfermó de las vías respiratorias”.

La mujer sostiene que vive en Ciudad Granja desde hace ocho años y nunca habían padecido problemas por el servicio. “Los señores del aseo nos dijeron que tenían los camiones dañados y que el Ayuntamiento se los estaba cobrando a ellos. Que tenían que esperar a que les prestaran un vehículo para cubrir esta ruta”.

Aunque el sistema de recolección ya volvió a la normalidad, los vecinos están preocupados porque vuelva a pasar lo mismo ahora que hay nuevas construcciones de casas. “La gente quiere tener certeza de que se podrá seguir dando el servicio”.

“El servicio empeoró este año…”

Jorge González vive en Bosques del Centinela II en Zapopan desde hace tres años. Afirma que recientemente comenzó a tener problemas en el servicio de recolección de basura domiciliaria.

“Siempre pasaban los días martes, jueves y sábado; ahora hasta duran la semana completa. Preguntamos la razón y los trabajadores nos dijeron que hay camiones descompuestos, que no hay presupuestos para repararlos”.

Juan Carlos Acosta, de Lomas del Mirador en Tlajomulco,cuenta que hace seis años cuando se cambió a esa colonia, el servicio pasaba dos veces por semana. “A veces tarda hasta dos semanas en pasar. Hace un año que hubo ese cambio. Por lo regular la basura está afuera y hay mucho perro que hace sus destrozos”.

Anna Guzmán, de Vista Sur, también en Tlajomulco, coincide en que tardan hasta una semana. Subraya que no habían tenido problemas porque antes pagaban por el servicio.

Detalla que hace tres meses el fraccionamiento, de mil 700 casas, fue entregado al municipio, que ahora debe hacerse cargo de los servicios. “No recolectan la basura diferenciada, son muy inconsistentes. Comentan que hay fallas en las máquinas o que se llenó el camión y ya no pudo pasar por más basura”.

Enfatiza que los vecinos han preguntado al Ayuntamiento, pero no dan seguimiento a sus quejas.

En Tlaquepaque bajan las quejas

La empresa Caabsa Eagle informa que tiene convenios de concesión con los Ayuntamientos de Guadalajara, El Salto, Tonalá y Tlajomulco. En las últimas modificaciones al contrato con Guadalajara, se contempló la opción de aplicar sanciones en “caso de incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la concesionaria mediante sistema de penalidades por porcentaje de reportes”.

Según los datos brindados por los municipios metropolitanos, este año se duplicaron los reportes por fallas de recolección de basura en Guadalajara y Zapopan comparados con el mismo periodo de 2017. En cambio, en Tlaquepaque disminuyeron las quejas, mientras que en Tlajomulco la información se compartió del año 2015 a octubre de 2018, sin desagregar por año.

El alcalde zapopano, Pablo Lemus, prometió en su campaña que, además de brindar un servicio eficaz, en este trienio comenzarían con la separación de basura, lo que todavía no ocurre en el municipio.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque, a través de su Dirección de Aseo, compartió que en 2017 recibieron un promedio de 11 reportes diarios. La cifra, hasta octubre de 2018, bajó a ocho quejas diarias; las mismas que recibe Guadalajara.

La Dirección de Transparencia de Tonalá indicó que no cuenta con estadísticas previas al 1 de octubre de 2018. Sin embargo, tan solo en 15 días ha recibido 174 reportes por falta de recolección de basura; es decir, un promedio de 11 diarios.

De acuerdo con los datos, ciudadanos han informado de fallas en 65 colonias del municipio. La colonia Jalisco es la que más quejas acumula, con 22; seguida de Loma Dorada, con 15, y Jardines de la Reyna y Alamedas de Zalatitlán, con 10 reportes cada una.

“A partir del 1 de octubre del año en curso se han atendido 154 reportes de 65 colonias, de las 398 con las que cuenta el municipio de Tonalá”, respondió la alcaldía vía transparencia. Se buscó entrevista con los encargados de Aseo público sobre las causas de las fallas, pero tampoco no hubo respuesta a la solicitud.

Necesario, supervisar concesiones

Beatriz Venegas Sahagún, profesora de estudios regionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), recuerda que es una obligación constitucional de los municipios brindar el servicio, aunque sea un modelo de gestión público-privada.

“Tienen un marco regulatorio sobre qué hacer y a quién responder. Se deben revisar, dentro del mismo contrato se presentan los compromisos a cumplir o motivos para finalizar antes de tiempo una concesión”.

Enfatiza que lo importante es que el servicio sea eficiente, por lo que preocupa que los reportes se hayan duplicado en este año. “Hay que ver lo que está pasando, porque normalmente los choferes no cambian de ruta fácilmente, puede ser falla de algún equipo, que el camión no sirva, o que no hay presupuesto para ello”.

Remarca que también se debe considerar el aumento de la mancha urbana, ya que muchas veces se presta el servicio con los mismos camiones pese a que se construyen más casas.

Puntualiza que es importante cumplir con las funciones básicas de recolección, para que la discusión cambie hacia la separación de desechos. “La población está decepcionada porque en cada gestión se implementan estrategias, se dan cursos, pero todo queda en lo mismo. Hay que empezar a separar independientemente de cómo se va la basura en el camión”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomiendan que el servicio sea tres veces por semana

Gerardo Bernache (investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente)

Gerardo Bernache recomienda que en la Zona Metropolitana de Guadalajara la recolección de basura se realice tres veces por semana en colonias, y con mayor frecuencia en zonas céntricas.

“México es diferente de otros países, los latinoamericanos producen más residuos orgánicos, sobre todo en tiempo de calor”.

El especialista en manejo de residuos menciona que, por lo general, los Ayuntamientos más chicos tienen menos camiones recolectores que los municipios más grandes y con más presupuesto. “Donde el servicio está concesionado la recolección debería ser más eficiente. En Tlaquepaque y Zapopan cuando no tienen las refacciones para hacer las reparaciones rápido, algunos choferes se encargaban de hacer el mantenimiento”.

Recuerda que en Tlaquepaque se hicieron ajustes recientes tras conflictos en el servicio, lo que pudo influir en la baja de reportes ciudadanos. Acentúa que en Zapopan hay diferencias entre los sindicatos y el municipio.

Gerardo Bernache lamenta que los Ayuntamientos metropolitanos no hayan iniciado con el tema de separación de basura. “Nos hace falta caminar hacia ese sentido, se habla de que se separa 10% de los residuos. Podríamos pensar en aumentar al 15% o 20%”.

Aunque es más caro hacer la separación, porque implica pasar más seguido, hay muchos mecanismos para una implementación exitosa. Afirma que otra realidad es que hay intereses entre los recolectores. “Hay cierta resistencia por parte de sindicatos y personal, en contra de hacer la separación, porque causa más trabajo o quita beneficios”.

Agrega que hay muchos habitantes con voluntad para separar la basura. Incluso es una práctica común en colonias como Las Fuentes, Chapalita o Bosques de Santa Anita. “Hay un avance de ciudadanos conscientes. La meta es ir incrementando poco a poco, con programas institucionales”.

CLAVES

Guadalajara

En diciembre de 1994 la empresa Caabsa Eagle y el Ayuntamiento firmaron un contrato de concesión para el servicio de aseo público por 15 años. Posteriormente, el convenio se amplió hasta 2024.

En abril de 2016 se realizó una modificación a la concesión, como la actualización de una tarifa diferenciada de recolección y disposición final, recoger residuos que se derramen en la recolección en rutas domiciliarias, retirar los residuos que se localicen en la parte superior e inferior de las papeleras concesionadas a la empresa Plastic Omnium.

También se propuso activar el sistema GPS en las unidades, con la finalidad de llevar un seguimiento en tiempo real y se contempló la aplicación de sanciones por incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la concesionaria mediante sistema de penalidades por porcentaje de reportes.

El entonces coordinador de Servicios Municipales, Diego Monraz, dijo que los cambios ayudarían a mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía, ya que los habitantes sabrían con exactitud el horario de los camiones recolectores y se tendrían monitoreadas 176 unidades recolectoras y 183 rutas en tiempo real.

Zapopan

El servicio de recolección de basura en Zapopan se divide en 440 rutas, de las cuales 220 rutas se recorren lunes, miércoles y viernes; el resto, los martes, jueves y sábado.

Hay 253 camiones recolectores, de los cuales seis están en desuso, de acuerdo con el Inventario de Vehículos 2018.

Tlaquepaque

El parque vehicular de la Dirección de Aseo Público es de 77 camiones, de los cuales tres están en reparación. Indican que el servicio se brinda tres veces por semana a todas las colonias de Tlaquepaque, en un horario que va de las 07:00 a las 19:00 horas.

De las unidades, 17 son del año 1999; 12, 2001; siete, 2008, y seis, de los años 2010, 2011 y 2018, entre otros.

El presupuesto de este año fue de 94 millones 867 mil pesos, mientras que en 2017 se erogó un recurso por 134 millones 323 mil pesos.

Tlajomulco

La concesionaria Caabsa Eagle realiza la recolección los martes, jueves, y sábados en 15 rutas, principalmente en las colonias Santa Cruz de las Flores, Lomas de San Agustín, Buenavista, Lomas del Sur, Balcones de Santa Anita, Bosques de Santa Anita y Bosque Real.

Mientras que hay una cobertura diaria que se realiza en otras 15 rutas, en colonias como Los Cántaros, Los Agaves, La Perla, Rancho Alegre, Las Villas, Lomas del Mirador, Cajititlán de los Reyes y Villa Fontana Aqua.

Tonalá

En Tonalá cuentan con apenas 11 unidades para el servicio de recolección de basura domiciliaria, de las cuales cinco no funcionan. Atienden a las 398 colonias del municipio cada tercer día, según la Dirección de Aseo.

