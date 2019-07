Guadalajara lidera “ordeña” en redes de agua

Una fábrica ubicada en la Zona Industrial fue multada con 203 mil 572 pesos por robarse el agua durante dos años y medio. Es la sanción económica más alta que reporta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

En los últimos ocho años, en la Zona Metropolitana de Guadalajara se han detectado y cancelado dos mil 670 tomas clandestinas de agua potable, siendo el municipio tapatío el que concentra el mayor número de las conexiones ilegales.

De acuerdo con datos del organismo, en Guadalajara se han clausurado cuatro de cada 10 tomas irregulares localizadas en el periodo mencionado (mil 090), seguido por Tlaquepaque (698), Zapopan (647) y Tonalá (235). Lo anterior, a pesar de que Guadalajara tiene una cobertura del 100% del servicio desde hace varios años.

José Luis Montaño, director técnico del SIAPA, responde que en muchos de los casos las tomas clandestinas se detectan cuando bajan los consumos. “Se conectan en la zona baja. Una parte se va hacia el medidor y otra se va a la vivienda, (el comercio) o el predio”.

“Tienen a simple vista las mangueras… y no les dicen nada”

Explica que, para definir la sanción, se revisa el diferencial: el consumo real contra el que dejó de contar, así como el tiempo que duró la irregularidad en el inmueble o el predio correspondiente.

Un vecino de la Colonia Villas del Oriente II de Tonalá, quien pidió el anonimato, señala que dos inquilinos de la Privada C ubicada sobre Avenida Patria se encuentran conectados a la red de manera ilegal. “Tienen a simple vista las mangueras… y no les dicen nada”. Incluso, denuncia que una de las vecinas tiene un adeudo de alrededor de 50 mil pesos con el SIAPA.

El organismo responde que no se cuenta con un mapa para precisar las colonias en donde se presenta esta problemática, aunque se concentra en la zona Norponiente y la periferia de la metrópoli.

En la pasada administración se incorporaron 441 fraccionamientos o colonias a la red del SIAPA, pero aún se tienen asentamientos humanos pendientes en donde se brinda el servicio a través de pozos y pipas, por lo que las autoridades desconocen cuántas viviendas tienen el servicio de manera irregular.

Durante el año pasado, la metrópoli logró una cobertura del servicio de 93%, cuando a nivel estatal es 95.2%. Además, en materia de abasto, la ciudad tiene un déficit de tres metros cúbicos por segundo para cubrir la demanda.

Interponen 12 denuncias por robo en redes de agua

De 2013 a la fecha, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) interpuso 12 denuncias por robo de agua, por conexiones clandestinas en la red. De acuerdo con información otorgada vía Transparencia, la mitad se presentó durante este año ante la Fiscalía General de Jalisco por el presunto aprovechamiento ilegal de la infraestructura propiedad del Estado.

La mayoría corresponde a tomas de uso comercial. Por ejemplo, entre las denuncias presentadas durante el presente año, una es contra una plaza comercial en Zapopan. En otras dos denuncias penales se señala como responsables a una empresa de venta de vehículos y una inmobiliaria.

A pesar de la problemática que se presenta por el funcionamiento de tomas clandestinas, el SIAPA reconoce que no se cuenta con una estrategia para combatirla. Sin embargo, asegura que desde 1998, el organismo implementó el “Programa Recuperación de Caudales” que, entre sus acciones prioritarias, se encuentra la detección y cancelación de las tomas irregulares.

Las secciones de Mantenimiento de Redes y Detección de Fugas cuentan con personal operativo y equipo acústico (geófonos, correladores, localizadores de tuberías y cámaras de video-inspección), necesarios para el desarrollo de estas actividades.

“Los equipos que fueron adquiridos para estas labores y la experiencia de sus operadores han sido de ayuda para detectar la totalidad de las tomas clandestinas”, responde el SIAPA.

Durante 2012 y 2013 se recibió sólo una denuncia por año. En el primero se reportó una toma ilegal que abastecía un edificio, por lo que se canceló la toma y se solicitó aplicar una infracción. En el segundo se clausuró la toma a un particular.

De las que se interpusieron durante 2014, un ciudadano denunció el robo de agua y otra toma clandestina por parte de sus inquilinos. La investigación inició en junio de ese año y concluyó en octubre. “Se ordenó aplicar multa a cada uno de los predios involucrados”.

En otra queja ciudadana se reportó a personal de una cuadrilla del SIAPA que se habría prestado a instalar una toma clandestina en el Sector Juárez, pero se desechó por falta de elementos y de interés jurídico.

Durante 2019 se han reportado tres. En una se señala la existencia de una toma clandestina en La Calma, pero hasta el momento no se han detectado probables responsables. En una más se denuncia a la Cuadrilla 821 del organismo por presuntamente instalar tomas ilegales. Ésta se encuentra en proceso de investigación.

Una más se quedó sin responsabilidad por falta de elementos.

El SIAPA no informó sobre sanciones contra servidores públicos por participar en conexiones clandestinas. Solamente confirmó que, de 2012 a la fecha, se han iniciado 28 procedimientos administrativos por parte del Organismo Interno de Control.

“Desperdician el agua de lo lindo…”

Desde hace varios años, dos vecinos de la Colonia Villas del Oriente II en Tonalá se conectan de manera clandestina a la red del SIAPA. Las tomas ilegales son visibles, pues lo hacen a través de mangueras.

Otro de los vecinos, quien realizó la denuncia de manera anónima, comenta que este problema se presenta en la Privada C de Avenida Patria, entre Río Nilo y Malecón, junto al canal que divide a Guadalajara y Tonalá.

Apunta que una de las vecinas conectadas de manera irregular tiene un adeudo con el SIAPA por alrededor de 50 mil pesos. Conoce del caso porque en algunas ocasiones las notificaciones se dejan en los otros domicilios. “Desperdicia el agua de lo lindo. La molestia o la inconformidad es que uno sí paga su recibo puntualmente. Y si por alguna razón se me olvida pagar me hacen amenazas de corte, de disminución de servicio y demás multas”.

En el caso del otro domicilio con una toma clandestina, señala que hay inquilinos, pero desde hace varios años no se ve a la dueña de la finca. “Tengo mis sospechas de que las personas ni siquiera están rentando la casa”.

Agrega que hace dos años se realizaron reportes ante el SIAPA. Aunque acudió personal de un despacho jurídico para conocer los casos, las tomas continúan.

Reportan toma ilegal en Lomas del Tapatío

Hace 25 años, vecinos de la Colonia Lomas del Tapatío en Tlaquepaque cuentan con servicio de agua potable. Sin embargo, desde entonces mantienen una manguera oculta de la que se pueden colgar para pagar el mínimo al SIAPA.

Una de las vecinas recuerda que antes de que les instalaran los medidores tenían esta manguera para recibir el agua. “Ya después cuando nos pusieron los medidores, (la representante de la colonia) nos dijo: ‘Esa toma la pueden dejar, métanla por debajo de lo que viene siendo la banqueta y llévenla a su aljibe… y esa agua no se las van a cobrar’”.

Aclara que ella no la tiene desde hace varios años porque ya no funciona su aljibe. Además, se presentó una fuga en la zona y taparon la conexión que daba a su vivienda. “Mi vecino todavía tiene la toma y la siguen usando. Sí nos dijeron que no estuviera visible, que tenía que estar escondida porque ya estaban los medidores puestos”.

Señala que hay otros vecinos que se la pasan lavando los carros, “son los que más gastan el líquido. La desperdician, obvio, porque no la pagan”.

A quienes hacen uso de esa manguera, agrega, realizan pagos menores a los 100 pesos porque no la marca el medidor. Por su parte, ella realiza pagos superiores a los 300 pesos.

Oblatos, la colonia con más multas

Sanciones: Por el consumo ilegal del agua en los últimos 10 años en la zona metropolitana, la Colonia Oblatos de Guadalajara es la más multada por el SIAPA, al acumular 150 sanciones contra usuarios. En la estadística general le continúan las colonias de Santa Tere y el Centro de Guadalajara, con 85 y 69 multas, respectivamente.

Por el consumo ilegal del agua en los últimos 10 años en la zona metropolitana, la Colonia Oblatos de Guadalajara es la más multada por el SIAPA, al acumular 150 sanciones contra usuarios. En la estadística general le continúan las colonias de Santa Tere y el Centro de Guadalajara, con 85 y 69 multas, respectivamente. Adeudos: Las multas administrativas se aplican automáticamente cuando el cuentahabiente deja de pagar convenios hechos para saldar adeudos. La colonia con la tasa más alta de incumplimiento es Loma Dorada, Tonalá, con seis mil 299 cuentas multadas, de un universo de 366 mil 457 sanciones. Le sigue Oblatos, con cinco mil 322 cuentas en los últimos 10 años.

Las multas administrativas se aplican automáticamente cuando el cuentahabiente deja de pagar convenios hechos para saldar adeudos. La colonia con la tasa más alta de incumplimiento es Loma Dorada, Tonalá, con seis mil 299 cuentas multadas, de un universo de 366 mil 457 sanciones. Le sigue Oblatos, con cinco mil 322 cuentas en los últimos 10 años. Reconexiones: De las multas técnicas que emite el SIAPA, la práctica ilegal más común en la zona metropolitana tiene que ver con la reconexión del servicio de manera clandestina, calculó Miguel Gutiérrez Velázquez, director comercial. Estimó que 50% de las sanciones ocurre por ese motivo. Las anomalías también destacan en zonas periféricas.

De las multas técnicas que emite el SIAPA, la práctica ilegal más común en la zona metropolitana tiene que ver con la reconexión del servicio de manera clandestina, calculó Miguel Gutiérrez Velázquez, director comercial. Estimó que 50% de las sanciones ocurre por ese motivo. Las anomalías también destacan en zonas periféricas. Robo: Una fábrica ubicada entre las Calles 12 y 14 de la Zona Industrial de Guadalajara robó 500 metros cúbicos de agua mensuales durante dos años y medio. El SIAPA la multó con 203 mil 572 pesos. Se trata de la sanción económica más alta. La empresa infraccionada tomó sin pagar cada mes lo correspondiente a 500 tinacos de agua para una casa, de mil litros cada uno.

Aplican más descuentos para los morosos

Hasta el 31 de agosto, el SIAPA aplicará descuentos a los usuarios morosos. Tras la aprobación del Congreso del Estado, el organismo inició una campaña de difusión para recuperar la cartera vencida.

Los descuentos son del 90% para los usuarios que tengan recargos. Para obtenerlos, el pago se debe realizar en una sola exhibición.

Además, se brinda un descuento de 75% en pagos diferidos con previo acuerdo. Las mensualidades aplicables serán sólo hasta el 31 de diciembre de este año. Y se debe realizar un pago inicial de 30% del total del adeudo ya aplicado el descuento.

Las personas interesadas deben acudir a las sucursales del SIAPA.

En abril pasado, el director del organismo, Carlos Enrique Torres Lugo, informó que pretenden rescatar más de dos mil 700 millones de pesos.

Alza en las tarifas

Durante este año, la tarifa base del consumo de agua para los usuarios del SIAPA aumentó 10% en promedio.

Del cero a los seis metros cúbicos, el precio se incrementó a 62.07 pesos.

El consumo promedio de una casa habitación es de 14 metros cúbicos, equivalentes a 219.27 pesos

Falla plan para evitar pérdidas en el SIAPA

La pasada administración del SIAPA fracasó en su intento de reducir las pérdidas de agua.

En su plan institucional 2014-2018 se destacó que uno de sus objetivos era mejorar la eficiencia física; es decir, el volumen extraído contra el facturado. Sin embargo, en los últimos cuatro años, las pérdidas de agua representaron 33% del volumen extraído por el organismo. La cifra significa un aumento comparado con 2013, cuando registraron 28 por ciento.

En las proyecciones anuales del plan se planteaba mantener el porcentaje de 2013, por lo menos, pero no se cumplió.

El organismo contestó vía Transparencia que el cálculo incluye fugas visibles y ocultas, tomas irregulares o clandestinas, así como medidores que no funcionan.

Según el manual de “Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “un proyecto de incremento de la oferta de agua no puede ser concebido si no existe un programa que permita la reducción de las pérdidas físicas”.

El organismo federal recomienda una disminución de hasta 25% en este problema, “dependiendo de la localidad y el nivel actual de pérdidas”.

Proyectos

En agosto pasado, durante una sesión de la Comisión Tarifaria, la Dirección Comercial del SIAPA presentó las medidas proyectadas para mejorar la eficiencia de cobranza y evitar el clandestinaje:

Compra e instalación de 185 mil micro-medidores.

Planeación de la cobranza mediante despachos externos.

Adquisición de medidores ultrasónicos y electromagnéticos para ser instalados o sustituidos en predios de grandes consumidores.

La instalación de 15 mil válvulas limitadoras de flujo en predios con adeudos de 10 mil pesos o más.

La toma de lectura mediante una aplicación en 169 teléfonos celulares con localizador GPS.

La autoridad destacó que, con estas medidas, se incrementará la eficiencia porque se podrá determinar el volumen del agua no contabilizada, conociendo cuánto ingresó, cuánto se facturó y lo que corresponde a las tomas clandestinas y las fugas.

El organismo se encontraba en proceso de la adquisición del software que administrará las lecturas de los micro y macro medidores, por lo que se reportarán las pérdidas. Con los equipos celulares se mejorará el proceso de toma de lectura que actualmente se realiza de forma directa.

Con la instalación de válvulas limitadoras de flujo habrá mayor certeza en las lecturas, puesto que los usuarios no podrán seguir manipulando los medidores para que marquen menor consumo, ni continuarán reconectándose al servicio.

Resumen

Entre 2015 y 2018 suman 96 sanciones por el orden de los 768 mil 324 pesos por este tipo de irregularidades.

Las multas más bajas han sido por tres mil 652 pesos. Y las más altas, por 35 mil 050 pesos (dos de éstas fueron tomas detectadas en las colonias Santa Elena Alcalde e Insurgentes de Guadalajara, y una más en La Tuzanía Ejidal de Zapopan).

