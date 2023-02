Después de los efectos de la crisis sanitaria, los precios de las rentas de las viviendas se han incrementado en el Área Metropolitana de Guadalajara. El promedio del último año es de 8% de aumento, pero en algunas colonias se han disparado los costos.

“Llevo bastante tiempo buscando y el mismo departamento que rentaba hace cinco años en cinco mil pesos, hoy lo vi en 11 mil (en la colonia Patria Universidad, en Zapopan). Es absurdo cómo han aumentado”, comenta Miriam Acevedo.

El alza en los costos detona que la población migre a colonias fuera del Periférico, pero el riesgo es la falta de servicios: seguridad, transporte público, recolección de basura, alumbrado, malos pavimentos o la lejanía de escuelas y hospitales, entre otros. Y empeora la calidad de vida por el tiempo de los traslados.

Mientras la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios indica que los aumentos son menores a la inflación, el portal Inmuebles 24 subraya que en los últimos dos años las rentas en Guadalajara y Zapopan se incrementaron hasta 56% en algunas colonias.

“Vivo en un coto cerca de Tesistán. Se han desocupado siete casas, que ahora están en renta. Los precios que piden son arriba de los nueve mil pesos”, apunta Alejandra Diosdado.

Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana, acentúa que el disparo en las rentas es por la alta demanda y una nula política pública. Tlajomulco es el único municipio que ofrece el Programa Renta Tu Casa y consiste en que el Ayuntamiento es intermediario entre el propietario de una vivienda y el interesado en ocuparla. El Gobierno cubre el costo total de la renta y el inquilino sólo paga una cuota mensual de 350 pesos.

Por los altos precios en las rentas, vive hasta Tlajomulco

Encontrar un espacio para vivir a un precio accesible ha sido difícil, cuenta Mariana Franco, quien renta una casa compartida en Tlajomulco por mil 500 pesos al mes. Llegó a vivir a la colonia Santa Tere, pero habitaba la vivienda con otros familiares.

“Como persona independiente es más difícil encontrar un lugar para vivir en el Centro de la ciudad. Como mujer, también. Cuando renté junto con mi hermana, mi cuñado y su hijo experimentamos dos veces el rechazo en Santa Tere, respecto a los departamentos, porque no querían niños en los edificios, ni mascotas. Se deben abrir espacios a nuevos modelos de familias que, por el trabajo, principalmente, necesitan llegar a tiempo… y quienes tienen hijos necesitan dónde dejarlos”.

Recuerda que, por la misma zona, la experiencia de renta fue mala. “Son predios muy dañados a los cuales las personas que rentan quieren exprimir lo más que puedan y no se hable de las inmobiliarias. Querían que, por una falla en la tubería viejísima, que no sólo era cuestión de humedad sino de albañilería profunda, le invirtieras 20 mil pesos de golpe. Por eso decidimos retirarnos”.

Aunque ha pensado comprar una casa propia, menciona que es difícil. “Si te vas a las orillas a comprar, es necesario tener un coche para moverte, pues el servicio del transporte público no es idóneo. No necesitamos más autos, ni más créditos inmobiliarios. Necesitamos más vivienda digna, bien pensada y planeada, sin mafias financieras, así como transporte público de calidad”.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se registró un incremento de hasta 8% en las rentas con relación al año pasado. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) explica que en la mayoría de los casos el alza fue del 5 por ciento.

“Sí está aumentando bastante la renta”, reconoce Mario Romo, presidente de la AMPI en Guadalajara. Acentúa que en los casos donde más se han incrementado las rentas es en las torres. “Ya no te están vendiendo para vivir, sino para invertir. La renta puede ser para Airbnb o en el corto plazo te da un mayor número de rendimiento… eso hace que aumente la renta a largo plazo”.

Otro factor importante que disparó las rentas es la inflación, la cual se ubicó casi en 8% el año pasado.

Entre las colonias que reportan más incremento en las rentas, de acuerdo con la AMPI, destacan la Americana, Ladrón de Guevera, Moderna y Providencia, entre otras.

Dependiendo de la colonia y el tipo de inmueble, las rentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara ronda los 17 mil 400 pesos, afirma la Asociación.

De acuerdo con un reporte de Inmuebles 24, en los últimos dos años las rentas en Guadalajara y Zapopan se han disparado hasta más de 56% en algunas colonias.

El fraccionamiento Circunvalación Vallarta subió sus precios de renta hasta 55.86% y es la más caras en Guadalajara para mudarse a vivir.

CARENCIA DE DINERO E INFLACIÓN DE COSTOS

Precios y lejanía, entre los problemas que enfrenta la ciudadanía

Arturo Gallo relata que su esposa Gabriela y él viven en la colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque. “Realmente estamos tranquilos y no pagamos tanto de renta por la ubicación. Sin embargo, explica que desde el año pasado están buscando casas o departamentos por la zona del estadio Jalisco, por donde viven sus suegros, porque les ayudan a cuidar a su hijo Emiliano. “Vimos un departamento de cuatro mil pesos que ni siquiera se encontraba en buenas condiciones. Otra casa que nos ofrecieron en la colonia Monumental estaba en cinco mil pesos. Creíamos que estaba económica por la zona, pero cuando fuimos, estaba dividida por la mitad”.

Paulina Covarrubias relata que la persona que le renta la casa a su mamá, que vive en la colonia Independencia, le pidió que desocupara el lugar. Y la señora no ha podido encontrar nada por el mismo precio. “Llevo buscando algo a precio decente. En el cuadrante del centro de la colonia no he encontrado nada. Pagaba cinco mil 700 pesos, y la excusa fue que la dueña se iría a vivir ahí. Y de golpe la empezaron a rentar en 11 mil pesos”.

Jorge Soriano vive en el Colli Urbano y paga siete mil pesos al mes de renta. El dueño también le pidió la vivienda porque la venderá y empezó a buscar por la zona. “El 30 de marzo tengo que entregar, pero la renta subió mucho… estoy buscando algo similar y no bajan de 10 mil pesos”.

Alberto Castro también debe mudarse de la zona oriente de la ciudad porque vendieron la casa que renta. “Encontré en San Jacinto (en Guadalajara) un departamento por tres mil 500 pesos al mes. Me pareció razonable, pero al contactar al dueño me dijo que ese era el costo por un cuarto y que tenía que compartir el departamento con otras dos personas. No he encontrado nada por menos de cinco mil pesos, que pueda vivir sin compañeros de cuarto. Es mucho, casi la mitad de mi sueldo mensual”.

Las colonias más caras por metro cuadrado construido Colonia Precio por metro cuadrado Puerta Aqua 58,307 Ayamonte 47,396 Puerta del Bosque 46,922 Puerta Las Lomas 44,770 Colinas de San Javier 43,963 Santa Isabel 40,924 Condominio Campo de Golf Santa Anita 33,024 Lomas del Valle 39,847

Los precios de venta y renta de viviendas se obtuvieron de diversos sitios web.

Fuente: IIEG.

REDENSIFICACIÓN

Prometen precios económicos en el Centro tapatío

Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, indica que la política pública que han impulsado para la redensificación de la ciudad tiene que ver con la condonación de impuestos para vivienda de hasta dos millones de pesos. Y proyecta departamentos desde los 800 mil pesos, gracias a los estímulos que entregará el Ayuntamiento.

“Las viviendas que se están ofertando a 25 o 30 kilómetros de donde estamos ahorita, están en un millón de pesos. Aquellas viviendas sociales de 300 o 400 mil pesos ya no hay. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Que el Ayuntamiento no cobre un sólo centavo de licencias municipales, impuestos, para que todas las viviendas puedan ser asequibles para la ciudadanía. Le estamos apostando a viviendas en el Centro desde los 800 mil pesos”.

Con los incentivos, indica, los desarrolladores deben garantizar que al menos el 20% de la vivienda que se oferta tenga precios accesibles. “Entiendo la discusión de ciudad, como discutimos de paseo Alcalde. También el esquema de vivienda en el Centro genera polémica, y es normal, pero qué bueno que se generen esas discusiones”.

Para dudas al respecto, responde que se puede consultar al Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara. “Les van a dar toda la oferta de vivienda que hay”.

Cabe señalar que se puede contactar a los teléfonos 33-1204-2427 y 33-3070-0065 para obtener más información del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Tlaquepaque, con la mayor alza para comprar

En enero de este año, la señora Saucedo compró una casa en el fraccionamiento Vista Sur, en Tlajomulco, a un precio de un millón 140 mil pesos. Hace un año valía un millón 66 mil.

Durante el último año, el precio de la vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara se incrementó 11.4% en promedio, de acuerdo el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Tlaquepaque registró el incremento más alto, con 11.7%, ubicándose en el lugar 21 a nivel nacional.

Zapopan y Tlajomulco registraron 11.4%, mientras que Guadalajara, 11.2 por ciento.

Por Entidad federativa, Jalisco documentó una variación de 11.3%, que coloca al Estado en el decimoprimer lugar nacional en el crecimiento de los precios.

En términos absolutos, Jalisco tuvo un precio promedio de la vivienda de un millón 711 mil pesos y se ubicó en el quinto lugar nacional con los precios más altos.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) informa que el incremento en los materiales de la construcción, la escasez de éstos y el alto costo de la tierra han provocado el aumento.

En el caso de las torres de departamentos (donde está un mayor incremento), los desarrolladores deben buscar muchas amenidades en cada proyecto, debido a que hay una mayor competencia.

Alertan por las rentas que absorben ingresos laborales

Destinar más de una tercera parte del ingreso al pago de la renta de una casa deja en riesgo las finanzas personales y complica que se cubran otras necesidades básicas, consideraron especialistas.

Israel Macías López, jefe de la Academia de Economía de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana en Guadalajara, explica que el despunte en el costo de los alquileres es producto de factores como la alta demanda y una nula política pública de vivienda.

“Vemos la combinación perfecta para tener este incremento en el costo de las rentas. Por un lado, tienen una creciente demanda, hay bajo incremento en la oferta y una nula política pública sobre vivienda. Eso se refleja en la subida de precios por encima de la inflación” en algunas colonias.

Comenta que el gasto en la renta se define según las necesidades y características de cada persona, pero lo ideal es que el alquiler no absorba una tercera parte de todos los ingresos para evitar quedar en una condición vulnerable para hacer frente al resto de los egresos.

Por su parte, Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), recomienda buscar vivienda lo más cercana posible al lugar de trabajo o escuela para ahorrar en los traslados.

“Dependiendo de las capacidades económicas se puede visualizar hasta cuánto podemos gastar en un arrendamiento. No es recomendable que supere el 50%, porque ya sería una afectación directa al salario y pone en riesgo cubrir las necesidades básicas en servicios y artículos”.

Los especialistas coinciden en que los altos precios contribuyen a que las personas migren a las periferias del Área Metropolitana de Guadalajara, donde hay opciones al alcance de sus bolsillos. Remarcan que la problemática por la alta demanda de vivienda y sus precios afectaron a las grandes ciudades, como Nueva York, Londres o París, que han experimentado fenómenos similares.

GUÍA

Los detonantes

Entre los detonantes de los altos costos de las rentas se identifica la falta de oferta a precios accesibles y la potente demanda de espacios.

El ajuste anual de las tablas de valores catastrales e impuestos, como el predial, también abonan a que anualmente las rentas suban. Lo que se suma a los niveles de inflación.

El incremento de 20% al salario mínimo aplicado este año influye en la relación entre el arrendatario y el arrendador, con la actualización de contratos.

Especialistas señalan que falta una política pública de vivienda para mejorar la oferta de precios accesibles.

Un modelo de vivienda subsidiada podría analizarse como herramienta para aumentar la oferta de rentas a menor costo. Y Tlajomulco aplica un programa de este tipo

EL CALVARIO DE ENCONTRAR UN HOGAR A BUEN PRECIO

“Busque otro sitio para vivir”

En ocasiones, las cosas son muy sencillas y naturales, como cuando se renta una casa y, pasado el tiempo, el dueño reclama su propiedad y solicita al arrendatario que “busque otro sitio para vivir”.

Eso pasó a Abel Villanueva, quien se vio hace unos meses en la necesidad de un nuevo hogar de alquiler para él, su esposa, suegra e hijo. Y por convenir a su trabajo de entonces (y tener cerca a parte de su familia), el escenario de sus pesquisas era el norte de Zapopan.

Pero las rentas, desde hace unos años, han aumentado de forma impresionante. Si en Arcos o Lomas de Zapopan hallaba una finca disponible, así fuera duplex y en segundo nivel, la mensualidad rondaba los cinco mil pesos como mínimo. Y su cuñada, que pagaba hace tres años poco más de tres mil, debió renegociar su contrato de modo “especial”, so pena de solicitarle la casa que habita porque, le contó su arrendadora, “debía ponerse al par” de lo que ahora se cobraba por vivir en el vecindario.

Y eso es en los lindes con Altagracia, porque en dirección contraria, aledaña a la zona forestal, La Cima es una colonia de casas no tan modestas ni pequeñas, aunque las rentas alcanzan los 12 o 15 mil pesos en ocasiones, casi lo que una renta departamental mínima en la Zona de Chapultepec, donde cada vez hay más edificios y giros comerciales abiertos (lo que atrae estudiantes y jóvenes profesionistas o empresarios).

Por otra parte, Héctor Vega tiene más de cinco años rentando en La Esperanza, colindante con Chapalita, y los ajustes de la renta han sido “normales” y paga ocho mil 500 pesos, aunque “si alguien quiere una casa en esta zona no la hallará por menos de 15”.

Así, como ocurre con frecuencia, las rentas suben con celeridad y muchas personas se ven en la necesidad de desplazarse de donde alguna vez vivieron, para buscar un domicilio menos oneroso en la periferia de la ciudad, sobre todo si el salario no permite continuar donde uno solía.

Alta demanda aumenta requisitos para firmar los contratos

El escenario actual de un mercado donde la demanda de vivienda supera la oferta disponible es propicio para que los arrendatarios aumenten los requisitos y especificaciones en los contratos que aplican a quienes se interesan en su propiedad.

Israel Macías López, jefe de la Academia de Economía de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana en Guadalajara, indica que es factible que quien enajena una propiedad busque sacar el mayor provecho posible y protegerse.

“Tiene sentido que la persona que cuenta con una propiedad se proteja, además, la alta demanda hace que el dueño del departamento o de la casa ponga más requisitos. Y como hay mucho mercado buscando, la persona que necesita un lugar dónde vivir se esforzará en cubrirlos. Mientras haya mucha demanda, los dueños de las propiedades pueden poner las condiciones que quieran”.

El que se soliciten depósitos de fianza equivalentes a dos, tres o más meses de renta, es una condición cada vez más común que implica impacto a las finanzas del inquilino. Además de los comprobantes de ingresos, se añade revisar el buró de crédito de quien hace la petición de renta.

Otros puntos para considerar son especificaciones como quién asumirá los costos de mantenimiento, precisar quién pagará los posibles daños que se puedan producir en instalaciones eléctricas, tuberías y pintura del inmueble. Además de aspectos como si están permitidas las mascotas y los servicios con los que cuenta el inmueble.

Aprietan ingresos en los hogares

En la más reciente evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el ingreso de la población ocupada en el Estado registró una disminución de 2.5% entre los hombres, con una percepción promedio de ocho mil 180 pesos mensuales. En el caso de las mujeres es de seis mil 408.6 pesos, presentando aumento de 1.3 por ciento.

A nivel estatal, el 25.2% de los jaliscienses que trabajan tuvieron un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria (este nivel es menor que el promedio nacional: fue de 40.1 por ciento).

Y en 28 Entidades federativas, entre ellas Jalisco, aumentó la pobreza laboral.

Según los criterios del Coneval, se registra pobreza laboral cuando el ingreso que percibe una persona por el trabajo que realiza es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Esos indicadores se definen con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por eso los compromisos para pagar las rentas de las viviendas y los alimentos comprometen o se llevan la mayoría de los ingresos laborales en los hogares.

Recomendaciones de la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido diversas recomendaciones para rentar una inmueble y prevenir problemas:

Plantea considerar las características de la persona que será la inquilina, el precio y las formas de pago.

Un elemento básico son las condiciones que se pondrán en el contrato y operar en la legalidad al rentar el inmueble.

Para conocer a los inquilinos es factible solicitarles comprobante de domicilio y preguntar a qué actividades se dedican.

Debe solicitar el nombre de un fiador, quien deberá responder en caso de que el inquilino no cumpla con sus pagos correspondientes.

Explicar claramente los servicios que se incluyen en la renta, como el pago de luz, agua, predio y teléfono, etcétera.

Debe quedar claro quién pagará los posibles daños que se puedan producir en instalaciones eléctricas, tuberías y pintura del inmueble.

Elaborar un contrato adecuado, pues la información que contenga será de gran utilidad en caso de algún incumplimiento por parte de la persona que va a rentar el inmueble o del propietario.

El Código Civil Federal establece que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente. Una, a conceder el uso o goce temporal de una casa. Y la otra, a pagar por ese uso un precio acordado.

Al rentar el inmueble se debe contar con los documentos que acrediten la legitimidad del dueño. El propietario está obligado a declarar el ingreso por la renta.

TELÓN DE FONDO

Reconocen a Tlajomulco por el programa de Renta Tu Casa

El Programa Renta Tu Casa implementado por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga fue reconocido con el Premio Mundial del Hábitat, entregado por la fundación World Hábitat en coordinación con ONU-Hábitat. Fue destacado como un proyecto de vivienda innovador.

Renta Tu Casa obtuvo el tercer lugar entre 115 proyectos postulados a nivel mundial, con lo que se convirtió en el primer programa mexicano en 10 años en obtener una distinción de este tipo.

Este esquema de alquileres con subsidio fue lanzado en abril de 2019, consiste en que el municipio sea el intermediario entre el propietario de una vivienda en desuso y el interesado que quiera ocuparla.

El Gobierno municipal cubre el costo total de la renta a través de un subsidio, mientras que el inquilino únicamente paga una cuota mensual de 350 pesos.

Para este año está proyectada la entrega de cuatro mil 680 subsidios a familias sin hogar en situación de vulnerabilidad social, informa el alcalde de ese municipio, Salvador Zamora.

“El año pasado logramos llegar a los tres mil subsidios para el Programa Renta tu Casa. Y la idea de este año es llegar a mil 680 más… vamos a pasar los cuatro mil 680 apoyos para enfrentar un problema que tenemos, como es el de la vivienda deshabitada”, explicó.

Para los interesados en sumarse al programa como propietario o inquilino, pueden solicitar información al teléfono 33-3283-4400, en las extensiones 4354, 2606 o 2607. Para ser atendidos es importante que llamen en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.