Gratis y antes de marzo, vacuna contra el COVID-19 en México

La vacuna de AstraZeneca que impulsan México y Argentina contra el COVID-19 estará disponible en el primer trimestre de 2021, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se está pensando tener resultados a finales de noviembre… y empezar la fabricación para disponer del biológico a partir del primer trimestre del año próximo”.

El acuerdo de producción de la vacuna, financiada por la fundación de Carlos Slim, fue anunciado desde el miércoles pasado en Buenos Aires por el presidente Alberto Fernández. Según el Gobierno mexicano, el objetivo es garantizar el acceso del biológico a los países latinoamericanos (la vacuna es desarrollada con la alianza de la Universidad de Oxford y AstraZeneca).

López Obrador subrayó que en México la cobertura será “universal y gratuita”. “ No debe haber preocupación de la gente más humilde”.

El canciller Marcelo Ebrard refirió que “el propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso”. Brasil no está incluido porque tiene un acuerdo por separado.

Silvia Varela, representante de AstraZeneca en México, explicó que tras concluir la fase tres de los ensayos clínicos, las autoridades sanitarias de ambos países deberán autorizar el inicio de la producción. “Durante el primer trimestre (de 2021) arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa será hecha en Argentina, exportada a México para envasado… y (luego) la distribución en México y la exportación al resto de los países”.

Apuntó que Colombia, Chile y El Salvador han mostrado interés en el producto, que será destinado primero a “las poblaciones vulnerables y en los porcentajes mínimos que los sistemas de salud de cada país establezcan”.

En Argentina, el laboratorio mAbxience será el responsable de la producción de la sustancia activa (la vacuna tiene el nombre de AZ1222), en tanto el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de envasado.

Tras el acuerdo entre los Gobiernos de México y Argentina, ya se realizan pruebas de la efectividad de la vacuna en 50 mil personas. EL INFORMADOR/BBC

En análisis, si aplican una o dos dosis contra nuevo coronavirus

Aún se está definiendo si será una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex. “Todavía está en estudio, es muy probable que será una dosis… y al mes será otra; es decir, dos por persona, pero todavía no se define”.

Señaló que se empezará a producir la vacuna antes de que se apruebe, para repartirla en América Latina en el momento que se tenga la autorización. “La participación de la Fundación Carlos Slim es asegurar que esta vacuna llegue a tiempo a México y América Latina. ¿Cómo será? Poniendo dinero de la fundación, con el riesgo de que se apruebe o no. Antes de que se apruebe vamos a empezar a producir la vacuna”.

Explicó que se traerá maquinaria e insumos para realizar la producción masiva. Señaló que la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca está en fase tres (la última) y se está probando su efectividad en 50 mil personas para verificar que no tenga efectos secundarios y ver cuáles son los resultados.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del nuevo coronavirus.

Elías Ayub reiteró que si no se hubiera firmado el acuerdo, la vacuna hubiera llegado a México y Latinoamérica entre 10 meses y un año después.

“Aquí nadie está ganando dinero, ni AstraZeneca, ni los laboratorios que la van a fabricar… ni tampoco la Fundación Carlos Slim. La vacuna llegará a un precio muy accesible y, consideramos, es la vacuna que estará más rápido y más efectiva”.

El acuerdo mexicano-argentino para producir este biológico sella una alianza entre los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, que comenzó con la llegada del argentino al poder, en diciembre de 2019. México fue el destino elegido por Fernández para hacer su primer viaje al extranjero, en noviembre pasado, como presidente electo.

López Obrador dijo en aquel momento que el encuentro serviría para “fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de amistad” entre los dos países. Y así ha sucedido. En esa visita, Fernández también se reunió con el empresario Carlos Slim.

El acuerdo es el más reciente capítulo de esta alianza, que se ha vuelto clave ante la división entre las derechas y las izquierdas que existen en la región.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno de México ya solicitó a Rusia información sobre otra vacuna que desarrolló denominada como Sputnik V. “Pretendemos informar sobre la vacuna y los tratamientos de la Federación Rusa, porque sí estamos en comunicación con ellos, han sido muy abiertos… lo que hemos solicitado es la información clínica que debe ser evaluada por la Secretaría de Salud para determinar la utilidad de esa vacuna para México en el corto plazo”.

“Primero los pobres...”

Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el COVID 19 será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos. Y los más pobres no se quedarán al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar. Nosotros, para que no haya ninguna duda, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre porque tienen garantizada la vacuna y no se van a quedar al final. Por el bien de todos, primero los pobres... los adultos mayores, los médicos y las enfermeras…”.

Con el acuerdo alcanzado, indicó que significará que México destine menos de los 25 mil millones de pesos, de la bolsa de 100 mil millones de pesos que ya se tienen en el Presupuesto del próximo año.

Aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría disponer de la vacuna, por lo que llamó a toda la población a no relajarse y seguir aplicando las medidas sanitarias.

“Todavía, desgraciadamente, vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos seguirnos cuidando. Esto es muy importante”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la pandemia no ha terminado y se tiene que seguir con la protección de la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos, el estornudo de etiqueta y quedarse en casa lo más posible.

Señaló que una de las estrategias para la aplicación de la vacuna podría comenzar en los grupos de mayor riesgo.

GUÍA

¿Qué se sabe?

Desde el miércoles pasado, México y Argentina anunciaron que producirán y distribuirán para América Latina la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca.

La noticia fue anunciada ampliamente durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento en el que estuvo presente el empresario Carlos Slim; Silvia Varela, de AstraZeneca en México, así como el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El nombre de la vacuna es AZ1222.

¿La vacuna será mexicana?

Aunque el proyecto no es propiamente mexicano, la producción se realizará en un laboratorio nacional, así como en otros de Argentina.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que se buscará producir entre 150 millones y 250 millones de dosis.

¿En cuál fase de desarrollo se encuentra la vacuna?

El canciller aseguró que no se busca el lucro, sino que la población latinoamericana tenga acceso a esta vacuna, la cual se encuentra en fase tres (última etapa) y se espera que en noviembre presente los resultados finales. En ese mes se presentarán ante la autoridad regulatoria los resultados finales.

¿Quiénes tendrán acceso?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la vacuna será universal y gratuita.

López Obrador confirmó que la vacuna será gratuita y estará en el primer trimestre del próximo año. Los grupos de mayor riesgo tendrán prioridad. AFP/Presidencia de México

SABER MÁS

Alertan por los precios

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, alertó sobre el surgimiento de un “nacionalismo de vacunas”, por la carrera de hallar un remedio contra la pandemia del COVID-19.

“El exceso de la demanda está creando un nacionalismo de vacunas y existe riesgo de que suban los precios”.

La OMS pretende evitar la especulación con estos productos mediante iniciativas como el Acelerador ACT, con el que se quiere generalizar el acceso a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos.

Los costos

Al señalar que no se tiene un precio final, Sylvia Lorena Varela Ramón, presidenta y directora general de AstraZeneca en México, informó que se prevé que el costo por cada dosis de la vacuna para hacer frente al COVID-19, no excederá los cuatro dólares.

Los costos de manufactura son menores a los que se registran en Europa.

En México, el Gobierno subsidiaría el biológico.

Presupuesto

Si bien las autoridades mexicanas buscan tener acceso preferencial a la vacuna, el lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador manifestó que el país cuenta con una reserva especial de hasta 100 mil millones de pesos para comprar las dosis necesarias.

Temor, por segunda ola de la pandemia

El temor a una segunda ola de la pandemia crece en Europa, ante el persistente aumento de casos en países como Alemania, Francia, España y Reino Unido, instalados en los últimos días en un ritmo de expansión del virus por encima de los mil casos positivos cada 24 horas.

Finlandia ha triplicado la tasa de infecciones en un mes, hasta superar los 150 casos semanales. El Gobierno aconseja por primera vez el uso de la mascarilla y regresar al teletrabajo en la medida de lo posible.

Países como Alemania y España han vuelto a notificar cifras que no se veían desde mayo. Berlín ha verificado en las últimas 24 horas mil 445 nuevos contagios, lo que mantiene a Alemania por encima de los mil casos diarios. En total, los positivos acumulados en ese país alcanzan los 219 mil 964, mientras el número de muertos asciende a nueve mil 211.

En Francia también se han elevado los casos diarios, hasta dos mil 669. Acumula 30 mil 338 muertes.

El Gobierno español notificó dos mil 935 nuevas infecciones, un balance que incluye positivos de la región de Madrid.

El virus flota “vivo” en el aire

El COVID-19 no sólo flota en el aire, sino que está allí “vivo” y puede contagiar a una distancia mayor de 1.8 metros, según un estudio de la Universidad de Florida, que primero tuvo que atrapar al patógeno sin “matarlo” para llegar a esa conclusión, explican el virólogo John Lednicky y la química Arantza Eiguren-Fernández.

“Si una persona detecta un SARS-CoV-2 viable (“vivo”) en el aire, eso significa que existe el riesgo de desarrollar el virus si inhala ese aire. Hasta ahora, otros habían recogido el virus del aire, pero no pudieron cultivarlo (sin “matarlo”). Normalmente, se trata de un problema técnico”, precisó Lednicky.

Detalló que muchos de los virus que flotan en el aire no son viables. “Están ‘muertos’ debido a la luz ultravioleta (solar), o tal vez porque se secaron, o porque hay químicos en el aire que los inactivan, o por una combinación de éstos”, subrayó Lednicky, quien lideró la investigación.

Explicó que los aparatos para atrapar las muestras de aire que se usan a menudo “dañan el virus a medida que lo recolectan, lo ‘matan’ como si tuvieras una colisión” en un vehículo.

En ese sentido, la española Eiguren-Fernández, que estuvo a cargo del artefacto que logró la hazaña, detalló que los virus son bastante sensibles y frágiles.

Lednicky enfatizó que ya se sabía que el virus podía “flotar” en el aire, pero que lo importante de su investigación “es que demostramos que el virus es viable (puede infectar), porque un SARS-CoV-2 ‘muerto’ no causará COVID-19. Esto es importante porque el aire que respiramos está lleno de virus (animales, humanos, vegetales o bacterianos), pero sólo los virus que pueden causar enfermedades en los humanos son motivo de preocupación”.

América Latina y el Caribe es la región con más cantidad de contagios (5.8 millones) y decesos (228 mil). EFE/J. Núñez

Esperanzas y retrocesos

El mundo superó ayer los 750 mil muertos por el nuevo coronavirus, con un firme avance en América Latina, donde México y Argentina podrían poner a disposición de la región una eventual vacuna en el primer trimestre de 2021.

Por otra parte, suman más de 20.6 millones de contagios desde que surgió en diciembre en China.

América Latina y el Caribe es la región con más cantidad de contagios (5.8 millones) y decesos (228 mil). Y cinco países latinoamericanos se encuentran además entre los 10 más afectados del planeta: Brasil, Perú, México, Colombia y Chile.

Y cinco países latinoamericanos se encuentran además entre los 10 más afectados del planeta: Brasil, Perú, México, Colombia y Chile. Las malas noticias, como la reinstauración de un toque de queda dominical en Perú, se combinan con las esperanzas.

Ya se anunció que Argentina y México producirán y distribuirán una vacuna. Los dos países producirán millones de dosis para la región, a excepción de Brasil, de la futura vacuna desarrollada por la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca.

En Brasil, que tiene sus propios acuerdos sobre posibles vacunas, el Estado de Paraná firmó un entendimiento con Rusia para probar y producir la Sputnik V, vista con escepticismo por la comunidad internacional.

vista con escepticismo por la comunidad internacional. Mientras tanto, el mundo se mueve al ritmo de las fluctuaciones de la pandemia, que impacta en las economías. Estados Unidos continúa siendo el país más golpeado con 166 mil 038 muertos y cinco millones 197 mil 748 contagios. Pero la situación del empleo parece mejorar: los nuevos pedidos de subsidios por desocupación cayeron la semana pasada por debajo del millón por primera vez desde marzo.

