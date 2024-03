“Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio”: la batalla épica continúa

El próximo jueves 28 de marzo se estrena en salas de cine la cinta de acción y aventura, “Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio”, película protagonizada por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns y Fala Chen. La dirección corre a cargo una vez más de Adam Wingard, quien habla en entrevista sobre desarrollar este nuevo capítulo que mantendrá al público cautivo con la adrenalina a tope.

-Dada la historia que existe entre estos dos personajes, ¿cuál fue la idea detrás de la alianza entre “Godzilla” y “Kong”?

-Bueno, creo que realmente surgió al hacer la última película. Recuerdo haber visto la cinta -en ese ambiente recién post-pandémico, cuando las cosas empezaban a mejorar y la gente empezaba a volver a los cines- y fue una sensación increíble, porque había pasado más de un año desde que había estado en un cine. Ver al público reaccionar ante la breve alianza de “Godzilla” y “Kong” al final de “Godzilla vs. Kong”, donde luchan contra “Mechagodzilla”, fue emocionante, porque había una catarsis en el aire. Podías notar que estaba ofreciendo exactamente lo que la gente quería en ese momento. Y pensé… “Si vamos a hacer otra película, no podemos separar a estos personajes de nuevo, al menos no en el contexto del ‘MonsterVerse’”.

Y eso fue sólo una pequeña muestra de lo que podría ser esa alianza. Así que pensé… “llevémoslo hasta el final”. Y tuve muchas influencias, desde películas de policías que son compañeros hasta el filme “Sobreviven” de John Carpenter. Siempre me encantó cómo en esa película, la mejor escena de acción es entre dos héroes. Los villanos no están a la vista. Es la escena con Roddy Piper y Keith David, donde Roddy intenta que Keith se ponga las gafas de sol para revelar que el mundo está controlado por extraterrestres... son sólo dos tipos luchando durante casi ocho minutos. Y eso fue realmente influyente para mí, porque es mi segunda película favorita de todos los tiempos.

Pero fue entonces cuando me di cuenta de que sí íbamos a hacer la alianza. Pero, la diversión de la alianza iba a ser la aventura de cómo llegas allí, en la última película, trabajan juntos, pero es una tregua incómoda. El estatus quo al comienzo de “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” es que “Godzilla” está en la superficie y “Kong” en la “Tierra Hueca”, y están respetando los dominios y límites del otro. Pero, oye, siguen siendo monstruos, así que sus habilidades de comunicación no son muy buenas. Para que trabajen juntos, va a ser un proceso.

-Conoceremos más sobre “Kong” y “Godzilla” en esta película, pero ¿qué busca “Kong” al inicio de ésta?

-“Kong” está en un lugar mejor, en términos de su entorno, que en la última película. La “Tierra Hueca” está mucho más en línea con el mundo en el que creció en la “Isla Calavera”. Tiene esa sensación prehistórica. Físicamente, ahí es donde prospera. Pero emocionalmente, “Kong” todavía está solo, y al igual que cualquier persona que lo tiene todo, siempre hay algo que le falta. “Kong” es sólo un simio solitario allí en la “Tierra Hueca”, y ahí es donde lo encontramos.

-Has dicho que esta película nos da tu versión de “Godzilla”. ¿Cómo está evolucionando esto?

-Bueno, él está evolucionando literalmente. Sin entrar en detalles, sabía que quería darle una apariencia actualizada para esta película. Creo que esa es la parte interesante de “Godzilla” como personaje, verlo evolucionar en diferentes iteraciones en diferentes películas. Siempre es emocionante ver el nuevo enfoque de las espinas en su espalda y todos los pequeños detalles aquí y allá. Desde el inicio, tenía claro que deseaba renovar la imagen de “Godzilla”, pero era esencial que cada cambio tuviera una justificación dentro de la trama. Así que el concepto de la evolución de “Godzilla” se convirtió en algo no sólo importante para esta historia, sino que se convirtió en todo el ímpetu de “Godzilla”. Toda la historia es él evolucionando.

Protagonistas. Dan Stevens y Rebecca Hall. CORTESÍA

-¿Qué puedes contar sobre “Mini-Kong” o “Suko”?

-“Suko” es uno de los personajes nuevos más emocionantes de esta película. Es complicado hablar sobre este personaje sin revelar demasiado, ya que su personalidad está llena de sorpresas y no es tan predecible como podría parecer a primera vista. Es un poco más complicado. Y en muchos sentidos, su viaje y la forma en que se desarrolla su relación con “Kong” es una de las fuerzas impulsoras de la trama.

Fue muy emocionante hacerlo, ya que son personajes con una gran profundidad. Tanto “Kong” como “Suko” están en secuencias completamente sin diálogo. Contar su historia de esta manera visual fue una de las cosas que realmente me atrajo de esta película. Fue muy satisfactorio, porque funcionó de inmediato. Una de las primeras secuencias que creamos para esta película fue una de sus grandes escenas de viaje juntos. Y fue fascinante ver y desarrollar los personajes de una manera tan dinámica y vívida.

-¿Cómo fue el proceso de desarrollar al personaje del “Rey Skar”?

-El “Rey Skar” es un villano realmente emocionante, porque es una especie de “anti-Kong”. Tiene todos los atributos principales de “Kong”, pero es la versión maligna de él. Y era importante para mí en esta película que aún mantuviéramos la fidelidad a la historia de las películas de “Godzilla” y “Kong”, que clásicamente están impulsadas por los conceptos del mal que hace el hombre, el mal contra la naturaleza, el desarrollo de armas nucleares... y esas cosas que tienen un impacto negativo en el mundo. Pero en lugar de que los humanos sean una fuerza impulsora -como suelen ser en términos de contar esa historia- quería ver si podíamos transmitir el mensaje mientras aún teníamos a un monstruo como el principal villano. Entonces, lo genial del “Rey Skar” es que, aunque no es humano, sus motivaciones son muy humanas.

Él es un simio, o es similar a un simio en el sentido de que puede pensar, sentir y conspirar, ese tipo de cosas. Sus motivaciones están muy basadas en las motivaciones humanas, como el poder y el control. Es este tipo de súper dictador que vive en la “Tierra Hueca”. Y sólo a nivel físico, es un gran desafío para “Kong”, hace todas las cosas que “Kong” puede realizar, pero es muy ágil. Entonces, “Kong” tiene que ser ingenioso en cuanto a la forma en que incluso se le acerca físicamente. Y el “Rey Skar” termina siendo un villano realmente interesante que es formidable tanto para “Godzilla” como para “Kong”, razón por la cual tienen que aliarse para derrotarlo.

-¿Qué quieres que experimente el público?

-Lo obvio es que quiero que la gente se divierta viendo esta película que es una montaña rusa con mucha acción. Así, desde esa perspectiva, lo obvio que tengo que decir es que quiero que la gente se divierta con ella. Pero además, en mi opinión, esta película representa un análisis profundo de los personajes de los monstruos, lo cual suena un poco loco. Pero eso es también lo que quiero que la gente obtenga de ella, quiero que realmente entren en la psique y el punto de vista de los monstruos de una manera que nunca han hecho antes.

No quería hacer sólo otra película de monstruos. Quería hacer una cinta que se sostenga por sus propios méritos y que esté haciendo algo nuevo y único. Y eso es lo que realmente quiero que la gente se lleve, sí, que se diviertan, pero también que realmente entren en esta experiencia nueva y única, porque están viendo una historia que es mayormente visual y los lleva a lugares donde nunca han estado.

Adam Wingard. El director, a la izquierda, da indicaciones durante el rodaje. CORTESÍA

El director, a fondo

Adam Wingard nació en el Estado de Tennessee y se graduó en Full Sail University, en 2002. Su primer estreno, la comedia de terror “Home Sick”, protagonizada por Bill Moseley y Tiffany Shepis, demostró ser un peldaño para dar paso a su segunda presentación, la película psicotrópica de fantasmas “Pop Skull”.

En 2017 estrenó la película “Death Note”, la cual trata de la adaptación en acción real del popular manga homónimo de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata. En ese mismo año, fue seleccionado cómo el director de la última película del denominado “MonsterVerse”, “Godzilla vs. Kong”, que se estrenó el 21 de mayo de 2021 y fue protagonizada por Alexander Skarsgard y Rebecca Hall.

Este 2024 regresa con una nueva entrega de estos titanes con la cinta “Godzilla y King Kong: El Nuevo Imperio”.

En esta entrega, “Godzilla” y “Kong” unirán sus fuerzas para combatir a un misterioso enemigo. CORTESÍA

Choque de titanes

En esta cinta, el “Monsterverse” cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de “Godzilla” vs. “Kong” con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso “Kong” y al temible “Godzilla” contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

“Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio” profundiza en las historias de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la “Isla Calavera” y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió para siempre con la humanidad.