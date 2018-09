Gobiernos ignoran “Biciley” y olvidan instalar ciclopuertos

Los gobiernos municipales y estatal incumplen con la obligación de instalar nuevos ciclopuertos en sus edificios. Según la Ley de Movilidad (conocida como “Biciley”), tenían hasta diciembre de 2017.

La Secretaría General de Gobierno indicó, vía Transparencia, que no tiene programas ni presupuesto para este fin. Otras 10 instancias estatales contestaron que no cuentan con estacionamientos para bicicletas; seis sí tienen infraestructura, pero de inversiones en años anteriores.

El que tiene la mayor estrategia estatal es el Siteur a través del ProVici. En la metrópoli sólo Zapopan acató la “Biciley”. Los otros Ayuntamientos no consideraron medidas para atender esta disposición. Tlajomulco mencionó que cuenta con estos espacios en el Centro Administrativo y otros 10 puntos, pero fueron implementados entre 2012 y 2015.

Sólo Zapopan invirtió en puertos tras la aprobación de “Biciley”

Las autoridades encargadas de la administración de edificios públicos estatales y municipales debían gestionar presupuesto para la instalación de ciclopuertos en 2017; sin embargo, solamente el Ayuntamiento de Zapopan respondió que destinó una partida para este fin.

En el Artículo 12 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco se indica que el Estado y los municipios deberán realizar “las modificaciones necesarias para contar con lugares seguros, suficientes y preferenciales para el estacionamiento de bicicletas, conforme a la norma técnica y demás disposiciones legales aplicables”.

El Ayuntamiento de Guadalajara respondió, a través de su oficina de Transparencia, que no contaba con un rubro específico para dotar de ciclopuertos a sus edificios públicos. Se buscó entrevista con la Dirección de Movilidad, pero no se concretó la petición.

El Gobierno de Tlaquepaque contestó que el espacio para bicicletas en edificios públicos del municipio se designa en los mismos lugares destinados para estacionamientos de autos. Los Gobiernos de Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto informaron que no cuentan con estos espacios.

El Gobierno de Tlajomulco mencionó que en 2012 instalaron ciclopuertos en la cabecera municipal, en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, en la Unidad Deportiva de Cuexcomatitlán y en el Malecón, en el Malecón de Cajititlán, en la Unidad Deportiva Lomas del Sur, en el Chivabarrio y en el Centro Cultural del Valle. Añadió que en 2015 colocaron tres módulos en la plaza municipal y acondicionaron 46 ciclopuertos en el edificio del Centro Administrativo. Sin embargo, esas inversiones no ocurrieron después de la aprobación de la “Biciley”.

A nivel estatal, la Secretaría General de Gobierno respondió que no había presupuesto, y de otras 16 instancias estatales consultadas, solamente seis reportaron ciclopuertos: Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Turismo y Contraloría del Estado.

La Secretaría de Cultura precisó que, de 2012 a la fecha, no han destinado recursos para el rubro. “Los ciclopuertos o estructuras diseñadas para tal fin fueron instaladas por el Ayuntamiento de Guadalajara, en la administración 2006-2009”.

Tras los cambios a la Ley de Movilidad y Transporte, Zapopan ha instalado 364 ciclopuertos en edificios y espacios públicos. Cada ciclopuerto es un aro que tiene espacio para dos bicicletas.

El director de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jesús Carlos Soto Morfín, indicó que lanzaron una consulta para que los ciudadanos indiquen dónde necesitan estos espacios. Dijo que buscarán colocarlos principalmente en parques, plazas públicas, mercados, centros escolares o cercanos a estaciones del Tren Ligero y paradas de autobús.

Remarcó que buscarán privilegiar las peticiones de la ciudadanía, bajo el criterio de que sean espacios con flujo ciclista o peatonal. En caso de que no exista coincidencia, las solicitudes de los zapopanos quedarán en una lista. Mencionó que, por ejemplo, en donde hay comercio barrial se puede incentivar que los vecinos acudan a comprar sus artículos del día en una bicicleta.

También tomarán en cuenta puntos de concentración masiva, como estadios, auditorios, museos, plazas comerciales, centros universitarios, preparatorias o secundarias. La inversión total, según datos brindados por transparencia, es de un millón 697 mil pesos.

Sobre los 364 estacionamientos para bicicletas instalados, contó que en la estación de Bomberos tuvieron que poner más espacios porque el mismo personal los utiliza. Lo mismo ocurrió en los centros del DIF, en la Colmena de Miramar, en los mercados de La Tuzanía y Ciudad Granja, y en los tres parques de la colonia La Estancia.

Adelantó que falta la colocación de 536 ciclopuertos para llegar a los 900 proyectados en la actual administración. El tiempo límite es antes de que termine la gestión.

Peticiones

Las solicitudes de la ciudadanía para colocar aros de bicicleta son atendidas en las oficinas de Movilidad y Transporte de Zapopan (Andador Cristina Peña esquina Vicente Guerrero) o vía telefónica (3818-2200 en la extensión 3529).

Bicipuerto en la estación Periférico Norte del Tren Ligero. EL INFORMADOR/Archivo

Ahorran tiempo

El 27 diciembre de 2017 comenzó a operar el ciclopuerto masivo en la estación Periférico Norte, de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, con capacidad para 72 bicicletas.

Desde ese día y hasta julio pasado, se documenta una afluencia mensual de mil 229 usuarios. En ese espacio hay dos guardias destinados a cuidar los vehículos.

Los ciudadanos coinciden en que ahorran tiempo y dinero al dejar su bicicleta en el punto.

Sergio González fue de los primeros en utilizar el estacionamiento para bicicletas en Periférico Norte. Explicó que le da confianza que un vigilante cuide su vehículo.

Cuenta que vive en la colonia Constitución y deja su bicicleta en el lugar para ir a su trabajo, ubicado por la Estación Mexicaltzingo. Acentuó que se ahorra 40 minutos al día en trasladarse. “La seguridad me gusta, nunca me han robado. Hay mucho respeto”.

Carlos González deja su bicicleta estacionada para después llegar a Mezquitán en el Tren Ligero. De allí toma una ruta de transporte público. Sostiene que eso acelera su trayecto.

Rafael Adrián, habitante de Nuevo Vergel, comentó que gasta 14 pesos menos por día gracias a que se puede mover en bicicleta hasta la estación del Tren. “Y llego más rápido, calculo que hasta 40 minutos”.

Cada línea del Tren Ligero cuenta con 488 espacios disponibles. En la Línea 2, los ciclopuertos se encuentran ubicados al interior de todas las estaciones. En la Línea 1 los lugares están en estación Juárez, Periférico Sur y Periférico Norte.

En Periférico Norte el horario es de las 05:00 a las 23:00 horas. Hay un vigilante que lleva el registro del nombre y características del vehículo. En el espacio hay un mural que retrata cómo se integra la bicicleta en los tres sistemas de transporte que ofrece el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Hay más de 211 mil beneficiados

Entre mayo de 2016 y agosto de 2018, suman 211 mil 547 ciudadanos que han utilizado los ciclopuertos del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur): 164 mil 326 personas en el Tren Ligero, 45 mil 669 en el SiTren Tonalá y mil 552 en el Macrobús.

El director de Siteur, Rodolfo Guadalajara, confirmó que los espacios para bicicletas fueron impulsados por el programa estatal de ProVici. La principal preocupación fue garantizar la seguridad, ante los señalamientos de usuarios.

Precisó que la mayoría de los lugares se instaló después de los torniquetes, para tener mayor control y un registro puntual de quiénes lo usan y cuántas veces. Gracias a los datos, se percataron que en las terminales del Tren Ligero es donde más personas usan los espacios, mientras que el impacto es menor en las estaciones del Centro.

Explicó que el fenómeno ocurre por la oferta de transporte público y porque MiBici está en lugares céntricos (programa de renta de bicicletas, que cuenta con sus propios puertos); es decir, que los usuarios de ese servicio no transitan en bicicleta propia.

“Las personas usan su bicicleta para llegar a las puntas, y se sienten seguras y cómodas dejando sus vehículos en un ciclopuerto masivo para ahorrarse el gasto de un viaje en otro medio, o para caminar menos”.

Recalcó que los usuarios cuentan con un seguro por daños o robos a sus bicicletas.

Anticipó que en octubre ampliarán el estacionamiento para bicicletas de Tetlán. En Periférico Norte aún hay espacios, pero proyectan construir un segundo piso. En ambos sitios hay guardias que cuidan las bicicletas.

El Artículo 12 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco señala que “el transporte público garantizará la intermodalidad con el transporte privado y en bicicletas”.

Al respecto, Rodolfo Guadalajara subrayó que las tres rutas del SiTren cuentan con mobiliario para portar bicicletas.

“Nuestro primer incentivo es la intermodalidad; la bicicleta y el transporte público no están peleados, pueden convivir y el que gana es el ciudadano. La gente ya venía insistiendo en este tema”.

GUÍA

Los números del Siteur

El programa ProVici tuvo una inversión de dos millones 786 mil 683 pesos.

Hay mil 296 espacios instalados para bicicletas en los tres sistemas de transporte: Tren Ligero, SiTren y Macrobús. La proyección es de mil 672 lugares para bicicletas.

Todos los camiones del SiTren cuentan con espacios para bicicletas.

Patrimonio

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, hay cuatro mil 489 bienes inmuebles del Estado: 85.2% propios, 11.4% rentados y 3.3% de otro tipo..

Advierten sobre robos

Ciclistas advierten sobre los robos de bicicletas en distintos puntos de la ciudad, principalmente cuando no se usa un buen candado o el vehículo se deja en una parte insegura.

Eduardo Guzmán compartió que ha dejado su bicicleta en el mercado del Mar de Zapopan, en la Gran Terraza Belenes, en el Centro de Zapopan, la Gran Plaza, la presidencia municipal de Guadalajara y en la universidad en la que estudia. “En plaza Patria un día la dejé amarrada y me fui en camión; cuando regresé hasta la tarde seguía allí. Hasta el momento no he tenido incidentes”.

Pero otros ciudadanos no han tenido tanta suerte. Por ejemplo Fabricio, quien desde hace un año comenzó a trasladarse en bicicleta ante las fallas del transporte público, lamentó el robo de su vehículo en el Teatro Degollado. El joven rememora que no usó el ciclopuerto y la encadenó a un poste en Plaza de la Liberación. Consideró que se tiene que priorizar la colocación de los espacios al interior de los edificios y locales. “O implementar un modelo donde no se las puedan robar, porque de lo contrario el fenómeno va a seguir pasando”.

Marco Antonio también aseveró que le robaron su bicicleta, que encadenó en la entrada de un establecimiento ubicado en avenida Juárez. “Tenía una manguera supuestamente reforzada. Lo raro es que fue en pleno día cuando había mucha gente por ahí. Los meseros del café me dijeron que se roban como 10 bicicletas a la semana”.

Javier Tornel agregó que cualquier ciclopuerto es adecuado, pero todo depende del candado y de cómo se amarren las bicicletas.

CLAVES

Las sanciones



Uno de los cambios fue incluir sanciones para los automovilistas que rebasan a los ciclistas sin tener cautela en las distancias, respetar sus derechos de preferencia o que interfieran de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista.

La Secretaría de Movilidad contestó que, entre marzo de 2017 y julio de 2018, multó a solo cuatro personas por alcanzar y rebasar sin distancia a un ciclista.

Este medio publicó el pasado 12 de agosto que los grupos de ciclistas criticaron las pocas acciones que hay tras la reforma en septiembre de 2016 a la Ley de Movilidad. Uno de los cambios fue incluir sanciones para los automovilistas que rebasan a los ciclistas sin tener cautela en las distancias, respetar sus derechos de preferencia o que interfieran de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista. La Secretaría de Movilidad contestó que, entre marzo de 2017 y julio de 2018, multó a solo cuatro personas por alcanzar y rebasar sin distancia a un ciclista. La Secretaría agregó que sancionó a seis personas más por no respetar la preferencia; a 14 automovilistas por impedir la circulación de grupos de ciclistas, así como a 34 ciudadanos por invadir la zona de espera

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta infraestructura adecuada en la ciudad

Ana Esther Rentería (profesora de Proyectos Urbanísticos del CUAAD).

Sin infraestructura adecuada, como ciclopuertos o ciclovías, no funcionará la estrategia para impulsar la movilidad no motorizada en la metrópoli, sostuvo la profesora Ana Esther Rentería.

Afirmó que así como los vehículos motorizados tienen sus espacios, es fundamental que las personas que se mueven en bicicleta cuenten con lugares para dejar sus bicicletas de forma segura.

Explicó que hay partes como Chapultepec o el Centro, donde cada vez se piensa más en la movilidad multimodal. Sin embargo, en otras zonas de la ciudad el asunto se vuelve complejo.

Consideró que para muchas personas es importante ver un espacio físico para atreverse a cambiar la manera de moverse. “Vemos que muchos de los que se atreven a usar la bicicleta son jóvenes, pero hay otro segmento de la población que quiere dejar el carro y no conocen las demás opciones”.

Destacó que es prioritario el tema de la seguridad, ya que los ciclistas suelen sufrir robos. Por una parte, dijo que se debe reforzar la educación cívica y también de participación ciudadana, que la gente decida dónde necesita los puertos.

Recordó que hizo falta el apoyo para el Plan maestro de movilidad no motorizada en la ciudad, elaborado a petición del Gobierno de Jalisco, que podría evaluarse ante la llegada de una nueva administración.

Pide que los Gobiernos pongan el ejemplo

El diputado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo, enfatizó que en la reforma a la Ley de Movilidad se priorizó que los Gobiernos pusieran el ejemplo en materia de movilidad no motorizada.

Adelantó que se compromete a emitir un exhorto en esta Legislatura para recordarle a las dependencias estatales y municipios que deben colocar ciclopuertos en sus edificios. Además, explicó que en las nuevas construcciones también es obligatorio que existan estos espacios.

Hermosillo, quien fue reelegido, aceptó que si bien hay avances y han encontrado mayor infraestructura para bicicletas, aún falta trabajo por hacer.

