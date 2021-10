Gobiernos de ZMG arrancan con rezago en planes parciales

Aunque se preveía que las pasadas administraciones actualizaran los Planes Parciales de Desarrollo Urbano o resolvieran los asuntos legales pendientes, el rezago en la materia se heredó.

En el caso de Guadalajara, los nuevos planes parciales entraron en vigor en enero de 2018, pero a mediados de ese año un juez suspendió los correspondientes a la Zona 2 Minerva, la de mayor desarrollo inmobiliario.

El alcalde Pablo Lemus Navarro afirma que trabajan la ruta jurídica para quitar los amparos en ese distrito.

El Código Urbano de Jalisco indica que estos instrumentos deben ser revisados por lo menos cada tres años.

Tonalá es uno de los más rezagados porque sus planes parciales datan desde 2011. “Tenemos que ver la forma de solicitar apoyo de las instancias federales, del Estado”, acepta la directora de Planeación Urbana, Verónica Osorio Gándara.

Le sigue Zapopan, en donde estos instrumentos no son actualizados desde 2012.

En Tlajomulco de Zúñiga se actualizó el programa municipal, que disminuyó la superficie para construcción de vivienda. Sin embargo, no se modificaron los planes parciales.

Las nuevas administraciones municipales prometen una nueva visión para la ciudad, con más orden. EL INFORMADOR/Archivo

Autoridades ponen lupa en zonas con el mayor interés inmobiliario

Debido a que la falta de actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara abrió la puerta a desarrollos inmobiliarios en algunas zonas de protección, las actuales administraciones aseguran que pondrán atención en las mismas.

Una de las más asediadas es la zona de El Bajío, ubicada junto al bosque de La Primavera, así como el cerro del Tepopote, ambos en Zapopan. Desde la primera administración de Pablo Lemus en ese municipio, se aseguró que se modificaría el uso de suelo.

“Por nuestra parte, haremos cambios de uso de suelo en todo el cerro de El Tepopote para evitar, desde la parte municipal, cualquier desarrollo inmobiliario”, declaró Lemus en 2017.

Posteriormente, en septiembre de 2019, reiteró a través de sus redes sociales que no darían la licencia de habitabilidad para vivienda en la Villa Panamericana y que ese mismo año quedaría “aprobado el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y los planes parciales para blindar El Bajío”.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo estatal publicara el decreto para declararla como zona de recuperación ambiental.

Pese a esto, los planes parciales de Zapopan que datan de 2012 continúan pendientes de actualizarse. Aunque se proyectaba que la pasada administración cerrara con la modificación de los mismos, el trabajo corresponderá al Gobierno de Juan José Frangie.

Ahora que Lemus está al frente de la alcaldía de Guadalajara, informa que se enfocarán en revisar la situación jurídica de la Zona 2 Minerva, en la cual se continúan otorgando permisos de construcción con la normativa de 2003, luego de que un juez suspendiera los actualizados en 2017 para ese distrito.

Esta zona concentra el desarrollo inmobiliario de la ciudad en los últimos años y comprende los subdistritos de Colomos, Colinas de San Javier, Vallarta Country, Providencia Norte, Providencia Sur, Monraz, Ladrón de Guevara y Arcos Vallarta, entre otros.

Por otra parte, la directora de Planeación Urbana de Tonalá, Verónica Osorio Gándara, reconoció que el cerro de la Reina “es una de las zonas con más observaciones en el Plan del Centro de Población”, y una de las que deberán revisarse a detalle en el análisis del plan parcial correspondiente.

En junio pasado, integrantes del Colectivo en Defensa del Cerro de la Reina denunciaron que, a través del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa Municipal de Desarrollo, se permiten construcciones habitacionales. “Podemos observar cómo de ser un área prioritaria para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, se determina como uso predominante el turismo”.

Osorio añadió que tanto el Programa Municipal como el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población se actualizaron en la pasada administración y se encuentran en revisión ante el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

En Tlaquepaque, la discordia es por el Cerro del Cuatro. Ya se presentó una iniciativa para declararlo como área de conservación ecológica y evitar más vivienda, pero se desechó.

GUÍA

Finalizan administraciones; dejan pendientes

Previo al cierre de las pasadas administraciones (concluyeron el pasado 30 de septiembre), se publicó acerca de los pendientes que tenía cada Ayuntamiento en la actualización de los instrumentos de planeación:

Guadalajara

El Gobierno de Guadalajara respondió por Transparencia que en la pasada gestión no se actualizaron los documentos porque en 2018 se llevó a cabo la actualización de los instrumentos de planeación urbana, “entre ellos los planes parciales, en los términos del Artículo 138, dictaminando que no existía una justificación técnica y legal para su actualización en la presente administración”.

En la sesión de Ayuntamiento del 11 de diciembre de 2017 se aprobaron los 53 proyectos de planes parciales y se publicaron el 5 de enero de 2018 en la Gaceta Municipal. Y tres días después se presentaron para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. “Es necesario precisar que los planes parciales del Distrito 2, no se encuentran vigentes debido a que el municipio está en acato al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 532/2018, en el cual se notifica la suspensión de los planes parciales de todos los subdistritos”, se precisa en el portal del Ayuntamiento.

Zapopan

De acuerdo con información otorgada por Transparencia, en 2016 el Ayuntamiento de Zapopan gastó 11.1 millones de pesos en la contratación de profesionales para que elaboraran la revisión y actualización de los planes parciales de los 12 distritos, pero la última actualización de los instrumentos fue aprobada en septiembre de 2012.

El municipio respondió que primero se trabajó en la actualización y armonización del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Local (aprobado en julio de 2020). En tanto que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se encontraba en proceso de análisis.

Para la actualización de los planes parciales se integraron las aportaciones de la ciudadanía a través de una consulta pública realizada en 2017.

Por litigios, la Zona Minerva no actualiza sus planes parciales desde 2003. EL INFORMADOR/M. Muñoz

Tlaquepaque

El Ayuntamiento de Tlaquepaque aprobó la actualización de los 27 planes parciales del municipio el pasado 24 de septiembre, a sólo días del cierre de administración.

“Los instrumentos que se aprobaron ya cuentan con la carta de congruencia emitida por la Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial). Lo que nos da fe que estamos empalmados con el Sistema de Planeación Estatal (y el Potmet). Eso es un requisito para poderlos inscribir”, declaró Antonio Álvarez Rivas, jefe del Departamento de Planeación Urbana.

Aclaró que sólo falta el registro, el cual está en proceso para su entrada en vigor. “Van a estar en estos días, depende nada más de una dependencia estatal, que es el Registro Público de la Propiedad”. Aseguró que no se tienen problemas legales con los planes parciales recién aprobados por el municipio.

Tlajomulco

Entre 2010 y 2016, los planes parciales de Tlajomulco han sido actualizados en distintas fechas, según compartió la Unidad de Transparencia.

Sin embargo, los planes del Distrito 19 de La Primavera y del Distrito 20 del cerro Viejo no han sido renovados desde 2010.

Los distritos de Tlajomulco Centro, El Palomar, Alameda Industrial, La Alameda, Aeropuerto, Las Latillas y El Chivatillo fueron actualizados por última vez en 2012. Y los más recientes son Totoltepec, Buenavista y Santa Fe, en 2016.

Tonalá

El Gobierno de Tonalá respondió que en 2019 contrató a la empresa Construcciones Plan para una asesoría técnica sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (con 580 mil pesos). Pero no documentó más movimientos ni acciones para la actualización.

Las autoridades de la pasada administración informaron que los 15 Planes Parciales de Desarrollo fueron actualizados por última vez en 2011, por lo que decidieron revisarlos al inicio de la actual administración, pero los procesos se aplazaron por la pandemia. Sin embargo, solamente trabajaron el TON-1, por lo que la nueva administración tendría que generar el procedimiento para el resto de los distritos.

Se puntualizó que se realizaron las consultas públicas y el municipio dio respuesta a 145 observaciones de ciudadanos y empresas particulares.

TELÓN DE FONDO

Plantaciones ilegales

A menos de un mes del incendio ocurrido en mayo pasado en una parte del cerro de la Concha, en los linderos del bosque de La Primavera, se detectó una plantación ilegal de agave en ese punto.

Por este tipo de anomalías, Jalisco se ubica entre las seis Entidades del país con las zonas más críticas o deforestadas, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El estudio “Estimación de la Tasa de Deforestación Bruta en México para el periodo 2001-2018”, desarrollado por la Conafor, indica que en Jalisco se han deforestado un promedio de 15 mil 995 hectáreas por año, considerando una muestra de cinco mil 374 parcelas.

Las zonas más críticas corresponden a las regiones Centro, Altos Sur, Altos Norte y Sur.

En 2019, el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) presentaron una estrategia para lograr un tequila libre de deforestación.

Las superficies de los bosques y selvas de Jalisco que se han convertido en pastizales o terrenos de carácter comercial, para la actividad ganadera, así como cultivos de agave y aguacate, son consideradas las principales causas de la deforestación, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

En agosto del año pasado, este medio publicó que según información del Organismo Público Descentralizado (OPD) del Bosque de La Primavera, existen 16 reportes de plantaciones irregulares dentro del área natural protegida; de éstas, 15 corresponden al agave.

Los agaves se encuentran fuera de la Zona de Aprovechamiento Sustentable de Agroecosistemas, por lo que su plantación se considera como un ilícito.

El Bajío y el cerro del Tepopote son dos de las zonas más codiciadas por las inmobiliarias. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

El ordenamiento territorial

Reglas. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (Potmet) publicado en 2016, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano integran el conjunto de normas específicas para precisar la zonificación y regular los usos, destinos y reservas en los predios localizados en su área de aplicación. Se añade que, a falta de instrumentos vigentes de planeación, los diferentes municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara elaboran sus planes de forma aislada y parcial. “Es decir, además de no coordinarse para la planificación de la ciudad, algunos municipios no cubren la totalidad de su territorio con instrumentos de planeación urbana (Juanacatlán sólo cuenta con una planeación en su cabecera municipal y Zapopan complementa su territorio con el ordenamiento ecológico). También, únicamente Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque cuentan con los tres niveles de planeación en los términos del Sistema Estatal para el Desarrollo Urbano, dificultando su integración a nivel metropolitano”.

Reservas. Se puntualiza que el uso predominante en las reservas urbanas de los planes parciales está en el habitacional, con el 65%, desplazando al uso mixto y al uso industrial, que se mantienen de forma equilibrada entre sí. “El hecho de que el tercer uso predominante sea el industrial, apunta a la expansión de la ciudad especializada, que además de proveer vivienda, demanda mano de obra calificada, por lo que el sector educativo tenderá a crecer y atraerá personas en busca de preparación profesional y empleo”.

Expansión. Las áreas de transición juegan un rol importante en la estrategia del crecimiento de la ciudad. “Las extensiones territoriales que conforman el sistema verde (Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Conservación Ecológica y Áreas de Prevención Ecológica) no siempre cuentan con áreas de transición, que disminuyan el impacto nocivo y depredador de las zonas urbanizadas, considerándose una deficiencia importante en los instrumentos de planeación, ya que no protegen, ni conservan, ni disminuyen el impacto de los usos urbanos y así mismo no separan las áreas urbanas de las áreas rústicas”.

