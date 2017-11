Gobierno de Jalisco detona inversión en parques industriales

Mientras que hace cuatro años apenas uno de cada 10 nuevos empleos se generaba en el interior del Estado, hoy 22% de los puestos laborales tiene origen fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido al fortalecimiento del desarrollo regional, la política de descentralización y la llegada de inversiones.

De 2013 a la fecha, tan sólo el programa de reactivación de parques industriales a través de incentivos otorgados a las empresas interesadas, detonó la creación de cinco mil 915 empleos directos en Ciudad Guzmán, Cocula, Acatlán de Juárez y Lagos de Moreno, de acuerdo con el Consejo Estatal de Promoción Económica (Cepe).

“Estamos contribuyendo al ser un Estado facilitador que acompaña a las empresas a invertir”, señala Luis Enrique Reynoso, director del organismo.

Al inicio del sexenio, los parques industriales propiedad del Gobierno del Estado estaban subutilizados; cinco años después la autoridad ha entregado 24 hectáreas en comodato a 22 empresas que han invertido dos mil 461.3 millones de pesos.

Invierten en el rescate de parques industriales en el interior del Estado

Aunque Jalisco es una de las Entidades más atractivas para invertir por su ubicación estratégica, capital humano calificado e infraestructura, la mayoría de las inversiones se han concentrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que el Consejo Estatal de Promoción Económica (Cepe) se dio a la tarea de rescatar los parques industriales ubicados en el interior del Estado para promover el desarrollo de otras regiones.

De acuerdo con el Cepe, se han invertido 24 millones de pesos en la rehabilitación, mantenimiento y obras de infraestructura en los parques de Cocula, Ciudad Guzmán y La Barca para volverlos atractivos a los ojos de las empresas interesadas en invertir.

En el parque de La Barca no se ha logrado concretar la llegada de empresas a través de la donación de tierras de uso industrial; sin embargo, la situación cambiará a partir de enero de 2018, cuando se tiene previsto terminar los trabajos de rehabilitación y dotación de servicios básicos, con una inversión de 14 millones de pesos.

Luis Enrique Reynoso, director del organismo estatal, detalla que con esa inversión se reestructurará la avenida principal y se arreglará la planta de tratamiento y líneas de agua. El otro problema es la falta de vigilancia y control de los accesos, “se está remodelando la caseta y poniendo medidas de seguridad para que el parque sea susceptible de mayor interés para las empresas”.

En el parque industrial de Ciudad Guzmán, por ejemplo, se invirtió en vialidades y en generar las condiciones para tener lotes de menor extensión, se remodelaron las casetas de ingreso y se colocó vigilancia.

Mientras que el parque de Cocula se balizó y mejoraron las condiciones de seguridad con casetas y cámaras de seguridad para atraer a las empresas.

En 2014, el Gobierno del Estado realizó un diagnóstico de los parques industriales y detectó 50 hectáreas subutilizadas, de las cuales se han entregado en comodato 24.2 hectáreas para apoyar el desarrollo regional y de sectores productivos. “El objetivo se ha logrado: estimular la economía, una descentralización y crecimiento en las regiones”.

El resto de las hectáreas están disponibles para las empresas, y hasta el momento sólo hay seis interesadas que se han acercado al organismo, aunque como ha incrementado la demanda de empresas debido a las inversiones y servicios que se asentaron en los parques industriales la política ya no pretende entregar la totalidad de la tierra en comodato, sino un porcentaje menor, entre 50% y 70 por ciento.

Para las empresas, son muchas las ventajas de instalarse en un parque industrial, como la factibilidad de los servicios de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, permisos de uso de suelo industrial, ubicación estratégica cerca de importantes vías de comunicación y de la fuerza laboral.

“Todo eso te permite eficientar tus procesos productivos y eso genera demanda de servicios, como sucede en Lagos de Moreno, donde se han establecido hoteles, restaurantes y empresas que ofrecen servicios porque hay gente que se está yendo a vivir allá porque hay trabajo”, comentó Luis Enrique Reynoso.

Luis Enrique Reynoso, diector del Consejo Estatal de Promoción Económica.

TESTIMONIOS

Construyen nave en tiempo récord

En un tiempo de seis meses, la empresa Arizlú, que se encarga de la fabricación de cajas de cartón, construyó su nave industrial en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez con una inversión de 150 millones de pesos.

Con esta compañía, que arrancó operaciones en agosto pasado, suman 12 empresas de diferentes rubros industriales que se han instalado en el parque industrial con el apoyo del programa estatal BienInvierto.

El director de la empresa, José Arispe Dávila, aseguró que el incentivo otorgado por el Centro Estatal de Promoción Económica (Cepe) fue un factor importante en la decisión de abrir una nave industrial en Acatlán de Juárez, “creemos que la generación de empleo fuera del centro de Guadalajara es una oportunidad para la gente”.

Entre las ventajas de establecerse en un parque industrial destacó que se cuentan con todos los servicios, como energía eléctrica, gas natural e infraestructura, además de que la ubicación estratégica del Centro Logístico les permitirá ampliar el radio comercial de entregas.

A cambio de la entrega en comodato de 10 mil metros cuadrados de tierra, la empresa de cartón se instaló en el parque industrial donde da trabajo permanente a 90 empleados, “el gobierno nos autorizó 10 mil metros cuadrados sin costo, en adición a la compra realizada por la empresa de 25 mil metros cuadrados”, señaló Arispe Dávila.

Cuestionado sobre el impacto de su llegada al Centro Logístico, el directivo refirió que al ser una empresa especializada en la fabricación de empaques, sus clientes y vecinos eliminarán el costo de flete, además de ser más atractivos en costos, así como en el segmento agroindustrial por la ubicación estratégica del predio.

En agosto pasado, también llegó la empresa Xtrapak al Centro Logístico con una inversión de 17 millones de pesos para su instalación, tres millones más de lo que se tenía presupuestado inicialmente para ofrecer servicios de apoyo logístico para transportación de productos de la industria electrónica y farmacéutica.

A través de BienInvierto, 12 empresas se han instalado en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez.

“Sin el apoyo no hubiéramos crecido rápido”

Para Industrias Salcom, especializados en la fabricación y comercialización de aromatizantes ambientales, expandir sus operaciones no hubiera sido posible sin el apoyo del Gobierno del Estado, por lo que decidieron buscar los incentivos que ofrecían para establecerse en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez.

Con una historia de más de dos décadas, la empresa tapatía da empleo actualmente a 500 personas; sin embargo, necesitaban encontrar un espacio para recibir las materias primas de Manzanillo y preparar los contenedores que exportan a más de 50 países, por lo que se dieron a la tarea de buscar un centro ubicado estratégicamente.

Uno de los socios de la empresa, Frederic Corneille Cominu, asegura que sin el apoyo del Gobierno difícilmente hubiesen ocupado ese espacio en el Centro Logístico, por lo que se comprometieron a crear 50 empleos e invertir 7.5 millones de pesos, que al final superó los 28 millones y la creación de 100 nuevos puestos de trabajo.

Tras superar la meta, la empresa tapatía se encuentra en trámite de recibir en donación la superficie de una hectárea que les entregó en comodato el Gobierno estatal, ya que en este sitio encuentran todos los servicios que requieren, infraestructura, agua y electricidad.

“Sin el apoyo del Gobierno no habría interés de estar en Acatlán de Juárez porque está muy lejos y las vialidades para llegar al parque no son las mejores, además no hay suficiente capital humano, lo tienes que traer y sacar de Guadalajara”, comentó el asociado, quien reiteró que la entrega en comodato de la tierra fue de gran ayuda para poder crecer, “básicamente nos permitió crecer más rápido”.

Por el momento, Industrias Salcom buscará crecer su centro de distribución en Acatlán de Juárez para impulsar las ventas de aromatizantes, pues todavía no se ha utilizado la totalidad de la superficie asignada.

Industrias Salcom brinda actualmente empleo a 500 personas y exporta a más de 50 países.

¿Cuáles son los beneficios?

Instalarse en un parque industrial da certeza en la propiedad de la tierra.

Conceden la factibilidad de los servicios de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones.

Se entregan los permisos de uso de suelo industrial e impacto ambiental.

Son un enlace entre las Entidades de desarrollo económico a nivel federal, estatal y municipal con sus asociados.

Hay una comunicación estrecha con la Secretaría de Promoción Económica y Proméxico, con el fin de atraer inversiones que se establezcan dentro de los parques socios de la APIEJ.

Posicionamiento de su parque industrial, aumentando su rentabilidad.

Apoyo y gestión a nuevos proyectos conjuntos de los asociados.

Unificación de estrategias para la promoción de inversión.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Dan certeza a inversionistas

Juan Ángel Demerutis Arenas (investigador de la UdeG)

Además de los atractivos que ofrece Jalisco para invertir, como su mano de obra y ubicación estratégica, conectividad con el Pacífico, el puerto de Manzanillo y el resto del país, el investigador señala que otras de las ventajas que ofrece son la red de parques industriales.

Estos espacios le dan certeza al inversionista de que está en el lugar preciso para desarrollar su proceso productivo al contar con la infraestructura necesaria, servicios, garantía, seguridad y accesibilidad, “eso les da certeza al estar en un lugar que de origen fue visualizado por un inversionista privado o por el mismo sector público, lo que garantiza que tendrá el apoyo necesario para salir adelante”.

Señaló que frente a la competencia de otros países y regiones es importante ofrecer incentivos para que lleguen las inversiones a la Entidad, “les debemos dar condiciones similares a las que les ofrecen en otros países”, como mejorar la infraestructura e invertir en la educación del recurso humano.

Necesario, dar incentivos

Óscar Fernández (académico del ITESO)

Para el director del Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología del ITESO, la conectividad y el talento no son suficientes para que una empresa se instale en el Estado, por lo que recomienda al Gobierno del Estado mejorar los incentivos que ofrece para captar mayores inversiones en los parques industriales.

“Es importante tener incentivos porque tenemos competencia en Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, que también son agresivos con su política pública de atraer empresas. Algo tenemos que dar, no nos podemos quedar atrás”, aseguró Óscar Fernández, quien destacó las ventajas de la llegada de industrias, como la creación de empleos y la derrama económica que dejan a su paso.

Entre los apoyos adicionales a la entrega de terrenos en comodato, sugiere descuentos y beneficios fiscales, la mejora en las vías de conectividad y la inversión en centros de capacitación. Respecto a las ventajas de asentarse en un parque industrial, señaló que al estar entre empresas del mismo sector aumenta la productividad por el contacto directo con la cadena de suministro.

Llegan 400 empresas a parques privados

Además de los parques industriales que administra el Gobierno del Estado, los inversionistas privados han conformado una red de 35 parques industriales que reúnen 2 mil 692 hectáreas de terreno industrial, en donde se alojan cerca de 400 empresas, según la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (Apiej).

Las empresas instaladas en los parques privados pertenecen principalmente al sector automotriz, electrónico, metal mecánico, tecnologías de información, químico farmacéutico, textil, industria alimentaria y logística. Se prevé que para el próximo año lleguen otras 25 industrias de estos sectores.

El dirigente del sector, Jorge Suárez Navarro, detalló que en los últimos años han aumentado las empresas que optan por establecerse en los parques industriales privados, que dan empleo a 46 mil 800 personas y que acumulan una inversión de dos mil 630 millones de dólares.

Si en el primer trimestre de este año se logró atraer inversiones a estos espacios por un monto de 353.4 millones de dólares, la proyección para el primer trimestre del próximo año es superar los 300 millones, “estamos pensando en una promoción sumamente agresiva para el Estado, ya tenemos un programa amplio de seminarios, exposiciones, eventos, viajes y misiones en el extranjero”.

Tan solo el año pasado abrieron sus puertas cuatro nuevos parques industriales de nivel mundial en Jalisco debido a que empresas internacionales provenientes de Estados Unidos, Japón, Singapur, Francia, Alemania, Reino Unido y otros destinos, se han instalado en el Estado para invertir, mientras que otros cuatro inversionistas se encuentran en trámite de permisos y usos de suelo para establecer nuevos parques industriales.

Incentivos en parques industriales Parque Empresas apoyadas Inversión (millones de pesos) Empleos a generar Terrenos en comodato (hectáreas) Centro Logístico 12 2,204.20 1,013 17 Ciudad Guzmán 7 97.9 578 4.45 Cocula 3 159.1 124 2.82 Total 22 2,461.20 1,715 24.27

Fuente: Consejo Estatal de Promoción Económica.

