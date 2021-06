Aunque los resultados del 6 de junio indican que Movimiento Ciudadano (MC) se quedaría por debajo de la elección pasada en cuanto a alcaldías (al pasar de 49 a 44), conservará las de mayor población y poder económico, según el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Esto significa que gobernará a 5.5 millones de ciudadanos, de un total de 8.3 millones en Jalisco. Casi siete de cada 10, principalmente de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto.

Con resultados contrastantes entre lo federal y local, el voto de la población fue un ejercicio razonado y diferenciado, considera José Antonio Elvira de la Torre, integrante del Observatorio Político Electoral de la UdeG.

Argumenta que, aunque hay datos preliminares, no se puede hablar de un respaldo completo a MC, pues conservaría presidencias municipales como Guadalajara y Zapopan, así como la mayoría en el Congreso estatal. Pero Morena tiene avances como vencedor en Tonalá, Zapotlanejo y Puerto Vallarta, administraciones que son emecistas.

Acentúa que tampoco identifica un voto de castigo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues Morena crecería en los distritos federales en Jalisco. En 2018 ganó sólo dos y ahora aventaja en siete. “La lógica que se dio en lo federal para establecer contrapesos no operó en lo local. Todavía no podría identificar elementos para decir que hubo un voto de castigo”.

Javier Soto Morales, profesor de la Universidad Panamericana, acentúa que existió un voto de respaldo a las administraciones emecistas y califica como sorpresiva la diferencia de votos entre Morena y MC en Zapopan y Guadalajara. “Se habló mucho del contrapeso en el tema federal, pero en el local no habría ese contrapeso, eso puede ser por la confianza a las administraciones de MC”.

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, añade que existió un voto diferenciado para las presidencias municipales, diputaciones locales y federales. “No fue propiamente un voto de castigo sino diferenciado”.

RESULTADOS. Tras la elección del domingo, Movimiento Ciudadano avanza como ganador de los municipios más poblados de Jalisco. EL INFORMADOR/G. GALLO

Registran elecciones cerradas en tres municipios y tres distritos

En Zapotlanejo, Tlaquepaque y Puerto Vallarta está cerrada la elección entre los candidatos a los Ayuntamientos, según los resultados preliminares

Con una diferencia menor a los tres puntos porcentuales, avanzan las votaciones en los municipios de Zapotlanejo, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, además de otros tres distritos electorales: 2, 8 y 11, que corresponden a los municipios de Lagos de Moreno, Guadalajara y Tlaquepaque, respectivamente. Las cifras se desprenden de un análisis del Área Metropolitana de Guadalajara y de las ciudades medias de Jalisco, así como todos los distritos.

En el municipio de Zapotlanejo, la diferencia es de 70 votos entre los candidatos Gonzalo Álvarez, quien compite por Morena y tiene el 29.64% de las preferencias, y Ricardo Morales, de Movimiento Ciudadano, con 29.35 por ciento. El primero es hermano del boxeador “Canelo” Álvarez.

En el municipio de Tlaquepaque, la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya, aventaja a Alberto Maldonado, de Morena, por dos mil 646 votos. Y en Puerto Vallarta, Guadalupe Guerrero, también del partido naranja, supera a Luis Munguía, del Partido Verde, con solamente dos mil 021 votos, al cierre de esta edición.

En el caso de los Distritos, el 5 de Puerto Vallarta tiene como virtual ganadora a Yussara Canales, de Morena, pero Arturo Dávalos, presidente municipal con licencia, está a dos puntos porcentuales.

Por el Distrito 9 de Guadalajara, Fabiola Cuan, de Movimiento Ciudadano, le lleva mil 570 votos de diferencia a Ángela Gómez, de Morena. Mientras que en el Distrito 18 de Autlán de Navarro, Fernando Martínez, de MC, supera a Ana Degollado, del PRI, con tres mil 191 votos, de acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El área de comunicación social del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana indicó que habrá recuento de votos si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, o el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los dos primeros lugares.

Los partidos con 3% de votación mantienen el registro y tienen una diputación de representación proporcional. De las diputaciones que quedan, se repartirán entre quienes tengan el 3.5% de la representación total emitida. Para Hagamos y Futuro sería una diputación.

- Juan Jesús Ramírez, académico de la UdeG.

CONGRESO ESTATAL

Aventajan emecistas en 16 distritos

De los 20 distritos electorales en los que se divide Jalisco, candidatos a diputaciones locales por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) llevan ventaja en 16. Por su parte, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lidera en tres y el Partido Acción Nacional (PAN) en uno, según los avances del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021.

Los distritos 5 de Puerto Vallarta, 7 de Tonalá y 16 de Tlaquepaque son los que lleva preferencia Morena, mientras que el 3 de Tepatitlán fue el único en el que aventaja un aspirante por el PAN.

Sin embargo, debido a que MC suma 32.45% de los votos de las diputaciones locales, es probable que no alcance mayoría absoluta en el Congreso, explica Juan Jesús Ramírez, del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

“Por los candados que hay en el tema de representación proporcional, con 32% de votos aspiraría al 40% de los diputados. Probablemente no llegue a la mayoría absoluta. Lo que sí sorprende es que tenga tanto. Generalmente, en la intermedia, el gobernador pierde diputaciones y ahora no fue así”.

Recuerda que el Congreso de Jalisco se integra por 38 diputados y diputadas, de los cuales 20 ingresan por mayoría relativa y 18 por representación proporcional. Y detalla que los candados de representación proporcional tienen que ver con que no se exceda el 8% extra de la votación acumulada.

“De las 38 diputaciones ya tiene 16. Eso representa 40%, entonces realmente no tiene mucho margen para recibir diputaciones por representación proporcional. Ese 8% se suma al porcentaje de votos que tuvo. Quizá no alcanzaría tener la mayoría absoluta, porque el porcentaje de la votación no fue tan alta. Si hubiera alcanzado la victoria en los 20 distritos, eso le daría mayoría absoluta y no tendría acceso a la representación proporcional”.

Aunque acentúa que deben esperar a los resultados definitivos, es probable que no exista mucha variación. “Además, en la conformación del Congreso influirán los partidos que alcancen registro. Hasta ahora parece que sólo se mantienen Hagamos y Futuro, a quienes se les asignará una diputación de representación proporcional. Quizá el PRD pierda las prerrogativas a nivel local y no tendría representación”.

Juan Jesús Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, indica que será relevante que en la siguiente elección se reducirá la oferta de partidos, ya que en 2024 no se contempla la creación de éstos.

“Quienes pierdan el registro en esta ocasión no podrán participar en la siguiente elección, sino que podrán buscar un nuevo registro en 2027. Y los partidos que ya no son nuevos pueden tener coaliciones. Pinta un escenario distinto al actual, con boletas con un montón de opciones”.

Explica que, para mantener el registro, es importante que alcancen el 3% de la votación válida. Y una vez cubierto ese umbral, para tener espacios de representación proporcional, se considera la votación efectiva.

Partidos nuevos tienen delantera en 15 alcaldías

Cinco partidos de reciente creación en el Estado aventajan en 15 municipios, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), considerando un avance superior al 82% de las actas capturadas.

Hagamos aventaja en siete alcaldías: Guachinango, Cuautla, Cihuatlán, Chiquilistlán, Tapalpa, Mazamitla y El Arenal.

Le siguen el Partido Encuentro Solidario, con tres; Fuerza por México, con dos; Futuro, con dos; así como Somos, con uno.

Mónica Montaño, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aclara que aunque todavía se pueden encontrar sorpresas en los resultados finales, ve una votación muy plural, “los partidos nuevos como Hagamos y Futuro se enfocaron en algunos municipios muy focalizados”.

Ese voto plural, dijo, resalta la naturaleza localista de algunos municipios. “En cada municipio hay un poder local que domina”.

Joaquín Osorio Goicoechea, académico del ITESO, coincide en que en los municipios del interior del Estado la gente vota más por las personas que por el partido.

Aclara que es una hipótesis a probar, porque en algunos casos, el candidato regular se beneficia de los partidos.

Por otra parte, Movimiento Ciudadano continúa con la ventaja en 44 municipios, el PRI en 24, el PAN en 20 y Morena en 15, entre otros.

VOTACIÓN CERRADA

Candidato Partido Porcentaje

de la votación

Zapotlanejo

Gonzalo Álvarez Morena 29.64%

Ricardo Morales MC 29.35%

Diferencia 0.29%



Tlaquepaque

Citlalli Amaya MC 32.31%

Alberto Maldonado Morena 30.05%

Diferencia 2.26%



Puerto Vallarta

Guadalupe Guerrero MC 28.77%

Luis Munguía Verde 26.19%

Diferencia 2.58%



Distrito 9 (Guadalajara)

Fabiola Cuan MC 31.90%

Ángela Gómez Morena 30.36%

Diferencia 1.54%



Distrito 5 (Puerto Vallarta)

Yussara Canales Morena 32.57%

Arturo Dávalos MC 30.57%

Diferencia 2%



Distrito 18 (Autlán de Navarro)

Fernando Martínez MC 26.31%

Ana Degollado PRI 23.90%

Diferencia 2.41%

Fuente: PREP, al 82%

Los expertos

Alberto Bayardo, académico del ITESO.

Sin alianzas y Lemus, claves para la victoria

Alberto Bayardo considera que el triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) se debió, principalmente, a la importancia de figuras como Andrés Manuel López Obrador y Pablo Lemus.

Por una parte, resalta que se notó el descontento de los ciudadanos por el Gobierno federal, quienes no vieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) o al Partido Acción Nacional (PAN) como alternativas.

Además, fue una “buena” decisión el que MC no fuera en alianza con los partidos antes mencionados. “El PAN prácticamente desapareció. Haberse sumado a esa alianza le hubiera quitado votos, le funcionó la apuesta. La gente renunció a la posibilidad de una pluralidad para asegurarse de que Morena no tuviera el control en Jalisco”.

Por otra parte, destaca que fue fundamental que Pablo Lemus fuera elegido para continuar en Guadalajara, principalmente por su nivel de aprobación entre los ciudadanos. “Fue un factor que sumó. Mucha gente no quiso arriesgarse y estaba probado que Lemus había dado buenos resultados en Zapopan… por eso lo eligen en Guadalajara”.

Mónica Montaño, académica de la UdeG.

Es un voto de confianza para emecistas

“Es un voto de confianza a Movimiento Ciudadano”, destaca Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral, con relación a los resultados del partido naranja. Explica que es la lectura, considerando que los ciudadanos siempre han sido muy críticos en las elecciones intermedias.

“Los electores de estos municipios castigan muy fácil y también premian, como se ha visto en las últimas elecciones intermedias”.

Difiere con quienes señalan que es un voto de castigo para Morena, porque la ciudadanía habría votado por otros partidos como Futuro o Hagamos, de reciente creación. “De hecho, hubo un aumento de la votación en el PAN y el PRI, pero se registraron más personas que volvieron a votar por Movimiento Ciudadano, lo que habla de una buena gestión municipal. Ojalá que se mejore cada vez más en esto”.

Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México se ve un evidente voto de castigo contra Morena, en donde casi la mitad de las alcaldías las perdió. Y las críticas por el accidente de la Línea 12 del Metro coinciden con los malos resultados para Morena.

Joaquín Osorio Goicoechea, académico del ITESO.

Es un partido relativamente chico en el país

Tras los resultados obtenidos por Movimiento Ciudadano tanto en Jalisco como en otras Entidades, incluso en aquellas donde no ganó, pero fue competitivo, Joaquín Osorio acentúa que es importante destacarse en esos Estados como un partido diferente a Morena, PRI y PAN para seguir tomando fuerza. “MC es un partido relativamente chico, con poca influencia, pero muy importante en Jalisco y ahora en Nuevo León”.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, le parece destacable que gobierne los municipios con mayor poder económico, excepto Puerto Vallarta, donde Morena registra ventaja.

“Es importante que MC refrende su proyecto. En el Congreso del Estado tiene también una mayoría… y por supuesto que eso en paralelo a lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados Federal”.

Lo que no es positivo para ese partido es que el gobernador se desmarque del mismo. “Por ejemplo, que el gobernador se jacte de que él no es Movimiento Ciudadano, pero lo usa”. Considera que le hace falta más coherencia. “Si te serviste de los ciudadanos con la cobertura de este partido, asume que eres Movimiento Ciudadano”.

