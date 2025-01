Globos de Oro: Del escándalo a la reivindicación

Hace tres años, en los premios Oscar, la presentadora Amy Schumer hizo una broma que subrayaba la magnitud del escándalo que envolvía a los Globos de Oro: “Esto es un poco triste. ¿Saben qué está en el segmento In memoriam este año? Los Globos de Oro”.

Se refería a la controversia que rodeaba a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), por su falta de diversidad y transparencia, lo que provocó la cancelación de la gala ese año y una severa crisis de credibilidad.

Pero si el tiempo sana todo, este año son los propios premios los que podrían marcar un punto de quiebre en estas entregas anuales que reconocen a la industria del entretenimiento. Esto si la noche de hoy domingo reconocen a la primera mujer transexual, Karla Sofía Gascón, como Mejor actriz por “Emilia Pérez”.

Dirigida por Jacques Audiard, el filme francés narra la historia de un capo de la droga mexicano (“Karla”) que decide cambiar de género para rehacer su vida como mujer.

Desde su estreno en el Festival de Cannes, el 18 de mayo de 2024, donde recibió una ovación de 10 minutos y el Premio del Jurado, esta historia ha sido reconocida por su temática y el atrevimiento de mezclar elementos dramáticos con secuencias musicales.

Eso le valió estar nominada a 10 categorías este año, un hito en los Globos de Oro, superando a “Barbie”, que obtuvo nueve nominaciones en la edición anterior.

Y convierte a “Emilia Pérez” en la película de comedia o musical más nominada en la historia de los Globos, superando también a “Cabaret”, que compartía ese récord.

El filme no ha estado exento de críticas. Algunas voces han cuestionado la visión “kitsch” y estereotipada de México de Audiard, además de la falta de profundidad en problemáticas reales, en especial el tema de los desaparecidos.

A esto, se suma la actuación de Selena Gomez, poco apoyada por el guion mal adaptado y su falta de dominio del español. Aun así, comparte nominación con Zoe Saldaña, en el mismo filme, y otras actrices como Ariana Grande por (“Wicked”) y Felicity Jones (“The Brutalist”) en la categoría de Actriz de reparto. En México, la película llegará a salas de cine de la mano de Zima, el 23 de enero de 2025.

“Cónclave”. Este filme es una adaptación de la novela homónima de Robert Harris. ESPECIAL

Favoritos del drama

En la categoría de Drama, “The Brutalist” de Brady Corbet, se erige como la producción más sólida por su guion inspirado en la vida de László Toth, un arquitecto judío que emigra a Estados Unidos tras sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial.

Protagonizada por Adrien Brody y Felicity Jones, la cinta ha sido elogiada por su fotografía ganadora en el Festival de Venecia y por la sensibilidad con la que retrata el sueño americano. Su estreno está programado en México para el 24 de enero.

Otro largometraje que ha encendido la conversación en las últimas semanas es “Cónclave”, adaptación de la novela homónima de Robert Harris, que compite en seis categorías. En especial, la crítica la ha elogiado por su trama de intrigas políticas y religiosas en el Vaticano tras la muerte de un Papa.

Otros filmes fuertes en Drama incluyen “Dune: parte dos”, “Nickel Boys” y “September 5”, todas destacadas por su narrativa y profundidad, compitiendo por el galardón.

Por su parte, la televisión sigue enganchando ya que la serie “The Bear”, con cinco nominaciones, lidera nuevamente esta lista con su emotiva historia sobre un joven chef que dirige una tienda de sándwiches. Destaca también “Shoggun”, ambientada en el Japón feudal, con cuatro nominaciones, y “Only Murders in the Building”, también en cuatro categorías, sobre tres vecinos aficionados a los podcasts de crímenes reales que se ven envueltos en un misterio en su edificio.

Por último, “El Pingüino”, con tres, que explora el ascenso al poder de Oswald Cobblepot en el mundo criminal de Gotham.

Viola Davis será honrada con el Premio Cecil B. DeMille. ESPECIAL

Anfitriones, presentadores, homenajeados, menú y más

Los Globos de Oro regresan hoy con un gran atractivo de estrellas gracias a una serie de nominados de renombre, incluidos Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande y más. Las nominaciones para la ceremonia de premiación se anunciaron el mes pasado. El espectáculo será televisado por CBS y transmitido en Paramount+.

Te presentamos algunos datos clave que debe saber sobre la ceremonia:

-La comediante y actriz Nikki Glaser fue elegida para presentar la ceremonia. Glaser se ha hecho un nombre como una aguda y divertida comediante, especialmente en los roasts, incluyendo recientemente a Tom Brady, a quien criticó por su complicada vida amorosa y por apoyar -una vez- a las criptomonedas. Recibió una nominación al Emmy por su último especial, “Someday You’ll Die”. Glaser citó a Tina Fey, Amy Poehler y Ricky Gervais como inspiraciones.

-“The Bear” lidera todas las nominaciones de televisión con cinco.

-Con su decimoprimera nominación, Denzel Washington es el intérprete afroamericano más nominado en los Globos.

-Los Globos son la primera ceremonia importante de la temporada de premios. Una victoria en los Globos puede dar ímpetu a la campaña de un actor o película para los Oscar. Como el primer espectáculo de premios televisado del año, se adelantan a ceremonias similares como los Premios del Sindicato de Actores y los Premios de la Crítica Cinematográfica y están casi dos meses antes de los Oscar, que este año se celebrarán el 2 de marzo.

-Viola Davis será honrada con el Premio Cecil B. DeMille por su destacada carrera en el entretenimiento, protagonizando una serie de poderosos roles desde “Fences” hasta “The Woman King”. El Premio DeMille ha sido otorgado a 69 de los mayores talentos de Hollywood.

-Los Globos de Oro, conocidos como la “fiesta del año”, traerán de vuelta al grupo de restaurantes favorito de las celebridades, Nobu Restaurants. El chef Nobu Matsuhisa regresa con varios platos insignia, destacados por The Gold Standard Roll: sushi que incluye cangrejo real en el interior, cubierto con salmón, copos de oro y caviar, y salsa de yuzu al lado.

Escena de la cinta “Anora”. CORTESÍA

Los nominados

Mejor película musical o comedia: “Anora”, “Challengers”, “Emilia Pérez”, “A Real Pain”, “The Substance” y “Wicked”.

Película de drama: “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nickel Boys” y “September 5”.

Película en idioma no inglés: “All We Imagine as Light”, “Emilia Pérez”, “The Girl With the Needle”, “I’m Still Here”, “The Seed of the Sacred Fig” y “Vermiglio”.

Serie de drama: “The Day of the Jackal”, “The Diplomat”, “Mr. and Mrs. Smith”, “Shogun”, “Slow Horses” y “Squid Game”.

Serie de comedia: “Abbott Elementary”, “The Bear”, “The Gentlemen”, “Hacks”, “Nobody Wants This” y “Only Murders in the Building”.

Actriz en una película de comedia o musical: Amy Adams (“Nightbitch”), Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“The Substance”) y Zendaya (“Challengers”).

Actriz en una película de drama: Angelina Jolie (“María”); Tilda Swinton (“The Room Next Door”), del español Pedro Almodóvar; Nicole Kidman (“Babygirl”), Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”), Kate Winslet, en el retrato de guerra “Lee” y la brasileña Fernanda Torres por “I’m Still Here”.

Actor en película dramática: Adrien Brody, “The Brutalist”; Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”; Daniel Craig, “Queer”; Colman Domingo, “Sing Sing”; Ralph Fiennes, “Cónclave” y Sebastian Stan, “The Apprentice”.

Diego Luna. El histrión compite como Mejor actor de reparto en televisión por su trabajo en la serie “La Máquina”. ESPECIAL

La huella de México

A lo largo de la historia de los premios Globos de Oro, la presencia de México ha destacado gracias al talento de sus artistas y cineastas, consolidando al país como una potencia creativa en la industria del cine y la televisión.

Entre los primeros mexicanos en ser premiados se encuentran figuras icónicas como la actriz Katy Jurado, quien ganó el Globo de Oro a la Mejor actriz de reparto por “High noon”, en 1952; y Mario Moreno “Cantinflas”, galardonado como Mejor actor de comedia o Musical por “La vuelta al mundo en 80 días”, en 1957.

Décadas más tarde, en 2016, Gael García Bernal fue reconocido como Mejor actor en serie de comedia o Musical por “Mozart in the jungle”. Por su parte, los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón han destacado en múltiples ocasiones; Del Toro obtuvo el premio a la Mejor película extranjera por “El laberinto del fauno”, en 2007, y a la Mejor dirección por “La forma del agua”, en 2018; mientras que Cuarón fue galardonado como Mejor director, en 2014, por “Gravity” y en 2019 por “Roma”.

Nombres como Salma Hayek, nominada en 2003 por “Frida”; Diego Boneta, reconocido por su trabajo en “Luis Miguel: La serie”; y Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas nominadas por “Roma”, destacan entre los talentos mexicanos que han dejado huella en la gala.

En la edición 2025, el talento mexicano vuelve a brillar, ahora con la representación de Diego Luna, quien compite como Mejor actor de reparto en televisión por su trabajo en “La Máquina”, mientras que la directora Issa López, está nominada por “True Detective: Night country” en la categoría de Mejor miniserie y aunque en esta ocasión Alfonso Cuarón no fue nominado directamente, “Disclaimer”, serie que escribió y dirigió recibió varias nominaciones.