Gasolineros burlan las sanciones; sólo pagan 15 de cada 100 multas

“Todos sabemos que en las gasolineras alteran las bombas, pero en ésta es muy visible el robo”, critica Laura Salazar sobre una estación de servicio en Tlaquepaque. Otra veintena de usuarios señala lo mismo de la que está en Periférico Sur, cerca del cruce con la Carretera a Chapala.

Este año, la gasolinera fue sancionada con más de 987 mil pesos por dar menos producto. El permisionario no pagó la multa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió que entre 2016 y 2021 impuso 123 sanciones económicas a gasolineras de Jalisco por distintas irregularidades, como dar litros incompletos, demostrar negativa a la verificación, instalar elementos extraños o ajenos a los dispensarios o por las faltas en la bitácora de eventos. Sin embargo, solamente el 12% de las infracciones fueron pagadas.

Las multas contra estaciones de servicio en Jalisco suman 48 millones de pesos (MDP), de las cuales una tercera parte son en este año, detalla la Profeco tras una solicitud de Transparencia.

A nivel nacional, en ese periodo, la Profeco emitió mil 834 sanciones contra gasolineras, pero solamente 7% se pagaron. El monto acumulado es de 594.7 MDP en todas las Entidades.

Según la base de datos compartida por la Procuraduría, hay estaciones de servicio que ya fueron sancionadas, pero no pagaron la multa y volvieron a recibir otra infracción, lo que evidencia que los castigos no sirven porque persisten las irregularidades

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió mayores sanciones contra los abusos cometidos por los gasolineros. Aunque sí subieron las infracciones, los permisionarios no pagan las penalizaciones.

En Jalisco van 33 estaciones multadas este año, pero solamente tres han pagado. Por Transparencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) precisó que las sanciones suman 16.5 millones de pesos, cuatro veces más que en 2016 y el mayor monto desde ese año.

Por otro lado, de las 123 infracciones aplicadas entre 2016 y 2021 en el Estado, la mayoría fueron por dar menos litros (45), por la negativa a ser verificadas (28) y por incumplimiento en las especificaciones o aditamentos del modelo o prototipo aprobado, que es cuando el dispensario o los instrumentos de medición presentan elementos extraños o ajenos a los términos de su aprobación, como los famosos “rastrillos” (15). También por no cumplir con la bitácora de eventos (7), así como fallas en el mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador o por el corte del flujo de 80 segundos (7), entre otras.

El último concepto se refiere a que el elemento sincronizador está diseñado para impedir la realización inmediata de un despacho de combustible tras la terminación de otra operación de despacho hasta que no se ponga en cero.

A nivel nacional se mantiene la tendencia del aumento en las sanciones este año, con 473 infracciones, que suman 193.3 millones de pesos, más del doble de lo registrado en 2020 y 2019.

Hace dos años se reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la dependencia pudiera recaudar directamente las multas impuestas, ya que anteriormente el procedimiento estaba a cargo de las autoridades dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia explicó por Transparencia que las multas que se impongan serán consideradas créditos fiscales y se ejecutarán por parte de la Procuraduría, en su carácter de autoridad fiscal, pero no contestó a la pregunta de los motivos por los cuales no han pagado las penalizaciones. Y tampoco comunicó el dato en su informe anual.

Crédito fiscal

El Código Fiscal establece que un crédito fiscal es aquel que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos, que provenga de contribuciones, de sus accesorios o de los aprovechamientos, “incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios, empleados o de los particulares”.

Sin atribuciones para sancionar la venta de gasolina adulterada

La Profeco detalló por Transparencia que no hay quejas por venta de gasolina adulterada, debido a que no tienen atribuciones para sancionar a las estaciones de servicio.

Precisó que, si bien es cierto que la Procuraduría tiene facultades para atender denuncias en contra de las estaciones de servicio y realizar visitas de verificación, la autoridad no cuenta con la facultad para conocer e investigar delitos como la adulteración de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o quien pueda disponer de éstos con arreglos con la ley.

“La Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles no cuenta con las atribuciones para atender denuncias o quejas por adulteración de combustibles o sancionar dichas prácticas, mucho menos para la persecución y sanción de dicho delito.

La Fiscalía General de la República es la encargada de dar investigación a los delitos del orden federal”.

El Artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos refiere que las especificaciones de calidad de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que expida la Comisión Reguladora de Energía.

Y el Artículo 77 de la misma legislación establece que éstos deberán transportarse, almacenarse, distribuirse, enajenarse, expenderse y suministrarse sin alteración.

“Se considerará que los combustibles han sido alterados cuando se modifique su composición respecto a las especificaciones establecidas en las disposiciones aplicables”.

Sobre las sanciones, indica que el Ministerio Público de la Federación y el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, conocerán sobre los delitos señalados.

Reciben denuncias

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, de enero a diciembre del año pasado, recibió denuncias de proveedores de gasolinas por diversas causas, siendo una de las más relevantes la percepción del ciudadano de no haber recibido la cantidad del combustible que solicitó y pagó.

Por ejemplo, la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Profeco programó visitas de verificación en diversas estaciones de servicio en el país, en atención a 14 mil 130 denuncias ciudadanas.

PROFECO

Hasta 2020 consolidaron estructura para recaudación

Desde 2019, la Profeco ya tiene la atribución de ejecutar las multas mediante la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, pero fue hasta el segundo semestre de 2020 cuando aprobaron la estructura necesaria para la implementación del área.

“En 2020 iniciaron los trabajos de la creación y el desarrollo de un sistema informático para el control de las multas y la cartera de deudores, en donde las áreas impositoras de la Profeco, el área jurídica y la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución intervendrán para contar con un registro completo y suficiente para el inicio de las acciones de cobro y, a su vez, incrementar la recaudación de manera paulatina”, comunicó la dependencia en su informe anual.

Aunque afirma que aumentó la recaudación, apenas sumó 37.4 millones de pesos en todos los rubros, y no detalló el caso de los combustibles.

Sobre los avances, explicó que en mayo de 2020 inició el envío de cartas invitación por correo electrónico y mediante mensaje de interés gestionado por el buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria.

Los datos que se mandan son información del adeudo, link para el pago, teléfono y correo electrónico de contacto para orientación, dando con eso inicio a las acciones del cobro. “De manera mensual, los deudores reciben una carta invitación con el monto del adeudo actualizado a la fecha y el link de acceso para realizar el pago”.

Aprueban revocar los permisos de estaciones

El pasado 4 de mayo entró en vigor el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, en el que subrayan que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos .

. El primer paso es que la autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso. La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso.

Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de 15 días naturales para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo de 15 días, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con otro plazo de 15 días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas.

La suspensión tendrá la duración que la autoridad determine y el permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya expedido el permiso la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando la causa no tenga origen en un acto ilícito en la comercialización, en el transporte o alteración de los componentes del combustible.

Si transcurrido el plazo de la suspensión, el permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación del permiso .

DATO

Reportes

Para reportar en la aplicación “Litro x Litro”, revisar que en el ticket o factura de compra tenga el número del permiso de la estación de servicio.

GUÍA

Usuarios piden hacer públicos los reportes

Los usuarios pueden reportar cuando las gasolineras vendan menos producto que el que cobran a través de la aplicación “Litro x Litro” de la Profeco. Sin embargo, aunque sirve para realizar los señalamientos, no se puede ver si esa gasolinera tiene reportes.

“No dice si la gasolinera ha tenido reportes, no dice fechas de la última revisión. Es una burla total. Mejor la aplicación ‘Tanque Lleno’, que muestra más información. Se ve el interés que tienes en los consumidores, Profeco”, lamenta Tomás Aceves.

Eduardo Araiza critica que no den seguimiento a sus reclamos o que la plataforma no se actualice de forma constante. “No coinciden los precios publicados aquí con los de la gasolinera, lo cual hace inservible la aplicación. Ya he levantado denuncias y tampoco pasa nada. Es buena idea, pero es una simulación”.

Héctor Salcedo añade que ha intentado reportar sin éxito una gasolinera que le pone menos litros a su tanque, pero no ha podido acceder al sistema de denuncia. “El mensaje siempre es que el servicio no está disponible”.

Por último, Sergio Nava comparte que la aplicación se traba “y no están todas o todos los números de permiso de las gasolineras”.

Al abrir la aplicación aparece un mapa, por lo que el ciudadano debe activar su ubicación. Posteriormente, aparecen las gasolineras más cercanas y, al elegir una, está el nombre, los precios y ofrece la opción de denunciar por 10 causales distintas: litros incompletos, condiciona o niega la venta del servicio, discrimina o selecciona personas, incumple con las promociones ofrecidas, no entrega notas o comprobantes, no exhibe precios o montos totales a pagar, utiliza instrumentos de medición no ajustados o calibrados, aplica cargos o redondeos sin consentimiento del consumidor, no respeta precios o tarifas y el precio es muy elevado. También cuenta con la opción de reportar por el número del permiso de la estación.

De cinco estrellas, la aplicación tiene una evaluación de dos, con base en la puntuación de seis mil 618 personas.

ANOMALÍAS

Las sanciones

México

Año Número de sanciones Pagadas

económicas

2021 473 9

2020 267 24

2019 279 22

2018 262 27

2017 227 16

2016 326 31

Total 1,834 129

Año Monto de las sanciones

2021 193’309,578

2020 85’554,250

2019 85’326,085

2018 84’044,826

2017 67’357,123

2016 79’127,680

Jalisco

Año Número de sanciones Pagadas

2021 33 3

2020 22 2

2019 13 0

2018 20 1

2017 15 5

2016 20 4

Total 123 15

Año Monto de las sanciones

2021 16’574,497

2020 10’789,139

2019 5’060,335

2018 7’364,380

2017 3’716,475

2016 4’535,120

Fuente: Profeco.

