Gasolina roja, la que más aumentó en este sexenio

Desde que lo compró, Rodrigo Espinoza carga su vehículo con la gasolina roja o Premium, que está más cara que en años anteriores en Jalisco. “Siempre cargo 20 litros. Antes me iba al trabajo en carro, pero ahora uso el Tren Ligero porque gastaba más de dos mil cada mes”.

Explica que acostumbra cargar en el mismo sitio y que no usa gasolina verde porque su mecánico no la recomendó. “Ya tengo cuatro años con el carro y me dijo que no le haría bien al auto cambiar de calidad”.

En este sexenio, el litro de la gasolina roja es el que más aumentó su costo promedio en Jalisco, al pasar de 21.64 a 25.06 pesos entre 2019 y 2023, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que registra los precios promedio mensuales.

Por otro lado, la gasolina verde o Magna pasó de 21.64 pesos a 22.64 pesos, en promedio. Aunque el mes pasado se detectó que se vendía en casi 25 pesos por litro, de acuerdo con la página de la CRE. Por ejemplo, el 25 de noviembre la estación ubicada en Anillo Periférico 4435, en Zapopan, tenía la gasolina verde en 24.99 pesos por litro. Mientras que una gasolinera ubicada en Lázaro Cárdenas estaba en 24.49 pesos por litro. Y en la estación de 5 de Febrero 142, en Guadalajara, costaba 24.39.

Exhiben las gasolineras más caras y baratas de la ciudad

Cada semana, el Gobierno de México evidencia cuáles son las gasolineras más caras y con irregularidades en el país a través del ejercicio “Quién es Quién en los precios de la gasolina”. Al respecto, este medio revisó cuáles son las estaciones de servicio en las que se encontraron irregularidades, tanto en la metrópoli como en Jalisco.

En la ciudad, entre las gasolineras con costos más altos destacó fue la ubicada en Periférico Sur #6810, en Tlaquepaque, con un precio de 26.09 pesos para la Premium, del 6 al 12 de noviembre.

Del 30 de octubre al 05 de noviembre, la gasolinera ubicada en avenida Patria #1861, en Zapopan, figuró por sus altos costos, al vender en 24.49 la gasolina regular. Y en la Premium, en ese mismo periodo en la estación de servicio de Periférico Sur #6810, en Tlaquepaque, el litro de Premium se vendió en 26.19 pesos.

Del 10 al 16 de abril, la gasolinera ubicada en carretera Guadalajara a Nogales #3750, en Zapopan, apareció por vender la gasolina Premium en 26.28 pesos el litro, y ese mismo domicilio fue exhibido por dar a 24.52 la Magna.

En contraste, entre las gasolineras con costos más bajos de los últimos dos meses, destacó la ubicada en avenida Revolución #1285, en Guadalajara, al tener en 20.98 pesos el litro de gasolina regular, del 20 al 26 de noviembre.

En el caso de las estaciones en municipios, una gasolinera de Talpa de Allende, ubicada en calle Independencia #120, fue exhibida por tener un precio al público promedio de gasolina regular 25.63 pesos el litro, del 4 al 10 de diciembre de 2023.

Del 20 al 26 de noviembre, la gasolinera más cara en Premium se detectó en Zapotlán del Rey, en Jalisco, con 26.29 el litro.

Los conductores buscan la mejor opción para surtir gasolina para su vehículo en las distintas cadenas que ofrecen el producto en la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

“Ponen menos litros según el precio”

Mirna Villa, quien vive en Sayula, relata que ha detectado que en las gasolineras que el litro sale más barato, le ponen menos cantidad. “Ponen menos litros según el precio. Una a 24, otra a 23 con centavos, pero al pedir los 20 litros en algunas gasolineras se nota cuando le pone más. Yo tengo que llenar mi camioneta con mil 500 pesos. He notado que sí está más elevada que el año pasado”.

Rigoberto Díaz coincide en que la gasolina que sale más barata suele ser a la que le ponen menos litros. Además, explica que ha notado un cambio cuando la gasolina es de menos calidad,

“Yo la verdad le pongo pura roja. En mi carrito me da 15.7 kilómetros por litro y cuando le pongo verde me rinde 13.9 kilómetros, si tiene mucho que ver el octanaje”.

Sobre las irregularidades, entre enero y marzo, la estación ubicada en avenida Vallarta #6157, en Zapopan, apareció entre las tres peores del país, por no dar litros de a litro y tener precios promedios altos.

Y en abril, detectaron que tampoco dan litros completos es la gasolinera ubicada en la carretera Federal Guadalajara a Saltillo, en Ixtlahuacán del Río, con 264.20 mililitros faltantes por cada 20 litros de combustible, según el análisis de “Quién es Quién en los precios de la gasolina” del Gobierno federal.

SABER MÁS

Verificación de combustibles

En su último informe, el Gobierno federal indicó que, de septiembre de 2022 a junio de 2023, en la verificación de combustibles atendió 15 mil 684 denuncias contra permisionarios expendedores de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo.

Llevó a cabo nueve mil 462 visitas de verificación en materia de combustibles: dos mil 515 a proveedores de gas LP y seis mil 947 a proveedores de gasolina y diésel.

“Impuso 986 sanciones contra proveedores de combustibles: 48 en materia de gas LP por un monto superior a 17.3 millones de pesos y en estaciones de servicio impuso 938 sanciones por 279.6 millones de pesos”.

Usuarios se quejan de la fluctuación del costo, además de los litros incompletos. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Costo del subsidio

Este medio publicó que en 2022 los subsidios que el Gobierno Federal otorgó a los consumidores de combustibles fue de 373 mil millones de pesos, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que aseguró que al dejar de cobrar el gravamen a las gasolinas y otorgar un subsidio, se evitó el incremento en los precios de los combustibles como un mecanismo efectivo de combate contra la inflación.

En la mayor parte de este año, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se otorgó de manera directa un estímulo fiscal a los consumidores para que no pagaran la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de gasolinas y diésel que compraron.

En marzo pasado, cuando comenzaron a subir los petroprecios por arriba de los 100 dólares por barril en los mercados energéticos internacionales debido al impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno federal eliminó la cuota a pagar del IEPS para la Magna, Premium y Diésel. Pero al llegar al 100% el subsidio, y ante la escalada de los precios de los carburantes, la SHCP creó un estímulo fiscal complementario para los productores e importadores de combustibles que ayudará reducir de manera indirecta el costo final al público.

En el más reciente informe de labores del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se indicó que los recursos derivados del IEPS presentaron una recuperación importante de 140.2% real anual, lo cual se debió, principalmente, a que este gravamen aplicado a las gasolinas y el diésel observó una cifra de 83 mil 614.1 millones de pesos, ya que no se otorgaron subsidios como en 2022.