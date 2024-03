Gasolina Magna magna 70 centavos el litro

La gasolina regular subió 70 centavos, de acuerdo con los reportes mensuales del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

El organismo dio a conocer que en el último mes el costo promedio de la Magna aumentó de 23 a 23.70 pesos por litro.

Esto quiere decir que el dueño de un vehículo con tanque de 50 litros pasó de pagar mil 150 a mil 185 pesos por llenarlo.

“Yo sí sentí el cambio, y 70 centavos es muchísimo. Mi coche es un Aveo 2017, tiene un tanque de 46 litros. Entre diciembre y enero lo llené con mil, mil 050 pesos, pero ahorita estoy gastando como mil 100. Aunque 50 o 100 pesos no es mucha diferencia, en litros son alrededor de cuatro, y ahí sí ya se siente la pérdida”, dijo Ana Gómez.

“Yo siento la diferencia porque como voy a trayectos cortos le pongo poca gasolina. En enero por 20 litros estuve pagando alrededor de 460 pesos por ida a la gasolinera, y hoy precisamente le puse y fueron 495 pesos: 35 pesos más es muchísimo. Casi casi es mejor moverme en camión”, compartió Claudia Blanco, propietaria de un Beat 2020.

La gasolina Premium, también conocida como roja, se incrementó alrededor de 42 centavos, pues según los precios promedio reportados por el IIEG, creció de 24.90 en enero a 25.32 al cierre de febrero.

“Cinco años y medio de la promesa de que iba a bajar la gasolina a 10 pesos y seguimos esperando, así como el sistema de salud mejor que el de Dinamarca”, lamentó Jafeth Gordoa en redes sociales.

“Yo apoyo a AMLO, pero no cumplió. O sus responsables lo ignoraron e hicieron lo que quisieron. Aunque nos aumenten el salario mínimo, que no se ve ni por dónde, pero que hubiera dejado la gasolina barata”, dijo Edward Irving.

Por otra parte, ante las propuestas de candidatos de oposición de cerrar refinerías, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó dichas iniciativas y en cambio llamó a mejorar su productividad y contar con otras.

Al encabezar la ceremonia del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Torre Ejecutiva de Pemex, López Obrador exhortó a “no escuchar el canto de las sirenas” y calcular bien los tiempos de la transición energética para no volver a caer en la dependencia extranjera por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles.

“Mientras no tengamos la total certeza de que podamos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno. No a la dependencia”, comentó ayer el Mandatario.

Este medio de comunicación observó que en una gasolinería ubicada en avenida Vallarta, casi al cruce con Patria, el precio por litro de la gasolina regular es superior que el costo promedio que registran las autoridades. EL INFORMADOR/A. Navarro

PROMESAS

1 de diciembre de 2018

"Hago el compromiso responsable de que muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis más, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles".

En ese entonces la Magna estaba en 19.95 pesos por litro en promedio en Jalisco y la Premium en 21.28.

15 de enero de 2024

"Ya el mes próximo empieza a producir la refinería de Dos Bocas. Va a abastecer el 20% de la gasolina que consumimos en el país (con lo cual bajarán los costos). Fue una muy buena decisión construirla de la gasolina que se consume a nivel nacional la compran los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara".

Ese mes el litro de Magna costaba 23 pesos y la Premium 24.90.

Propuestas de candidatos en materia energética

Claudia Sheinbaum:

Mantener la producción de Petróleos Mexicanos en 1.8 millones de barriles diarios.

Depender menos de importaciones y fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Que la deuda del sector energético sea razonable y mayor acceso a energía eléctrica y gas.

Xóchitl Gálvez :

Transición energética en Pemex y seguir la modernización que han hecho otras petroleras.

Apostar por energías renovables y dejar a un lado la refinación del petróleo.

Dar créditos para celdas solares y regresar las subastas de energía eólica y solar.

Jorge Álvarez Máynez :

Cerrar las refinerías que están ubicadas en Tula, Hidalgo, y en Cadereyta, Nuevo León.

Renovar políticas públicas en el sector energético para aumentar la llegada de inversiones.

Disminuir el consumo de combustibles fósiles y apostar por más energía solar y eólica.

En Jalisco, por lo menos hay un incremento de tres pesos con 17 centavos en el sexenio. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Incumple Gobierno federal: costo de gasolina subió 15%

Aunque una de las principales propuestas de Andrés Manuel López Obrador como candidato fue que la gasolina no subiría, y que incluso podría llegar a costar 10 pesos, el combustible tiene un alza en su sexenio.

De acuerdo con estadísticas del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en diciembre de 2018, a la llegada al mandato de López Obrador, la gasolina regular en Jalisco tenía un costo promedio de 20.53 pesos por litro; sin embargo, al cierre de febrero pasado el precio aumentó a 23.70; es decir, tres pesos con 17 centavos más cara, lo que se traduce en un aumento del 15.4 por ciento.

Por otra parte, la gasolina Premium, también conocida como “gasolina roja”, tenía entonces un precio promedio en la Entidad de 21.91 pesos, pero para el cierre del mes pasado la cifra aumentó a 25.32 pesos.

Al respecto Ignacio Román, especialista en economía y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, refirió que si bien son cifras que pudieran considerarse altas, debe analizarse también que a nivel mundial hubo un aumento de combustible derivado de la guerra en Ucrania, ante lo que el Gobierno de México ha tenido el acierto de poder subsidiar los combustibles para evitar el golpe a los bolsillos de los mexicanos, pues el incremento habría sido mayor.

“Estamos comprando gasolina importada, luego tenemos un costo de transporte fuerte, tenemos un costo de almacenamiento fuerte. Pues efectivamente tenemos un problema muy severo que no es derivado sólo de las acciones de este Gobierno, sino que es también derivado, digamos, cómo se fue estableciendo una cadena de distribución en beneficio de muy pocos importadores, monopolizadores”, añadió el especialista.

Jalisco tiene una de las gasolineras más caras del país

Como todos los lunes, en la rueda de prensa “La Mañanera” del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco), David Aguilar Romero, presentó la estadística en materia de precios al consumidor, entre ellas, el costo de las gasolinas en el país.

En este rubro, las cifras presentadas por el titular de la Profeco dieron a conocer que Jalisco cuenta con una de las gasolineras más caras en México.

Se trató de la gasolinera de Pemex ubicada sobre la calzada Independencia Norte y el Periférico, donde según el reporte oficial, se había identificado que ofrecía la gasolina regular (conocida como gasolina verde) a un costo de 25 pesos con 85 centavos el litro, ubicándose como la más cara de todo el país, a la par de una gasolinera de Apodaca, Nuevo León, que ofrecía la gasolina regular al mismo precio.

Sin embargo, este viernes la plataforma Petrointelligence reportó que una de las gasolineras más caras de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue la ubicada sobre Eutimio Pinzón al cruce con José María Chávez, en la Colonia Lomas de Independencia en Guadalajara, donde la gasolina regular se vende en 25.90 el litro y la Premium en 27.90.

También está la abastecedora ubicada sobre la calzada Independencia hacia el Centro de Guadalajara y el Periférico, donde se ofrece el litro de gasolina verde en 25.89 y el litro de roja en 27.90 según la plataforma mencionada.

Por otra parte, otra de las gasolineras donde se ofrece la gasolina cara es en la calzada Independencia al cruce con J. M. Echauri, con un costo de 25 pesos con 89 centavos el litro de gasolina regular y 27.90 la gasolina Premium, es decir, más cara que la reportada por el titular de la Profeco.

El economista Ignacio Román, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, explicó que estas variaciones se deben a la determinación de la política impulsada por el expresidente, Enrique Peña Nieto, en busca de una libertad de precios para el consumidor, donde las empresas a cargo de la distribución del combustible “venden” la calidad de su combustible a partir de los aditamentos que supuestamente agregan a la gasolina para un mayor rendimiento, aunque en ocasiones no es posible determinar si esto se refleja verdaderamente en el consumo.

PARA SABER

Cinco de las gasolineras más caras de la ZMG

Gasolinera ubicada sobre calle Eutimio Pinzón al cruce con José María Chávez:

Regular: $25.90 el litro.

Premium: $27.90 el litro.

Gasolinera ubicada en la calzada Independencia al cruce con J. M. Echauri:

Regular: $25.89 el litro.

Premium: $27.90 el litro.

Gasolinera ubicada en la calzada Independencia y Periférico Norte:

Regular: $25.89 el litro.

Premium: $27.90 el litro.

Gasolinera ubicada en Periférico y Verona, en Zapopan:

Regular: $25.50 el litro.

Premium: $27.00 el litro.

Gasolinera ubicada en avenida Alcalde y avenida Patria, en Guadalajara:

Regular: $23.99 el litro.

Premium: $26.99 el litro.

Cinco de las estaciones más baratas

Gasolinera sobre avenida Patria 2495, en Zapopan:

Regular: $20.99 el litro.

Premium: $24.49 el litro.

Gasolinera en avenida López Mateos 1000, en Zapopan:

Regular: $20.99 el litro.

Premium: $23.49 el litro.

Gasolinera ubicada sobre avenida Acueducto 400, en Tlaquepaque:

Regular: $20.99 el litro.

Premium: $23.49 el litro.

Gasolinera en Periférico Sur 761, en Tlaquepaque:

Regular: $20.99 el litro.

Premium: $23.99 el litro.

Gasolinera en avenida República 1436, en Guadalajara:

Regular: $20.59 el litro.

Premium: $24.39 el litro.

LA VOZ DEL EXPERTO

Apuestan con Dos Bocas

Ignacio Román, economista y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

El economista, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Ignacio Román, explicó que la última refinería, antes de Dos Bocas, se construyó hacia los años 80, cuando el número de vehículos era mucho menor al que se tiene en la actualidad y, por lo tanto, se le pide combustible de más.

Además, dijo que las refinerías con las que se cuenta en el país no tienen las misma capacidad para procesar el combustible que se tiene en México, el cual no es de la misma calidad respecto de los combustibles que son importados desde el extranjero.

“Si metemos petróleo de muy difícil refinación en las refinerías viejas que se tienen, las cuales no tienen la capacidad de generar los procesos químicos de transición, de transformación del petróleo que permitan una gasolina de buena calidad y poco contaminante, pues ¿qué es lo que ocurre? que producimos combustóleo, y que la inmensa mayoría de la gasolina entonces que utilizan los automóviles es importada”, explicó el especialista, explicando el porqué de los precios considerados como altos.

En este sentido, señaló, es que se ha impulsado la terminación de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, con el objetivo de que se generen nuevos procesos de transformación de petróleo con el que cuenta el país, y añadió, tiene que impulsarse la inversión para que el resto de las refinerías con las que cuenta el país “refinen mejor los combustibles que sí tenemos”.

Propuestas de los tres candidatos a la Presidencia

Defenderá y fortalecerá a Pemex

ESPECIAL

La candidata oficialista de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” señaló que fortalecerá y defenderá a Pemex para evitar caer en su privatización, e impulsará, a través de la tecnología, mecanismos que colaboren a la disminución de agentes contaminantes durante la refinación de petróleo en las distintas refinerías del país.

Asegura que durante su Gobierno “no habrá gasolinazos” y se importará menos gasolina del extranjero porque se aumentará la producción local, precisamente, a través de estas refinerías.

Sostiene que se seguirá destinando recursos para “estabilizar el precio del combustible a través de subsidios, pues aseveró, estos han permitido que México tenga una de las gasolinas más baratas del mundo”.

También aseguró que se incrementará la producción de vehículos eléctricos para comenzar a utilizar menos combustibles.

Apostará por la producción de energías limpias

ESPECIAL

La candidata a la presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, aunque apuesta por terminar la refinería Dos Bocas, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido un costo mayor al proyectado y aun no refina petróleo, señaló que deben cerrarse las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero “por ser fuentes de alta contaminación en Monterrey y Tampico”.

En cambio, la candidata ha aseverado que propondrá que Pemex pueda participar en nuevos negocios enfocados a la producción de energías limpias o con viabilidad a largo plazo, las cuales puedan llevarse a cabo en estas productoras, por lo cual los trabajadores no perderían sus empleos.

Ve futuro en la baja del precio y en la electromovilidad

ESPECIAL

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que él sí disminuirá el precio de la gasolina a través del recorte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

También ha asegurado que la bancada naranja está trabajando para lograr reducir el precio de la gasolina, y precisamente lo recaudado por el IEPS será destinado en transporte público, plan en el cual, ha señalado, trabaja desde hace ocho años junto a la bancada de MC en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, también ha declarado que “el futuro está en la electromovilidad”, tanto de los vehículos particulares como del transporte público, así como en la sustitución del combustible fósil por energías limpias.