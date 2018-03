Frente al “vendaval de violencia”, Aristóteles pide mayor coordinación

Ante el “vendaval de violencia”, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció que las acciones durante su gestión no han sido suficientes contra la delincuencia; por el contrario, la mayoría de los delitos está en aumento; sin embargo, instó a los tres niveles de Gobierno para “mejorar la coordinación”.

“Mi Gobierno insistirá en la necesidad de llevar a cabo reuniones semanales… reconozco a los alcaldes y alcaldesas que asisten, a sus consejos de seguridad y a la reunión de Coordinación Metropolitana. Para contener no hay otra ruta más que la coordinación”.

Si bien la situación “es crítica y no tiene indicios de mejorar”, pidió a la población no perder la tranquilidad. Incluso, hizo un llamado para motivar la denuncia y la erradicación de la apología del delito y de la violencia.

Por su parte, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez señaló que si bien el panorama de violencia es preocupante (cerca de 300 asesinatos en lo que va del año), no puede afirmar o negar que éste pueda empeorar, pero continuará trabajando con estrategias para contener al crimen.

Ante los hechos de inseguridad, industriales piden a la autoridad “apretar” para frenar los delitos. “Siguen subiendo los índices de criminalidad y estamos preocupados”, remarcó Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Explicó que, en la reunión de los industriales de ayer, uno de los temas abordados fue el robo de autopartes, los asaltos en restaurantes de la zona de Chapultepec, López Cotilla y Vallarta, “ahí están los focos rojos”. Además, empresarios del sector de la electrónica denunciaron que en zonas como El Salto, los trabajadores son asaltados: “Les quitan su celular, dinero y hasta zapatos, tenis… eso lastima a la ciudadanía. Hay que apretar y cerrar filas, no sé si falte coordinación o faltan elementos (policías), pero hay una sensación de inseguridad”.

Añadió que “se debe diferenciar entre los ejecutados, que es un tema del crimen organizado, pero está la otra parte, la que sí agrede al ciudadano (los robos, principalmente)”.

Violento arranque de año

En los primeros seis días de marzo han ocurrido 58 asesinatos. La tendencia indica que 2018 será récord en homicidios dolosos. EL INFORMADOR/Archivo

Durante los primeros 31 días de este año, la Fiscalía del Estado abrió 114 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso; en febrero se contabilizaron al menos 125 casos más, y sólo en sus primeros seis días, marzo siguió con 58 hechos adicionales. Son casi 300 asesinatos en Jalisco en los primeros 65 días.

La estadística coloca al arranque del año 2018 como el peor de todos desde 1997, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), comenzó a medir la inseguridad en el país.

Para comparar, en enero y febrero del año pasado, la Fiscalía abrió 196 carpetas de investigación por homicidio doloso; un año atrás fueron 171 y, el anterior, 156.

A partir de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública habilitó un nuevo desglose de datos en materia de seguridad, ahora con perspectiva de género. De esa forma, es posible saber que durante el primer mes del año se abrieron cinco investigaciones en Jalisco por feminicidio: el 7.8% de los 64 casos registrados a nivel nacional. Dos de las víctimas murieron con un arma de fuego, una fue asesinada con un arma blanca y la otra con “otro elemento”.

Ahora, las Fiscalías y Procuradurías de todo el país deben reportar al Secretariado Nacional cuántos casos de violencia de género, de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y otros delitos contra la familia les han sido denunciados.

No sólo eso. El dato de denuncias por violencia familiar les será requerido. Y en ese sentido, la autoridad estatal recibió 766 denuncias en enero, lo que significa 24 casos por día en promedio.

El formato anterior contaba con 88 espacios para todo tipo de delito y sus desagregados. El actual tiene 133 clasificaciones y subclasificaciones.

Los indicadores actuales separan los casos de abuso sexual de los de acoso y hostigamiento.

La violación simple y la equiparada también tienen su propio indicador. En el formato anterior todos los delitos sexuales estaban agrupados en un solo segmento.

A partir de este año, el Secretariado revelará cómo se comporta el delito de secuestro en cinco modalidades distintas. También el delito de rapto, tráfico de menores y “otros que atentan contra la libertad” personal.

A nivel país, durante enero se abrieron mil 353 delitos contra la libertad personal, y 75 de éstos fueron secuestros. En Jalisco hubo un caso de tráfico de menores.

Los homicidios también tendrán un nivel de desagregación. Antes sólo se separaban los dolosos y los culposos, pero ahora en cada caso se sabrá si ocurrieron con arma de fuego, arma blanca u otro elemento. En los culposos, incluso se separarán los casos en los que las personas mueren en un accidente de tránsito.

Delitos en enero de 2018

Nacional

2 mil 156 homicidios cometidos en México en un solo mes (enero). Equivalen a 69 diarios.

64 feminicidios en el país durante enero; dos cada 24 horas.

4 mil 972 casos de narcomenudeo reportados en México en el primer mes.

17 mil 583 autos robados en el primer mes de 2018 en el país.

7 mil 752 robos a negocios a escala nacional.

Jalisco

9 mil 953 delitos denunciados en la Entidad; son 321 en el promedio diario.

114 homicidios dolosos en Jalisco en enero.

5 feminicidios registrados en el primer mes; el 7.8% del indicador nacional.

Mil 315 vehículos robados en el Estado en enero; 42 diarios.

459 robos a casa habitación; 15 al día.

602 negocios con reporte de robo; 19 cada 24 horas.

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nota: sólo tienen estadísticas del primer mes del año.

Marzo no mejora

La incidencia de homicidios dolosos cometidos en Jalisco continúa su tendencia alcista.

Y el arranque de marzo no es excepción, pues sólo en los primeros seis días del mes se cometieron 58 asesinatos. La incidencia más alta quedó registrada este martes, pues en un solo hecho fueron localizados ocho cadáveres desmembrados y apilados sobre la caja de una camioneta.

Ese ha sido el día con más incidencia en el año, y el segundo fue el jueves anterior, cuando se contabilizaron 15 asesinatos. Todos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A esos hechos se sumaron otras cinco víctimas el viernes 2 de marzo; tres de éstas consistieron en una agresión directa adentro de un restaurante-bar ubicado en la intersección de las avenidas Cruz del Sur y Conchitas. Un grupo armado entró al establecimiento y los atacó. Dos fallecieron en el acto y el tercero fue declarado muerto cuando recibía atención médica.

Entre el sábado y domingo pasados, los reportes periodísticos dieron cuenta de 15 homicidios más; en cuatro hechos durante el mes, un grupo armado irrumpió al domicilio de sus víctimas.

En suma, son 58 casos en el arranque del tercer mes de 2018. Para comparar, en el mismo periodo del año pasado, Ciencias Forenses había practicado 17 autopsias que confirmaron una muerte por causas violentas.

El mes de febrero tampoco fue un mes tranquilo. En sus 28 días, el IJCF practicó un total de 159 exámenes periciales que confirmaron un deceso con violencia, lo que significa 11 casos cada 48 horas. A esos se suman otras 141 necropsias practicadas durante enero a víctimas de arma de fuego, estrangulación, golpes y arma punzocortante.

En total, son 300 muertes con violencia en el primer bimestre de 2018 según el Instituto, un incremento del 40% respecto a los 214 casos del mismo periodo del año pasado.

GUÍA

Sin actualizar, sistema estatal de indicadores

Si un ciudadano desea consultar cómo se encuentra Jalisco en materia de seguridad, deberá solicitar la estadística a la Fiscalía General través de la Ley de Transparencia, o bien, esperar a que ésta sea publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La actualización más reciente del Monitoreo de Indicadores (Mide) Jalisco es del 31 de diciembre pasado. Los datos abiertos no han sido actualizados durante dos meses y lo que va de marzo.

Los delitos del fuero común, los del federal, las extorsiones telefónicas, fraudes, secuestros, homicidios y robos, en sus distintas modalidades, han dejado de ser informados a través de esa plataforma que el mismo Estado nutre para autoevaluarse y emprender acciones en consecuencia.

TELÓN DE FONDO

Desde 2015, alza incontrolable

Desde el año 2015, los indicadores de inseguridad en el Estado se han ido hacia arriba. Por lo que ve específicamente al registro de homicidios, el 2017 ha sido el peor del que se tenga registro en el comparativo anual.

En sus 12 meses, la Fiscalía del Estado abrió mil 369 carpetas de investigación, únicamente por lo que ve a asesinatos cometidos. Eso significa un promedio de 11 nuevos hechos cada tercer día.

Pero Jalisco no sólo se pintó de rojo por ese delito. El 2017 trajo un aumento en 11 de 16 delitos medidos por la recién habilitada aplicación Seguridad Map. Ocho de esos 11 tipos de crímenes superaron todos los registros del sexenio.

Los delitos con más incremento fueron el de robo, tanto de vehículos como a negocios y personas. En total, fueron 117 mil 554, que equivalen a 13 nuevas investigaciones abiertas por hora.

Investigadores como Guillermo Zepeda Lecuona, de El Colegio de Jalisco, consideran que el modelo de seguridad en el Estado “ha colapsado”. De ahí que la estadística mantenga su tendencia alcista.

El crimen organizado, detrás de las ejecuciones

Una semana de homicidios a la baja. Eso fue lo que el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, presumió el pasado 26 de febrero al terminar la tercera reunión de la llamada “Mesa de Coordinación y Seguridad Pública Metropolitana”.

Los diálogos entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, presumió el funcionario estatal, depararon en operativos estratégicos dentro de las zonas más golpeadas por el delito de homicidio doloso, y eso redujo la cifra respecto a sólo una semana atrás.

“Creo que vamos por el camino (correcto)”, presumió. “Donde hubo mayor incidencia delictiva en homicidios, esta semana se presentó un fuerte operativo en la zona y nos bajó considerablemente”.

Durante la tercera semana de febrero (del 16 al 22), a la que el funcionario hace alusión, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) practicó 30 autopsias que confirmaron una muerte violenta; una semana después (del 23 al 28), la cifra fue de 35 decesos por arma de fuego, estrangulación, golpes y arma blanca.

Roberto López afirmó que la mayoría de los homicidios dolosos ocurridos en la Entidad están relacionados con el actuar del crimen organizado.

El lunes 26 de febrero, las autoridades de los tres niveles se reunieron para atender los indicadores al alza. El titular de la Secretaría de Gobierno indicó que el enfoque está puesto en la reducción de delitos patrimoniales. “Y es en la parte que vamos a trabajar: robo a casa habitación, a personas y vehículos. Esos tres delitos tenemos que bajarlos constantemente en todos los municipios (…) para que nos baje esa percepción de inseguridad”.

Lo que importa, concluyó, es que los alcaldes reciban las estadísticas exactas de cómo se encuentran sus respectivas localidades, pues “a veces los subordinados nos dicen que todo está bien, y aquí con las carpetas de investigación tenemos cuántos (delincuentes) se han puesto a disposición”.

Jalisco, con siete de 11 indicadores en “rojo”

Por la incidencia en los homicidios, feminicidios, extorsiones, narcomenudeo y robos a vehículo, casa habitación y negocio, Jalisco acumula siete semáforos en “rojo” durante el primer mes de 2018, en comparación con enero de 2017, de los 11 indicadores que se miden.

Según la plataforma “Semáforo Delictivo”, en México hay sólo cinco Entidades con más indicadores negativos que Jalisco. Se trata de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. Allí fue peor el análisis de indicadores en relación con el año pasado.

Homicidios, feminicidios, extorsiones, narcomenudeo y robos a vehículo, casa habitación y negocio son los delitos que más afectan a Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Ante inseguridad, capacitarán a candidatos para evitar riesgos

Dada la coyuntura de inseguridad que se vive en el Estado, los candidatos que busquen un puesto de elección popular en las elecciones en puerta, así como sus equipos de trabajo, recibirán capacitación por parte de la Fiscalía de Jalisco para evitar peligro en sus recorridos.

El fiscal en materia de delitos electorales, Ricardo Suro Gutiérrez, expone que si bien no se advierte riesgo para los aspirantes, las promesas de campaña en el rubro de seguridad sí podrían significarles un riesgo adicional.

Así, “una vez que se establezca la totalidad de las candidaturas estaremos en condiciones de platicar con sus equipos de trabajo para hacerles recomendaciones de cómo conducirse en los periodos de campaña, para tener seguridad para ellos y los asistentes de sus evento”.

A la par, la Fiscalía del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE) activarán un monitoreo permanente para “prevenir cualquier brote de violencia”.

Por el momento, dice el fiscal, no se han encendido “focos de alerta”.

Hay una sola solicitud de seguridad adicional ante la Fiscalía. Fue hecha por una candidata del interior del Estado, cuya identidad queda bajo reserva de la autoridad para reducirle riesgos y evitar que estos apoyos sean usados como ataques políticos.

Reprueban 34 mandos en Jalisco; 19 deben salir de las corporaciones

Hugo Martínez Muñiz, el director de la Policía de Tecalitlán, no aprobó sus exámenes de control y confianza. La notificación estaba por llegar al presidente municipal, Víctor Díaz Contreras, pero antes de que eso ocurriera, el responsable de la seguridad huyó. Lo hizo después del escándalo internacional desatado por la desaparición de tres ciudadanos italianos en ese municipio.

El mando está “ilocalizable”, según respondió días después el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara. Tenía un sueldo bruto de ocho mil 191 pesos mensuales, pero de acuerdo con el Ayuntamiento su salario neto era de seis mil 982.

La investigación de la Fiscalía del Estado respecto a este caso relaciona a tres oficiales de Tecalitlán, con la entrega de los ciudadanos italianos a un grupo del crimen organizado. No sólo eso, recientemente, López Lara confirmó que “faltan tres detenciones más” ligadas a la Policía, y que el jefe de la corporación también es buscado.

Hugo Martínez es uno de los 34 comisarios de Seguridad Pública en Jalisco que han reprobado sus pruebas de control y confianza. Los 125 directores de las Policías Municipales ya han pasado por el Centro Estatal de Evaluación, lo que significa que el porcentaje de reprobados es del 27.2 por ciento.

No obstante, 15 de esos 34 mandos se encuentran en proceso de reevaluación, confirma la Secretaría General de Gobierno; el resto debe abandonar las corporaciones. La identidad de los oficiales que no aprobaron los exámenes quedó bajo reserva por el Centro de Evaluación, que no conoce si los comisarios permanecen o no en las corporaciones, pues la determinación de separarlos es una decisión que corresponde únicamente a los alcaldes. El director jurídico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Ignacio Bobadilla Ramírez, ha dicho que no necesariamente hay vínculos con el crimen organizado en cada mando o elemento considerado no apto.

Dos de cada 10 policías han reprobado sus exámenes, lo mismo ocurre con 34 de los 125 directores de las Policías Municipales de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Panorama nacional

A nivel nacional se han practicado los exámenes de control y confianza a 11 mil 563 mandos (97% del total). De éstos, mil 323 reprobaron y no deben desempeñar ese puesto, pero autoridades federales, estatales y municipales se reservan la información de las corporaciones que representan.

Para el encargado de la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Confianza de Jalisco, Víctor Hugo Gutiérrez, la evaluación de los policías es una “fotografía del momento”. Al final, son los municipios quienes deben acatar la recomendación, aunque si no lo hacen tampoco están obligados.

GUÍA

¿Cuáles son los exámenes?

• Poligráfico: para saber si ha incurrido en algún tipo de práctica o actividad ilegal.

• Médico: para conocer el estado de salud del evaluado.

• Toxicológico: para detectar si consume algún tipo de droga o sustancia dañina.

• Psicológico: para evaluar las características de su personalidad.

• Socioeconómico: para verificar si su nivel de vida corresponde a sus ingresos totales.

TELÓN DE FONDO

Sin mando único estatal

La propuesta de llevar al Ejército a las calles, ante la debilidad de la fuerza pública, fue aprobada en diciembre del año pasado con la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, la reforma para transformar a las más de dos mil Policías municipales en 32 mandos únicos estatales no fue posible, ya que fue desechada por la actual Legislatura federal, confirma Macedonio Tamez Guajardo, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, quien recuerda que la propuesta fue desechada por los legisladores del PRI, Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, tras la votación llevada a cabo en las Comisiones de Seguridad en noviembre de 2017, al considerarla como una iniciativa en contra de las prácticas modernas que sigue el modelo de proximidad y contacto.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urgen perfiles aptos

Francisco Jiménez Reynoso (investigador de la UdeG)

Hay muchas razones por las que la inseguridad escaló a niveles como los actuales, y si bien la corrupción es una de las más importantes, designar a amigos de políticos al frente de los cargos de seguridad pública es de las más desatinadas.

En la opinión del experto, las corporaciones deben ser dirigidas por personas “que sean competentes y calificadas”, lo que no ha ocurrido. La profesionalización de las instituciones de seguridad es un pendiente que se arrastra desde hace más de una década.

En abril de 2003, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que en la teoría impulsaba a los funcionarios a prepararse para ascender y beneficiar a los ciudadanos en consecuencia. Pero esa profesionalización de perfiles, al menos en los puestos de mayor jerarquía en las corporaciones, es “letra muerta”. “El tema de la seguridad siempre ha sido objeto de un manoseo político, y eso ha dañado bastante al ciudadano. Hace falta verdaderamente profesionalizar las instituciones. Para ello se requiere de voluntad política”.

Expone que los perfiles de esos puestos siempre son cercanos al político en turno, lo que beneficia al Poder Ejecutivo y no a la sociedad. “Sólo la amistad con el poder es suficiente para llegar al cargo, y con resultados desastrosos. No hay filtros ni exámenes ni revisión de la trayectoria; sólo ser amigo del gobernador o ser un hombre de su confianza”.

Lamenta que el servicio profesional de carrera no exista. Los políticos sucumben a la tentación de usar sus aparatos de seguridad “como herramienta de golpeteo político”. Eso ha incidido en el comportamiento de los ciudadanos. “Y por esas decisiones erróneas están surgiendo policías comunitarias o guardianes sociales”.

