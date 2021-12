Fiscalía acumula mil 821 prófugos por asesinatos

Hace 10 meses, la Fiscalía de Jalisco identificó a los autores materiales del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. A la fecha se han girado tres órdenes de aprehensión por el magnicidio.

Mientras familiares y amigos exigen justicia, el mes pasado el actual gobernador aseguró que el caso estaba resuelto y que sólo faltaba detener a los responsables. La declaración detonó críticas porque no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión que permitan esclarecer el crimen.

Este caso forma parte de los mil 371 mandamientos judiciales vigentes emitidos por jueces en contra de mil 821 presuntos responsables de asesinatos en la Entidad; es decir, se mantienen prófugos, según información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía de Jalisco.

Jorge Tejada, académico del ITESO, indica que hay un rezago acumulado porque no se establece un sistema de investigación científica para el área de Mandamientos judiciales. “Esta área no termina de establecer estándares científicos utilizando toda la tecnología”.

Acentúa que hay un “divorcio” entre las áreas de Investigación cibernética, de Inteligencia policial y Mandamientos judiciales.

Por todo tipo de delitos del fuero común cometidos en Jalisco se acumulan 13 mil 035 órdenes de aprehensión sin cumplimentar, en contra de 16 mil 159 personas. No se incluyen miles de investigaciones archivadas o que prescribieron.

Las preguntas que el fiscal Gerardo Octavio Solís no respondió:

¿A cuánto asciende el histórico de órdenes de aprehensión sin cumplimentar en Jalisco?

¿Qué están haciendo para abatir el rezago?

¿Qué está fallando para detener a los presuntos culpables?

¿Cuántas órdenes de aprehensión que se dejaron sin efecto obedecen a la prescripción del delito?

Gerardo Octavio Solís, fiscal general de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

La Fiscalía deja “sin efecto” 12 mil órdenes de aprehensión en Jalisco

Entre 2010 y este año, la Fiscalía de Jalisco dejó “sin efecto” 12 mil 323 órdenes de aprehensión emitidas por los jueces, según datos de la dependencia otorgados por Transparencia.

Los mandamientos judiciales se dictaron en contra de 15 mil 353 presuntos responsables de haber cometido algún delito en la Entidad en ese periodo.

En la respuesta se puntualiza que éstas fueron canceladas por la prescripción del delito, porque compareció ante el juez, por ejecutoria de amparo, por suspensión o por fallecimiento.

Jorge Tejada, académico del ITESO, puntualiza que la prescripción del delito es cuando se extingue la acción penal. “Cuando se acaba ese tiempo, lo que se termina es la posibilidad de que, aunque se le detuviera a la persona que se mandó aprehender con esa orden del juez, no podría llevarse a cabo ese proceso penal”.

Explica que hay negligencia de la Fiscalía en esta materia, pues cancelan muchas órdenes de aprehensión que ya están prescritas.

“Con toda responsabilidad, esa área de mandamientos judiciales debería de hacer el cálculo de cuándo prescribe la orden de aprehensión; por ejemplo, debería tener agendado que en 2024 van a prescribir determinadas órdenes, para mandar una alerta y darlas de baja”.

El académico aclara que las órdenes de aprehensión son un llamamiento a una persona sobre las evidencias preliminares con las que se cuenta sobre su presunta relación con hechos delictivos.

En el caso de las que fueron canceladas por un amparo, apunta que pudo haberse comprobado que se estaban violando los derechos de esa persona por no haber la mínima cantidad de pruebas o requisitos legales para procesarla.

“Cuando un juez de amparo concede eliminar una orden de aprehensión, quiere decir que había sido emitida de manera ilegal o con falta de requisitos de la ley. No es como muchas veces se afirma que los amparos están protegiendo a los delincuentes”.

En el caso de los mandatos que quedaron sin efecto porque la persona se presentó ante un juez, resalta que la Fiscalía del Estado debe aclarar el detalle de la misma; es decir, si fue detenida o se presentó voluntariamente a declarar, entre otros supuestos.

GUÍA

¿Qué dice la ley?

Según lo establecido en el Código Penal de Jalisco, la prescripción de la acción penal aplica de la siguiente manera:

Artículo 92

La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, aumentada en una cuarta parte más de ese término. Si sólo mereciere multa, destitución o suspensión de derechos, la prescripción se consumará en el término de un año.

Para el caso de los delitos culposos que se cometan con motivo del tráfico de vehículos, la acción penal prescribirá en un plazo de seis meses. Esta regla se aplicará exclusivamente para los conductores involucrados en el incidente, que permanezcan en el lugar de los hechos hasta que el Ministerio Público tenga conocimiento de los mismos y les tome las declaraciones.

Tratándose de delitos fiscales, operará la prescripción en el término de cinco años, mismos que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito.

En caso del concurso de delitos, las acciones penales prescribirán simultánea y separadamente en los términos señalados para cada uno.

Artículo 93

Cuando para deducir una acción penal sea necesario que termine un juicio diverso, civil o penal, no comenzará a correr la prescripción, hasta que en el juicio previo se haya pronunciado una sentencia irrevocable.

Si para deducir una acción penal exigiere la ley una declaración previa de alguna autoridad, las gestiones que a este fin se practiquen, antes del término señalado en el artículo anterior, interrumpirán la prescripción, siempre que las mismas ocurran en el plazo de un año.

Artículo 94

La prescripción de la acción penal nunca podrá ser inferior a los tres años con tres meses y sólo podrá interrumpirla la captura del imputado.

ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO

Efectividad

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, de la organización Impunidad Cero, Jalisco cuenta con un 62.1% en la efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, lo que significa una baja con respecto a la que se tenía en el índice de 2019, con 64.9 por ciento.

La Entidad se ubica en séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Yucatán, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa y San Luis Potosí.

Según el análisis, del total de órdenes de aprehensión giradas en el país, sólo se logra cumplimentar menos de la mitad (47.5%). “Lo anterior nos advierte de la poca pericia de las instituciones de procuración de justicia para accionar el sistema”.

En el documento se destaca que las órdenes de aprehensión fungen como un mecanismo de conducción al proceso o de cautela hacia la persona imputada, en el caso que los citatorios y órdenes de comparecencia no hayan cumplido su objetivo.

“El Ministerio Público (MP) o fiscal podrá solicitarlas al juez de control siempre y cuando haya demostrado la existencia de circunstancias que evidencien la posibilidad de que la persona imputada evada la acción de la justicia”.

Los principales objetivos de la etapa de investigación, se agrega, son determinar si existe o no delito para esclarecer y, en segundo lugar, para ver si hay o no probable responsabilidad de las personas imputadas. “En caso de que no se cumpla con ambos objetivos, el agente del MP tendrá que determinar la carpeta de investigación como archivo temporal o no ejercicio de la acción penal, lo que tiene como consecuencia la inefectividad de las funciones de las instituciones de procuración de justicia”.

En Jalisco hay mil 371 mandamientos judiciales vigentes emitidos por jueces en la última década, contra mil 821 presuntos responsables de asesinatos. ESPECIAL

Hay 65 policías prófugos

Aunque en los últimos 12 años se cumplió con la ejecución de órdenes de aprehensión por abuso de autoridad en contra de 183 elementos de corporaciones de Jalisco, hay 65 agentes que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

Y otros 22 cuentan con amparos, según información de la Fiscalía del Estado.

La dependencia no precisa si los oficiales son estatales o municipales.

Pese a que se solicitaron datos de todos los delitos, la Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía indicó que “el programa del registro de mandamientos judiciales identifica únicamente las órdenes de aprehensión relativas al abuso de autoridad, sin especificar a qué corporación pertenecen los elementos, además de que en otros delitos, el sistema no identifica el oficio o la profesión del presunto responsable”.

Además, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene 20 carpetas abiertas contra policías, en su mayoría vinculados a proceso por abuso de autoridad y actos indebidos, informó el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz.

“No únicamente en la zona metropolitana, sino en otros municipios. Las vinculaciones se han logrado desde inicios de 2020 a la fecha”.

Destacó que de los 900 procesos abiertos en total por la Fiscalía Anticorrupción, por lo menos 100 corresponden a elementos de seguridad pública.

Sobre la atracción de los casos como los dos elementos de la Comisaría del Ayuntamiento de Acatic, que tenían órdenes de aprehensión, dijo que se trataban de delitos de diferente naturaleza.

VOZ DEL EXPERTO

“Está muy incompleta”

Jorge Tejada, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Tanto el gobernador como la Fiscalía del Estado aseguraron que ya estaba resuelta la investigación por el asesinato del exmandatario estatal, Aristóteles Sandoval Díaz, pero el académico del ITESO, Jorge Tejada, aclara que falta mucho para dar por cerrado ese proceso.

“Esa investigación está muy incompleta porque queda claro con esas declaraciones que no saben quién dio la orden. Sólo tienen identificada a la persona que físicamente acudió a cometer el homicidio o los autores materiales”.

Indica que las autoridades han mencionado que una vez que los detengan avanzarán en la investigación. “Ya está la orden de aprehensión por el homicidio contra los autores materiales. Los van a detener y los entregarán a un juez”.

Lo que no aclaran a la población, dice, es que ya detenidos apenas iniciará la fase de interrogatorios.

“No deberían, por el hecho de tenerlos detenidos, torturarlos. No deberían obligarlos a hablar porque están detenidos por orden de un juez”.

Durante el interrogatorio, agrega, podrían delatar a la persona que les dio la orden. “Qué lejos estamos de que se llegue ahí”.

El académico considera que el éxito de esta investigación podría darse a través de una negociación, “pero que tengan la habilidad de poder ofrecer alguna ventaja procesal”.

Lo anterior, aclara, sólo se lograría si la información es muy buena y el costo-beneficio supera por mucho lo que se puede obtener.

Resalta que sería lógico ofrecerles estas ventajas en el sistema de investigación. “Aprovechando la oportunidad, por eso se llama criterio de oportunidad, de irse por el autor intelectual de este magnicidio”.

En lo que va del año se han documentado mil 558 homicidios en Jalisco. AFP/S. Mendoza

Incidencia delictiva

Durante su visita a Jalisco, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), brindó un análisis sobre el comportamiento que han tenido siete delitos en la Entidad durante la actual administración: cuatro registran una tendencia a la baja y en tres se reporta un incremento.

Los que han tenido una disminución son el robo de vehículos, la extorsión, el robo en las casas y el homicidio doloso.

En homicidios dolosos se registraron 145 en octubre, con un total de mil 558 en lo que va del presente año, mientras que en el mismo periodo del año pasado se reportaron mil 754.

“En cantidad de homicidios dolosos por Entidad federativa, en esta administración y hasta octubre ocupan el sexto lugar nacional. Esto es sólo en homicidios dolosos. Y en los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes ocupan el lugar 12 , por debajo de la media nacional”.

El robo de vehículos también muestra una tendencia a la baja. Van ocho mil 394 con corte a octubre, por debajo de los ocho mil 578 del mismo periodo.

En extorsión suman 474 en este año, contra 633 en el mismo lapso en 2020.

En el robo a casa habitación “vemos tres mil 156 casos en el 2021… de un total de cuatro mil 833 en el 2020”.

El titular de la Sedena apuntó que hay otros tres delitos que registran un alza: secuestro, la trata de personas y el robo al transporte. “En el caso del secuestro, hay una cantidad importante de secuestros exprés. A pesar de que están en aumento, Jalisco ocupa el lugar 29 en el país”.

En octubre pasado se denunciaron dos secuestros. Y un total de 17 en lo que va del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al cierre del año pasado se reportaron 13.

“Sobre la trata de personas, en octubre tuvo un evento. Y en el año se han tenido 11 de estos delitos atendidos”.

Añadió que el robo en el transporte tiene un incremento. “En el 2021 están identificados 647 eventos de esta naturaleza”.

