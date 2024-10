Famosos con ADN jalisciense

Jalisco ha sido terreno fértil para importantes cineastas como Guillermo del Toro y Manolo Caro, aunque también ha sido la entidad que ha visto nacer a diferentes actrices y actores de distintas generaciones que, con su trabajo, han puesto al estado ante los ojos del mundo.

A través de películas, series, melodramas y hasta programas televisivos, estas estrellas continúan siendo parte de grandes historias que tocan los corazones y las emociones de los espectadores.

Uno de los actores jaliscienses de mayor proyección es Gael García, de 45 años; este histrión no sólo ha hecho brillar a la industria fílmica nacional, también es un referente del cine español al haber trabajado con figuras de gran renombre como Pedro Almodóvar en “La mala educación” (2004). Y también ha hecho gran camino en Hollywood al ser parte de películas comerciales como: “The Mother” (2023) con Jennifer López; “Viejos” (2021), del director M. Night Shyamalan; “Casa de mi padre” (2012), con Will Ferrell y “Un pedacito de cielo”, (2011) con Kate Hudson, entre muchas otras más.

Gael saltó a la fama internacional como actor gracias a cintas como “Amores perros” (2000) además de “Y tu mamá también”, en 2001. Toda esta experiencia también lo llevó a convertirse en productor y generar proyectos como “Ambulante”, un programa de documentales. Así también ha incursionado como director; por ejemplo, está la cinta “Chicuarotes” de 2019. Gael también ha hecho series relevantes como “Mozart in the jungle”, “Werewolf by Night” para Marvel y pronto estrenará “La máquina” con su amigo Diego Luna, Eiza González y Lucía Méndez.

Eduardo España

Eduardo España. El histrión posa caracterizado del papel que representa en la serie “Vecinos”. ESPECIAL

Referente de la comedia, Eduardo España de 53 años es un actor tapatío que también ha dejado una huella imborrable en el cine nacional a través de comedias, dramas y cintas de época. Es un histrión que también ha hecho doblaje y programas televisivos que lo mantienen en el gusto del público como “Vecinos”. Además, es un gran vocero de las minorías y representante de la diversidad. “Puños rosas” (2004), “Llamando a un ángel” (2008), “Fecha de caducidad” (2011) de Kenya Márquez, “Tercera llamada” (2013), “¿Cómo matar a un esposo muerto?” (2017) y “El poderoso Victoria” (2021) son algunas de las cintas en las que ha participado, además de las animadas como “La leyenda de las momias” (2014) y “La leyenda del Charro Negro” (2016). Próximamente estrenará “Todo es culpa del Aluxe” con la ex reina de belleza, Sofía Aragón.

María Victoria

María Victoria. La estrella de cine triunfó en la pantalla grande; es recordada por su canción “Cuidadito, cuidadito”. NOTIMEX/Archivo

Una de las máximas divas de la Época de Oro del Cine Mexicano es la actriz, cantante y comediante María Victoria de 97 años de edad y oriunda de Guadalajara. La estrella es uno de los pocos iconos que quedan del esplendor del cine nacional que han dejado un gran legado y huella imborrable entre el público. Su filmografía abarca cintas como: “Puerto de perdición” (1951), “Mujeres de teatro” (1951), “Cuando los hijos pecan” (1952), “Del rancho a la televisión” (1953), “Sí, mi vida” (1953), “Mientras el cuerpo aguante” (1958) y “La criada bien criada” (1972). También fue una gran cantante recordada por su éxito “Cuidadito, cuidadito”. Y telenovelas como “Sortilegio”, “Siempre te amaré”, “De pocas, poca pulgas” y “Desencuentro”.

Jacqueline Bracamontes

Jacqueline Bracamontes. La actriz y conductora ha participado en comedias como “Un padre no tan padre”. EL INFORMADOR/Archivo

Jacqueline Bracamontes, de 44 años, es una ex reina de belleza tapatía que después de concursar en Miss Universo, en 2001, irrumpió en la industria del entretenimiento como conductora en formatos deportivos y actriz de telenovelas, siendo parte de grandes éxitos como “Rubí”, “Heridas de amor”, “Las tontas no van al cielo” y “Sortilegio”, entre otras. Su debut en el cine nacional ocurrió con “Cuando las cosas suceden” en 2007 y años más tarde fue parte de la comedia familiar “Un padre no tan padre”, en 2016, la cual tuvo una secuela en 2021 con “Una navidad no tan padre”, las cuales protagonizó el fallecido actor Héctor Bonilla. Además de toda esta trayectoria, Bracamontes también es conductora de galas musicales y eventos sociales.

Galilea Montijo

Galilea Montijo. La tapatía es una de las conductoras más queridas en México. SUN/Archivo

Si bien sólo ha hecho una cinta en su carrera como actriz, la tapatía Galilea Montijo en 2011 protagonizó la película de suspenso “Perras”, un drama adolescente que dio mucho de qué hablar por la trama que representaba el filme, el cual hablaba de las problemáticas de distintas jóvenes que se ven inmersas en un crimen. Galilea también protagonizó en 2006 la telenovela “La verdad oculta” y en 2013 la serie televisiva “Cásate conmigo, mi amor”. Además, en sus inicios como actriz tuvo participaciones en melodramas como “El premio mayor”, “Tú y yo”, “El precio de tu amor” y “Tres Mujeres”. Actualmente, es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana; es presentadora del programa “Hoy” desde hace muchos años y ahora está al frente del reality más exitoso del país, “La casa de los famosos México”.

Erick Elías

Erick Elías, recientemente presentó la cinta “Despierta mamá”. EFE/Archivo

El actor tapatío de 44 años empezó su carrera en la industria del entretenimiento, en la música y las telenovelas. Formó parte del grupo Tierra Cero, pero después de esa etapa se decantó por la actuación. Erick, recientemente, estuvo como invitado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara donde presentó la cinta panameña “Despierta mamá” de la directora, guionista y protagonista, Arianne Benedetti. Erick ha sido parte de varias comedias como “Actores S.A.” (2013), “Amor de mis amores” (2014), “Compadres” (2016), “Cuando los hijos regresan” (2017), la cinta de terror “Inquilinos” (2018), la cual grabó en Guadalajara y recientemente participó en “¿Cómo matar a mamá?”. Además, Erick ha hecho doblaje, campañas de publicidad y series de televisión.

Manuel García-Rulfo

(De izquierda a derecha) Los actores Miriam Colon, Luke Ganalon y Manuel García-Rulfo en una escena de la película “Bless Me, Última”, la cual llegó al cine en 2013. ESPECIAL

Originario de Guadalajara, el actor de 43 años está viviendo un gran momento en Hollywood haciendo películas y series sumamente rentables. Recientemente estrenó “Fiesta en la madriguera” de Manolo Caro y es protagonista de la serie televisiva “El abogado del Lincoln”.

El histrión también ha sido parte de cintas como: “Un vecino gruñón” (2022), con Tom Hanks; “Escuadrón 6” (2019), con Ryan Reynolds y “Los siete magníficos” (2016).

Como parte del cine nacional también ha sido parte de “Perfectos desconocidos” (2018), “La vida inmoral de la pareja ideal” (2016) y “La última y nos vamos” (2009). En 2021 presentó “El rey de todo el mundo” de Carlos Saura, película rodada en Guadalajara y ahora está en plena producción de la próxima cinta de “Jurassic World”.

María León

María León. La cantante y actriz ha demostrado ser multifacética y lo mismo triunfa en el teatro que en cine de doblaje. NOTIMEX/Archivo

Si bien la cantante, bailarina y actriz tapatía, María León, tiene una corta carrera en el cine, ha sido parte de proyectos de gran calidad; para muestra su reciente colaboración con Disney en la película animada “Wish: el poder de los deseos” donde presta su voz a la protagonista, “Asha”. Además, en 2016 fue parte del elenco de “La voz de un sueño”, película que presentó en Guadalajara.

María también es gran representante del teatro musical con montajes como “Chicago”, “Hoy no me puedo levantar”, “Vaselina”, “Mentiras” y próximamente “Jesucristo Súper Estrella”. Además, ha sido parte de reality shows musicales como “Mira quién baila”, “La Voz Kids” y “Bailando por un sueño”, sin olvidar su debut en la actuación con “Guerra de ídolos” para Telemundo. María León saltó a la fama como vocalista de la banda de pop Playa Limbo en la década de los 2000.

Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel. La actriz tuvo una participación especial en la serie “The Good Doctor”. ESPECIAL

Si bien Esmeralda Pimentel, de 34 años, es mexicoamericana, creció en Ciudad Guzmán, Jalisco. El pasado 12 de septiembre estrenó la cinta “Casi el paraíso” donde compartió créditos con Miguel Rodarte y Karol Sevilla. Esmeralda sobre todo ha realizado comedias en México, por ejemplo: “El que busca encuentra” (2017), “Cuando los hijos regresan” (2017), “El hubiera no existe” (2019), el drama “Al límite de la venganza” (2020) y “Ahí te encargo” (2020). También tuvo una participación especial en uno de los capítulos de la serie “The Good Doctor”. Esmeralda ha sido protagonista de telenovelas como “El color de la pasión”, “La vecina” y “Enamorándome de Ramón”, así como de series televisivas como “La bella y las bestias”, “Donde hubo fuego” y “Un buen divorcio”.

Alan Estrada

Alan Estrada. El actor tiene una amplia trayectoria en la pantalla chica y grande. SUN/Archivo

Originario de Tepatitlán, Jalisco, el actor de 43 años, Alan Estrada, tiene gran experiencia en teatro musical y es uno de los youtubers más influyentes del momento a través de su contenido de viajes y aventuras con “Alan x el mundo”. Alan irrumpió en el cine con proyectos como: “Divina Confusión” (2008), del director Salvador Garcini; “Amor letra por letra” (2008), con Silvia Navarro; “¿Conoces a Tomás?” (2019), así como la cinta animada “Día de muertos” (2019). Recientemente participó en la cinta musical “La Usurpadora” (2023). En telenovelas ha sido parte de “A que no le cuentas”, “Amor bravío”, “Verano de amor” y “Lola, érase una vez”.