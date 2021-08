Fallan máquinas de prepago en 6 de cada 10 rutas

En la ruta 622, Julia Rocha ha pagado dos veces el pasaje por fallas de las tarjetas de prepago.

Vía Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) precisa que en 2020 sancionó a 182 rutas por ese motivo, de un total de 276. Este año van 170 (61%).

Y desde julio no hay venta de tarjetas de “Mi Movilidad”.

Se solicitó entrevista con el secretario Diego Monraz, pero no respondió. Por escrito, se le cuestionó sobre las rutas más sancionadas y cuánto han pagado, si revocarán concesiones a infractoras y cuándo tendrán las tarjetas a la venta. La Setran contestó: “Todas (las rutas) son susceptibles de ser sancionadas. La sanción económica se aplica conforme al reglamento y son pagadas en Hacienda. Se hacen las gestiones necesarias para que en cuestión de días se empiece a vender un lote de 50 mil tarjetas, que ya están disponibles. Mientras, los usuarios pueden pagar su pasaje con el cambio exacto”.

A dos años y medio del inicio de la actual administración, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco informó que las cinco mil 266 unidades que operan el servicio público del transporte ya cuentan con el sistema de prepago electrónico o recaudo. Esto significa que los usuarios pueden utilizar su tarjeta para evitar el cobro extra de 50 centavos en la tarifa, ya que las máquinas no reciben las monedas nuevas de esa denominación. Sin embargo, el problema es que hay señalamientos de que los aparatos no funcionan correctamente.

Por medio de una solicitud de Transparencia, la Secretaría respondió que en este año, las 10 rutas con mayor cantidad de reportes recibidos por fallas en la máquina de cobro son la T-19 (antes 380), 178 El Salto, T-09 (604), C-125 (186), C-130 (186), C-04 (110), C-84 y C-85 (631 y 631-A), T-04 (646), C-111 (176 Robles) y C-110 (629).

Además de esos derroteros, cinco también estuvieron entre los 10 más señalados en el año pasado: T-19 (antes 380), T-09 (604), C-125 (186 La Noria), C-130 (186) y C-110 (629).

La Ruta T-19, que circula por Periférico, encabezó los reclamos en 2019 y en lo que va del 2021. Y en 2020 fue la segunda con más quejas. Según la dependencia, cuenta con 166 unidades y 185 en el servicio exprés.

Este medio publicó que, para implementar su sistema del prepago, esta ruta recibió 80 mil pesos por equipo a través del “Programa de apoyo para los prestadores del transporte público en la implementación del pago electrónico”.

Sin embargo, el proveedor fue la empresa EB Jalisco, que tiene como representante al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías, quien también figura como socio de la misma Ruta T19. Esto significa que el dinero público lo destinaron a la proveedora de las máquinas a la que están ligados o son propietarios, y son los que más reclamos tienen por las fallas de los aparatos.

En ese entonces, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Transporte contestó: “No hay conflicto de intereses porque tanto ellos como los demás transportistas tienen más opciones de comprarles a las otras proveedoras. Lo hubiera si la Secretaría les obligara a comprar a EB. Además, esa empresa ha venido operando así desde hace 10 años, para equipos del Macrobús. Es como si ellos tuvieran su propia refaccionaria. La ley no se los prohíbe. La función de la Setran es sólo vigilar que tengan el equipo y que funcione bien”.

Pero Lucía Almaraz, entonces presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, dijo que se trataba de una mala práctica. “Porque cuando falle alguno de los aparatos, a quién se acudirá. Juegan dos roles: por un lado es el dueño del transporte y, a su vez, de la empresa que suministró los aparatos”.

DATO

Contacto

Para un reporte por las fallas en el prepago, llamar al teléfono 33-3819-2400, en la extensión 17109.

Suman 786 quejas contra el servicio en este año

Del 1 de enero al 22 de julio de este año van 786 quejas por fallas en los equipos de prepago, que si se dividen entre los 202 días transcurridos, dan un promedio de cuatro reclamos diarios por este motivo.

El año pasado se acumularon mil 247 quejas, que significaron un promedio de tres al día, contestó la Setran por Transparencia.

Los principales reclamos son que las máquinas no aceptan tarjetas, están apagadas, no emiten boletos, están tapadas o porque las unidades tienen cajas externas de cobro, de acuerdo con la información que la dependencia proporcionó.

Además, en las redes sociales de la Setran abundan los comentarios por los cobros dobles. Por ejemplo, Juan Antonio Barajas comentó: “Señores, ya que ustedes promueven tanto la utilización de la tarjeta, podrían explicarme por qué van dos veces que al pasar la tarjeta por el lector en la Ruta 631-A me dice que la tarjeta expiró… tenía 164 pesos y la acababa de utilizar en la Línea 1 del Tren Ligero”.

María Plascencia afirmó que en efectivo le roban los centavos y cuando paga con la tarjeta electrónica le quitan pesos. “Ahora imagínense con la tarjeta bancaria”, dijo en referencia al anuncio de la incorporación de las nuevas opciones para hacer recargas con tarjeta bancaria.

Elsa Ramírez se unió a los reclamos. “Ya van tres veces que me pasa algo. Hoy, por ejemplo, puse 20 pesos en el Oxxo, saliendo tomé el camión y sólo me quedaban 50 centavos. ¿Y los otros 10 pesos en dónde quedaron? Es la tercera vez que me pasa”.

Máquinas de prepago

Año Unidades sancionadas Rutas Rutas Supervisiones por fallas sancionadas supervisadas

2019 95 39 276 37,269

2020 1,337 182 276 59,023

2021 860 170 276 33,683

Fuente: Setran.

Las 5 rutas con más reportes de fallas en máquinas de cobro

2019 2020 2021

T-19 T-18 A T-19

C-O3 T-19 178-El Salto

T-19 B T-19 B T-09

T-09 (175 D) C-110

C-65 T-09 C-130

Fuente: Setran.

Guía

Las alcancías y las tarjetas

Este medio publicó que las personas que al subirse a las unidades del Macrobús y depositaron 10 pesos en las alcancías sin recibir cambio (el monto autorizado es de 9.50), producen excedentes de casi cinco mil 500 pesos al día, en promedio.

En el caso del Tren Ligero y las rutas alimentadoras, la pérdida es de 21 mil 859 pesos diarios.

El pasado 24 de marzo, la Federación de Estudiantes Universitarios ( FEU ) estimó que los excedentes por los 50 centavos en todo el sistema del transporte ascienden a un millón 171 mil 851 pesos diarios . “Si pagas 10 pesos no te regresan los 50 centavos. Los responsables no lo llaman robo, sino excedentes, pero todos sabemos que es un robo millonario, pues de monedita en monedita ya llevan una buena cantidad acumulada”, compartió la FEU, quien bautizó el tema con el nombre de “alcancías rateras”.

. “Si pagas 10 pesos no te regresan los 50 centavos. Los responsables no lo llaman robo, sino excedentes, pero todos sabemos que es un robo millonario, pues de monedita en monedita ya llevan una buena cantidad acumulada”, compartió la FEU, quien bautizó el tema con el nombre de “alcancías rateras”. A principios de 2020, el secretario de Transporte, Diego Monraz, respondió que los aparatos de recaudo no pueden dar cambio de 50 centavos debido a los problemas de espacio para guardar las monedas y porque en la norma técnica no se tomó en cuenta la moneda pequeña de 50 centavos. “Es una limitante, más no es una deficiencia, porque así la norma técnica fue estipulada y así empezaron a fabricar e instalar los equipos desde hace más de un año, desde la anterior administración”.

y porque en la norma técnica no se tomó en cuenta la moneda pequeña de 50 centavos. “Es una limitante, más no es una deficiencia, porque así la norma técnica fue estipulada y así empezaron a fabricar e instalar los equipos desde hace más de un año, desde la anterior administración”. Por ese motivo, sostuvo que el problema se podía subsanar mediante el uso de la tarjeta electrónica.

La desventaja es que los usuarios señalan fallas también en el uso de la tarjeta electrónica o que los camiones no la aceptan.

Además, desde principios de julio se informó que no tendrían nuevas tarjetas a la venta por “falta de disponibilidad en los mercados internacionales”.

Vías de comunicación

Hay problemas hasta para hacer reportes

Marcela Gómez afirma que intentó comunicarse al área de reportes de la Setran, pero no tuvo éxito en la solicitud.

Promesa. Con el sistema de prepago, el Gobierno prometió mejorar el servicio y reducir los accidentes. EL INFORMADOR/ G. GALLO

“¿De qué sirven las líneas que ponen para reportar si nunca las contestan? La Ruta 641 Belenes siempre omite la parada en la Estación Zapopan Centro del Tren Ligero, obligándote a cambiarte de parada y esperar 30 minutos al siguiente camión. Siempre es lo mismo”, reclama.

A través de una solicitud de información, se preguntó cuáles eran los teléfonos para reportes de atención ciudadana relacionados al transporte público.

Un contacto que compartieron fue el de atención ciudadana de la Secretaría de Transporte: el teléfono 33-3819-2400, en las extensiones 12425, 17022 y 12419. Aunque sí entró la llamada en varios intentos, no se pudo establecer comunicación en ninguno, en tres horarios distintos: 10:00, 12:00 y 15:00 horas.

En donde sí se logró la atención fue en la extensión directa 17109.

Para hacer un reporte se pide al ciudadano datos de la unidad, horario, ubicación, boleto y el número de tarjeta que viene al reverso del plástico.

Y piden proporcionar un correo electrónico para darle seguimiento mediante esa misma vía.

Sobre el número de trabajadores que atienden los reportes, se indicó que cada área tiene su personal designado para realizar dichas funciones. “La Dirección General de Transporte Público tiene a cinco personas asignadas para ese servicio”, informó la dependencia.

La Setran indicó que, con el nuevo modelo digital, todos los viajes quedan registrados en la tarjeta, lo que permite hacer el seguimiento.

Empeora

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara en 2021, empeoró la atención pública de las quejas sobre la calidad del servicio en las rutas troncales de “Mi Transporte”, al registrar 7.4 sobre 10 puntos, cuando en 2018 el puntaje fue de 7.6. Mientras que en las rutas complementarias, fue de 7.3.

Pagan 6.4 MDP a consultora para sistema

Para el nuevo sistema de prepago, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco pagó seis millones 482 mil pesos (MDP) a una empresa de consultoría. Le encomendaron estudios sobre la consolidación del sistema interoperable de recaudo.

Tras un proceso de licitación, en julio de 2019 se avalaron 2.9 millones de pesos al despacho Sistemas Inteligentes de Transporte para un diagnóstico y una propuesta de soluciones para el prepago.

Y en mayo pasado de 2020, la Secretaría solicitó de nueva cuenta la contratación de asesorías sobre el manejo del recaudo. Luego de otro proceso de licitación, contrataron de nuevo a Sistemas Inteligentes de Transporte, por un monto de tres millones 582 mil pesos para más estudios.

La consultora debía proponer una red de recarga con la mayor cobertura posible, así como la puesta en marcha del recaudo en la Línea 3 del Tren Ligero, entre otras propuestas.

Hoy continúan las quejas de usuarios por las fallas en el nuevo sistema.

